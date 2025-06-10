Трамп и Хегсет могли быть не в курсе: атаки на военные аэродромы ВКС РФ подготовила разведка США

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Трамп и Хегсет могли быть не в курсе: атаки на военные аэродромы ВКС РФ подготовила разведка США

Режим Зеленского не намерен останавливаться в эскалации конфликта с Россией, постоянно поднимая его градус. Киев в этом плане поддерживают большинство европейских стран НАТО, готовые и дальше снабжать ВСУ вооружениями и покровительствовать террористическому режиму на Украине ради противостояния с Россией.

Недавняя атака на российские военные аэродромы, на которых базировались стратегические бомбардировщики ВКС РФ, входящие в состав ядерной триады России, очередное тому подтверждение. Операция эта, проведенная якобы СБУ, явно готовилась при прямом содействии американской военной разведки (DIA). К такому выводу приходит автор статьи в российском аналитическом онлайн-издании «Фонд стратегической культуры».



В Киеве заявили, что эта диверсия готовилась полтора года. Следовательно, все начато было еще при президенте США Джо Байдене и тогдашнем министре обороны Ллойде Остине. Трамп уже заявил, что его об этой атаке никто в известность не поставил, и это может быть правдой.

Суть в том, что многие в Пентагоне недовольны теми реформами, изменением внешнего курса, в том числе в отношении украинского конфликта, которые реализует Дональд Трамп и новый министр обороны Пит Хегсет. Налицо может быть откровенный саботаж противников главы Белого дома и его команды, в том числе в американской военной разведке. Именно разведка Пентагона могла иметь спутниковые снимки российских аэродромов и поделиться ими с Киевом, необязательно поставив в известность Дональда Трампа и министра обороны США.

События 1 июня также вызвали в российском обществе дискуссию о том, почему самолеты находились под открытым небом и не были защищены от внешнего воздействия. Журналистское сообщество стало ссылаться на договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Однако это неверно, в настоящее время они не действуют.

Договор СНВ-1, подписанный между СССР и США, перестал действовать в 2009 году. Следующее аналогичное соглашение, СНВ-2, в силу так и не вступило.

Что касается договора СНВ-3, подписанного президентами РФ Дмитрием Медведевым и США Бараком Обамой в 2010 году, то по инициативе российского лидера Владимира Путина наша страна приостановила его действие специальным законом в конце февраля 2023 года.

Президент РФ тогда подчеркнул, что речь идет именно о приостановке, а не о выходе из этого документа. Добавим, что «приостановка договора» означает временное приостановление всех обязательств сторон на неопределённый срок.

Это значит, что с указанного времени не действуют и пункты договора СНВ-3, касающиеся запрета на сокрытие объектов ядерной триады ВС РФ. Однако за два года капитальные ангары (капониры), как это практиковалось в советское время, для самолетов ВКС России так и были построены, чем и воспользовался враг не без тайной помощи заокеанских покровителей из DIA.

Следует также отметить, что в связи с так называемой операцией «Паутина» странным представляется громкий пиар на весь мир главы СБУ Василия Малюка*. Его официально называют ответственным за проведённый в России теракт. Но СБУ – это контрразведка, и в её задачи не входит проведение подобных операций за пределами страны.

Зато участие в этой акции главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова* кажется более правдоподобным. Западные партнеры Киева, скорее всего, решили вывести его из-под удара, поскольку планируют сделать из очередного террориста нового президента Украины. Однако и глава украинской военной разведки не в состоянии проводить такие операции без прямого участия иностранных спецслужб, считает автор статьи.

* внесены в РФ в список террористов и экстремистов
40 комментариев
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  1. Mazunga Звание
    Mazunga
    +2
    Вчера, 15:56
    да надо и малюка и буданова завалить плюс ермака до кучи
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Вчера, 20:40
      Mazunga
      Сегодня, 15:56
      да надо и малюка и буданова завалить плюс ермака до кучи

      hi Это значит, что с указанного времени не действуют и пункты договора СНВ-3, касающиеся запрета на сокрытие объектов ядерной триады ВС РФ. Однако за два года капитальные ангары (капониры), как это практиковалось в советское время, для самолетов ВКС России так и были построены, чем и воспользовался враг не без тайной помощи заокеанских покровителей из DIA.

      Автор статьи завалил отрицание НЕ в предложении, что искажает саму суть.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Вчера, 21:06
        Это значит, что с указанного времени не действуют и пункты договора СНВ-3, касающиеся запрета на сокрытие объектов ядерной триады ВС РФ.
        Это они (пункты договора СНВ3) для них не действуют, но мы же не они... Мы же (едрит твою налево) такие "правильные", что будем соблюдать даже то, что никто уже не соблюдает... Ну и потом, я не верю что Трампа не поставили в известность... Если до сих пор руководство американской военной разведки на месте, значит всё Трамп знал... Но Доня артист не хуже Зеленского, так что будет отрицать это до последнего... am
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Вчера, 21:21
          Lev_Russia
          Сегодня, 21:06
          Это они (пункты договора СНВ3) для них не действуют, но мы же не они... Мы же (едрит твою налево) такие "правильные", что будем соблюдать даже то, что никто уже не соблюдает... Ну и потом, я не верю что Трампа не поставили в известность... Если до сих пор руководство американской военной разведки на месте, значит всё Трамп знал... Но Доня артист не хуже Зеленского, так что будет отрицать это до последнего

          hi Давно пора привыкнуть ко лжи и лицемерию матрасников и мелко бритов, невзирая на статус и должность, включая самые верхние.
          Ничтоже сумняшеся, разведданные предоставили пингвины и организацию удара осуществляли пингвины и мелко бриты.
          Подразумеваю цель операции - реальное испытание болевого предела военно-политического руководства к нанесению ответных ударов в свете новой доктрины. soldier
  2. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Вчера, 16:00
    Трамп уже заявил, что его об этой атаке никто в известность не поставил

    Старые песни о главном)
    И кто-то в это верит?
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 16:00
    В советское время для ТУ- 95 строили капитальные укрытия ? recourse
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +3
      Вчера, 16:10
      Не строили для ТУ-95 при СССР капитальные укрытия.
    2. Normann Звание
      Normann
      +5
      Вчера, 16:10
      В то время на них никто не решился бы нападать
    3. bk316 Звание
      bk316
      +1
      Вчера, 16:14
      советское время для ТУ- 95 строили капитальные укрытия ?

      Нет не строили.
      Вроде для Ту-16 были...
  4. JustMe Звание
    JustMe
    +1
    Вчера, 16:18
    Есть такая версия
    "Hua Bin. Тайна беспилотников над Нью-Джерси (версия)"
    https://aftershock.news/?q=node/1512411
  5. Бомба Звание
    Бомба
    0
    Вчера, 16:18
    почему самолеты находились под открытым небом и не были защищены от внешнего воздействия
    как так не были защищены? Какой то умник колеса от жигулей на крылья накидал.
  6. Слово Звание
    Слово
    -1
    Вчера, 16:20
    Вполне допустимое размышление, разве на проведение такой политики способна администрация фашингтона. Ф-16, Абрамсы итп уже стало обыденностью на окраине.
  7. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Вчера, 16:25
    "...Трамп и Хегсет могли быть не в курсе: атаки на военные аэродромы ВКС РФ подготовила разведка США...." Очень жаль... Хотя, логика подсказывает ОБРАТНОЕ.... В таком случае, сие, есть АНГЛОСАКСОНСКОЕ ФАРИСЕЙСТВО.... Вот, как - то так.... А, в таком случае, верить никому нельзя, даже, Дональду Фредовичу, со товарищи, по - определению, и громить Укрорейх с удвоенной силой... "Наше дело правое! Победа будет за нами!!!!"
  8. HAM Звание
    HAM
    +5
    Вчера, 16:27
    Что то сегодня происходит какое то обеление: Трамп и Хегсет "не знали",евреи "Патриоты""не поставляли"......они нас за дураков держат?
    1. nordscout Звание
      nordscout
      +1
      Вчера, 21:05
      HAM, естественно "держат".... Ведь столько десятилетий позволяли об себя "ноги вытерать" и повторяли, как мантру: мы, же, ведь, такие, как вы, буржуинские....
  9. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Вчера, 16:33
    пункты договора СНВ-3, касающиеся запрета на сокрытие объектов ядерной триады ВС РФ.
    которых никогда не было fool
  10. Asper_Daffy Звание
    Asper_Daffy
    +6
    Вчера, 16:44
    Да, кто сказал автору, что
    глава украинской военной разведки не в состоянии проводить такие операции без прямого участия иностранных спецслужб


    О том, где находятся эти аэродромы, знают все, это в каждой ой википедии написано.. Арендовать или купить пару фур может любая блондинка. Подъехать на этих фурах к ближайшей к базе стоянке дальнобойщиков (с которой база уже видна) и стать на этой стоянке может любой, кто умеет грузовиком управлять.

    Что там было такого, чего не может сделать хохло-разведка? Вот, что?
    1. agond Звание
      agond
      0
      Вчера, 18:19
      Для запуска крылатых ракет необязательно использовать самолеты стратегической авиации, в отличии от бомб свободного падения ракеты то же умеют летать, и при желании их можно запускать с наземных пусковых установок.
      1. Asper_Daffy Звание
        Asper_Daffy
        0
        Сегодня, 02:14
        Вы, наверное, по ошибке мне это написали, у меня вообще про другое было.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      -2
      Вчера, 19:49
      Там было согласие украинских хозяев на такую акцию. Как и на остальные.
      1. Владимир-ТТТ Звание
        Владимир-ТТТ
        -1
        Вчера, 20:12
        Цитата: alexoff
        Там было согласие украинских хозяев на такую акцию. Как и на остальные.

        Их никто не спрашивал. Хозяев. Сделали - и все.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Вчера, 20:35
          Это скаклов никто не спрашивал - сказали сделать - и всё. Такую же дичь про Курскую область писали, типа Бидон не знал. Но потом что-то не знающий ничего Бидон и ракеты разрешил там использовать чтоб скаклов оттуда не выбили.
      2. Asper_Daffy Звание
        Asper_Daffy
        -1
        Сегодня, 02:15
        Голословно. Нет ни одного факта, который бы это подтверждал.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 02:55
          Нет ни одного факта, который отрицает. США давно контролируют Украину и особенно сбушников. Трамп вообще не удивился и никак не отреагировал. Аналогично ноль реакции на теракты. Документы холодной войны показывают, что США провернули огромное количество операций, где сначала ЦРУ было не в курсе что делали их шестерки, а потом американское правительство было не в курсе, что делало ЦРУ.
    3. Alex_mech Звание
      Alex_mech
      0
      Вчера, 21:20
      А меня больше интерсует где была контрразведка? Все эти публикации похожи на оправдание "это американцы готовили, а мы мериканского языка не знаем"... И никто в отставку не подал. Ну ЦРУ, то уважительная причина видимо.
    4. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      -2
      Вчера, 23:33
      "Что там было такого, чего не может сделать хохло-разведка?"///
      ----
      Совершенно верно.
      ФСБ не в силах признать, что такая невиданная доселе, грандиозная операция была выполнена силами украинских спецслужб.
      Без всяких "всемогущих" англо-саксов.
      Американская разведка ЦРУ была сама в полном шоке от этой операции, как и Пентагон.
      Потому что американские военное-воздушные базы абсолютно не защищены от подобных атак дронов.
      Если бы у американцев была информация о "Паутине" , то они бы: 1) слили ее российской разведке, боясь эскалации стратегического уровня с Россией
      2) начали бы принимать меры у себя против подобных атак.
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        +1
        Вчера, 23:36
        Цитата: voyaka uh
        Американская разведка ЦРУ была в полном шоке от этой операции, как и Пентагон

        А про англичан подобной инфы нет, случайно?
        1. voyaka uh Звание
          voyaka uh
          -1
          Вчера, 23:45
          Нормальные спецслужбы ни с кем не делятся инфой в такого уровня операциях.
          Ни Мосад, ни ЦРУ, ни МИ-6.
          Потому что, кроты, идеологические патриоты врага и просто разгильдяи есть во всех спецслужбах: сольют противнику.
          Чем меньше даже своих знают, тем больше шанс на успех.
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            +1
            Вчера, 23:47
            Цитата: voyaka uh
            Нормальные спецслужбы ни с кем не делятся инфой в такого уровня операциях. Ни Мосад, ни ЦРУ, ни МИ-6

            Логично.

            Цитата: voyaka uh
            Американская разведка ЦРУ была сама в полном шоке от этой операции

            То есть вот это - это ваши личные мысли на тему, так?
      2. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        +1
        Вчера, 23:46
        Цитата: voyaka uh
        такая невиданная доселе, грандиозная операция была выполнена силами украинских спецслужб

        Невиданная - да. Грандиозная - по результату - да. По осуществлению... гм.

        - оборудование - из дерьма и палок, все задействованное, кроме ВВ (а его там много и не надо) - в открытой продаже
        - координаты аэродромов известны, дальше - FPV

        И что тут, скажите, грандиозного-то?
        1. voyaka uh Звание
          voyaka uh
          -1
          Вчера, 23:47
          Грандиозен результат.
          Это намного круче взрывающих пейджеров Хизбаллы.
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            +1
            Вчера, 23:48
            Цитата: voyaka uh
            Грандиозен результат

            Это я уже сказал tongue

            Вас понял, ветка закрыта yes
      3. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 02:56
        Цитата: voyaka uh
        Американская разведка ЦРУ была сама в полном шоке от этой операции, как и Пентагон.

        настало время офигительных историй! Потому все СМИ бросились аплодировать, так как знали, что реакции не будет ответной?
  11. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Вчера, 18:31
    Однако за два года капитальные ангары (капониры), как это практиковалось в советское время, для самолетов ВКС России так и были построены, чем и воспользовался враг не без тайной помощи заокеанских покровителей из DIA.
    .
    Автор статьи потерял "НЕ" в выделенном тексте. В связи с этим смысл искажается
  12. Alex_mech Звание
    Alex_mech
    +1
    Вчера, 21:15
    Как много статей о том, кто, где и что планировал. Но ни одного разбирательства "а кто проспал". Значит и новую атаку кто-то проспит и снова начнуть писать статьи...
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      0
      Вчера, 21:20
      Цитата: Alex_mech
      Но ни одного разбирательства "а кто проспал"

      Это очень закрытая тема. И это правильно.

      Вы еще выводы комиссий по расследованию и изменения в схемах охраны попросите в открытый доступ wink laughing
      1. Alex_mech Звание
        Alex_mech
        0
        Вчера, 21:22
        Я не про секретные детали, а про ответсенность определенных ведомств и больших начальников.
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          0
          Вчера, 21:23
          Цитата: Alex_mech
          ответсенность определенных ведомств и больших начальников

          И это тоже - закрытая тема. Вы обойдетесь (я, кстати, тоже), а враги пусть думают - что там за выводы сделали.
          1. Alex_mech Звание
            Alex_mech
            +1
            Вчера, 21:27
            Ну ясно-понятно. Тема секретная, ни один генерал не пострадал и премии не лишился. request
            1. Paranoid62 Звание
              Paranoid62
              0
              Вчера, 21:29
              Цитата: Alex_mech
              ни один генерал не пострадал и премии не лишился

              Не факт. Я служил когда-то в армии, и знаю, как там плюшки раздаются. Но докладывать об этом вам - никто не обязан, а потому и не станет. Смиритесь yes