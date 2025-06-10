Белгородский губернатор рассказал о последствиях удара дрона ВСУ по минимаркету в Белгороде

Целью украинской атаки стала одна из автозаправок Белгорода. При ней располагается минимаркет, по которому и пришелся удар.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Белгородский губернатор рассказал о последствиях удара по минимаркету в Белгороде. По его словам, в результате одна женщина погибла и четыре человека получили ранения.

Произошло обрушение здания

- отметил чиновник, добавив, что тело погибшей женщины спасатели вытащили из-под завала.

Кроме того, были спасены еще три женщины и один мужчина. Все они получили ранения средней тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

По информации МЧС, на место удара привлекли 23 единицы техники и 50 сотрудников спасательной службы.

Глав региона призвал граждан соблюдать осторожность, так как возможен новый удар дрона по тому же месту.

Заправочная станция относится к сети Teboil.

Также сегодня около 13.30 украинские боевики нанесли удар беспилотником по пиццерии «Вкусная планета» в поселке Пролетарский в Белгородской области. Ранения получила женщина. Ее доставили в Краснояружскую райбольницу. Там медики диагностировали непроникающее осколочное повреждение головы. После оказания первой помощи ее перевезут в Белгород – в горбольницу №2.

Было сильно повреждено здание пиццерии и пять стоявших рядом автомобилей.


Также украинские дроны атаковали регион этой ночью. Несколько вражеских дронов сбили, часть обломков упала на территории Белгорода. При этом был ранен 8-летний ребенок.

27 комментариев
  1. rosomaha Звание
    rosomaha
    +4
    10 июня 2025 15:06
    Полчаса назад в п Пролетарский, под Белгородом дрон ударил по кафе. За посл неделю увеличилось кол-во ударов дронами по Белгороду и в глубине области в т.ч. и по движимуся транспорту..куда обычно мелкие бпла не долетали. Наводит на мысли о появлении у них новых бпла тактич звена устойчивых к РЭБ..не видимых ПВО, увелич дальности. Или усовершенств сист упр дронами..вкл ИИ. Но тенденция плохая.
  2. Наводлом Звание
    Наводлом
    +2
    10 июня 2025 15:08
    Фактически целенаправленное уничтожение мирного населения.
    Это не сопутствующие жертвы.
    Неприкрытый терроризм.
  3. osp Звание
    osp
    +2
    10 июня 2025 15:11
    У меня есть знакомый который рассказывал что брата его жены жившего в Брянской области убило дроном в конце мая прямо в своем доме когда он работы по огороду делал.
    Разнесло пол дома взрывом и человек погиб на месте.
    Еще рассказывал что жизнь в приграничных регионах становится просто тяжелейшей.
    Цены на недвижимость упали в ряде случаев практически до нуля.
    Люди могли вложить многие миллионы в строительство своего дома и долгие годы.
    А украинские дроны и снаряды все одночасье разрушили.
    Продать такую недвижимость почти невозможно сегодня - никому не надо даже за бесценок.
    Люди становятся просто нищими бросая все что нажили и уезжая кто куда.
    1. sub307 Звание
      sub307
      0
      10 июня 2025 16:43
      Ну да...,продать там даже не повреждённое строение, или квартиру в "МКД" в тех регионах задача ещё та...При повреждении, либо полном разрушении жилья , можно, конечно, рассчитывать на помощь государства в виде единовременной выплаты и жилищного сертификата, при чём на "смешные", по нынешним ценам в России, суммы в рублях. Да, и чтобы получить "замучишься пыль глотать, бегая по кабинетам"...Ибо - «Прогнозировать сроки выплаты — занятие неблагодарное. Во избежание неоправданных ожиданий я бы рекомендовал закладывать на это три — шесть месяцев. Стоит учитывать все бюрократические издержки данной процедуры. Сначала в рамках городской или районной администрации будет создана комиссия, которая зафиксирует ущерб. Затем будет осуществляться прием заявлений от граждан, а на основании этих заявлений — составляться списки тех, кто нуждается в компенсации. Далее эти списки будут сверяться с данными, которые имеются в базах администрации, чтобы не допустить неосновательного обогащения кого-либо из граждан. Затем эти списки проходят «семь кругов согласований» от разных органов исполнительной власти (МВД, МЧС и т. д.)» winked
      1. osp Звание
        osp
        +1
        10 июня 2025 20:49
        Сегодня квартира в новостройке Твери может больше 10 миллионов стоить.
        А дома у нас и вовсе за десятки миллионов продаются.
        Так что с этим жилищным сертификатом тут наверное делать нечего.
        Про Москву и область ее вообще лучше не заикаться.
  4. osp Звание
    osp
    +1
    10 июня 2025 15:16
    Цитата: rosomaha
    Полчаса назад в п Пролетарский, под Белгородом дрон ударил по кафе. За посл неделю увеличилось кол-во ударов дронами по Белгороду и в глубине области в т.ч. и по движимуся транспорту..куда обычно мелкие бпла не долетали. Наводит на мысли о появлении у них новых бпла тактич звена устойчивых к РЭБ..не видимых ПВО, увелич дальности. Или усовершенств сист упр дронами..вкл ИИ. Но тенденция плохая.

    Это Starlink работает.
    По началу РЭБ помогала как-то, но американцы что-то изменили в сетке частот и стало бесполезно.
    За последние сутки дальнобойные дроны добрались до Чувашии, Татарстана и Ленинградской области.
    Характер попадания по заводу в Чебоксарах говорит что они управляемые даже на таком расстоянии.
    Управляемые через спутниковую сеть Маска.
    Именно она обладает такими возможностями.
  5. красноярск Звание
    красноярск
    -4
    10 июня 2025 15:30
    [/quote]Белгородский губернатор рассказал о последствиях удара дрона ВСУ по минимаркету в Белгороде[quote]

    К автору этих строк - Вы русский человек? Вы пишите на русском языке, так и пишите на нем. Зачем в русский текст без надобности вставлять не русские слова? Что Вы этим хотите показать? Свою образованность? А показали свое незнание родного языка, или его игнорирование. Торговая точка это, торговая точка.
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      -3
      10 июня 2025 15:39
      Цитата: красноярск
      Торговая точка это, торговая точка.

      Ну, наверное, по-губернаторски, минимаркет звучит красивше, чем не laughing большой магазин.
  6. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +1
    10 июня 2025 15:39
    Ответом должно стать наступление на Сумы, при этом даже полностью брать город не обязательно. Щирые сами его превратят в щебень.
    1. dimon642 Звание
      dimon642
      -3
      11 июня 2025 14:46
      А зачем наступление на Сумы . Сумы где и где Белгород .
      Где то наступают , а отодвинуть фронт от Бегородской области уже второй год не могут .
      Власть рассчитывает , что они не причем, во всем выноваты х,,охлы .
      Власть виновата , в том что не может защитить наших граждан
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        11 июня 2025 20:37
        То есть, ты и твои хихлы не виноваты? Российская власть у тебя виновата оказалась, ничего себе. На статью по дискредитации тянет.
        1. dimon642 Звание
          dimon642
          -3
          11 июня 2025 20:43
          А в чем дискредитация . Сколько лет Белгород обстреливают .
          1. СергейАлександрович Звание
            СергейАлександрович
            +1
            11 июня 2025 20:45
            Как это в чём? Пытаетесь защитить Сумы и обвиняете российскую власть в обстрелах со стороны Украины. Это и есть дисктредитация, попытка переложить ответственность с украинского неонацизма на Россию.
            1. dimon642 Звание
              dimon642
              -3
              11 июня 2025 21:10
              Если власть себя дискредитирует ,я то причем .Сумы были в 2022 в оперативном окружении .
              Волчанск был сдан без боя и который год ее штурмуют.
              Важно : Гарант вам гарантирует все , но это не значит ,что все будет гарантировано.
              1. СергейАлександрович Звание
                СергейАлександрович
                +1
                11 июня 2025 21:12
                Словесные упражнения и выстраиваемые словесные конструкции в вашем исполнении меня не особо интересуют. Виден основный посыл, а именно переложить ответственность с украинских неонацистов на Россию.
                1. dimon642 Звание
                  dimon642
                  -3
                  11 июня 2025 21:29
                  Да уж , во всем кто то виноват , никто отвественности не несет .
                  Никто с украинских неонацистов отвественности не снимает , но почему то мне или другм наше с вами власть нам не гарантирует безопасность. В ваш дом или в мой дом , или другому прилетает или прилетит дрон выпущеный нацистом с Украины , которому позволило наше с вам власть .
                  Курскую область оккупировали нацисты , потому ,что это позволила наша с вами власть . И теперь с этими нацистами ведут переговоры ,вместо того ,что бы их уничтожить .
                  Вы лучше у Пескова о важном спросите .
        2. dimon642 Звание
          dimon642
          -3
          11 июня 2025 21:30
          Хихлы это ваш с Путиным братский народ
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            -2
            11 июня 2025 21:32
            Цитата: dimon642
            Хихлы это ваш с Путиным братский народ

            Не палитесь. Это совет, добрый.
            1. dimon642 Звание
              dimon642
              -1
              11 июня 2025 21:34
              Я не х,,охол , и не славянской наружности. И не еврей. Так ,что можете не стараться приклеить ярлык .
              1. Paranoid62 Звание
                Paranoid62
                -1
                11 июня 2025 21:35
                Цитата: dimon642
                Я не х,,охол , и не словянской наружности. И не еврей

                Я не о форме, я о сути laughing
                1. dimon642 Звание
                  dimon642
                  +1
                  11 июня 2025 21:36
                  Я же не турбопатриот, который включает турбину ,что бы по больше лапши на уши накидать .
                  1. Paranoid62 Звание
                    Paranoid62
                    -1
                    11 июня 2025 21:38
                    Цитата: dimon642
                    по больше лапши на уши накидать

                    Да, я понимаю. Вы по другому материалу специалист. И не на уши, а на вентилятор laughing

                    Но даже лапша все же как-то аппетитнее, на мой взляд.
                    1. dimon642 Звание
                      dimon642
                      +1
                      11 июня 2025 21:43
                      Я ,что то не пойму .
                      В мае 2024 началось создание санитарной зоны и штурм Волчанска .
                      Санитарной зоны нет , Волчанск не освободили.
                      Теткино обороняют уже каторый месяц. Почему нельзя отбросить врага от границы
                      1. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        -1
                        11 июня 2025 21:48
                        Цитата: dimon642
                        Я ,что то не пойму

                        А это точно моя проблема? wink
                      2. dimon642 Звание
                        dimon642
                        0
                        11 июня 2025 21:50
                        А власть чья , наша или кого кого-то
                      3. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        -1
                        11 июня 2025 21:54
                        Цитата: dimon642
                        А власть чья , наша или кого кого-то

                        Ну, как по мне - точно не ваша. И это есть хорошо.

                        Все, я закончил с вами, флуд запрещен Правилами сайта hi
  7. Грац Звание
    Грац
    +3
    10 июня 2025 16:27
    Зеленского пора кончать когда это уже дойдет до ВВП