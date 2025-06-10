Украинский волонтёр рассказал об огромных потерях ВСУ во время боёв за Клещеевку

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Украинский волонтёр рассказал об огромных потерях ВСУ во время боёв за Клещеевку

Украинский волонтер Алексей Юков, деятельность которого, помимо прочего, включает в себя эвакуацию тел ликвидированных боевиков ВСУ, рассказал, что в ходе боев за Клещеевку украинская армия понесла огромные потери.

В эфире украинского государственного телеканала «Рада» Юков отметил, что, когда он приехал в Клещеевку, он увидел множество тел военнослужащих ВСУ. Только с относительно небольшой территории украинские волонтеры тогда вывезли более 250 тел своих соотечественников.



Трупы были везде: на дорогах, в посадках, на полях, на технике, в технике, в блиндажах, в окопах. Я столько тел еще не видел. Мы оттуда вывезли больше 250 тел, там территория небольшая. И это не все, там еще очень много

- поделился своими впечатлениями волонтер.

Клещеевка — это село на высотах к юго-западу от Артемовска (Бахмута). Командование ВСУ считало этот населенный пункт своеобразным «ключом» к овладению Артемовском. В январе 2023 года Клещеевка была освобождена бойцами ЧВК «Вагнер», однако в сентябре того же года село было вновь захвачено ВСУ. В мае 2024 года ВС России окончательно освободили Клещеевку.

Киевский режим абсолютно не считается с любыми потерями ВСУ. Однако, несмотря на то, что недостаток живой силы частично восполняется путем насильственной мобилизации, боеспособность украинской армии продолжает снижаться: военнослужащие, наловленные ТЦК на улицах, как правило, обладают низкой мотивацией и нередко дезертируют из ВСУ или пытаются в первом же бою сдаться в плен.
13 комментариев
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  1. Т-90плюш Звание
    Т-90плюш
    +1
    10 июня 2025 15:25
    Киевский режим абсолютно не считается с любыми потерями ВСУ. Однако, несмотря на то, что недостаток живой силы частично восполняется путем насильственной мобилизации, боеспособность украинской армии продолжает снижаться: военнослужащие, наловленные ТЦК на улицах, как правило, обладают низкой мотивацией и нередко дезертируют из ВСУ или пытаются в первом же бою сдаться в плен.

    Почему у таких опусов никогда не бывает авторов? Кто это пишет? ИИ? Нейросеть? Тогда кто пуляет дронами? Кто почти до последнего стоит против нас в полу-котлах? Кто проводит грамотные операции? Лица с низкой мотивацией?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +6
      10 июня 2025 15:45
      Украинских лиц с низкой мотивацией расстреливают лица с высокой мотивацией, механизмы войны работают. В сети полно кадров их расстрелов.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        10 июня 2025 16:31
        Вот это видео с интервью "волонтёра".

        https://t.me/swodki/496293
    2. Mazunga Звание
      Mazunga
      +1
      10 июня 2025 15:53
      Это ГЛАВПУР развлекается бро
    3. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      0
      10 июня 2025 16:26
      Дроны пускаются с удаленного расстояния из жилых кварталов по которым Россия, к сожалению не работает. Поэтому, воевать в таком режиме для Киева весьма допустимо.
  2. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -1
    10 июня 2025 16:01
    Киевский режим абсолютно не считается с любыми потерями


    У нас не сильно лучше. Потери штурмовых групп огромны, но вместо того, чтобы заниматься прикрытием таких групп во время штурма РЭБом, контрбатарейной борьбой, борьбой с БЛА расчётами противника все свели к тому, что солдаты плохие, надо их на полигоне до полусмерти гонять.

    Готовить бойцов конечно надо, причём индивидуально, пока нормативы по огневой, медицинской, инженерной и специальной подготовке не сдадут в СВО не отправлять.

    Но проблема основная не в бойцах, а в отсутствии РЭБа, недостаточности дронов и недостаточной контрбатарейной борьбе. А ещё во вранье, часто штурмовиков просто обманывают, чтобы они шли вперёд о численности противника. Выявлять артиллерию противника людьми очень расточительно.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      10 июня 2025 16:09
      Выявлять артиллерию противника людьми очень расточительно.

      а чем еще?
      ведь генерал Попов прямо говорил, что радаров антибатарейной борьбы у нас - нет...
      а посему - только штурмовики...
      1. владимир 290 Звание
        владимир 290
        0
        10 июня 2025 16:22
        "радаров антибатарейной борьбы " какое то странное у Вас название прозвучало, видимо это радиолокационные комплексы артиллерийской разведки (если дословно переводить)?
      2. Т-90плюш Звание
        Т-90плюш
        -1
        10 июня 2025 16:23
        Как нет? Мы же в 2008 году 6 штук отжали у грузин, амеровсих, на хамви.
  3. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    -2
    10 июня 2025 16:28
    Св.ини потом будут в нете хрюкать что "очередное задрипанное село захватили?" А что там дохнут под тысячу чубь.я за каждое задрипанное село они конечно промолчат.
  4. km-21 Звание
    km-21
    -3
    10 июня 2025 20:02
    Украинский волонтёр рассказал об огромных потерях ВСУ во время боёв за Клещеевку

    Огромные потери несут обе стороны. Эта война выгодна Западу и Китаю. А украинцы и россияне убивают друг друга исключительно за чужие интересы.
  5. Кощей - из Глуши Звание
    Кощей - из Глуши
    0
    Сегодня, 09:00
    Попытки представить ВСУ ни на что не способными, готовыми разбежаться уже вчера - неверны, ущербны, но зато очень удобны...
    ВСУ - сильный противник! И вооружение имеет надлежащего качества, и техника соответствует требованиям сегодняшнего дня, и мотивированного,нацистски ориентированного личного состава ЕЩЁ достаточно....
  6. air wolf Звание
    air wolf
    0
    Сегодня, 11:57
    Вопрос ребром, а какой мобилизационный потенциал бандеровцев, а это 3-4 мл человек, и это еще на 5 лет войны минимум, потом, а какова величина наших потерь будет и это самый лучший наш людской потенциал, который перемолят в мясорубке войны...