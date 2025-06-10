FT: новый пакет санкций Евросоюза включает запрет на использование российских газопроводов

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FT: новый пакет санкций Евросоюза включает запрет на использование российских газопроводов

Неработающие «Северные потоки» снова оказались под ударом. Дело в том, что новый 18-й пакет санкций Евросоюза включает запрет на использование российских газопроводов.

Об этом сообщает британская газета The Financial Times, ссылаясь на источники в Еврокомиссии.

Санкции, по их словам, затронут трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Кроме того, новые ограничительные меры ЕС предполагают снижение максимальной цены на российскую нефть, которая сейчас составляет 60 долларов за баррель, до 45 долларов. Это означает, что транспортировать российское «черное золото» европейским компаниям разрешено лишь в том случае, если цена на него не превышает установленный порог.

Также под санкции попадают некоторые морские суда и банковские учреждения России.

Примечательно, что новый санкционный пакет, по утверждению FT, предусматривает защитные меры для Бельгии, где хранятся замороженные российские активы. Это средства Центробанка РФ на общую сумму 190 миллиардов евро, по поводу блокировки которых власти РФ могут подать судебный иск.

Целью таких мер является усиление давления на Москву в свете застопорившихся российско-украинских мирных переговоров.

Впрочем, планы Еврокомиссии могут и не воплотиться в жизнь. Дело в том, что пакет санкций против РФ, чтобы вступить в силу, должен быть единогласно одобрен всеми странами ЕС. И вполне возможно, что одобрения со стороны Будапешта и Братиславы не будет.
21 комментарий
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    10 июня 2025 16:43
    ❝ 18-й пакет санкций Евросоюза включает запрет на использование российских газопроводов ❞ —

    — На ветер, дующий с Востока, санкции ещё наложите ...
    1. роман66 Звание
      роман66
      -1
      10 июня 2025 17:53
      И на солнце, встающее там же
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -2
        10 июня 2025 19:11
        Вот Вы пошутили, а они ведь шуток не понимают... Возьмут да наложат... am
  2. BAI Звание
    BAI
    +1
    10 июня 2025 16:45
    . И вполне возможно, что одобрения со стороны Будапешта и Братиславы не будет.

    Будет. Никуда не денутся
  3. Штааль Звание
    Штааль
    0
    10 июня 2025 16:45
    Не думаю, что одобрение Будапешта и братиславы как то сильно повлияет на принятие этого пакета санкций .
  4. Kostos1973 Звание
    Kostos1973
    +3
    10 июня 2025 16:46
    Пора вводить ответные санкции. Жестко блокировать все ресурсы и перепродажу их в гейропу.
    1. Alex_mech Звание
      Alex_mech
      0
      10 июня 2025 21:00
      Какие именно ресурсы продаются сейчас в Европу?
  5. михаилл Звание
    михаилл
    -4
    10 июня 2025 17:08
    FT: новый пакет санкций Евросоюза включает запрет на использование российских газопроводов
  6. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    10 июня 2025 17:08
    убейтесь уже об стену! И ничего русского не покупайте!
  7. Простой Звание
    Простой
    0
    10 июня 2025 17:55
    В конце этих плясок с запретами покупать дешевые энергоносители (газ, нефть) напрямую, будут покупать тот-же газ и нефть из России, но через американские и британские фирмы.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +2
      10 июня 2025 18:16
      Цитата: Простой
      В конце этих плясок с запретами покупать дешевые энергоносители (газ, нефть)

      вообще то в энергоносители из России входит еще и топливо для АЭС
      Во вступительном сообщении к предложению о прекращении к 2027 году импорта российских энергоносителей Европейская комиссия констатирует, что возможности Европейского Союза по обогащению урана и производству ядерного топлива недостаточны, а учитывая технологические и финансовые сложности, расширить их к 2027 году вряд ли удастся.
      "Главное препятствие — сосредоточение услуг по конверсии и обогащению урана, необходимых для преобразования переработанного урана в материал для производства ядерного топлива, в ограниченном числе компаний. Те, которые находятся на территории Европейского Союза или других западных стран, сейчас не способны удовлетворить весь спрос из-за недостаточных мощностей", — говорится в сообщении Европейской комиссии. https://inosmi.ru/20250516/energonositeli-273009242.html
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      10 июня 2025 19:20
      Сейчас они покупают Индийскую нефть и гордятся этим.
      Им Виктор Орбан как то попытался объяснить, но они его слушать не стали. Самое главное не Российская. и точка!!
      1. Простой Звание
        Простой
        0
        10 июня 2025 19:42
        Как бюрократу убедить самого себя в правильности решения ?
        Берётся другая печать.
  8. Сергей Дымский Звание
    Сергей Дымский
    +1
    10 июня 2025 18:02
    Если СП купят америкосы, то это уже не российские газопроводы.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      10 июня 2025 19:19
      Цитата: Сергей Дымский
      Если СП купят америкосы, то это уже не российские газопроводы.

      Видимо я один не понимаю, зачем санкции на неработающий (взорванный) газопровод.
      1. Павел_Свешников Звание
        Павел_Свешников
        0
        10 июня 2025 19:42
        Он не только не работающий, но и еще и их же собственный, по крайней мере на половину. Это театр абсурда.
  9. БойКот Звание
    БойКот
    0
    10 июня 2025 18:19
    Досанкционируются скоро. Результат например: крупнейший в мире производитель полиолефинов (США, мой работодатель, кстати) продаёт несколько заводов в Европе, во Франции, Италии, Нидерландах, часть в ФРГ. Верной дорогой идут брюссельские бюрократы laughing Ржу посколько мне до лампочки, меньше года до пенсии.
  10. Емельяненко Игорь Звание
    Емельяненко Игорь
    -3
    10 июня 2025 19:31
    Если американские инвесторы захотят запустить "Северные потоки", то клали они с прибором на все эти гейропейские санкции. Рявкнут янки и шавки всё отменят.
  11. Старик57 Звание
    Старик57
    0
    11 июня 2025 09:07
    -одобрения со стороны Будапешта и Братиславы не будет.-
    Они не виноватыыэее!
    Так они же нечаянно не ту кнопку нажмут!
    С похмелья, накануне голосования...
  12. APASUS Звание
    APASUS
    0
    11 июня 2025 09:55
    Такие вещи надо самим пресекать на корню. Самим надо отказываться от продажи той же нефти. Пусть покупают с китайской надбавкой или индийской
  13. isv000 Звание
    isv000
    0
    11 июня 2025 13:35
    "Райский сад" необходимо обнести забором и вывесить таблички "Пальцы не совать" и "Не кормить".