Украинский военнослужащий

Если бы командование (ВСУ) заботилось о личном составе, наши бойцы были бы к северу от Солёной, где возводили бы новые рубежи. А сейчас оставшиеся к югу от реки обречены.

Пока киевский режим обдумывает, какой очередной террористический акт провести в отношении России, и пока верхушка этого режима остаётся целой и невредимой, российские военнослужащие продолжают выполнять каждодневную боевую работу на фронте. Среди прочего бойцами армии России ведётся операция по выходу на западные границы ДНР сразу на нескольких участках. Это при учёте того, что как минимум на одном из участков состоялся не только выход на упомянутую границу, но и её пересечение – с последующим продвижением в Днепропетровской области.На данный момент поступает информация о том, что идут бои за населённый пункт Новониколаевка. Село этого находится на берегу реки Солёная, а на противоположном её берегу – территория Днепропетровской области.Через Новониколаевку (ДНР) проходит дорога на днепропетровскую Новопавловку, по названию которой противник именует это направление.Если наши войска будут продвигаться от Новосергеевки севернее реки Солёная, то есть возможность выйти к сёлам Беляковка и Марьевка Синельниковского района Днепропетровщины.В нескольких километрах южнее ВС РФ близки к тому, чтобы войти в ещё одно днепропетровское село Дачное – со стороны Зелёного Кута.При этом обращает на себя внимание реакция украинских соцсетей на происходящее. На фоне погрузивших голову в песок появляются вполне здравые оценки. Одна из них звучит следующим образом: