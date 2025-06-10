Песков: Трейлеры с телами погибших украинских военных стоят на границе уже несколько дней, но до сих пор никакой конкретики нет

Трейлеры с телами украинских военных продолжают стоять на границе с Украиной, Киев до сих пор не принял никакого решения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

У Москвы нет информации, когда Зеленский и его клика соизволят принять тела погибших украинских солдат и офицеров, находящихся в фурах, стоящих на границе с Украиной уже несколько дней. У российской стороны всё готово к передаче, но когда она состоится, никто не знает, Киев просто молчит, не называя конкретных дат. По словам Пескова, контакты с украинской стороной есть, но они «пустые» по содержанию информации.



Есть факт один непреложный: мы уже несколько дней готовы на границе с теми трейлерами для передачи украинской стороне. Вот это факт, который видят и знают все.

— заявил представитель Кремля.

Между тем глава Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал очередные списки с именами погибших украинцев, чьи тела Украина до сих пор не принимает. Первая и вторая публикации вызвали одобрение на Украине, родственники погибших благодарили главу Запорожской области за помощь. Между тем на Украине всё больше раздражения вызывает Зеленский, на которого все указывают как на главного организатора отказа в приеме тел. Сейчас Банковая судорожно ищет пути выхода из этой ситуации, потому что принять тела — это подтвердить постоянную ложь про якобы небольшие потери. А не принять их Киев не может, Россия подняла большую волну своими действиями, процесс передачи освещать прибыли журналисты со всего мира.
  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    10 июня 2025 15:18
    Да не вовремя тут с пустяками. Зебельс думает - ехать на саммит или нет.
    1. Mister X Звание
      Mister X
      +1
      10 июня 2025 18:28
      Соловьев опубликовал в своем ТГ
      Coca-Cola пожертвовала Украине грузовики, на которых будут забирать погибших ВСУшников. Сейчас их не могут забрать, потому что у Украины недостаточно рефрижераторов.
      Праздник к нам приходит.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -2
        10 июня 2025 19:08
        Трейлеры с телами украинских военных продолжают стоять на границе с Украиной, Киев до сих пор не принял никакого решения.
        Может просто начать их закапывать в общей яме у обочины и хотя бы это заставит шевелиться украинскую сторону... am
  2. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +5
    10 июня 2025 15:22
    У Москвы нет информации, когда Зеленский и его клика соизволят принять тела погибших украинских солдат и офицеров, находящихся в фурах, стоящих на границе с Украиной уже несколько дней.

    Пусть хакеры выложат в украинские СМИ списки доставленных. Эффект будет, должен быть !
  3. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    10 июня 2025 15:23
    Есть соображения санитарной безопасности. Есть понятие трупный яд. Не хотят забирать, значить надо кремировать. Это не хорошо или плохо это данность. Сожгли, на урну ФИО. Нужен прах родственника, отправить по почте за их счёт.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      10 июня 2025 16:15
      А они сейчас может быть этого и ждут, чтобы потом заявить что там не было никаких тел солдат. Лучше их закопать, чтобы потом "сомневающиеся" могли эксгумацию провести.
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        0
        10 июня 2025 17:52
        Это их проблемы, пусть они хоть что заявляют, ждут они или не ждут нам то что, пусть будут довольны что хоть списки их погибших передали, человек в не безызвестности.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    10 июня 2025 15:24
    Загнали 95-ый квартал в цугцванг.
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    -2
    10 июня 2025 15:45
    Вот только вести назад эти тела нельзя ни в коем случае. Когда в рефриках кончится соляр, то 200 надо будет вывалить на землю по ту сторону границы.
    1. Простой Звание
      Простой
      0
      10 июня 2025 20:11
      Не-не, заправить солярой и дальше ожидать, заодно сообщить в ЕС ( особенно тем,
      кто в Буче на медиа-массовку приезжали) -пусть приезжают.
  6. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    10 июня 2025 16:39
    Сейчас Банковая судорожно ищет пути выхода из этой ситуации, потому что принять тела — это подтвердить постоянную ложь про якобы небольшие потери

    . и, думаю, не только по этому.... Если примут, то сходу, 6000 пропавших без вести, а кто-то надеялся что в плену.., превратятся в 6000 трупов, за каждым из которых семьи, друзья.... Это поднимет большой рев на украине, волну против войны, мобилизации и тп., посеет упаднический дух среди населения. Всего этого нациствующая антинародная верхушка укры очень не хочет, боится за последствия, которые могут последовать как нарастающий ком....
  7. nordscout Звание
    nordscout
    -1
    10 июня 2025 21:19
    Есть мнение: похоронить тела вояк Укрорейха по христианскому обычаю, в братских могилах и не делать из покойников "политику"... Политика на покойниках - "от лукавого" и к добру не ведёт, по определению... Если Укрорейху не нужны его мёртвые солдаты, то почему, они, должны интересовать Россию? Только потому, что их, Москва, считает братьями??? Настоящие братья не воюют, а находят "точки" бесконфликтного решения всех проблем... Это - аксиома... У нас с украинцами - не гражданская война 1918-1922 гг. , а Третья мировая, в её начальной стадии и Укрорейх - союзник наших врагов...
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -2
      11 июня 2025 13:59
      Цитата: nordscout
      Настоящие братья не воюют

      Ещё как воюют!И братья и отцы.Куча историй в инэте.И для нас это именно гражданская война, где нас сначала разделили, а потом стравили!
  8. Maksim Klabdii Звание
    Maksim Klabdii
    0
    11 июня 2025 01:20
    в крематорий отвезти жара такая все прокиснет и прах с фотографией отдать а то будут мозги компосировать платиь нехотят мертвые им украинцы ненужны
  9. severok1979 Звание
    severok1979
    0
    11 июня 2025 10:51
    Уже на одно из этих тел на родной Западэнщине нашёлся некролог с фото могилки - терь родственники чешут репу - кого же они там прикопали?.