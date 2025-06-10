МИД Украины: Зеленский получил приглашения на саммиты НАТО и G7, но еще не ответил согласием

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МИД Украины: Зеленский получил приглашения на саммиты НАТО и G7, но еще не ответил согласием

Глава киевского режима Зеленский получил официальные приглашения на предстоящие саммиты НАТО и «Большой семерки», однако окончательное решение о его участии пока не принято, сообщает МИД Украины. Со слов представителя дипломатического ведомства «незалежной» Олега Тихого, вопрос будет решаться ближе к датам мероприятий с учетом «факторов безопасности».

С чего бы это, интересно, нелегитимный украинский «лидер» так забеспокоился о своей безопасности за рубежом? До этого он, наоборот, «колесил» по всей Европе, лишь бы не возвращаться обратно в Киев.

Впрочем, данное заявление Тихого, скорее всего, сделано, как говорится, «для красного словца», чтобы поднять значимость Зеленского, который ещё подумает, ехать или не ехать.

Напомним, что ранее глава офиса Зеленского Ермак заявлял о возможной встрече нелегитимного с президентом США Дональдом Трампом на полях G7.

В то же время участие главы киевского режима в вашингтонском саммите НАТО до сих пор оставалось под вопросом. И отнюдь не из-за «вопросов безопасности».

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь альянса Марк Рютте выражал опасения по поводу потенциального конфликта между Зеленским и Трампом, который может возникнуть на фоне разногласий по вопросам военной помощи Украине. Поэтому участие в мероприятии украинского «лидера» было под большим вопросом. В руководстве НАТО даже сомневались, стоит ли приглашать последнего на официальный ужин перед саммитом.
19 комментариев
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  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    10 июня 2025 15:08
    Зеленский получил приглашения на саммиты НАТО и G7
    на ковер вызвали?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      10 июня 2025 15:22
      Цитата: Василенко Владимир
      Зеленский получил приглашения на саммиты НАТО и G7на ковер вызвали?

      Немного не так. Как опытный участник "Квартала-95", Зельц отыгрывает театральную паузу для создания видимости некоей интриги, изображая гордую самостоятельность, типа - "не вам за меня решать, я ещё подумаю, стоите ли вы моего внимания". smile
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        10 июня 2025 15:31
        довыпендривается, что и вправду женой сделают, не знаю правда любимой или нет
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          10 июня 2025 21:35
          Клоун любит быть в центре внимания. ну или хотя бы около него, а его в последнее время сажают на последний ряд, чтобы глаз не мозолил... Вот он и думает, а стоит ли ехать, чтобы снова побыть статистом в массовке... wassat
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      10 июня 2025 16:39
      Зеленский получил приглашения на саммиты НАТО и G7
      на ковер вызвали?

      Да нет он как в песне Олега Газманова "Ты служишь украшением стола ...." Короче путана.
    3. topol717 Звание
      topol717
      0
      10 июня 2025 18:41
      Ну если в НАТО они хотя бы стремятся и последнее время их туда привлекали, хотя не понятно зачем, то какое отношение 404 имеет к Г7? Или рост ВВП такой что даже Г7 не может устоять?
  2. Shkworen Звание
    Shkworen
    +3
    10 июня 2025 15:09
    набивает себе цену, пытается придать значимость своей фигуре :)
  3. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    10 июня 2025 15:10
    Тю, этот навозный жук ещё и капризничает!? Безопасность ему подавай. no
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +5
      10 июня 2025 15:15
      Мхатовскую паузу выдерживает. Как был шутом гороховым, так им и остался. laughing
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        10 июня 2025 15:41
        Цитата: Уарабей
        Мхатовскую паузу выдерживает. Как был шутом гороховым, так им и остался.

        Да конечно же, обязательно поучаствует, никуда не денется. Обожает повышенное внимание к своей персоне, да к тому же, опять можно будет поклянчить увеличение помощи оружием и финансами, заодно потребовать усилить санкции против РФ. Ну и никак не обойдётся без создания медийной перемоги на тему - "весьмирснами".
  4. Аскер Звание
    Аскер
    +1
    10 июня 2025 15:13
    Могут ведь и отменить без главного клоуна, да и потом о чем там будут говорить без него?? Понятно что о России, но как кто вяло всё будет, без огонька!
    Фашистский внучек с некрофилом и англичанка на фоне Трампа без ручного нацика? Скукота!
  5. tur-tur Звание
    tur-tur
    +1
    10 июня 2025 15:16
    Говорят в офисе зелёной гниды все тупые, а вот нет, соображения о безопасности для народца не лоха это железный отмаз если гниду всё таки шваркнут с приглашением. Ну или поставят в третьем ряду чтоб снайпер измучился.
  6. vadi64 Звание
    vadi64
    +1
    10 июня 2025 15:19
    Зеленый боится, что его там грохнут англосаксы: скрипач уже не нужен
  7. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +3
    10 июня 2025 15:21
    Конечно поедет , никакие " междусобойчики " теперь без этого клоуна не проходят . Где еще можно поплакать , попросить , потребовать , головку пеплом посыпать ?
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    10 июня 2025 15:25
    Побежит на всех четырёх , а для форсу кочевряжится.
  9. мерцание Звание
    мерцание
    +1
    10 июня 2025 15:40
    МИД Украины: Зеленский получил приглашения на саммиты НАТО и G7, но еще не ответил согласием
    Он похоже пока не решил: со своим шарфом ехать или там найдут?
  10. Десница ока Звание
    Десница ока
    -3
    10 июня 2025 16:26
    МИД Украины: Зеленский получил приглашения на саммиты НАТО и G7, но еще не ответил согласием

    Ну, естественно, поедет... Даже не - поедет, а побежит....))))
    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь альянса Марк Рютте выражал опасения по поводу потенциального конфликта между Зеленским и Трампом, который может возникнуть на фоне разногласий по вопросам военной помощи Украине. Поэтому участие в мероприятии украинского «лидера» было под большим вопросом. В руководстве НАТО даже сомневались, стоит ли приглашать последнего на официальный ужин перед саммитом.

    И, как обычно - дешёвая игра на публику, пыль нам в глаза, желание показать, что дескать Трамп с Зелей в конфликте, по разные стороны и тп. Но, как до дело доходит.., так вся русофобская свора, во главе с Трампом и послушной марионеткой Зелей, соберется конечно же вместе, для прирятия дальнейших русофобских решений и выдачи целеуказаний Зеленскому..
  11. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Вчера, 01:31
    Глава киевского режима Зеленский получил официальные приглашения на предстоящие саммиты НАТО и «Большой семерки», однако окончательное решение о его участии пока не принято, сообщает МИД Украины.

    "Ха ха" три раза! Побежит впереди собственного визга, как миленький!
  12. Старик57 Звание
    Старик57
    0
    Вчера, 05:56
    Одной ногой туда, другой ногой сюда. какие проблемы для Зе.?