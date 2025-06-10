Ситуация выходит из-под контроля: массовые протесты в США из Калифорнии перекинулись на Техас

Ситуация выходит из-под контроля: массовые протесты в США из Калифорнии перекинулись на Техас

На фоне массовых акций в Калифорнии, начавшихся 6 июня, протестное движение против выдворения нелегальных мигрантов из США распространилось на Техас. Как пишут местные СМИ, тысячи людей уже вышли на улицы Санта-Аны, Остина и Далласа, перекрывая дороги и устраивая столкновения с правоохранителями.

Сообщается, что демонстранты используют петарды и сигнальные ракеты против полицейских, которые применили слезоточивый газ для разгона толпы. По предварительным данным, правоохранителями уже задержаны около десятка наиболее активных участников беспорядков, но столкновения на этом не завершились и лишь набирают обороты.



Напомним, что протестная волна на юге США началась в ответ на операцию федеральных властей по задержанию 44 нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе на прошлой неделе. Акции быстро переросли в стихийные выступления с требованиями остановить депортации и пересмотреть миграционную политику.

В материале говорится, что местные власти усиливают полицейские патрули в районах с высокой концентрацией латиноамериканского населения. При этом аналитики прогнозируют дальнейшую эскалацию напряженности, учитывая традиционно жесткую позицию Техаса в вопросах нелегальной миграции.

В свою очередь, ряд экспертов видят в происходящем политический подтекст. По их мнению, якобы направленные против миграционной политики протесты подпитываются и управляются представителями Демократической партии, которым не привыкать устраивать революции для свержения действующих властей. Только теперь они пытаются провернуть данный трюк у себя в стране.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +16
    10 июня 2025 14:19
    протестное движение против выдворения нелегальных мигрантов из Мексики распространилось на Техас
    Это предупреждение по миграционной политике.
    1. Павел Кисляков
      Павел Кисляков
      -6
      10 июня 2025 14:25
      или начало гражданской войны.....
    2. кредо Звание
      кредо
      +11
      10 июня 2025 14:31
      Это предупреждение по миграционной политике...

      То что нашим властям нужно принимать кардинальные меры в отношении многомиллионной армии гастарбайтеров об этом говорят уже который год, но делается пока на этот счёт очень мало, по-видимому из-за нерешительности и боязни обидеть среднеазиатских князьков и лишится одной из проторённых дорожек по параллельному импорту. Это страусиная политика и ничего хорошего она России не принесёт.

      А что касается США, то как видно из репортажей там большую массу протестующих составляют белые, что говорит о том, что две основные партии США имеют средства и способность организовать массовку у себя дома для того, чтобы каждый соперник учитывал интересы другого и не зализал на его поляну. yes
      1. 2al Звание
        2al
        +5
        10 июня 2025 14:46
        Системная коррупция крышует миграцию, миграционная политика в РФ выстроена английскими шпионами и на деньги международных фондов контролируемых спецслужбами Запада и олигархами, имеющих активы на Западе. Ситуация давно вышла из-под контроля и речь не об обидах "царьков", а о том, что у них есть организованные формирования боевиков и агентура в органах, для силового нажима на власть.
        1. Баюн Звание
          Баюн
          -2
          10 июня 2025 22:31
          Концы в планетарном масштабе не сходятся... Британия САМА СЕБЕ завезла пакистанцов с неграми? Или, насквозь управляемая еврейским лобби Германия, САМА СЕБЕ завезла арабов?

          В моей объяснялке на такое способны потомки основоположников глобализма "австрийских графов с японскими принцессами".

          В русском варианте: мама эстонка, папа - узбек. Злое умное "дите Земли" сидит в Москве и гадит ВСЕМ! Эстонцам, узбекам, русским, так как для всех - ЧУЖОЙ. Также в США, Германии, Британии засели их ЧУЖИЕ... Вот, с ними-то и идет 3-я мировая.
    3. Alex777 Звание
      Alex777
      +10
      10 июня 2025 14:50
      Цитата: Uncle Lee
      Это предупреждение по миграционной политике.

      Это агрессия со стороны Мексики. Причем открытая. laughing
      Президент Мексики лично поддержала выступления.
      1. pepe08 Звание
        pepe08
        +1
        10 июня 2025 16:41
        En definitiva México estaría reclamando lo que EEUU le robó hace mas de un siglo.
        1. Наган Звание
          Наган
          -1
          11 июня 2025 02:58
          Цитата: pepe08
          En definitiva México estaría reclamando lo que EEUU le robó hace mas de un siglo.

          You wish
      2. Был Мамонт Звание
        Был Мамонт
        +7
        10 июня 2025 18:21
        Цитата: Alex777
        Это агрессия со стороны Мексики. Причем открытая.

        Это историческая территория Мексики. wink Янки отобрали.
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          +6
          10 июня 2025 18:25
          Цитата: Был Мамонт
          Это историческая территория Мексики. wink Янки отобрали.

          В Штатах есть система лагерей для подавления таких бунтов.
          Она поддерживается в рабочем состоянии. На месте персонал.
          Одновременно можно 20 миллионов возмущенных разместить. wink
          1. Был Мамонт Звание
            Был Мамонт
            +3
            10 июня 2025 18:26
            Цитата: Alex777
            В Штатах есть система лагерей для подавления таких бунтов.

            Колонизаторы! am
      3. Victor19 Звание
        Victor19
        +9
        10 июня 2025 21:45
        Ну да агрессия! А в 1848-1850 США очень демократично и мирно лишили Мексику половины территории, включая Калифорнию, Неваду, Аризону, Колорадо, Техас и тд.
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          0
          11 июня 2025 12:05
          Цитата: Victor19
          Ну да агрессия!

          Ну да, ирония. wink
    4. южноамериканская золотая лягушка Звание
      южноамериканская золотая лягушка
      -3
      10 июня 2025 14:51
      А почему никто не говорит что вместе с мигрантами протестуют и простые американцы? И не против депортации мигрантов, а против бредовой политики США, усугублённой Трампом? Если бы протестовали простые мигранты - их давно бы разогнали. Но протестуют и граждане США. И любое неосторожная жестокость только сильнее разожжёт пламя.
      1. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        +3
        10 июня 2025 19:23
        Тем не менее, протесты начались из-за депортации нелегалов. Трамп же никогда не скрывал свою позицию по этому вопросу, и за него проголосовало большинство. Кто-то конечно против - демократы, или недавние мигранты, чьих родственников выселяют на родину. Но потакать агрессивному меньшинству - тоже так себе тактика.
        Обычно помогает ловить и сажать зачинщиков, но вряд-ли Трамп решится пересажать верхушку демократической партии.
      2. VSO-396
        VSO-396
        +1
        10 июня 2025 21:55
        Цитата: южноамериканская золотая лягушка
        А почему никто не говорит что вместе с мигрантами протестуют и простые американцы? И не против депортации мигрантов, а против бредовой политики США, усугублённой Трампом? Если бы протестовали простые мигранты - их давно бы разогнали. Но протестуют и граждане США. И любое неосторожная жестокость только сильнее разожжёт пламя.

        Ну там хватает своих Гретт Тумберг. Демократы схватились за новый BLM. Сейчас пристрелят какого-то ярого латиноса, и новый мученик!
    5. сайгон Звание
      сайгон
      +2
      10 июня 2025 15:01
      Толку то ? Власть она как бронзовая их сие не колышит. Власть она от улицы далека , от настроений граждан далека . Подружбанство меж народовое , хоть подружбанцы в наглую гадят .
    6. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      11 июня 2025 05:52
      Uncle Lee
      Вчера, 14:19
      Это предупреждение по миграционной политике.

      hi Как там у дедушки Ленина в современном исполнении- Пролетарии и олигархи всех стран, объединяйтесь.
      Было бы здорово наблюдать аналогичный вариант у мелко бритов за постоянную гадливость.
      Северная Ирландия и Шотландия ждут. soldier
  2. Графит Звание
    Графит
    -2
    10 июня 2025 14:19
    Ну так все правильно, они же республиканцы и хотят чтобы у них было много независимых республик.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    0
    10 июня 2025 14:20
    Техас всегда был готов к бунту. Странно, что не с него началось. И далее демократы будут "печеньки" свои предлагать. Так и до развала США на отдельные "графства" дойдет. Может уже пора ставки делать? Кто первый рухнет США или Украина?)))
    1. Павел Кисляков
      Павел Кисляков
      +12
      10 июня 2025 14:25
      наоборот странно , Техас как раз выступал против миграции и он наоборот должен был поддержать Трампа.
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        +5
        10 июня 2025 14:52
        Цитата: Павел Кисляков
        наоборот странно , Техас как раз выступал против миграции и он наоборот должен был поддержать Трампа.

        Но, насколько я понимаю, речь не о коренных жителях Техаса.
        А о осевших в Техасе приезжих из соседней Мексики.
        А уж их то в Техасе должно быть не мало.
        1. Павел Кисляков
          Павел Кисляков
          +6
          10 июня 2025 14:53
          тоже так думаю, но в Техасе самые жесткие граждане, они и без армии мексов могут укокошить. там оружие даже у собак есть (шутка конечно но в каждой шутке есть доля шутки).
          1. Наводлом Звание
            Наводлом
            +2
            10 июня 2025 15:04
            Цитата: Павел Кисляков
            тоже так думаю, но в Техасе самые жесткие граждане, они и без армии мексов могут укокошить. там оружие даже у собак есть

            Нашёл на Forumdaily вот такой рейтинг от 2023 года
            1. Монтана
            Доля взрослых, проживающих в домохозяйстве с огнестрельным оружием: 66,3%
            2. Вайоминг
            Доля взрослых, проживающих в домохозяйстве с огнестрельным оружием: 66,2%
            3. Аляска
            Доля взрослых, проживающих в домохозяйстве с огнестрельным оружием: 64,5%
            4. Айдахо
            Доля взрослых, проживающих в домохозяйстве с огнестрельным оружием: 60,1%
            5. Западная Вирджиния
            Доля взрослых, проживающих в домохозяйстве с огнестрельным оружием: 58,5%
            1. Павел Кисляков
              Павел Кисляков
              +2
              10 июня 2025 15:10
              по другим штатам хз, но общались с одним матрасом из Техаса. так он рассказывал что в небольших городках люди уже давно сами объединились в группы взаимопомощи , у всех есть и оружие и запас БК и еды. полиция их так же поддерживает и негласно обе стороны даже сотрудничают по некоторым вопросам.
              и имхо там куча неучтенного оружия. но это чисто имхо , данных по этому поводу не видел.
            2. rait Звание
              rait
              +1
              10 июня 2025 17:11
              Рейтинг по определению фейковый. Просто потому что в большинстве штатов нет государственной регистрации факта владения оружием, нет его в том числе и в Техасе.

              То есть человек покупает ствол и информация об этом не направляется ни в федеральный орган ни в орган уровня штата.
            3. котик-русич Звание
              котик-русич
              -1
              10 июня 2025 20:29
              Цитата: Наводлом
              Цитата: Павел Кисляков
              тоже так думаю, но в Техасе самые жесткие граждане, они и без армии мексов могут укокошить. там оружие даже у собак есть

              Нашёл на Forumdaily вот такой рейтинг от 2023 года
              1. Монтана
              Доля взрослых, проживающих в домохозяйстве с огнестрельным оружием: 66,3%
              2. Вайоминг
              Доля взрослых, проживающих в домохозяйстве с огнестрельным оружием: 66,2%
              3. Аляска
              Доля взрослых, проживающих в домохозяйстве с огнестрельным оружием: 64,5%
              4. Айдахо
              Доля взрослых, проживающих в домохозяйстве с огнестрельным оружием: 60,1%
              5. Западная Вирджиния
              Доля взрослых, проживающих в домохозяйстве с огнестрельным оружием: 58,5%

              Сегодня нужно проводить новую статистику о количестве дронов на руках
          2. paul3390 Звание
            paul3390
            +1
            10 июня 2025 15:06
            Плюс - в Техасе живёт Чак Норрис. what А это - уже реально серьёзно.. belay
            1. Павел Кисляков
              Павел Кисляков
              0
              10 июня 2025 15:07
              ну это если он за Трампа голосовал.
              1. paul3390 Звание
                paul3390
                +2
                10 июня 2025 16:29
                Что-то я шибко сомневаюсь чтобы Чак - голосовал за Камабалу...
        2. КЗаКВО32923 Звание
          КЗаКВО32923
          0
          11 июня 2025 07:08
          Вот именно латиносов там больше чем белых расистов, я до сих пор удивлялся, почему истинные хозяева этих земель не ставили на место колонизаторов!
          1. Наводлом Звание
            Наводлом
            -1
            11 июня 2025 07:20
            Цитата: КЗаКВО32923
            истинные хозяева этих земель

            Которые потомки испанских колонизаторов и индейцев?
            1. КЗаКВО32923 Звание
              КЗаКВО32923
              0
              11 июня 2025 09:39
              Да, а что тут нелогичного?
      2. pepe08 Звание
        pepe08
        +1
        10 июня 2025 16:44
        En realidad Texas fue robado a México por lo que solo estarían reclamando que le devuelvan su territorio.
        1. Наган Звание
          Наган
          +1
          11 июня 2025 03:09
          Цитата: pepe08
          En realidad Texas fue robado a México por lo que solo estarían reclamando que le devuelvan su territorio.

          The might is right.
    2. Илья22558 Звание
      Илья22558
      +10
      10 июня 2025 14:30
      Да вроде Техас как раз выступал против открытых границ и засилья мигрантов....
    3. сайгон Звание
      сайгон
      +4
      10 июня 2025 15:04
      Согласно транспортной теореме США очень связанная страна , логистика великолепна. Предпосылок для раздела как то не наблюдается. Районов с разными народами нет , борцов за отделение и разделения давят к хренам по тихому .
      1. котик-русич Звание
        котик-русич
        0
        10 июня 2025 20:19
        Цитата: сайгон
        Согласно транспортной теореме США очень связанная страна , логистика великолепна. Предпосылок для раздела как то не наблюдается. Районов с разными народами нет , борцов за отделение и разделения давят к хренам по тихому .

        В ноябре 1860г в сша то же не было "предпосылок" к войне, а 12 апреля 1861г началась война в сша...
        1. VSO-396
          VSO-396
          +2
          10 июня 2025 23:14
          Цитата: котик-русич
          Цитата: сайгон
          Согласно транспортной теореме США очень связанная страна , логистика великолепна. Предпосылок для раздела как то не наблюдается. Районов с разными народами нет , борцов за отделение и разделения давят к хренам по тихому .

          В ноябре 1860г в сша то же не было "предпосылок" к войне, а 12 апреля 1861г началась война в сша...

          Еще какие предпосылки были: капитализм севера и рабовладельцы юга, как-то поняли что не уживаются.
          1. сайгон Звание
            сайгон
            0
            11 июня 2025 07:34
            В северных штатах было рабство однако . Рабы были даже у Линкольнаи он их не освободил.
        2. Dima68 Звание
          Dima68
          +1
          10 июня 2025 23:36
          Предпосылок было дофига. Развитый Север хотел доить богатый юг, а южане хотели сами тратить сои доллары.
        3. сайгон Звание
          сайгон
          +1
          11 июня 2025 07:32
          Однако дело в том что 1861 году США не было . Название у страны было малость другое . Однако предпосылки таки были и очень большие . Дело в том что север хотел грабить юг и бредни о войне против рабства к той истории отношения не имеют. Юг не плохо и прибыльно приторговывал с Англией , а завидно . Словом север начал войну за прибыли и их дележ . И да угондошенный Линкольн так и не освободил до смерти своих рабов упс. Кстати на севере таки были белые рабы рабами не называли их конечно , однако их положение расценивалось хуже чем у негров на юге. Прочтите Твена много познавательного . И да в рядах армии Юга было не мало негров. Так вот интересно от чего бы ? Видно негры знали о положении и черных рабов и белых рабов на мануфактурах севера.
    4. владимир 290 Звание
      владимир 290
      +5
      10 июня 2025 16:11
      Да ничего и не будет, каждый год у них бузят, то Трамп белый дом штурмовал, то БЛМ и прочие голубые. Это у матрасников развлечение такое.
    5. VSO-396
      VSO-396
      +2
      10 июня 2025 22:03
      Цитата: Егоза
      Техас всегда был готов к бунту. Странно, что не с него началось. И далее демократы будут "печеньки" свои предлагать. Так и до развала США на отдельные "графства" дойдет. Может уже пора ставки делать? Кто первый рухнет США или Украина?)))

      Да я вот уже 50 лет как жду, а она все (США, падла), не разваливается…
  4. Санчо да Винча Звание
    Санчо да Винча
    +3
    10 июня 2025 14:21
    Как там у почти "классиков"? "Берите чай, кофе, зонтики, хорошее настроение - и айда страну разваливать" кажется, чуток не так, ну да Бог с ним, "и так сойдёт!!!"(с)
    1. сайгон Звание
      сайгон
      +1
      10 июня 2025 15:12
      Стоит почитать Деникина -очерки русской смуты , там есть про отделение народов , у гитлеровского пособника Краснова есть о том что Царь батюшка прозепланил момент по удавлению революционеров всякой масти и борцунов за свободу народов от Российского империализма . , не развешал радетелей за выход из империи по деревьям . Не скажу можно ли в нашем сегметне тырнета сыскать книги Краснова или нет. Хотя он же белогвардеец может и что найдется . Чтение интересное местами.
  5. newtc7 Звание
    newtc7
    -5
    10 июня 2025 14:22
    Самое время же собирать Совбез ООН по подавлению святой демократии в США! Чертова тень авторитаризма пала на сам Град На Холме!
    Захарова, чего молчишь?))
    А забыл, точно, это же вяликие паны, светлейший их осудить ну может.
    1. ved_med12 Звание
      ved_med12
      +5
      10 июня 2025 14:57
      Извините, какои-то непонятныи набор букв в Вашем комменте...
      Очень бы xотелось понять, что конкретно Вы имели сказать?
      1. newtc7 Звание
        newtc7
        0
        11 июня 2025 11:30
        Что мы как всегда «не вмешиваемся в дела других государств» в то время как протесты в сша вполне можно использовать для большей сговорчивости Трампа и Америки в целом по вопросу Украины.
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +5
    10 июня 2025 14:23
    Техас это на Калифорния. В Техасе губернатор республиканец Грег Эбботт. Он не даст разгуляться этой компании мигрантов и гомосексуалистов.
    Так что продолжаем наблюдать за Калифорнией. Там будет интереснее.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    10 июня 2025 14:23
    Вести с американского майдана надо получать только из NYP.Осальные сми - ложь и првакации У них весело.Уверен Максимус Трамп победит иначе ни как - сожрут.Вперёд Доня - не забывай за головы ,демократической Гидры.Сдалась тебе эта Украина..
    1. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +2
      10 июня 2025 14:45
      Цитата: tralflot1832
      Уверен Максимус Трамп победит иначе ни как - сожрут.Вперёд Доня - не забывай за головы ,демократической Гидры.

      Угу... всё по классике - Капитан Америка против Гидры. Одну голову срубил - две вырастут. Причём в его же окружении. Hail Hydra! ©
  8. Аскер Звание
    Аскер
    +11
    10 июня 2025 14:23
    Страна эмигрантов!! А что они хотели?? Что они испугаются Трампа и убегут обратно в беднейшие страны? В США есть поколения(!!) семей живущих на велфар(пособие),которые никогда и нигде не работали! Мечта тунеядца, за это они будут стоять до последнего.
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      10 июня 2025 14:32
      Трамп, кстати, тоже из эмигрантов.
      Из Германии. Из многодетной семьи немецких бедняков.
      1. Azim77 Звание
        Azim77
        +1
        10 июня 2025 17:51
        Речь про нелегальных. Борьба с этим как бы правильно. Но демократы их используют как живой шит, в своих целях. Голоса к тому же потенциальные. Ну а преподносить свои цели как светлые - в этом американцы мастаки. Вот и посмотрим, цель какой партии светлей окажется.
  9. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +5
    10 июня 2025 14:28
    Уныло всё как-то: ни горящих покрышек, ни коктейлей Молотова и ни одного снайпера
  10. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    -3
    10 июня 2025 14:29
    нужно вычислять главарей в толпе..они обычно в красном..так навальнисты делали..и расстреливать их к хренам в падвалах Бледного дома.
  11. Медведев_Дмитрий
    Медведев_Дмитрий
    0
    10 июня 2025 14:30
    Думаю, мигрантские диаспоры во многих странах с интересом наблюдают... Готовый сценарий и программа действий...
    1. Яро Полк Звание
      Яро Полк
      -6
      10 июня 2025 14:45
      ну..благодаря ненавистникам собственных граждан из гордурки..такой вариант..вполне возможен...ведь гордурка по-сути всех зеков из ср.Азии уже пригласила..как "ценных специалистов"..полоумные.
    2. Наводлом Звание
      Наводлом
      0
      10 июня 2025 15:33
      Цитата: Медведев_Дмитрий
      Готовый сценарий и программа действий

      Дмитрий Анатольевич,
      какие меры принял Совбез?
  12. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    10 июня 2025 14:34
  13. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -2
    10 июня 2025 14:35
    гори, гори ярче ....
  14. HAM Звание
    HAM
    0
    10 июня 2025 14:39
    Зе ленский ещё не предлагал оказать помощь в подавлении?
    Опыт есть у него,а там "демократия" в опасности..да и пошестерить не мешало бы...
  15. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    +4
    10 июня 2025 14:40
    На фоне массовых акций в Калифорнии, начавшихся 6 июня, протестное движение против выдворения нелегальных мигрантов из Мексики распространилось на Техас.

    Неужто Мексика решила вернуть незаконно отторгнутые территории? wink
    Техас буде мексиканским, або безлюдным!

    Весь прикол в том, что отторжение Техаса от Мексики в позапрошлом веке шло по похожему сценарию - понаехам с Севера не понравились действия центрального правительства (запрет иммиграции), и они подняли бунт.
  16. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    10 июня 2025 14:42
    Странно что до сих пор нас не обвинили в этой смуте.
  17. al3x Звание
    al3x
    0
    10 июня 2025 14:44
    Можно сколько угодно злорадствовать, но подобное бывшие "партнеры" и у нас могут организовать рано или поздно. И виноваты в этом будут в первую очередь наши действующие власти, которые сделали ставку на разношерстных мигрантов.
    1. Fisher Звание
      Fisher
      +2
      10 июня 2025 14:49
      Соглашусь, только в рабочем классе эмигрантов по минимуму. Разбегаются они оттуда, там работать надо. Лучше в торговлю или ещё в подобные места.
      1. osp Звание
        osp
        +1
        10 июня 2025 15:03
        Большинство таджиков что приезжает в Россию семьями не работает вообще.
        В лучшем случае неофициально.
        Ибо не имея образования, не имея профессии и даже одного дня трудового стажа, да еще и проблемы со знанием русского языка имея практически невозможно устроится официально никуда.
        Тем более если речь идет о российской провинции.
        Тем более если речь идет о таджичке у которой 2-3 детей.
        Да и даже если была бы такая возможность они не устраиваются официально чтобы не слететь с детских пособий.
    2. южноамериканская золотая лягушка Звание
      южноамериканская золотая лягушка
      +2
      10 июня 2025 14:53
      Человек, там не только мигранты протестуют! Мигрантов давно бы раздавили. Там южане протестуют против саквояжников 21 века. Это куда серьёзнее, чем мигранты. Ну и да, у нас было Бирюлёво и Чистые пруды. И там никаких партнёров не было, а был бунт русского народа.
  18. Вавилов_А Звание
    Вавилов_А
    0
    10 июня 2025 14:45
    Техас вроде республиканский штат? И мигрантов они не любят?
    1. южноамериканская золотая лягушка Звание
      южноамериканская золотая лягушка
      +1
      10 июня 2025 14:54
      Техас не любит северян.
    2. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      0
      10 июня 2025 14:54
      И оружия у них полно………..
  19. isv000 Звание
    isv000
    -3
    10 июня 2025 14:51
    Ситуация выходит из-под контроля: массовые протесты в США из Калифорнии перекинулись на Техас

    Помнится, губернатор Техаса оказался мужчиной со стальными фаберже, даром что в кресле передвигается. Думаю и сейчас сдюжит. А вот калифорнийский дерьмократ вполне уже тянет на последователя руководителя Локотской республикой, ему не лоб зелёнкой мазать надо а всю *опу, перед стулом...
  20. osp Звание
    osp
    +1
    10 июня 2025 14:53
    Да зачем оно нам все нужно что делается в этой Америке ?
    Что бы там не случилось.
    У нас вон мэр крупного российского города за взятку большую задержан.
    Очередной так сказать случай.
    Вот на что надо внимание обращать.
    Вот где караул кричать нужно.
    Что воры и взяточники разлагают страну изнутри.
    1. sub307 Звание
      sub307
      -1
      10 июня 2025 18:43
      Да "всё" нужно...и в Америке,..и в Китае,...и даже "про погоду" в Гондурасе...Про мэра...- это хорошо...,хоть задержали...,правда дойдёт ли до суда(?)...,ну и т.д. А вот Чубайса не задержали..."Пусть идёт...,куда хочет"..., да? "Караул кричать" ...законодателям "ещё вчера" было нужно, ибо законы и их правоприменение, тоже в нынешних реалиях адекватно не работают...А пока - брали, берут, и будут брать.., Так, что ещё не один "губернатор," в перспективе, будет "задержан". Когда начнут после "задержания" оперативно, в судебном порядке, "лишать живота своего", есть надежда, что "брать" станут "чуток" поменьше, winked
  21. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    -2
    10 июня 2025 14:53
    Это лишний повод для Трампа отказаться от поддержки Украины. Он все больше склоняется к этому, поскольку быстрое замирение у него не получилось, а крах Украины все более очевиден. Нужно успеть спрыгнуть с этого поезда, который скоро полетит под откос. Так что пусть разгорается там у них посильнее.
  22. Дилетант Звание
    Дилетант
    +4
    10 июня 2025 14:55
    Отличные новости из США! Успехов в проведении серо-буро-малиновой революции! Даешь свободы и демократии всяким маргиналам! Когда в середине 80 годов появились статьи о том, что в 30-40 годах ХХ! века белые с США станут нацменьшинством, не верилось. А оно вона как!
    Белым и собакам вход запрещен
    Табличка на входе в бар в США
    (Недалекое будущее)
  23. osp Звание
    osp
    +2
    10 июня 2025 14:58
    Цитата: Яро Полк
    ну..благодаря ненавистникам собственных граждан из гордурки..такой вариант..вполне возможен...ведь гордурка по-сути всех зеков из ср.Азии уже пригласила..как "ценных специалистов"..полоумные.

    Как таковых их никто не приглашает вызовом или приглашением.
    Таджики массово в Россию едут целыми аулами чтобы жить на детские пособия и получить ряд других льгот как малоимущие многодетные.
    Все то, что российские семьи даже будучи многодетными не получают и не имеют.
    Просто по причине наличия официальных трудовых доходов у большинства.
    А вот их мужчины в лучшем случае работает неофициально, в худшем не работают нигде или обслуживают криминал.
    Такая семья признается малоимущей и получает пособия на детей.
    Даже на двоих сумма может быть больше 30 тысяч рублей что сопоставимо со средней зарплатой женщин по конкретному региону.
  24. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    10 июня 2025 15:11
    Боюсь, что в Кремле из этих событий не сделают никаких выводов. И страну продолжат заполнять дикарами из Средней Азии. Не удивлюсь, если происходящее в США своего рода полигон, для будущего восстания мигрантов в РФ.
  25. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    10 июня 2025 15:16
    Вполне себе может перерасти в гражданскую войну, т.к власти и силовики многих штатов могут поддержать. А нелегалы и мигранты, в основном мексиканцы, российский аналог бородачей и замоташек. Чем то обе страны схожи, только у американцев ещё право у полиции есть пристрелить чуть что, и стволы у граждан, особенно в Техасе.
  26. Андрей1978 Звание
    Андрей1978
    +1
    10 июня 2025 15:46
    А мигранты из РФ не желают к "коллегам" на помощь поехать в Америку?
  27. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -2
    10 июня 2025 18:51
    в Техасе у власти республиканцы, и местная полиция (по крайней мере полиция штата (куда входит подразделение известных техасских рейднжеров)) - это не соевые геи как в калифорнии
  28. Василий12 Звание
    Василий12
    -1
    10 июня 2025 22:44
    России надо подключиться к протестам для свержения правительства США. Действовать по образцу на Украине.
    1. seacap Звание
      seacap
      0
      12 июня 2025 09:51
      У себя сначало надо разобраться, в этом бардачке. Чтобы подключаться к чему либо, надо иметь за спиной и под ногами что либо,хоть какие-то ресурсы в избытке.
  29. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    0
    10 июня 2025 23:12
    Теперь Трампу не до России и не до Украины... Другая повесточка пошла...
    1. seacap Звание
      seacap
      0
      12 июня 2025 10:00
      За них переживать не стоит, у них все хорошо, ресурсов и возможностей хватит на все. Тут больше наши СМИ раздувают свои хотелки, отвлекая нас от своих проблем. Типа, у нас все плохо и идём в этом же направлении, а у них и у других ещё хуже. Одно но, они сами печатают деньги и ресурсный потенциал, практически, безграничен, а мы под руководством торгашей из 90, с голым задом.
  30. КЗаКВО32923 Звание
    КЗаКВО32923
    0
    11 июня 2025 07:03
    пора латиносам показать техасским реднекам, кто реальный хозяин в штате!
  31. КЗаКВО32923 Звание
    КЗаКВО32923
    +1
    11 июня 2025 07:15
    молодцы латиносы, отвоевывайте свои "исторические земли" мочите всех этих белых расистов, тупых религиозных реднеков!
  32. mongol9999 Звание
    mongol9999
    0
    11 июня 2025 16:59
    А , ведь, достаточно было:
    1. Отменить любые выплаты и соцгарантии нелегальным мигрантам и их семьям.
    2. При совершении уголовного, или административного нарушения обстоятельство нелегальной миграции принимать, как отягчающее и накручивать на наказание втройне.
    3. Ликвидировать предариятия и закрывать возможность бизнеса для попавшихся на помощи нелегальным мигрантам.
    Правда такие действия возможны только в стране розовых пони. Ну, может, ещё в Северной Корее.
    1. seacap Звание
      seacap
      0
      12 июня 2025 10:03
      Законодательная структура другая, соединённые штаты, т.е. соединённые государства, свои законы, свой суд и пр.
  33. Бонч
    Бонч
    -2
    12 июня 2025 04:13
    Да, прикольно..Чипсы и смотреть что будет, Мне фиолетово, кто победит, но возня матрасни внутри, заставит их отвлечься от мира.. Чем больше возьни в Америке, тем нам лучше.
  34. olbop Звание
    olbop
    -2
    12 июня 2025 09:44
    Да что-то слабовато "протестуют" Лос-Анджелесе - сожгли пару десятков авто и разграбили несколько магазинов. Толи дело в Париже, где авто жгут сотнями, а магазины разносят десятками.
  35. seacap Звание
    seacap
    0
    12 июня 2025 09:48
    У нас, при невнятной риторике руководства, отсутствующей адекватной национальной политике, бездарности и вторичной пассивности дряхлеющей вертикали, с ее неадекватными ситуативными реакциями по защите интересов кого угодно кроме своего общества и страны,тоже, по сути, недолго ждать осталось до чего-то доброго. И что самое печальное, согласно древней национальной традиции,это шоу будет настолько масштабно, что все происходящее за океаном - детский лепет, чего очень бы не хотелось.