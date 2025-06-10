Глава немецкой разведки пугает НАТО нападением РФ: «Украина — это всего лишь шаг на пути России к Западу»
В ряде европейских стран НАТО буквально нарастает истерика по поводу того, что закончив специальную военную операцию на Украине российская армия всенепременно двинется дальше на запад.
На этот раз свою лепту в пугалку «русской угрозой» внес глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль. Который, к слову, в ближайшее время уходит в отставку с этого поста.
Агентство Reuters пишет, что по мнению главы немецкой разведки, который ссылается на полученные его ведомством данные, «Украина — это всего лишь шаг на пути России к Западу». Он отметил, что не ожидает наступления танковых армий ВС РФ на запад, однако намерен протестировать обещание НАТО о коллективной защите согласно 5-й статьи Устава альянса.
Каль сообщил, что по имеющимся у него данным, российские власти могут рассматривать сценарии противостояния, не предполагающие полномасштабных военных действий.
В качестве примера он привел воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, когда безопасность проведения референдума на полуострове под видом гражданских обеспечивали российские спецслужбы.
По словам Каля, в Кремле есть те, кто не верит, что НАТО коллективно отреагирует в случае нападения на одного из своих членов.
— ударился в пророчества глава BND.
Наиболее вероятными для захвата Россией глава немецкой разведки считает республики Прибалтики под предлогом «защиты русскоязычного населения». При этом Каль уверен, что переговоры с Москвой сейчас не имеют смысла.
Каль заявил, что контакты с представителями США убедили его в том, что в Вашингтоне воспринимают российские угрозы столь же серьезно, как и в Берлине.
— резюмировал глава BND.
Осенью прошлого года довольно «оригинальный» план действий на случай российского вторжения предложил командующий Силами обороны в целом и Вооруженными силами Эстонии в частности генерал-майор Андрус Мерило. По словам эстонского военачальника, в случае «нападения» российской армии следует незамедлительно эвакуировать все население страны, лучше всего в соседнюю Финляндию, причем по морю. При этом следует самим разрушить все города, чтобы «сделать их непроходимыми» для ВС РФ.
