«Предприятия ВПК, аэродромы, склады»: Минобороны отчиталось о ночном ударе по Украине

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«Предприятия ВПК, аэродромы, склады»: Минобороны отчиталось о ночном ударе по Украине

ВС РФ нанесли новые точечные удары по Украине, задействовав высокоточное оружие. В качестве основной цели выступили предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом говорится в заявлении Минобороны.

В ночь с понедельника на вторник, 10 июня, ВС РФ нанесли удары групповой удар по Киеву, накрыв предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины. Удары наносились ракетами и ударными беспилотниками типа «Герань-2». Также в течение ночи поражались военные аэродромы, различные склады, места дислокации ВСУ и т. д. Согласно заявлению военного ведомства, все назначенные объекты поражены, цель ударов достигнута.



Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего.

— говорится в сообщении.

Украинский Генштаб продолжает утверждать, что якобы отразил атаку на Киев, сбив все ракеты до одной и практически все дроны-камикадзе. Однако, как утверждают украинские ресурсы, это совсем не так, у украинской ПВО очень мало ракет и Сырский их пытается растянуть до конца этого года, поскольку поставок ракет пока не предвидится.
1 комментарий
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:50
    Обезьяна уже опровергла сводку ВСУ. Вместо перемирия, 7 из 10 районов Киева получили от России уведомления. На жалость давит.