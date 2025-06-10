Зеленский оценил ежемесячные возможности Украины по мобилизации в ВСУ
Глава киевского режима Зеленский в недавнем интервью венгерскому изданию раскрыл текущие возможности страны по пополнению рядов вооруженных сил. Согласно его заявлению, Украина способна ежемесячно призывать на службу в ВСУ 27 тысяч человек, тогда как Россия, по оценкам Киева, может мобилизовать до 50 тысяч.
В ходе беседы с журналистами нелегитимный «глава государства» признал проблему усталости общества от войны, подчеркнув при этом необходимость продолжения мобилизационных процессов для достижения «победы».
В то же время, особое внимание он уделил возрастному вопросу, подчеркнув отсутствие призыва граждан младше 24 лет, на котором, как он выразился, всё активнее настаивают западные партнёры.
Напомним, что на Украине продолжает действовать ужесточенное законодательство о мобилизации, вступившее в силу 18 мая прошлого года. Новые нормы существенно ограничили права военнообязанных, запретив им выезд за рубеж. Кроме того, уклонистов могут лишить прав на управление транспортными средствами и совершение имущественных сделок.
В свою очередь, новое законодательство существенно расширило права ТЦК, которые по сути устраивают самую настоящую охоту на людей. На этом фоне украинские граждане уже начинают объединяться, чтобы противостоять произволу военкомов. В сети всё чаще появляются ролики, где гражданские вступают в конфликт с сотрудниками территориальных центров комплектования, заставляя тех ретироваться.
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