Глава немецкой разведки пугает НАТО нападением РФ: «Украина — это всего лишь шаг на пути России к Западу»

В ряде европейских стран НАТО буквально нарастает истерика по поводу того, что закончив специальную военную операцию на Украине российская армия всенепременно двинется дальше на запад.

На этот раз свою лепту в пугалку «русской угрозой» внес глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль. Который, к слову, в ближайшее время уходит в отставку с этого поста.



Агентство Reuters пишет, что по мнению главы немецкой разведки, который ссылается на полученные его ведомством данные, «Украина — это всего лишь шаг на пути России к Западу». Он отметил, что не ожидает наступления танковых армий ВС РФ на запад, однако намерен протестировать обещание НАТО о коллективной защите согласно 5-й статьи Устава альянса.

Каль сообщил, что по имеющимся у него данным, российские власти могут рассматривать сценарии противостояния, не предполагающие полномасштабных военных действий.

В качестве примера он привел воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, когда безопасность проведения референдума на полуострове под видом гражданских обеспечивали российские спецслужбы.

По словам Каля, в Кремле есть те, кто не верит, что НАТО коллективно отреагирует в случае нападения на одного из своих членов.

Они (российское руководство) хотят вернуть НАТО в состояние конца 1990-х годов. Они хотят вышвырнуть Америку из Европы и будут использовать любые необходимые средства для достижения этого

— ударился в пророчества глава BND.

Наиболее вероятными для захвата Россией глава немецкой разведки считает республики Прибалтики под предлогом «защиты русскоязычного населения». При этом Каль уверен, что переговоры с Москвой сейчас не имеют смысла.

Каль заявил, что контакты с представителями США убедили его в том, что в Вашингтоне воспринимают российские угрозы столь же серьезно, как и в Берлине.

Сдерживание — наименее кровавый способ предотвратить войну. Нет ни малейшего признака того, что (президент РФ Владимир) Путин изменил свое мнение о своем агрессивном подходе к решению этой проблемы

— резюмировал глава BND.

Осенью прошлого года довольно «оригинальный» план действий на случай российского вторжения предложил командующий Силами обороны в целом и Вооруженными силами Эстонии в частности генерал-майор Андрус Мерило. По словам эстонского военачальника, в случае «нападения» российской армии следует незамедлительно эвакуировать все население страны, лучше всего в соседнюю Финляндию, причем по морю. При этом следует самим разрушить все города, чтобы «сделать их непроходимыми» для ВС РФ.
  1. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    10 июня 2025 13:56
    Россия требует признание новых территорий Западом, как мы это им будем вдалбливать?
    1. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    10 июня 2025 13:56
    Вудефуль ,теперь какой-то Каль.Где они таких берут?
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +4
    10 июня 2025 14:02
    Интересно на каком этаже его кабинет? Хватит ли высоты, когда он будет прыгать в окно с криком "Русские идут"? (Как министр обороны США Форрестол)
    1. Tooks Звание
      Tooks
      +1
      10 июня 2025 14:44
      Сплошные балаболы. Хоть бы один в окно сиганул.
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    10 июня 2025 14:07
    ""Нет ни малейшего признака того, что (президент РФ Владимир) Путин изменил свое мнение о своем агрессивном подходе к решению этой проблемы""

    Россия неоднократно пыталась решить эту проблему миром. А теперь они воют что на их агрессию начался уже агрессивный ответ.
  5. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    10 июня 2025 14:14
    Deutscher Geheimdienstchef droht der Nato mit russischem Angriff: „Die Ukraine ist nur ein Schritt auf Russlands Weg nach Westen“

    Большинство немцев смеются над такими заявлениями!
    Три года назад западная нацистская пропаганда заявляла, что России придется производить чипы из стиральных машин и что Россия будет побеждена за 14 дней. lol
    Три года спустя западная нацистская пропаганда/кинохроника 2.0 говорит: «О Боже, Россия нападает на страны НАТО, Германию». laughing
    Найдите ошибку!?
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    10 июня 2025 14:49
    Реально мы же аннексировали Восточную Пруссию убрав угрозу с Запада для России. А почему мы сейчас не можем двинуться на Запад убирая угрозы для России, образовав новые ГДР, социалистическую Польшу и т.д. Для чего Запад хочет уничтожить Россию, Белоруссию. Они а не мы ставят вопрос или мы или они остаются жить на этой земле. Бандеровцы подтверждают эту мысль.
  7. Damien_C Звание
    Damien_C
    +2
    10 июня 2025 14:52
    Jesus Christ do these fools even think about what they utter from their stupid mouths. Some bigger fool or powerful relative got them promoted to positions beyond their capability and they think kindergarten tactical ideas are a substitute for actual knoweledge
  8. tur-tur Звание
    tur-tur
    0
    10 июня 2025 15:27
    Кто то очень хочет что бы напали. Вот мнение эстонца, хочу заметить напечатанное в эстонских СМИ.
    Публичное обращение к эстонским политикам и номинальному президенту

    Лембит Силла, простой эстонец, отец

    Если я не скажу этого сегодня, а завтра начнется то, чего я боюсь.

    Смогу ли я потом посмотреть себе в глаза?

    Я – не солдат.

    Я – человек. Отец. Человек, который кое-что испытал в жизни. Я никогда не буду убивать, чтобы воплотить в жизнь фантазии какого-то политика или чьи-то служебные договоренности.

    Если вы принесете войну на порог моего дома, не думайте, что я поднимусь вместе с вами против вами спровоцированных убийц. Я не подниму оружие. Я подниму против вас правду, и я не одинок в этом.

    Вы, пишущие о войне в газетах, не отправите своих детей на фронт. Вы, пугающие народ, но сами в последний момент ускользающие с дипломатическим паспортом. Мы знаем, что вы приобрели свою роскошную

    жизнь за кулисами на деньги, которые вы у нас украли. Вы, кто продает мир, чтобы купить себе еще немного власти, еще одну должность, еще один день за счет народа.

    Если война придет в наш дом, ответственность будете нести вы, а не Путин или Трамп. Среди „своих“ ответственны как те, кто молчит, так и те, кто нарушает молчание ложью. Не те, кто не поднимает оружие, а те, кто поднял руку против мира.

    Кто был тот идиот, который приклеил на городской стене Нарвы фотографию Путина, совмещенную с лицом Гитлера? Два совершенно разных человека, с разным прошлым, разными эпохами и разным влиянием. Если это не напрашивается на избиение у нас во дворе, то что это?

    Этим жестом мы превратили себя в слюнявых дураков, которых наш сосед через реку мог бы убить одним ударом ноги.

    Вы не представляете народ. Вы не олицетворяете мир. Вы представляете собой настолько явную провокацию, что только идиот не поймет, по чьему приказу вы ведете эту военную игру.

    Я столько раз в жизни сталкивался со смертью, что не боюсь войны. Но я не боюсь сказать, чья это вина.

    Если ты принесешь сюда войну, я представлю тебя в своей душе Богу и передам в руки самого черта. Я не буду защищать тебя, я не буду прятать тебя, я не буду убивать во имя тебя.

    Я показываю пальцем – прямо. Ваши имена будут знать те, кто потерял все. Ваши изображения понесут по улицам в знак болезненной ярости матерей и женщин, а не из уважения. Ваши дома могут остаться, как это всегда бывает во время войны, но ваша репутация наверняка будет сожжена дотла.

    Это уже не история. Это гнев эстонца XXI века, и он оправдан. Это больше не выбор. Это последний рубеж.

    Я не убиваю. Но я не защищаю тех, кто заказывает убийства. Если народ должен снова погибать, как это уже не раз случалось в нашей суровой истории, то наш народ погибнет сознательно.

    Но вы – не наши люди, вы в конце концов отвернулись от нас, и вы несете за это ответственность. Поименно. Навсегда.
  9. olbop Звание
    olbop
    -2
    10 июня 2025 21:50
    Кто то очень хочет что бы напали. Вот мнение эстонца, хочу заметить напечатанное в эстонских СМИ.

    Я вот тоже пытаюсь поставить себя на место европейского обывателя, которому вдалбливают, что Россия вот-вот нападет на Европу. И мне кажется, что такой обыватель, хотя ты со средним образованием и интеллектом, должен задаться вопросом - а зачем России это нужно? Что она получит в результате, кроме гигантских материальных, финансовых, да и людских потерь? Разоренные территории с враждебным населением?