Трейлеры с телами украинских военных продолжают стоять на границе с Украиной, Киев до сих пор не принял никакого решения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.У Москвы нет информации, когда Зеленский и его клика соизволят принять тела погибших украинских солдат и офицеров, находящихся в фурах, стоящих на границе с Украиной уже несколько дней. У российской стороны всё готово к передаче, но когда она состоится, никто не знает, Киев просто молчит, не называя конкретных дат. По словам Пескова, контакты с украинской стороной есть, но они «пустые» по содержанию информации.— заявил представитель Кремля.Между тем глава Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал очередные списки с именами погибших украинцев, чьи тела Украина до сих пор не принимает. Первая и вторая публикации вызвали одобрение на Украине, родственники погибших благодарили главу Запорожской области за помощь. Между тем на Украине всё больше раздражения вызывает Зеленский, на которого все указывают как на главного организатора отказа в приеме тел. Сейчас Банковая судорожно ищет пути выхода из этой ситуации, потому что принять тела — это подтвердить постоянную ложь про якобы небольшие потери. А не принять их Киев не может, Россия подняла большую волну своими действиями, процесс передачи освещать прибыли журналисты со всего мира.