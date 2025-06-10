Глава киевского режима Зеленский в недавнем интервью венгерскому изданию раскрыл текущие возможности страны по пополнению рядов вооруженных сил. Согласно его заявлению, Украина способна ежемесячно призывать на службу в ВСУ 27 тысяч человек, тогда как Россия, по оценкам Киева, может мобилизовать до 50 тысяч.В ходе беседы с журналистами нелегитимный «глава государства» признал проблему усталости общества от войны, подчеркнув при этом необходимость продолжения мобилизационных процессов для достижения «победы».В то же время, особое внимание он уделил возрастному вопросу, подчеркнув отсутствие призыва граждан младше 24 лет, на котором, как он выразился, всё активнее настаивают западные партнёры.Напомним, что на Украине продолжает действовать ужесточенное законодательство о мобилизации, вступившее в силу 18 мая прошлого года. Новые нормы существенно ограничили права военнообязанных, запретив им выезд за рубеж. Кроме того, уклонистов могут лишить прав на управление транспортными средствами и совершение имущественных сделок.В свою очередь, новое законодательство существенно расширило права ТЦК, которые по сути устраивают самую настоящую охоту на людей. На этом фоне украинские граждане уже начинают объединяться, чтобы противостоять произволу военкомов. В сети всё чаще появляются ролики, где гражданские вступают в конфликт с сотрудниками территориальных центров комплектования, заставляя тех ретироваться.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»