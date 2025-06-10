Трупы были везде: на дорогах, в посадках, на полях, на технике, в технике, в блиндажах, в окопах. Я столько тел еще не видел. Мы оттуда вывезли больше 250 тел, там территория небольшая. И это не все, там еще очень много

Украинский волонтер Алексей Юков, деятельность которого, помимо прочего, включает в себя эвакуацию тел ликвидированных боевиков ВСУ, рассказал, что в ходе боев за Клещеевку украинская армия понесла огромные потери.В эфире украинского государственного телеканала «Рада» Юков отметил, что, когда он приехал в Клещеевку, он увидел множество тел военнослужащих ВСУ. Только с относительно небольшой территории украинские волонтеры тогда вывезли более 250 тел своих соотечественников.- поделился своими впечатлениями волонтер.Клещеевка — это село на высотах к юго-западу от Артемовска (Бахмута). Командование ВСУ считало этот населенный пункт своеобразным «ключом» к овладению Артемовском. В январе 2023 года Клещеевка была освобождена бойцами ЧВК «Вагнер», однако в сентябре того же года село было вновь захвачено ВСУ. В мае 2024 года ВС России окончательно освободили Клещеевку.Киевский режим абсолютно не считается с любыми потерями ВСУ. Однако, несмотря на то, что недостаток живой силы частично восполняется путем насильственной мобилизации, боеспособность украинской армии продолжает снижаться: военнослужащие, наловленные ТЦК на улицах, как правило, обладают низкой мотивацией и нередко дезертируют из ВСУ или пытаются в первом же бою сдаться в плен.