Глава МИД Белоруссии: создается впечатление, что киевские власти не особо хотят достижения мира
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков прокомментировал переговорный процесс между Украиной и Россией, который ранее стартовал в Турции.
По словам дипломата, по действиям украинской стороны кажется, что в Киеве не особо-то и хотят достижения мира. А к самим переговорам как будто там относятся не как к средству его достижения, а скорее как к способу проверки дееспособности российской стороны и её поведения в такой ситуации.
Пока, на самом деле, такого ощущения искренности в достижении мира со стороны украинского режима — я сейчас намеренно отделяю украинский режим и народ — так вот этой намеренности там нету. Им сегодня невыгодно — политические дивиденды, экономические дивиденды, у кого-то финансовое благополучие от этого зависит
- сказал Рыженков.
Глава белорусского МИД отметил, что зачинщикам «этой бойни», сидящим на Западе, нужно её продолжение, чтобы руками Украины ослабить Россию и решить свои экономические вопросы, разрушая партнерские отношения, которые когда-то были у РФ со странами Евросоюза.
На самом деле, мы понимаем, кто от этого выгоду получает. Но то, что сегодня с их точки зрения их результаты не достигнуты, это очевидно
- добавил министр.
