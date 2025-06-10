Песков: Трейлеры с телами погибших украинских военных стоят на границе уже несколько дней, но до сих пор никакой конкретики нет
5 91415
Трейлеры с телами украинских военных продолжают стоять на границе с Украиной, Киев до сих пор не принял никакого решения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
У Москвы нет информации, когда Зеленский и его клика соизволят принять тела погибших украинских солдат и офицеров, находящихся в фурах, стоящих на границе с Украиной уже несколько дней. У российской стороны всё готово к передаче, но когда она состоится, никто не знает, Киев просто молчит, не называя конкретных дат. По словам Пескова, контакты с украинской стороной есть, но они «пустые» по содержанию информации.
Есть факт один непреложный: мы уже несколько дней готовы на границе с теми трейлерами для передачи украинской стороне. Вот это факт, который видят и знают все.
— заявил представитель Кремля.
Между тем глава Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал очередные списки с именами погибших украинцев, чьи тела Украина до сих пор не принимает. Первая и вторая публикации вызвали одобрение на Украине, родственники погибших благодарили главу Запорожской области за помощь. Между тем на Украине всё больше раздражения вызывает Зеленский, на которого все указывают как на главного организатора отказа в приеме тел. Сейчас Банковая судорожно ищет пути выхода из этой ситуации, потому что принять тела — это подтвердить постоянную ложь про якобы небольшие потери. А не принять их Киев не может, Россия подняла большую волну своими действиями, процесс передачи освещать прибыли журналисты со всего мира.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация