Украинский Координационный штаб по вопросам военнопленных заявляет о «новой тактике» российской стороны – телефонные звонки родственникам пленных солдат ВСУ. В ведомстве пожаловались, что звонящие под видом гуманитарных инициатив побуждают семьи массово направлять электронные обращения в украинские и международные инстанции.Как пишут украинские СМИ, киевские власти квалифицируют эти действия как целенаправленную информационно-психологическую операцию. В свою очередь, в Координационном штабе призвали граждан не поддаваться на «провокации» и не вступать в контакт с неизвестными лицами, представляющими интересы РФ.Напомним, что уже который день российские фуры с телами погибших боевиков ВСУ простаивают в ранее условленном месте на границе, дожидаясь, когда украинская сторона их заберёт. В Киеве же отказываются принимать тела, мотивируя это тем, что действия Москвы якобы происходят «без согласования процедур».Теперь, видимо, режим Зеленского не спешит возвращать домой и военнопленных, призывая их родственников не реагировать на «российскую ИПсО».Оказывается, попытка вернуть военнопленных и тела погибших солдат противника в современном мире считается информационно-психологической операцией. И ведь западные партнёры Зеленского с удовольствием поддержат эти нелепые заявления Киева.

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