Генерал Алаудинов опроверг причастность к «Ахмату» военнослужащего, стрелявшего из гранатомёта в освобождённой Судже

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Генерал Алаудинов опроверг причастность к «Ахмату» военнослужащего, стрелявшего из гранатомёта в освобождённой Судже

Генерал-лейтенант ВС РФ Апти Алаудинов опроверг причастность бойцов «Ахмата» к стрельбе из гранатомета по зданию в городе Суджа Курской области. Алаудинов отметил, что в настоящее время в Судже вообще нет военнослужащих спецназа «Ахмат» — они все воюют на передовой.

Алаудинов рассказал, что ему прислали кадры, на которых якобы бойцы спецназа «Ахмат» стреляют в направлении жилого дома, за которым находится православный храм. Однако, судя по отчетливо видным шевронам на рукавах стрелявших, они являются сотрудниками военной комендатуры и, соответственно, не имеют никакого отношения к «Ахмату». По мнению Алаудинова, стрелявших следует отправить искупать свою вину на самый горячий участок линии боевого соприкосновения, где «они смогут вдоволь настреляться».



Впоследствии врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что сотрудник военной комендатуры, стрелявший из гранатомета в Судже, впоследствии погиб в ДТП, пытаясь скрыться от погони правоохранителей. По его словам, военные сообщили, что по данному факту уже проведена проверка, стрелок был установлен — им оказался младший сержант 158-й военной комендатуры. В результате выстрела из гранатомета храм поврежден не был, однако стрелку удалось попасть в жилую постройку.

Хинштейн подчеркнул, что незавидная участь, впоследствии постигшая стрелка, должна стать уроком для всех, вне зависимости от религии.
45 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. красноярск Звание
    красноярск
    +17
    Вчера, 16:44
    На фото явно видна неславянская внешность стрелявшего.
    [/quote]младший сержант 158-й военной комендатуры. [quote]

    Если бы он был жив, то скрывать его фамилию есть основание. Но если он погиб, то зачем делать из этого тайну? Уверен, если бы это был русский, фамилия была бы названа.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Вчера, 17:03
      В результате выстрела из гранатомета храм поврежден не был, однако стрелку удалось попасть в жилую постройку.


      Интересно это откуда же таких отчаянных в комендатуру набирают,которые уходят от преследования правоохранителей так ,что аж машина в смятку (фото в сети есть),стреляют из гранатомёта по освобожденном у городу.Могли набрать и из стран ближнего зарубежья.Просто пострелять захотелось кому то.

      .На ролике из курского города Суджи, где военный стреляет из гранатомета по домам, не боец спецназа «Ахмат», заявил командир этого подразделения Апти Алаудинов в телеграм-канале. ... «Заранее вы, как эксперты, все вы эксперты, определили, что это бойцы спецназа «Ахмат» и вот как они себя плохо ведут. <...> Люди на этом видеоролике не имеют никакого отношения к спецназу «Ахмат», по шевронам — это сотрудники военной комендатуры, говорят они не на чеченском языке», — сообщил Алаудинов.


      https://www.rbc.ru/politics/10/06/2025/6847caed9a794755522983ae
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +11
        Вчера, 17:27
        Цитата: Sky Strike fighter
        чеченском языке», — сообщил Алаудинов.
        [quote][/quote]
        Слушать Алаудинова - себя не уважать.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Вчера, 17:49
          Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что по факту запечатленной на видео стрельбы уже проведена проверка.
          «В соцсетях распространяется видео, где человек в российской военной форме целенаправленно бьет из гранатомета, как утверждается, по гражданской инфраструктуре в Судже. Выстрел едва не попал в храм, но зацепил жилые постройки. Сразу, как увидел ролик, обратился в органы военного управления и военной прокуратуры. Как выяснилось, по данному факту уже проведена проверка. На видео — младший сержант 158-й военной комендатуры», — заявил он.

          Хинштейн отметил, что за содеянное военнослужащий ответит «на другом суде», так как в начале июня он погиб в ДТП.
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          -14
          Вчера, 17:51
          Цитата: красноярск
          Слушать Алаудинова - себя не уважать.

          Уважаю Апты Алаудинова, и не вижу причин отказать ему в уважении и дальше. Один из организаторов операции "Поток" в Судже, бойцы ему полностью доверяют.
          1. Томск123
            Томск123
            +10
            Вчера, 17:55
            А остальные участники операции "Поток" что про него думают? И кто из Ахмата из них, с Русскими фамилиями? Я знаю огромное количество Русских добровольцев которым поставили условие - идти в ахмат и ни куда больше. И многие говорят - нет там кавказа - они на заднем плане. Там где не страшно.
            1. красноярск Звание
              красноярск
              +7
              Вчера, 18:06
              Цитата: Томск123
              А остальные участники операции "Поток" что про него думают? И кто из Ахмата из них, с Русскими фамилиями?

              Не могу вспомнить, забыл за ненадобностью, где читал - "Ахмат" не потому, что в нем большинство чеченцы. А потому, что его бойцы проходили подготовку на базе "университета спецназа" который расположен в Чечне. 60% славяне, остальные все народы РФ, чеченцев, если и есть, то немного.
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                -7
                Вчера, 18:12
                Цитата: красноярск
                Не могу вспомнить, забыл за ненадобностью, где читал - "Ахмат" не потому, что в нем большинство чеченцы.

                Примерно такой расклад:
                Половина бойцов спецназа «Ахмат» - этнические русские. Об этом заявил командир отряда Апти Алаудинов, пишет «Бизнес Online».

                Он отметил, что 50% бойцов – «чисто русские пацаны, мужики», которые едут в Чеченскую Республику со всех концов России. Еще четверть военнослужащих – чеченцы. Остальные принадлежат к другим национальностям, отметил Алаудинов.

                Командир отряда заявил, что за время его существования не произошло ни одного конфликта на почве национальности или религии.
                «Самое главное — ты стоишь с нами плечом к плечу и защищаешь интересы нашего государства», — заключил Алаудинов.
                1. красноярск Звание
                  красноярск
                  +9
                  Вчера, 18:17
                  Цитата: Монтесума

                  Командир отряда заявил, что за время его существования не произошло ни одного конфликта на почве национальности или религии.

                  Свежо предание, да верится с трудом. Служили, знаем, мерзопакостные ребята. Но силу уважают, хоть и держат камень за пазухой
                2. Аскольд65 Звание
                  Аскольд65
                  +3
                  Вчера, 21:47
                  Цитата: Монтесума
                  Он отметил, что 50% бойцов – «чисто русские пацаны, мужики», которые едут в Чеченскую Республику со всех концов России. Еще четверть военнослужащих – чеченцы. Остальные принадлежат к другим национальностям, отметил Алаудинов.

                  На ютубе видел ролик с построением примерно взвода бойцов "Ахмада", где их попросили назвать перекличкой кто из какого региона прибыл. Так вот -- трое с Дагестана, остальные с других регионов России и пара иностранцев. С Чечни -- НИ ОДНОГО.....
              2. Томск123
                Томск123
                +3
                Вчера, 18:28
                Это где от 7 до 10 дней подготовка?
          2. красноярск Звание
            красноярск
            +7
            Вчера, 18:08
            Цитата: Монтесума
            Уважаю Апты Алаудинова,

            Уважай, кто запрещает. Есть люди, которые так и умирают с закрытыми глазами.
          3. ЦШВС Звание
            ЦШВС
            +2
            Вчера, 18:27
            Неудивительно.Таких как ты немало.
      2. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        +5
        Вчера, 18:06
        Цитата: Sky Strike fighter
        Люди на этом видеоролике не имеют никакого отношения к спецназу «Ахмат», по шевронам — это сотрудники военной комендатуры, говорят они не на чеченском языке», — сообщил Алаудинов.

        Если говорить про Ахмат, то там уж не так и много чеченоговорящих.....
    2. ved_med12 Звание
      ved_med12
      0
      Вчера, 17:10
      Родня не в счет? совсем?
      имею, к сожалению, родственников, за которыx стыдно...
    3. isv000 Звание
      isv000
      -9
      Вчера, 17:49
      Цитата: красноярск
      На фото явно видна неславянская внешность стрелявшего.

      На видео лицо восточное, факт. На рукаве и на лбу одинаковые шевроны. request Может так и положено в военной полиции но! К какой армии принадлежит это тело?! Коли автор его к "Ахмату" пытается пристегнуть то зря. Там сразу видно кто и откуда. Формяжка тоже вопросы вызывает. Тут, по моему, два варианта: либо этот нехристь "з глузду зъихав", пустившись во все тяжкие, либо, что вероятнее, запись сделана ещё до подхода газопроходчиков и на видео типичный мастурбек из отрядов ИГ, подчиняющийся тому кто платит и кормит.
      1. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        +16
        Вчера, 18:03
        Цитата: isv000
        На видео лицо восточное, факт. На рукаве и на лбу одинаковые шевроны. Может так и положено в военной полиции но! К какой армии принадлежит это тело?!

        Я тут на ВО, спустя какое то время назад, написал о своём племяннике бывшем на СВО, который мне рассказал, что не видел чеченцев ни в окопах, ни в госпиталях, но видел их в тылу на блок-постах, так меня заминусовали....
        1. Alex_mech Звание
          Alex_mech
          +1
          Вчера, 21:12
          Не только заминусовать могут но приехать на дорогих машинах "с серьезным разговром". Такие реалии.
    4. Теренин Звание
      Теренин
      +13
      Вчера, 18:21
      Цитата: красноярск
      Уверен, если бы это был русский, фамилия была бы названа.

      Генерал Алаудинов опроверг причастность к «Ахмату» военнослужащего, стрелявшего из гранатомёта

      Так все знают, что в штурме Ахмата в основном русские, а малые, но смелые и гордые кавказские национальности, как всегда, в основном в комендатурах, но почему-то обвешанные гранатометами, для мужественных съемок о себе через тик-ток.
  3. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +8
    Вчера, 17:05
    Да уж, хорошие сотрудники военной комендатуры г. Суджи. Где и как таких набирают ? Но у нас как обычно все молодцы, никто не виноват.
  4. Томск123
    Томск123
    +5
    Вчера, 17:12
    Ну точно. Поверили... Носатый, бородатый примерный и смелый штурмовик из военной полиции. А когда вдруг полиции стали выдавать карманную артиллерию, для развлечения? И кто? У кого номера оружия?
    1. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +3
      Вчера, 19:23
      Цитата: Томск123
      А когда вдруг полиции стали выдавать карманную артиллерию, для развлечения?

      С тех же пор, когда и БТР-82А.

      Просто у нас военная полиция зачастую является и гарнизоном города - вспомните ту же Сирию.
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Вчера, 17:25
    Он бы ещё "русских фашистов" вспомнил am
  6. К_4 Звание
    К_4
    +4
    Вчера, 17:42
    Бородачи ещё себя покажут, они уже наглеют не по дням, а по часам. Ох, не зря недавно Рамзан про отставку намекал, боюсь уже не тянет на сдерживателя, хотя пока притормаживает.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Вчера, 18:25
      Цитата: К_4
      Бородачи ещё себя покажут, они уже наглеют не по дням, а по часам. Ох, не зря недавно Рамзан про отставку намекал, боюсь уже не тянет на сдерживателя, хотя пока притормаживает.

      Потеряешь тут и покой и сон от таких немысленных федеральных инвестиций только в Чечню и Ингушетию...
      Хорошо, что хоть Россия купила у них себе передых...
  7. Слово Звание
    Слово
    0
    Вчера, 18:00
    У нас практикуют увольнение задним числом, а то и простым переводом при огласке преступления. Но этого негодяя настигла кара небесная, чего желаю и его идеологическим воспитателям.
    1. Томск123
      Томск123
      +3
      Вчера, 18:05
      Сомневаюсь, скорее всего из "очень уважаемого тейпа", просто спрятали.
    2. Томск123
      Томск123
      -3
      Вчера, 18:43
      Молитвами сила крепнет, поддерживаю.
  8. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +14
    Вчера, 18:03
    Флажок на головном уборе у стрелявшего -Ингушетия. Видно плохо. но разглядеть можно.


    Целился он в купол храма, но толку не хватило выбрать нужную прицельную линию, или дальность была за пределами гранатомета.. (Гранатомет, если не ошибаюсь, РПГ-26)

    Видео с места аварии. Карма настигла быстро.

    https://ok.ru/video/9278962862720
    1. Томск123
      Томск123
      0
      Вчера, 18:07
      Кто непосредственный командир? Кто снимал? Кто командир подразделения? "ми вольки, ми невиноватые"? (Мем)
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        -1
        Вчера, 18:11
        Я обязан отвечать? Тогда документики свои и постановление предъявите laughing
        1. Томск123
          Томск123
          -9
          Вчера, 18:50
          Думаю скоро ответить придётся
      2. Томск123
        Томск123
        -11
        Вчера, 18:45
        Ссыкотно отвечать? Понятно почему
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          +2
          Вчера, 21:57
          bully
          Цитата: Томск123
          Ссыкотно отвечать? Понятно почему

          То есть Вы считаете , что человек с которым вы спорите был его командиром , начальником , главой тейпа ? Так жеж ? Ну тогда возможно Вы являетесь этим самым командиром , убогого мозгами солдатика , , начальником и т.д .. А здесь стрелки переводите , на других ! Быстро сознавайтесь это ваш подчинённый ? am bully
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Вчера, 22:27
      Цитата: Товарищ Берия
      Флажок на головном уборе у стрелявшего -Ингушетия.

      Да и фейс типично ингушский.
  9. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    +2
    Вчера, 18:07
    За кадром остался оператор сего действа.

    P.S. "Сотрудники МВД получили новую форму"
    https://www.vedomosti.ru/society/news/2025/06/10/1116306-izmeneniya-v-forme
    САПОГИ вернулись!
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +2
      Вчера, 18:20
      Цитата: Был Мамонт
      За кадром остался оператор сего действа.

      Он второй погибший в аварии.
      1. Томск123
        Томск123
        -10
        Вчера, 19:17
        Отмазываешь? Возможно ты снимал? Проверить стоит. Кто фиксировал аварию? Были пробы крови у пострадавших. Номера отбора проб и даты отбора... Даты фиксации происшествия. Напомню, эксперта, который определил в ребёнке 7 промилле посадили на 11 лет. Думай
      2. Томск123
        Томск123
        -8
        Вчера, 19:23
        Отмазываешь? Возможно ты снимал? Проверить стоит. Кто фиксировал аварию? Были пробы крови у пострадавших. Номера отбора проб и даты отбора... Даты фиксации происшествия. Напомню, эксперта, который определил в ребёнке 4 лет 5,5 промилле посадили на 11 лет. Думай
        1. Товарищ Берия Звание
          Товарищ Берия
          -1
          Вчера, 19:28
          Употреби галоперидолу, отпустит. Нет его -коньячку грамм 50. Или водочки 100 грамм. Только не ужирайся, как свинья. А то я погляжу, у тебя уже двоится.

          А меня посадить нельзя. Я же памятник. laughing
          1. Томск123
            Томск123
            -9
            Вчера, 19:32
            Недоразвитый ты украинец.
            1. Томск123
              Томск123
              -9
              Вчера, 19:33
              Hohol? degenerat...............
              1. Rakovor Звание
                Rakovor
                +3
                Вчера, 21:41
                Ты идиот или просто бухой?))
  10. Alex_mech Звание
    Alex_mech
    +2
    Вчера, 21:09
    Рафик не винуватый савсем! Все национальности у нас равны, но некотрые равнее прочих.
  11. A.A.G. Звание
    A.A.G.
    0
    Вчера, 21:11
    Цитата: красноярск
    Цитата: Sky Strike fighter
    чеченском языке», — сообщил Алаудинов.

    Слушать Алаудинова - себя не уважать.

    Хоть и поставил Вам "плюс"... Но!!
    А не абро