Опрос: более половины жителей Украины категорически против любых территориальных уступок

Согласно опубликованным результатам проведенного на Украине социологического исследования, более половины (52%) украинцев высказались категорически против любых территориальных уступок, даже если из-за этого вооруженный конфликт продолжится на неопределенное время.

При этом доля тех, кто выступает за отказ от утраченных Киевом территорий ради окончания боевых действий и сохранения остатков украинской государственности, в течение последних шести месяцев несколько выросла и в настоящее время достигла отметки в 38%.

Между тем, как заявляет подконтрольная офису Зеленского социологическая служба, число противников отказа от территорий бывшей УССР в границах 1991 года неизменно падает с 2022 года. Например, осенью 2022 года оно составляло 87%. Обратной точки зрения придерживались лишь 8%, однако в настоящее время их доля выросла более чем в четыре раза.

При этом стоит отметить, что любая объективная социология в условиях нацистской диктатуры киевского режима фактически невозможна. Любые публикуемые подконтрольными Киеву структурами результаты опросов являются откровенно манипулятивными и направлены на формирование определенного общественного мнения. Реальные устремления оставшихся на Украине граждан неизвестны, однако с высокой долей вероятности она существенно отличается от представленной в отчетах обслуживающих интересы киевского режима организаций.
  1. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +4
    10 июня 2025 13:33
    Впервые арЕстович правильно заценил укров-рАгулей.
    1. кредо Звание
      кредо
      +10
      10 июня 2025 13:47
      Могу поверить в эту статистику, но с большой долей уверенности могу сказать, что процент таких упёртых определяется следующей фразой - "Чем дальше от фронта, тем больше неадекватных". soldier
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +9
        10 июня 2025 14:25
        более половины (52%) украинцев высказались категорически против любых территориальных уступок
        Высказались, то они высказались, а где очереди в ТЦК из желающих воевать за эти территории... Почему их отлавливать для этого нужно...??? am
        1. Александр Одинцов Звание
          Александр Одинцов
          +5
          10 июня 2025 15:14
          более половины жителей Украины категорически против любых территориальных уступок
          А вы хотели что другого? По данным «Страна.ua» на начало мая со ссылкой на опрос New Image Marketing Group писало, в рейтинге доверия на Украине Зеленский страны занимает третье место. Лучший результат - экс-главком ВСУ Валерии Залужный (70%), чуть меньшим доверием пользуется глава разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (65%), а Зеленский получил 58%. Как видно, рейтинг Зеленского не смотря ни что, по-прежнему, высок. Выбор украинцев говорит о том, что Украине до прозрения еще очень далеко. К сожалению, неумение оценивать ситуацию - это национальная беда наших братьев-небратьев.
        2. Fisher Звание
          Fisher
          +2
          10 июня 2025 15:37
          Отлавливают, не без этого. Но, на мой взгляд, большинство приходит сами, как иначе объяснить такую упертость в боевых действиях, не чип же им меняют.
        3. Товарищ Звание
          Товарищ
          +2
          11 июня 2025 02:12
          Цитата: Lev_Russia
          Высказались, то они высказались, а где очереди в ТЦК из желающих воевать за эти территории..

          Так они мыслят там все, как Шариков.
          "На учёт возьмусь, а воевать – шиш с маслом"
        4. abrakadabre Звание
          abrakadabre
          +2
          11 июня 2025 10:29
          Высказались, то они высказались, а где очереди в ТЦК из желающих воевать за эти территории...
          Мне больше интересно, как они высказывались. Люди прячутся от ТЦКашников. А тут ходят опросные группы с анкетами и... От них не прячутся?
          1. Fisherman Звание
            Fisherman
            +2
            11 июня 2025 12:57
            От кого им в Польше прятаться? За удержание территорий топят те кто далеко от фронта...на фронте никто не спрашивает
            1. abrakadabre Звание
              abrakadabre
              0
              11 июня 2025 14:42
              От кого им в Польше прятаться?
              Да и вообще, к чему эти прогулки в поисках опрашиваемых? Сами себе все написать в состоянии.
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        +6
        10 июня 2025 15:13
        Любые публикуемые подконтрольными Киеву структурами результаты опросов являются откровенно манипулятивными и направлены

        Скажу даже больше все соц опросы полная туфта и не только на краине. Кто у руля тот и заказывает музыку а в данном случае результаты опроса.
      3. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +2
        10 июня 2025 15:24
        Перефразируя известную фразу: "Есть ложь, наглая ложь и социальные опросы в бандерлянде)))
      4. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        +1
        11 июня 2025 10:25
        Могу поверить в эту статистику, но с большой долей уверенности могу сказать, что процент таких упёртых определяется следующей фразой - "Чем дальше от фронта, тем больше неадекватных".
        А как проводится данное исследование - опрос? С вручением повестки в ТЦК или без? А как передвигаются и вылавливают опрашиваемых сами сотрудники, проводящие опросы? Прячутся ли от летучих зондеркоманд по отлову призывников, чтобы вместо проведения опроса не оказаться на передовой?
      5. dimon642 Звание
        dimon642
        0
        11 июня 2025 14:22
        Чем дальше от фронта, тем больше бегущих до Ла-манша
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +9
      10 июня 2025 13:51
      более половины (52%) украинцев высказались категорически против любых территориальных уступок,

      Голоса тех 6 тысяч, укров, что в рефрижераторах, тоже учли!? winked
      1. роман66 Звание
        роман66
        +5
        10 июня 2025 14:01
        Ну, собственно, те, кто против, могут к ним присоединиться, это нетрудно, идешь в тцк, а там покажут
        Приветствую hi
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +9
          10 июня 2025 14:12
          Цитата: роман66
          Ну, собственно, те, кто против, могут к ним присоединиться, это нетрудно, идешь в тцк, а там покажут
          Приветствую hi

          По сути, их дебандеризировать лучше сейчас ТОСами "Смерч" и "Ураган", чем потом вылавливать бандподполье при нашей еще слабой оперативно-агентурной работе.

          Рома hi
    3. Shiva83483 Звание
      Shiva83483
      +1
      10 июня 2025 14:09
      вынужден подушнить...правильно сиих перцев, ежели мне память не меняет оценили ещё задолго до "люсьен"...вчастности Гоголь, Врангель, Колчак, да и Скоропадский в том числе...за ними "фашисты" англичане, американцы, и прочая, и прочая, и прочая...так что пересказ "лусинды", тупо дубликат вышеперечисленных "знающих" кренделей, и не более того
      1. oldzek Звание
        oldzek
        +4
        10 июня 2025 16:19
        о чём вы друзья мои спорите?ведь давно уже все знают что не важно как проголосуют,важно как подсчитают.
  2. пылесос Звание
    пылесос
    +1
    10 июня 2025 13:34
    А не нкуно было с кастрюльками бкгать и кричать "Москаляку" на гиляку, и не нужно было декммунизировать, вот наскакали, декоммунизировали---отдайте декоммунизированные земли, которые Вам не принадлежат.
    1. Shiva83483 Звание
      Shiva83483
      +1
      10 июня 2025 14:11
      кто не скачет на майдане...тот живёт в СВОЕЙ стране-для них, сие станет откровением
  3. Silver99 Звание
    Silver99
    +7
    10 июня 2025 13:34
    Дайте почитать это Мединскому и тем кто над ним. Заявления они не такие злые и в их глазах есть разум ........ в условиях боевых действий как минимум тянут на возбуждение уголовного дела. Как можно рассуждать о доброте и понимании противника который насилует и убивает мирных граждан России ? или эти господа уже не считаю себя гражданами России ? А что ? примеров когда бывшие министры и госчиновники России уже далеко на Западе не единичны, а то что на украине нас кто-то ждет не просто смешны, а преступны в плане планирования стратегии.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +5
      10 июня 2025 13:50
      Мединский ещё рассказывал что члена украинской делегации на первом Стамбуле, который с ним поговорил 15 мин в кулуарах, Киреева СБУ не чем не стесняясь убила Киеве.
      Как вы думаете остальные члены делегации это знают?
    2. Иван Иванов_36 Звание
      Иван Иванов_36
      -3
      10 июня 2025 13:50
      Кому важна жизнь простого гражданина в буржуазной стране? Пока элиты не наиграются, то люди так и будут гибнуть без смысла и цели.
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      10 июня 2025 14:00
      Цитата: Silver99
      примеров когда бывшие министры и госчиновники России уже далеко на Западе не единичны, а то что на украине нас кто-то ждет не просто смешны, а преступны в плане планирования стратегии.

      Пока наш президент будет считать их брацким народом, все будет "ни шатко, ни валко". Близкий друг - Медведчук, со своим: "вас встретят с цветами..." пример тому. Но, президенту, похоже виднее. request
  4. Chifka Звание
    Chifka
    -1
    10 июня 2025 13:34
    При этом стоит отметить, что любая объективная социология в условиях нацистской диктатуры киевского режима фактически невозможна

    Так ясен пень. За спиной интервьюера наверняка пара лбов из СВУ или ТЦК. Или на пару. И опрос вряд ли анонимный. Попробуй тут...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      -5
      10 июня 2025 13:38
      Цитата: Chifka
      За спиной интервьюера наверняка пара лбов из СВУ или ТЦК. Или на пару.

      Вот именно! И где опрос проводился, по каким регионам? А то может в Польше да Германии у "понаехавших" спрашивали.
      1. Chifka Звание
        Chifka
        -2
        10 июня 2025 13:40
        И где опрос проводился

        Так между собой и провели laughing Накинули голосов против, для вида объективности requestИ денюшку освоили, и об ударной работе отчитались laughing
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +3
          10 июня 2025 14:08
          Цитата: Chifka
          И опрос вряд ли анонимный. Попробуй тут...

          Цитата: Егоза
          И где опрос проводился, по каким регионам?

          Цитата: Chifka
          Так между собой и провели Накинули голосов против, для вида объективности

          А, зачем нам пытаться делать их лучше? Я, призываю этому укро-опросу верить. И в их роликах наших ударов по их ВПК одна злоба на Россию. И т.н. народный промысел - сборка дронов в своих квартирах по договору с минобороны Украины - тоже факт.
          Я-бы назвал этот опрос еще поверхностным. В глубине злоба на Россию более масштабная.
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +2
            10 июня 2025 16:43
            Цитата: Теренин
            И т.н. народный промысел - сборка дронов в своих квартирах по договору с минобороны Украины - тоже факт.

            Вот в подтверждение только, что на ресурсах вышло.
            .
            ➖"Обычный дом в обычном городе стал центром изготовления беспилотников для нанесения ударов" — говорится в публикации.
            ▪️Проект был представлен Зеленскому ещё в феврале, пишет испанская газета.
            ▪️Сейчас количество таких объектов "растёт как грибы".
            ▪️Сами боевики ВСУ утверждают, что в таких «мастерских» готовят также более крупные, дальнобойные БПЛА.
            t.me/RVvoenkor
  5. Медведев_Дмитрий
    Медведев_Дмитрий
    -2
    10 июня 2025 13:39
    Русский мир их не спросит... Русский мир идёт освобождать smile
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      10 июня 2025 14:23
      Цитата: Медведев_Дмитрий
      Русский мир их не спросит...

      Хорошо-бы не повторить ошибки с прощениями бандеровцев Хрущевым.

      Цитата: Медведев_Дмитрий
      Русский мир идёт освобождать

      Тут еще нужно уточнить, - освобождать их, или освобождать от них. winked
  6. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    10 июня 2025 13:40
    Или опрашивают "как надо" или осталось призвать те 52% процента, которые за БД. После их утилизации, 49% превратятся в 100%.
    Другого объяснения и вариантов я не нахожу.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    10 июня 2025 13:42
    Так то, что б получить нужный ответ, достаточно задать ПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС.
    Впрочем, что б там не отвечали, верхние все равно делают по своему.
  8. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    -5
    10 июня 2025 13:49
    Многие люди (особенно советской закалки,хехе) в опросах говорят не то,что реально думают - а некую "праведную мантру", справедливо полагая что опросы всё равно ничего не решают , но вот в случае расхождение их позиции с официальной на них может пасть внимание Ока Саурона.
    Так что эти опросы мало о чем говорят,кроме того, что возможно пока еще некоего лавинообразного антивоенного настройчика на украинское коммьюнити не навалилось.
    Ну и,разумеется,провластные опросники будут всегда давать выгодную картинку - как ,например, в нашем случае ВЦИОМ и прочие прикорытные ,которые по паре раз в неделю задают пиплу (где,блин,они задают эти вопросы ?! и кому) вопросишки на тему одобрения-доверия "Сами Знаете Кого" ,после чего это каждый раз прям-таки взрывает яндексовскую ленту (сенсация,шотам..).
    Опросишки давно уже стали элементами агритпропной насилковой индоктринации ,нежели чем-то полезным или отражающим картину чего-либо..
  9. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    +1
    10 июня 2025 13:50
    Судя по собирательному образу "нынешнего" украинца, смею предположить, что опрос мог проводиться и без особого давления всяких там СБУ и ТЦК. У нынешнего обитателя 404 на столько промыт мозг, что сильно стараться и не надо.. Ну это до прилета и соответствующего "за шо!?"..
  10. Сергей Крымский Звание
    Сергей Крымский
    +2
    10 июня 2025 13:51
    Уже сколько раз задавал вопрос, ни разу никто на него не ответил. О границах какой половины 91-го года говорят эти люди? Ибо госграница в первой половине была одна, граница СССР. Даже деление на республики было номинальным...
  11. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    10 июня 2025 13:52
    Большинство украинцев от опросов уклоняются, отвечают только правильные.
  12. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    10 июня 2025 13:54
    ну это же опрос кто там правду говорит пишет то))? охота статью вешать за длинный язык на себя чисто гипотетически отправь туда вциом под охраной там все за мир во всем мире будут после ликвидации бандеровцев разумеется laughing
  13. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +1
    10 июня 2025 13:54
    более половины жителей Украины категорически против

    Когда в Киев войдём, думаю, результаты опроса будут другие...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      10 июня 2025 14:27
      Цитата: Юрий_Я
      Когда в Киев войдём

      Лучше въехать на "мангале" yes
  14. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    10 июня 2025 13:56
    Ничего удивительного, у нас ВЦИОМ тоже рейтинги далёкие от действительности выдаёт.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      10 июня 2025 14:26
      Цитата: Холостой_пистон
      Ничего удивительного, у нас ВЦИОМ тоже рейтинги далёкие от действительности выдаёт.

      Это нормально. Какие показатели желает видеть заказчик, то и нарисуем. Любой каприз за ваши деньги.
  15. Дилетант Звание
    Дилетант
    -1
    10 июня 2025 13:57
    Нашли у кого спрашивать.
    Мыкола!, а мешок яблок съешь? - Зъим. А шо не зъим, то понадкусываю!
    (Народная мудрость)
  16. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    10 июня 2025 14:17
    Нашли кого слушать, у них и Гагарин украинец, и войска в Курске, и
    1. isv000 Звание
      isv000
      -1
      10 июня 2025 14:44
      Цитата: th.kuzmichev
      Нашли кого слушать, у них и Гагарин украинец, и войска в Курске, и

      no Юрий Алексеевич со Смоленщины, его скорее к сябрам можно приписать.
      Никаких ушей не хватит, чтоб его к х.охлам притянуть...
  17. isv000 Звание
    isv000
    -1
    10 июня 2025 14:36
    По личной статистике пришел к выводу что в любой стране 30% патриотов, 30% ждунов и 30% скрытых предателей. 10% - погрешность мятущихся. Иногда удаётся обратить ждунов во благо а мятущихся - в беззлобных ждунов.
    С х.охлами сложнее - за 80-90-е западные "партнёры" вовсю сажали там рассаду национализма. С 1991-го по 2014-й рассаду пестовали и селекционировали, затем пришла пора собирать урожай и крутить фарш...
  18. Hagen Звание
    Hagen
    +1
    10 июня 2025 15:08
    более половины (52%) украинцев высказались категорически против любых территориальных уступок

    Все зависит от того, как вопрос поставлен. Спрашивают про уступки государства Украина территории в пользу государства Россия. Но на деле это не так. На деле часть нормального украинского населения не желает жить вместе с бандеровцами и нести ответственность за дела правительства, с которым они не согласны. Вот они и решили самоопределиться и для своей безопасности воссоединиться с Россией, частью которой они когда-то были. Причем к Украине их присоединяли, не спрашивая их желания. И все вместе это не уступки территории, а прямой развал, разбег государственного образования, как результат бездарного управления этим образованием в течении последних 35-ти лет. Мы не захватываем чужие территории, мы подбираем отвалившиеся куски недостраны, чтобы люди там могли выжить под государственной защитой.
  19. fabrice68 Звание
    fabrice68
    0
    10 июня 2025 15:16
    c'est parce qu'ils saignent très peu , les civils ukrainiens, que la Russie est très soigneuse et humaine dans ses frappes...
  20. Дедрусав Звание
    Дедрусав
    0
    10 июня 2025 15:20
    Ложь бывает трёх видов: 1) аналитика от икс+пёрдов; 2) статистика от статистиков; 3) результаты опросов трёх тшэлавэк под дулом пистолета. Напоминает комитет по борьбе с наркотрафиком: нет более насущной задачи, как увеличить количество наркотрафика ради увеличения выделяемого бюджета...
  21. Маз Звание
    Маз
    0
    10 июня 2025 15:24
    Врут гады, наших полно на украине, нам бы оружие, боеприпасы, против автоматов с голыми руками не попрешь. Днепропетровская область ждёт освобождения и люди ждут. Пусть зеля от сосетра свой опрос. Другое дело что медленно 1202 день. Лично говорил с людьми. Ни хрена опрос не точный, верят в Россию и ждут.
  22. Rage66 Звание
    Rage66
    +3
    10 июня 2025 15:45
    Ну, это обнадеживающая статистика... Было 87%, через 2,5 года - 52%...
    Глядишь, через пару-тройку месяцев тех, кто "категорически против" будет уже меньше половины yes
    "Когда украинец умнеет, он становится русским"(Лев Гумилев) hi
  23. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    10 июня 2025 19:13
    Обратной точки зрения придерживались лишь 8%, однако в настоящее время их доля выросла более чем в четыре раза.

    Значит в правильном направлении движимся. Уже близко к половине, но надо продолжить.
  24. igorra Звание
    igorra
    +2
    10 июня 2025 21:26
    Ну значит эта местность снова станет Диким полем, как после нашествия монголов. А территорию Россия потихоньку заселит русскими, ну или просто православным людьми, если мы не будем размножаться. Правда есть одно но, не при этой бесхребетной власти.
  25. Olga Taschilina Звание
    Olga Taschilina
    0
    10 июня 2025 22:57
    Не верю украинской статистике. В своё время, где-то 2000 году соцопрос провела американская фирма ГЭЛЛАПА. Вопрос первый: "Ваш родной язык". Многие отвечали "Украинская мова". Хорошо! Опрашивающий согласен. Второй вопрос: "На каком языке будем вести опрос ?". Ответ: "На русском". Вот таким образом опрашивающие определили, что на Украине 80% русскоговорящих и не брали во внимание то, о чём украинец врёт.
    Не удивлюсь, если и здесь точно такая же картина. Все за территориальную целостность, только пусть война побыстрее закончится. lol
    Над составлением соцопросов работают психологи, а фирма выполняет заказ, какой поставил перед ней заказчик. Платит он. Нередко, в процессе соцопроса, идёт зомбирование опрашиваемого, хотя он этого и не замечает, а мудрёные вопросы заставляют опрашиваемому выдать нужный заказчику ответ.
    А фирма ГЭЛЛАПА провела чудесный соцопрос. Грамотный. Вопрос в другом, почему сами американцы в 2014 году нагло проигнорировали итоги своего соцопроса?
    Касательно территориальной целостности ГЭЛЛАП тоже проводил соцопрос.
    Его результат
    Gallup: 52% украинцев поддерживают территориальные уступки в обмен на мир
    . Кому верить? Да украинцу, судя по его характеру, на территориальную целостность глубоко наплевать. Лишь его домивку никто не тронул и огород с капустой и картошкой. А так можете всё брать. Ему не надо. Вот трупы воякив не забирают. Что украинца задело? "Гроши не хотят выплачивать". Вот такой вполне материальный аспект. Этих грошей украинцы Зеленскому не простят. А потеря территорий их меньше всего волнует. Такой он украинец по-моему. Не думаю, что я в нём сильно ошибаюсь.
  26. zontov79 Звание
    zontov79
    +2
    11 июня 2025 04:28
    Кто этот скот будет спрашивать, ушлепок зеленский уже все продал, а мы теперь заберём проданное.
  27. Жека111 Звание
    Жека111
    +2
    11 июня 2025 07:45
    Это все понятно.
    В Украине царит атмосфера страха, любое инакомыслие преследуется.
    Поэтому говорят в основном так, как скажет "нацистская партия", ведь в противном случае приедет сбу-тцк и убьет.
    Не стоит забывать, что опрос мог проводится среди упоротой прослойки населения - щирых украинцев, а обычных граждан никто не спрашивал
  28. asher Звание
    asher
    +1
    11 июня 2025 08:15
    Братский народ он такой! На халяву оторвали кусок России, создали типа государство, теперь пока не сдохнут будут держать зубами. Только идиот типа бывшего коммуниста, может видеть в укронацистах каких-то "братьев" и всеми силами препятствовать их уничтожению.
  29. air wolf Звание
    air wolf
    +1
    11 июня 2025 14:23
    Ну пациент сказал в морг, значит в морг am
  30. gridasov Звание
    gridasov
    -1
    14 июня 2025 13:34
    Такие заявления имеют только манипулятивный формат применения, а точнее ориентированное искажение действительности. К тому же вряд ли это интересно побеждающей по всем аспектам стороне.
  31. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    14 июня 2025 18:05
    Опрос: более половины жителей Украины категорически против любых территориальных уступок
    - а это и не важно, о статистике своей государственности украинцам надо было думать прежде, чем они приняли идеалы бандеры.