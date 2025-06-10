Белгородский губернатор рассказал о последствиях удара дрона ВСУ по минимаркету в Белгороде
Целью украинской атаки стала одна из автозаправок Белгорода. При ней располагается минимаркет, по которому и пришелся удар.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Белгородский губернатор рассказал о последствиях удара по минимаркету в Белгороде. По его словам, в результате одна женщина погибла и четыре человека получили ранения.
- отметил чиновник, добавив, что тело погибшей женщины спасатели вытащили из-под завала.
Кроме того, были спасены еще три женщины и один мужчина. Все они получили ранения средней тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
По информации МЧС, на место удара привлекли 23 единицы техники и 50 сотрудников спасательной службы.
Глав региона призвал граждан соблюдать осторожность, так как возможен новый удар дрона по тому же месту.
Заправочная станция относится к сети Teboil.
Также сегодня около 13.30 украинские боевики нанесли удар беспилотником по пиццерии «Вкусная планета» в поселке Пролетарский в Белгородской области. Ранения получила женщина. Ее доставили в Краснояружскую райбольницу. Там медики диагностировали непроникающее осколочное повреждение головы. После оказания первой помощи ее перевезут в Белгород – в горбольницу №2.
Было сильно повреждено здание пиццерии и пять стоявших рядом автомобилей.
Также украинские дроны атаковали регион этой ночью. Несколько вражеских дронов сбили, часть обломков упала на территории Белгорода. При этом был ранен 8-летний ребенок.
