В центре Сум на баннерах с украинскими военными вырезали букву «Z»

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В центре Сум на баннерах с украинскими военными вырезали букву «Z»

В центре украинского города Сумы, в направлении которого постепенно продвигаются наши военные, появилась их «символика».

На Аллее Славы, где стоят баннеры с изображением погибших военнослужащих ВСУ, на этих баннерах кто-то вырезал букву «Z», которая с началом конфликта стала символом российских войск и часто наносилась на военную технику.



Сообщается, что жительница Сум, проходя мимо, заметила на одном из баннеров такой порез и вызвала полицию.

Правоохранители по камерам наблюдения в здании напротив устанавливают время, когда это произошло и человека, который это сделал. Есть также информация, что причастных уже ищут.

Отмечается, что площадь Независимости в Сумах, на которой и расположена Аллея Славы, круглосуточно патрулируют. Это уже не первый раз в этом районе. На прошлой неделе имелись подобные случаи с надписями.

В украинских пабликах бьют тревогу, используя нецензурную лексику, возмущаясь, как такое можно было допустить.

Добавим, что передовые подразделения ВС России находятся уже в менее чем 20 километрах от административного центра Сумской области. Очевидно, некоторые граждане ждут освобождения от киевского режима.

Под российский контроль перешли более десятка населённых пунктов этого региона.
15 комментариев
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  1. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +12
    Вчера, 15:48
    Нет сомнений, что в Сумах и Харькове есть сочувствующие нам люди, но и рогулья там хватает - увы, здесь без фильтрации никак не обойтись
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +8
      Вчера, 15:57
      Цитата: Федор 5755
      в Сумах и Харькове есть сочувствующие нам люди

      Полагаю, сочувствующие есть по всей Украине, просто там сегодня вслух говорить об этом - опасно
      Буквально - опасно для жизни
    2. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      +1
      Вчера, 16:35
      Со слов знакомых родом из тех мест - даже в таких пророссийских регионах как Донецк и Луганск население делилось на за Россию и за украину и последних тоже хватало.
      1. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        0
        Вчера, 18:51
        Так их и сейчас там пруд пруди
  2. Alex_Kraus Звание
    Alex_Kraus
    +2
    Вчера, 15:54
    Победа близка как никогда.
  3. Peter1First Звание
    Peter1First
    0
    Вчера, 15:54
    Повод для статьи мелковат, вот если-бы эту стеллу облили керосином и сожгли -тут бы хоть враг понес расходы на уборку и полное восстановление рекламмного объекта, а так -просто заменят 1 из 4 баннеров, а может и этого не будут делать -закрасят полосы фломастером и фсё!
  4. asng Звание
    asng
    +5
    Вчера, 15:55
    За всю историю своего существования, окраина лучше всего жила при СССР. Откуда в них столько ненависти к РОССИИ? Неужели, действительно, хватило двух поколений (30-50 лет), чтобы перепрограммировать население целой страны?
    1. isv000 Звание
      isv000
      +4
      Вчера, 16:12
      Цитата: asng
      За всю историю своего существования, окраина лучше всего жила при СССР. Откуда в них столько ненависти к РОССИИ?

      Ещё пуще старуха вздурилась: «Воротись, поклонися рыбке. Не хочу быть вольною царицей, хочу быть владычицей морскою, чтобы жить мне в Окияне-море, чтоб служила мне рыбка золотая и была б у меня на посылках!»
      Ну, как то так. Сколько не давай - всё мало...
  5. rosomaha Звание
    rosomaha
    +4
    Вчера, 16:00
    потом эту жительницу Сум найти нужно..."благодарностью не обделить"
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      +3
      Вчера, 16:42
      Цитата: rosomaha
      потом эту жительницу Сум найти нужно..."благодарностью не обделить"

      В освобождённой от фашистов Франции вдруг размножились инициативные группы, которые за избытком вспыхнувшего патриотизма и боевого галльского духа начали охоту за женщинами, замеченными в связях с оккупантами
      Все знают эту историю.
      Давайте не уподобляться.
      Во-первых, эта женщина, как и многие другие, находилась многие годы под воздействием бандеровской пропаганды.
      Во-вторых, не умно было вырезать Z на изображениях павших бойцов ВСУ. Для кого-то это родные люди.
      Не стоит устраивать охоту на ведьм.
      Представляете, сколько доносчиков было, к примеру, в нацистской Германии? На евреев, на коммунистов, на антифашистов.
      И дело не в гуманизме, человечности, в "мы такие добренькие".
      Это не разумно даже с рациональной точки зрения. Не нужно сеять ненависть. Её и так долго придётся искоренять.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Вчера, 20:14
        Во-вторых, не умно было вырезать Z на изображениях павших бойцов ВСУ. Для кого-то это родные люди.
        Согласен... Для кого-то это действительно родные люди и память о них... Правда она всегда двусторонняя... Одна для них, другая для нас... Да и вообще памятники никогда сносить не нужно, раз они не тобою поставлены... Мы же обижаемся, когда на Украине сносят памятники великим людям России...
  6. Ильнур Звание
    Ильнур
    +3
    Вчера, 16:14
    жительница Сум, проходя мимо, заметила на одном из баннеров такой порез и вызвала полицию.

    Недонация предателей и стукачей... Потом с ними жить, бабы свинорылых во все горло будут требовать себе плюшек...
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +4
      Вчера, 16:25
      Ильнур

      Даже анекдот такой был:
      – Один украинец – это украинец!
      – Два украинца – это партизанский отряд!
      – А три украинца – партизанский отряд с предателем!
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        +2
        Вчера, 19:04
        Цитата: Gomunkul
        три украинца – партизанский отряд с предателем!

        Не такое уж плохое соотношение - два к одному в пользу партизан.
    2. Наводлом Звание
      Наводлом
      +4
      Вчера, 18:53
      Цитата: Ильнур
      Недонация предателей и стукачей

      Опять смердеть взялся истинный ариец.
      Ты знаешь, представитель истинной нации Ильнур, сколько украинцев воюет сейчас на СВО в составе ВС РФ?
      Нет, конечно.
      Тебе это не интересно.
      Ты здесь для того, чтобы разжигать.