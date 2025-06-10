МИД Израиля опроверг заявление своего дипломата о поставках Украине комплексов ПВО Patriot
Информация, ранее озвученная израильским послом в Киеве Михаилом Бродским, не соответствует действительности. Никаких поставок на Украину устаревших ЗРК Patriot Израиль якобы не делал.
Такой ответ на свой запрос получили от пресс-службы израильского министерства иностранных дел получили журналисты агентства РИА Новости.
- сказано в заявлении.
Таким образом, произошло крайне редкое в дипломатическом мире событие. МИД Израиля опроверг заявление своего дипломата о поставках Украине комплексов ПВО Patriot. Наверное, его не предупредили, что можно говорить, а чего нельзя, поэтому пресс-службе израильского внешнеполитического ведомства пришлось так неуклюже солгать.
Бродский сделал свое резонансное заявление в ходе интервью для украинского СМИ. Он сказал, что Тель-Авив поставил Киеву комплексы Patriot, которые получал от американцев для нужд своей обороны более тридцати лет назад. Дипломат пожаловался, что факт передачи этого вооружения недостаточно освещался журналистами. Он отверг предположение, что Израиль никогда не оказывал военную помощь Украине.
Об идее снять с вооружения устаревшие ЗРК Бродский говорил еще летом прошлого года. Тогда он утверждал, что израильское руководство на тот момент уже рассматривало данный вопрос, но окончательного решения пока не приняло.
Вплоть до настоящего времени власти Израиля избегали военных поставок Киеву, официально оказывая ему исключительно гуманитарную помощь. Но так ли это на самом деле... После истории со словами посла понятно, что не так.
Информация