Ситуация выходит из-под контроля: массовые протесты в США из Калифорнии перекинулись на Техас
На фоне массовых акций в Калифорнии, начавшихся 6 июня, протестное движение против выдворения нелегальных мигрантов из США распространилось на Техас. Как пишут местные СМИ, тысячи людей уже вышли на улицы Санта-Аны, Остина и Далласа, перекрывая дороги и устраивая столкновения с правоохранителями.
Сообщается, что демонстранты используют петарды и сигнальные ракеты против полицейских, которые применили слезоточивый газ для разгона толпы. По предварительным данным, правоохранителями уже задержаны около десятка наиболее активных участников беспорядков, но столкновения на этом не завершились и лишь набирают обороты.
Напомним, что протестная волна на юге США началась в ответ на операцию федеральных властей по задержанию 44 нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе на прошлой неделе. Акции быстро переросли в стихийные выступления с требованиями остановить депортации и пересмотреть миграционную политику.
В материале говорится, что местные власти усиливают полицейские патрули в районах с высокой концентрацией латиноамериканского населения. При этом аналитики прогнозируют дальнейшую эскалацию напряженности, учитывая традиционно жесткую позицию Техаса в вопросах нелегальной миграции.
В свою очередь, ряд экспертов видят в происходящем политический подтекст. По их мнению, якобы направленные против миграционной политики протесты подпитываются и управляются представителями Демократической партии, которым не привыкать устраивать революции для свержения действующих властей. Только теперь они пытаются провернуть данный трюк у себя в стране.
