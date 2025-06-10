В Киеве заявили, что Москва проводит «психологическую операцию» среди родственников украинских пленных

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В Киеве заявили, что Москва проводит «психологическую операцию» среди родственников украинских пленных

Украинский Координационный штаб по вопросам военнопленных заявляет о «новой тактике» российской стороны – телефонные звонки родственникам пленных солдат ВСУ. В ведомстве пожаловались, что звонящие под видом гуманитарных инициатив побуждают семьи массово направлять электронные обращения в украинские и международные инстанции.

Как пишут украинские СМИ, киевские власти квалифицируют эти действия как целенаправленную информационно-психологическую операцию. В свою очередь, в Координационном штабе призвали граждан не поддаваться на «провокации» и не вступать в контакт с неизвестными лицами, представляющими интересы РФ.



Напомним, что уже который день российские фуры с телами погибших боевиков ВСУ простаивают в ранее условленном месте на границе, дожидаясь, когда украинская сторона их заберёт. В Киеве же отказываются принимать тела, мотивируя это тем, что действия Москвы якобы происходят «без согласования процедур».

Теперь, видимо, режим Зеленского не спешит возвращать домой и военнопленных, призывая их родственников не реагировать на «российскую ИПсО».

Оказывается, попытка вернуть военнопленных и тела погибших солдат противника в современном мире считается информационно-психологической операцией. И ведь западные партнёры Зеленского с удовольствием поддержат эти нелепые заявления Киева.
12 комментариев
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  1. al3x Звание
    al3x
    +4
    Вчера, 16:35
    Если что подобное делается, то это просто прекрасно. Информация - это тоже омп в умелых руках. На войне все методы хороши, если от них есть нужный эффект.
  2. роман66 Звание
    роман66
    +7
    Вчера, 16:36
    Да, и что? Давно пора хоть что-то сделать и на этом фронте
    1. Баюн Звание
      Баюн
      0
      Вчера, 22:15
      Полностью плюсую.

      Давно пора, чтобы специально обученные "русские бабушки" за прибавку к пенсии забивали спам-звонками телефоны укромошенников, попутно взывая к их совести.
  3. Штааль Звание
    Штааль
    +3
    Вчера, 16:36
    Правильно Москва делает!
    А то, что "киевские власти квалифицируют", это их половая драма, после отказа принять тела погибших они пытаются сделать хоть что-то для своего обеления .
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Вчера, 16:43
    Подобные психологические операции,составляющие любой войны. Всё правильно. Конечно,это же не в кастрюлях скакать... Итог: " ботаник" Мединский надул быковатого Умерова и всю его рагульчью,делегацию. Что не говори,а все таки генетика- великая наука.
  5. Штааль Звание
    Штааль
    +4
    Вчера, 16:43
    Ну и да - а что делать родственникам «пропавших без вести»? Просто наблюдать, как Украина не принимает тела погибших, ссылаясь на «отсутствие договоренности»?
  6. Grossvater Звание
    Grossvater
    +4
    Вчера, 17:03
    В Киеве заявили, что Москва проводит «психологическую операцию» среди родственников украинских пленных

    А чё? Нельзя?
  7. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    0
    Вчера, 17:06
    Когда сам на букву М, то любое взаимодействие с нормальными обличает М.. и он страшно обижается
  8. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +1
    Вчера, 17:58
    Трупы тухнут в рефрижераторах, а толпа , обмотавшись желто - голубой тряпкой кричит о каком - то славе на украине. Какой слава , какая украина ? Укры , вы конкретные зомби.
  9. Емельяненко Игорь Звание
    Емельяненко Игорь
    0
    Вчера, 19:34
    Он доиграется, украинцы взбунтуются вместе с военными.
  10. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    0
    Вчера, 19:48
    Как говорил известный герой "сила - в правде". Здесь менно тот случай. И никакая это не информационная операция, а чисто гуманитарная. А пляски на костях - признак одержимости бесами.
  11. WIS Звание
    WIS
    0
    Вчера, 20:10
    Оказывается, попытка вернуть военнопленных и тела погибших солдат противника в современном мире считается информационно-психологической операцией.

    - Ну и что тут не так? Или до некоторых доходит только с седьмым потом, как до жирафа?
    Где и какой "Олимп" сегодня предоставляет России равные права?
    Более того. Ни сегодня, вчера уже "признан" иной тэндем для признания "правого",
    кто первый встал, того и тапки (семечки)