Глава МИД Белоруссии: создается впечатление, что киевские власти не особо хотят достижения мира

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков прокомментировал переговорный процесс между Украиной и Россией, который ранее стартовал в Турции.

По словам дипломата, по действиям украинской стороны кажется, что в Киеве не особо-то и хотят достижения мира. А к самим переговорам как будто там относятся не как к средству его достижения, а скорее как к способу проверки дееспособности российской стороны и её поведения в такой ситуации.

Пока, на самом деле, такого ощущения искренности в достижении мира со стороны украинского режима — я сейчас намеренно отделяю украинский режим и народ — так вот этой намеренности там нету. Им сегодня невыгодно — политические дивиденды, экономические дивиденды, у кого-то финансовое благополучие от этого зависит

- сказал Рыженков.



Глава белорусского МИД отметил, что зачинщикам «этой бойни», сидящим на Западе, нужно её продолжение, чтобы руками Украины ослабить Россию и решить свои экономические вопросы, разрушая партнерские отношения, которые когда-то были у РФ со странами Евросоюза.

На самом деле, мы понимаем, кто от этого выгоду получает. Но то, что сегодня с их точки зрения их результаты не достигнуты, это очевидно

- добавил министр.
  1. Mazunga Звание
    Mazunga
    +4
    10 июня 2025 14:04
    через три года зоркий глаз увидел что у сарая таки нету стены
  2. Per se. Звание
    Per se.
    +4
    10 июня 2025 14:12
    Да, уж, создаётся впечатление, что наши власти больше хотят мира с нацистами, чем сами нацисты. Какой может быть мир с "Гитлером"? Только победа над бандеровцами, их полная и безоговорочная капитуляция. Иначе, за что наши мужики погибали и мирняк страдал?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      10 июня 2025 14:15
      Цитата: Per se.
      Какой может быть мир с "Гитлером"?

      Какой может быть мир с Бандеровщиной ?
    2. freddyk Звание
      freddyk
      +1
      11 июня 2025 02:00
      Вот как Вы себе это представляете в современных реалиях? После ВОВ ещё 10 лет воевали с бандеровцами, и это при Сталине, с НКВД, со СМЕРШ, с нормальной милицией. Никто там капитулировать не будет, только полное уничтожение, а это не один десяток лет.
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +1
        11 июня 2025 06:28
        Цитата: freddyk
        только полное уничтожение, а это не один десяток лет.
        Какой Вы жестокий, если "полное уничтожение", так это дело нескольких минут, в ядерном пламени. Вот, только, там и хороших людей много. Если бы не шкурные интересы наших буржуев, из-за чего наша, брутальная на словах власть, 8 лет позволила зачищать пророссийские силы, похоронить "Русскую весну" на Украине.
        1. freddyk Звание
          freddyk
          0
          11 июня 2025 14:01
          Я же не говорил всех украинцев, я говорил всех бандеровцев, поэтому за несколько минут не получится.
    3. Сочи Звание
      Сочи
      0
      11 июня 2025 10:56
      это не наши власти ..Это сказал глава МИДа белоруссии .. Это отдельное государство , никак не принимающее участие в СВО и не выполняющее своих "союзнических" обязательств .. Этакие "мирители" с хуторянами .. Они считают рагулей братьями и заметьте , белорпуссию никто не трогает .
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +1
        11 июня 2025 12:25
        Цитата: Сочи
        Этакие "мирители" с хуторянами ..
        Разумеется, а кто не признал референдумы на Донбассе, но признал по сути государственный переворот в Киеве, выборы от хунты и нового пана президента, Порошенко? Сразу, законный президент Янукович, что был у нас и официально обращался за помощью, стал не легитимным, а признанная целостность Украины автоматом определила Крым, как аннексию, а опоздавшее на 8 лет СВО, как агрессию. Отдельное государство Беларусь, а не отдельное государство, наше правительство, разве не пытаются добиться мира, именно мира, а не капитуляции нацисткой власти, при заявленной ранее на весь мир "денацификации" и "демилитаризации" бандеровской Украины? Без победы и контроля территории, подобные цели недостижимы, а договорняк лишь отсрочит новую, ещё более страшную войну.
        1. Сочи Звание
          Сочи
          0
          18 июня 2025 14:13
          Цели поставленные в начале СВО не изменились . Меняются методы их достижения , что видно по условиям , что выставили украине , на последних переговорах , которые по факту являются ультимативными . Захват украины , как цель СВО не ставился ни разу , вообще и совсем . А то , что вы себе на придумывали целей , а российские войска их не выполняют )) это ваши личные трудности . Вы можете себе представить ту сумму денег на которую придется кормить население на освобожденных территориях , восстанавливать города и инфраструктуру , разрушеные предприятия , дороги , мосты и еще много чего , и это при не лояльном населении ... А России это надо ? Кому вообще нужен этот геморой . У нас своих проблем хватает.
  3. Аскер Звание
    Аскер
    +2
    10 июня 2025 14:18
    Может кто помнит, был такой мультик, там один особо умный персонаж говорил такому же ,, ДОГАДА !!!,,
  4. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    10 июня 2025 14:45
    создается впечатление, что киевские власти не особо хотят достижения мира
    Это не впечатление, это уверенность.
  5. ada Звание
    ada
    0
    10 июня 2025 15:01
    Поразительный подход к организации управления государством в области обороны - открытое несение хрени и показательная порка чуши, и это какая-то повсеместная зараза, что у нас, что на Западе. Я не удивлен, очевидны результаты трансформации сознания современного человека под влиянием агрессивной окружающей среды, приведшей к сложной камуфляции довольно простых и понятных всем мыслей и страху их открытого высказывания. Жалкие издержки в попытке манипуляции массами. Да последний кретин уже наверное понимает, что вы следующие по очереди и по одной простой причине - вы на пути движения Запада к его жизненно важной цели - ресурсам. Не хотите ли в этом ключе пообщаться с окружающим миром "открытым текстом"?
  6. Слово Звание
    Слово
    -2
    10 июня 2025 16:02
    Зорький глаз, не иначе. Там все слеповатые? Импортную самогоночку всё таки нужно очищать.
  7. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    10 июня 2025 18:41
    С эстонцами не граничат .... его кто покусал ?
  8. Алексей Красногорский Звание
    Алексей Красногорский
    0
    11 июня 2025 01:37
    Почему эти власти до сих пор живы? Думаю, что не только у меня возникает такой вопрос, как и очень много других вопросов
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +1
      11 июня 2025 01:46
      Цитата: Алексей Красногорский
      Почему эти власти до сих пор живы?

      Потому что эти власти - тот самый Неуловимый Джо. Которого никто не ловит. Потому что он нафиг никому не нужен.
  9. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    -1
    11 июня 2025 10:12
    Дипломат дипломатическим языком изложил состояние дел, то есть просто констатировал текущую обстановку. И вот его уже тут в комментариях обозвали "эстонцем". Кто-то отучился понимать контекст и стиль?