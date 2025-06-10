МИД Израиля опроверг заявление своего дипломата о поставках Украине комплексов ПВО Patriot

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МИД Израиля опроверг заявление своего дипломата о поставках Украине комплексов ПВО Patriot

Информация, ранее озвученная израильским послом в Киеве Михаилом Бродским, не соответствует действительности. Никаких поставок на Украину устаревших ЗРК Patriot Израиль якобы не делал.

Такой ответ на свой запрос получили от пресс-службы израильского министерства иностранных дел получили журналисты агентства РИА Новости.



Израиль не передавал системы Patriot Украине

- сказано в заявлении.

Таким образом, произошло крайне редкое в дипломатическом мире событие. МИД Израиля опроверг заявление своего дипломата о поставках Украине комплексов ПВО Patriot. Наверное, его не предупредили, что можно говорить, а чего нельзя, поэтому пресс-службе израильского внешнеполитического ведомства пришлось так неуклюже солгать.

Бродский сделал свое резонансное заявление в ходе интервью для украинского СМИ. Он сказал, что Тель-Авив поставил Киеву комплексы Patriot, которые получал от американцев для нужд своей обороны более тридцати лет назад. Дипломат пожаловался, что факт передачи этого вооружения недостаточно освещался журналистами. Он отверг предположение, что Израиль никогда не оказывал военную помощь Украине.

Об идее снять с вооружения устаревшие ЗРК Бродский говорил еще летом прошлого года. Тогда он утверждал, что израильское руководство на тот момент уже рассматривало данный вопрос, но окончательного решения пока не приняло.

Вплоть до настоящего времени власти Израиля избегали военных поставок Киеву, официально оказывая ему исключительно гуманитарную помощь. Но так ли это на самом деле... После истории со словами посла понятно, что не так.
23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Роман_ Звание
    Роман_
    +2
    Сегодня, 13:33
    Израиль не передавал системы Patriot Украине

    Они что дефектные - честно продали и поставили, все согласно договору! А то что их ввели в заблуждение, что покупатель хохляина, то они не причем - не добросовестный покупатель.
    1. Chifka Звание
      Chifka
      +2
      Сегодня, 13:38
      Израиль и не передавал - они сами приехали и забрали laughing Не драться же с ними request
    2. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 13:52
      Информация, ранее озвученная израильским послом в Киеве Михаилом Бродским, не соответствует действительности.

      Слово не воробей, вылетит, обратно не поймаешь fellow
    3. Mister X Звание
      Mister X
      0
      Сегодня, 14:31
      МИД Израиля опроверг заявление своего дипломата

      Как в том анекдоте:
      - Вы или плавки наденьте, или крестик снимите
    4. Krasnodar Звание
      Krasnodar
      0
      Сегодня, 15:15
      Американцам отдали взамен на новые, те уже поставили Украине, скорее всего, подкорректировав
  2. Десница ока Звание
    Десница ока
    +2
    Сегодня, 13:36
    Вплоть до настоящего времени власти Израиля избегало военных поставок Киеву, официально оказывая ему исключительно гуманитарную помощь.

    Брехня, как обычно...))) сионистские беспилотники, наносящие нам урон, на поле боя, уже давно бороздят зону БД....
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 13:42
      Цитата: Десница ока
      плоть до настоящего времени власти Израиля избегало военных поставок Киеву, официально оказывая ему исключительно гуманитарную помощь.

      Ой! Исключительно мацу поставляли!! Для избранных, если таковые еще остались.
    2. Krasnodar Звание
      Krasnodar
      0
      Сегодня, 15:18
      Цитата: Десница ока
      сионистские беспилотники, наносящие нам урон, на поле боя, уже давно бороздят зону БД....

      Это какие? Хермес 900? Хероу? Новые, ударные на водородном топливе? Сделанные в ОАЭ с установленным пулеметом?
      Единственное израильское из БЛА, что использовалось в СВО, это Форпост, да и тот, сделан по лицензии в РФ
  3. Десница ока Звание
    Десница ока
    +2
    Сегодня, 13:41
    Это именно сионистские элиты, правящие в том числе на западе, организовали нам кровавую бойню на украине. И, сначала конфликта, поддерживали укру и инструкторами своими и добровольцами и многим другим... Но лживо и лицемерно, продолжают вещать, что они нейтральны, как минимум.... И делают это, опять же из своих корыстных, хитроопых соображений....- знают что мы можем как и сдерживать Иран, так и помочь ему, если что, в праведной войне с сионо-нацистами...
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 14:06
      Спорная мысль, формированием украинского национализма занимались ещё в Австро-Венгрии, а позднее в фашистской Германии.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        -1
        Сегодня, 14:20
        И там и там, за плечами врагов, стояли еврейские семейства, элиты - банкиры ( ростовщики)....))) Кто платит, как известно, тот "девушку" и танцует....
    2. Krasnodar Звание
      Krasnodar
      0
      Сегодня, 15:20
      Цитата: Десница ока
      Это именно сионистские элиты, правящие в том числе на западе, организовали нам кровавую бойню на украине.

      Так Беннет , вроде, мирить приезжал
      Цитата: Десница ока
      знают что мы можем как и сдерживать Иран, так и помочь ему, если что, в праведной войне с сионо-нацистами...

      Ну и чем Россия может помочь Ирану? ПВО, во первых, самим нужно, во вторых, оно будет сразу снесено, как снесли уже С-300
      Чем ещё?
  4. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 13:41
    Кто то ещё верит в искренность евреев? Враньё не евреям-это не враньё,это истина в первой инстанции..
    1. Krasnodar Звание
      Krasnodar
      0
      Сегодня, 15:23
      Цитата: HAM
      Кто то ещё верит в искренность евреев? Враньё не евреям-это не враньё,это истина в первой инстанции..

      Так евреи не поставляют оружие Украине не из любви к России и не из страха перед Россией, а только из за презрения к украинской государственности. Украина нищая и с историей выпиливания евреев Хмельницким , Петлюрой и Мельником
      Так то израильтянам пофиг
  5. Kostos1973 Звание
    Kostos1973
    +1
    Сегодня, 13:42
    Российских евреев на передовую чтоб встретились лоб в лоб с нацистскими евреями. И посмотрим истинную веру
  6. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 13:42
    Ой, дипломат то наврал... А я то думал...А оказалось, что евреи белые, пушистые и вообще, они не такие... laughing
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:52
    Посол "злоупотребил" и "проболтался". Но его можно понять. ... wassat
  8. Марс Звание
    Марс
    0
    Сегодня, 13:58
    Так кто из них врет? Посол или МИД?
  9. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 14:01
    Интересно, а почему Израиль не хочет признавать что он их поставил на окраину?
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      -1
      Сегодня, 14:28
      Известно почему.... Иран.... Если мы признаем сионистское агрессивное, искусственное образование - враждебным, то наша поддержка Ирана, хуситов, может существенно увеличится.... Это ж очень хитрые, продуманные и к стате, крайне трусливые люди... Именно поэтому их правящие миром элиты, сами не высовываются, боясь праведного гнева и возмездия, разоренных и угнетаемых ими народов, а проводят волю свою, через подконтрольных себе с потрохами - марионеток - правителей разных стран и иже с ними.
    2. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 14:36
      Израиль передал списанные Пэтриоты американским военным. Их американцы перевезли на свою базу в Европе.
      Дальше - все в руках США.
  10. Комментарий был удален.
  11. Комментарий был удален.
  12. Shkworen Звание
    Shkworen
    0
    Сегодня, 15:12
    свежо предание, да вериться с трудом :)
  13. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 15:13
    В январе текущего года стало известно, что Киев получил около 90 ракет-перехватчиков в модификации PAC-2 (GEM-T), адаптированных для борьбы с крылатыми ракетами. Данные ЗУР были списаны Израилем после снятия с вооружения самих ЗРК Patriot, после чего переданы на американские склады, из-за чего они вновь стали формально американской собственностью и уехали на Украину. С этого момента передача самих израильских Patriot стала лишь вопросом времени», — заявил эксперт.
    Известно, отмечает «Военный осведомитель», что на вооружении ЦАХАЛ стояло восемь батарей ЗРК Patriot (одна РЛС + шесть — восемь пусковых установок) в модификации MIM-104D PAC-2, дополнительно модернизированных для условий Ближнего Востока под наименованием Yahalom («Яхалом»). Данные ЗРК Израиль стал получать от США ещё в 1990-е годы, однако первое их боевое применение по реальной цели в лице дрона ХАМАС состоялось лишь в 2014 году. В результате из-за всё более нарастающих угроз со стороны иранских баллистических ракет к лету 2024 года Израиль снял с вооружения все свои Patriot, плохо адаптированные для поражения сложных целей, заменив их более эффективными в этом плане отечественными ЗРК David’s Sling («Праща Давида») и Arrow 3 (также известный как «Хец»).

    Как писала Financial Times, тогда же сразу и начались переговоры о передаче списанных ЗРК Patriot на вооружение Украины. Обсуждение данной темы затянулось практически на год, что было связано в том числе с необходимостью отправки б/у Patriot для ремонта на завод-производитель компании Raytheon в США. И вот теперь, судя по всему, все политические и технические вопросы были улажены, считает автор канала.

    «Сколько именно израильских ЗРК Patriot из восьми списанных было поставлено Украине, неизвестно. При этом ранее сообщалось, что Киев располагает восемью батареями Patriot (без учёта понесённых потерь). Таким образом, если предположить, что Израиль со временем передаст Украине все свои списанные ЗРК, то ВСУ фактически удвоят свой наиболее значимый компонент ПВО, что позволит потенциально прикрыть больше целей в тылу, а также выделить часть пусковых ближе к линии фронта для засад на российскую авиацию», — заявил эксперт.

    https://eadaily.com/ru/news/2025/06/09/poziciya-nevmeshatelstva-izrailya-v-ukrainskiy-konflikt-peresmotrena-ekspert