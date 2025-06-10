Генерал Алаудинов опроверг причастность к «Ахмату» военнослужащего, стрелявшего из гранатомёта в освобождённой Судже

Генерал-лейтенант ВС РФ Апти Алаудинов опроверг причастность бойцов «Ахмата» к стрельбе из гранатомета по зданию в городе Суджа Курской области. Алаудинов отметил, что в настоящее время в Судже вообще нет военнослужащих спецназа «Ахмат» — они все воюют на передовой.Алаудинов рассказал, что ему прислали кадры, на которых якобы бойцы спецназа «Ахмат» стреляют в направлении жилого дома, за которым находится православный храм. Однако, судя по отчетливо видным шевронам на рукавах стрелявших, они являются сотрудниками военной комендатуры и, соответственно, не имеют никакого отношения к «Ахмату». По мнению Алаудинова, стрелявших следует отправить искупать свою вину на самый горячий участок линии боевого соприкосновения, где «они смогут вдоволь настреляться».Впоследствии врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что сотрудник военной комендатуры, стрелявший из гранатомета в Судже, впоследствии погиб в ДТП, пытаясь скрыться от погони правоохранителей. По его словам, военные сообщили, что по данному факту уже проведена проверка, стрелок был установлен — им оказался младший сержант 158-й военной комендатуры. В результате выстрела из гранатомета храм поврежден не был, однако стрелку удалось попасть в жилую постройку.Хинштейн подчеркнул, что незавидная участь, впоследствии постигшая стрелка, должна стать уроком для всех, вне зависимости от религии.

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