В центре украинского города Сумы, в направлении которого постепенно продвигаются наши военные, появилась их «символика».На Аллее Славы, где стоят баннеры с изображением погибших военнослужащих ВСУ, на этих баннерах кто-то вырезал букву «Z», которая с началом конфликта стала символом российских войск и часто наносилась на военную технику.Сообщается, что жительница Сум, проходя мимо, заметила на одном из баннеров такой порез и вызвала полицию.Правоохранители по камерам наблюдения в здании напротив устанавливают время, когда это произошло и человека, который это сделал. Есть также информация, что причастных уже ищут.Отмечается, что площадь Независимости в Сумах, на которой и расположена Аллея Славы, круглосуточно патрулируют. Это уже не первый раз в этом районе. На прошлой неделе имелись подобные случаи с надписями.В украинских пабликах бьют тревогу, используя нецензурную лексику, возмущаясь, как такое можно было допустить.Добавим, что передовые подразделения ВС России находятся уже в менее чем 20 километрах от административного центра Сумской области. Очевидно, некоторые граждане ждут освобождения от киевского режима.Под российский контроль перешли более десятка населённых пунктов этого региона.

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