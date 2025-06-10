«Предприятия ВПК, аэродромы, склады»: Минобороны отчиталось о ночном ударе по Украине
ВС РФ нанесли новые точечные удары по Украине, задействовав высокоточное оружие. В качестве основной цели выступили предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом говорится в заявлении Минобороны.
В ночь с понедельника на вторник, 10 июня, ВС РФ нанесли удары групповой удар по Киеву, накрыв предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины. Удары наносились ракетами и ударными беспилотниками типа «Герань-2». Также в течение ночи поражались военные аэродромы, различные склады, места дислокации ВСУ и т. д. Согласно заявлению военного ведомства, все назначенные объекты поражены, цель ударов достигнута.
— говорится в сообщении.
Украинский Генштаб продолжает утверждать, что якобы отразил атаку на Киев, сбив все ракеты до одной и практически все дроны-камикадзе. Однако, как утверждают украинские ресурсы, это совсем не так, у украинской ПВО очень мало ракет и Сырский их пытается растянуть до конца этого года, поскольку поставок ракет пока не предвидится.
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