FT: новый пакет санкций Евросоюза включает запрет на использование российских газопроводов

Неработающие «Северные потоки» снова оказались под ударом. Дело в том, что новый 18-й пакет санкций Евросоюза включает запрет на использование российских газопроводов.Об этом сообщает британская газета The Financial Times, ссылаясь на источники в Еврокомиссии.Санкции, по их словам, затронут трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».Кроме того, новые ограничительные меры ЕС предполагают снижение максимальной цены на российскую нефть, которая сейчас составляет 60 долларов за баррель, до 45 долларов. Это означает, что транспортировать российское «черное золото» европейским компаниям разрешено лишь в том случае, если цена на него не превышает установленный порог.Также под санкции попадают некоторые морские суда и банковские учреждения России.Примечательно, что новый санкционный пакет, по утверждению FT, предусматривает защитные меры для Бельгии, где хранятся замороженные российские активы. Это средства Центробанка РФ на общую сумму 190 миллиардов евро, по поводу блокировки которых власти РФ могут подать судебный иск.Целью таких мер является усиление давления на Москву в свете застопорившихся российско-украинских мирных переговоров.Впрочем, планы Еврокомиссии могут и не воплотиться в жизнь. Дело в том, что пакет санкций против РФ, чтобы вступить в силу, должен быть единогласно одобрен всеми странами ЕС. И вполне возможно, что одобрения со стороны Будапешта и Братиславы не будет.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»