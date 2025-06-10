МИД Украины: Зеленский получил приглашения на саммиты НАТО и G7, но еще не ответил согласием
Глава киевского режима Зеленский получил официальные приглашения на предстоящие саммиты НАТО и «Большой семерки», однако окончательное решение о его участии пока не принято, сообщает МИД Украины. Со слов представителя дипломатического ведомства «незалежной» Олега Тихого, вопрос будет решаться ближе к датам мероприятий с учетом «факторов безопасности».
С чего бы это, интересно, нелегитимный украинский «лидер» так забеспокоился о своей безопасности за рубежом? До этого он, наоборот, «колесил» по всей Европе, лишь бы не возвращаться обратно в Киев.
Впрочем, данное заявление Тихого, скорее всего, сделано, как говорится, «для красного словца», чтобы поднять значимость Зеленского, который ещё подумает, ехать или не ехать.
Напомним, что ранее глава офиса Зеленского Ермак заявлял о возможной встрече нелегитимного с президентом США Дональдом Трампом на полях G7.
В то же время участие главы киевского режима в вашингтонском саммите НАТО до сих пор оставалось под вопросом. И отнюдь не из-за «вопросов безопасности».
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь альянса Марк Рютте выражал опасения по поводу потенциального конфликта между Зеленским и Трампом, который может возникнуть на фоне разногласий по вопросам военной помощи Украине. Поэтому участие в мероприятии украинского «лидера» было под большим вопросом. В руководстве НАТО даже сомневались, стоит ли приглашать последнего на официальный ужин перед саммитом.
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