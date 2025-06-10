ВС РФ начали бой за Новониколаевку, украинские пользователи назвали солдат ВСУ, оставшихся к югу от реки Солёная, обречёнными

Украинский военнослужащий


Пока киевский режим обдумывает, какой очередной террористический акт провести в отношении России, и пока верхушка этого режима остаётся целой и невредимой, российские военнослужащие продолжают выполнять каждодневную боевую работу на фронте. Среди прочего бойцами армии России ведётся операция по выходу на западные границы ДНР сразу на нескольких участках. Это при учёте того, что как минимум на одном из участков состоялся не только выход на упомянутую границу, но и её пересечение – с последующим продвижением в Днепропетровской области.



На данный момент поступает информация о том, что идут бои за населённый пункт Новониколаевка. Село этого находится на берегу реки Солёная, а на противоположном её берегу – территория Днепропетровской области.



Через Новониколаевку (ДНР) проходит дорога на днепропетровскую Новопавловку, по названию которой противник именует это направление.

Если наши войска будут продвигаться от Новосергеевки севернее реки Солёная, то есть возможность выйти к сёлам Беляковка и Марьевка Синельниковского района Днепропетровщины.

В нескольких километрах южнее ВС РФ близки к тому, чтобы войти в ещё одно днепропетровское село Дачное – со стороны Зелёного Кута.

При этом обращает на себя внимание реакция украинских соцсетей на происходящее. На фоне погрузивших голову в песок появляются вполне здравые оценки. Одна из них звучит следующим образом:

Если бы командование (ВСУ) заботилось о личном составе, наши бойцы были бы к северу от Солёной, где возводили бы новые рубежи. А сейчас оставшиеся к югу от реки обречены.
8 комментариев
  1. Санчо да Винча Звание
    Санчо да Винча
    +3
    10 июня 2025 14:23
    Неизвестный аноним назвал ВСЕХ солдат, оставшихся в ВСУ, обречёнными! smile Хотя, для них, смешного здесь маловато...
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +4
    10 июня 2025 14:24
    Пока киевский режим обдумывает, какой очередной террористический акт провести в отношении России, и пока верхушка этого режима остаётся целой и невредимой
    Давно пора их зачистить под ноль !
  3. Mazunga Звание
    Mazunga
    +2
    10 июня 2025 14:26
    да ну))) поднимут ласты вверх скажут что мобики и вообще за мир были во всем мире накормят вылечат и обменяют))
    1. сайгон Звание
      сайгон
      +3
      10 июня 2025 15:15
      Ага в Часовяре мобики прям прут в плен . Врут они все тупо врут .Пехота украинцевская фронт держит .
  4. vargo Звание
    vargo
    +3
    10 июня 2025 15:08
    Чёт громкий замысел статьи по факту упёрся в "если бы да кабы" рассуждения, и пост какого-то чувака.
    Поясню
    1) Реки можно пересечь и вплавь и на чём-то едва плавающем
    2) Снабжение можно огранизовать используя хотя бы простейшие переправы
    3) ВСУ могут отступать и на запад
    4) Чтобы нашим отсечь "обречённых" надо будет, без дорог и с теми же проблемами снабжения через реку пробираться к удалённым сёлам (Беляковка и др), что вообще не такая уж простая задача
    5) Риск контратак ВСУ на вытянутом участке не минимальная

    Вот и выходит, что кто-то тут пофантазировал, а другие пофантазировали ещё раз, написав статью, смысла в которой мало. На фронте куча других отличных поводов порассуждать в подобном же ключе. Но тут явно не тот повод. Тут, увы, тяжёлая работа лишь впереди.
    1. vargo Звание
      vargo
      +1
      10 июня 2025 15:12
      Добавлю ещё. Вот карта местности подетальнее той что в статье. И тут отлично видно что можно как снабжаться так и отступать западнее позиций в сёлах. О какой обречённости речь...
      1. сайгон Звание
        сайгон
        0
        10 июня 2025 15:17
        Для понимания надо луче топографию смотреть с высотами , лесами и болотами. Хотя сосем не понимаю отчего не наступать в Харьковской к водохранилищу.
  5. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    -1
    10 июня 2025 15:26
    Цитата: Санчо да Винча
    Хотя, для них, смешного здесь маловато...
    У них еще есть шанс , маленький , но есть.