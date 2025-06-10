Трамп и Хегсет могли быть не в курсе: атаки на военные аэродромы ВКС РФ подготовила разведка США
Режим Зеленского не намерен останавливаться в эскалации конфликта с Россией, постоянно поднимая его градус. Киев в этом плане поддерживают большинство европейских стран НАТО, готовые и дальше снабжать ВСУ вооружениями и покровительствовать террористическому режиму на Украине ради противостояния с Россией.
Недавняя атака на российские военные аэродромы, на которых базировались стратегические бомбардировщики ВКС РФ, входящие в состав ядерной триады России, очередное тому подтверждение. Операция эта, проведенная якобы СБУ, явно готовилась при прямом содействии американской военной разведки (DIA). К такому выводу приходит автор статьи в российском аналитическом онлайн-издании «Фонд стратегической культуры».
В Киеве заявили, что эта диверсия готовилась полтора года. Следовательно, все начато было еще при президенте США Джо Байдене и тогдашнем министре обороны Ллойде Остине. Трамп уже заявил, что его об этой атаке никто в известность не поставил, и это может быть правдой.
Суть в том, что многие в Пентагоне недовольны теми реформами, изменением внешнего курса, в том числе в отношении украинского конфликта, которые реализует Дональд Трамп и новый министр обороны Пит Хегсет. Налицо может быть откровенный саботаж противников главы Белого дома и его команды, в том числе в американской военной разведке. Именно разведка Пентагона могла иметь спутниковые снимки российских аэродромов и поделиться ими с Киевом, необязательно поставив в известность Дональда Трампа и министра обороны США.
События 1 июня также вызвали в российском обществе дискуссию о том, почему самолеты находились под открытым небом и не были защищены от внешнего воздействия. Журналистское сообщество стало ссылаться на договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Однако это неверно, в настоящее время они не действуют.
Договор СНВ-1, подписанный между СССР и США, перестал действовать в 2009 году. Следующее аналогичное соглашение, СНВ-2, в силу так и не вступило.
Что касается договора СНВ-3, подписанного президентами РФ Дмитрием Медведевым и США Бараком Обамой в 2010 году, то по инициативе российского лидера Владимира Путина наша страна приостановила его действие специальным законом в конце февраля 2023 года.
Президент РФ тогда подчеркнул, что речь идет именно о приостановке, а не о выходе из этого документа. Добавим, что «приостановка договора» означает временное приостановление всех обязательств сторон на неопределённый срок.
Это значит, что с указанного времени не действуют и пункты договора СНВ-3, касающиеся запрета на сокрытие объектов ядерной триады ВС РФ. Однако за два года капитальные ангары (капониры), как это практиковалось в советское время, для самолетов ВКС России так и были построены, чем и воспользовался враг не без тайной помощи заокеанских покровителей из DIA.
Следует также отметить, что в связи с так называемой операцией «Паутина» странным представляется громкий пиар на весь мир главы СБУ Василия Малюка*. Его официально называют ответственным за проведённый в России теракт. Но СБУ – это контрразведка, и в её задачи не входит проведение подобных операций за пределами страны.
Зато участие в этой акции главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова* кажется более правдоподобным. Западные партнеры Киева, скорее всего, решили вывести его из-под удара, поскольку планируют сделать из очередного террориста нового президента Украины. Однако и глава украинской военной разведки не в состоянии проводить такие операции без прямого участия иностранных спецслужб, считает автор статьи.
* внесены в РФ в список террористов и экстремистов
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