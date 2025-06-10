FT: новый пакет санкций Евросоюза включает запрет на использование российских газопроводов
Неработающие «Северные потоки» снова оказались под ударом. Дело в том, что новый 18-й пакет санкций Евросоюза включает запрет на использование российских газопроводов.
Об этом сообщает британская газета The Financial Times, ссылаясь на источники в Еврокомиссии.
Санкции, по их словам, затронут трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Кроме того, новые ограничительные меры ЕС предполагают снижение максимальной цены на российскую нефть, которая сейчас составляет 60 долларов за баррель, до 45 долларов. Это означает, что транспортировать российское «черное золото» европейским компаниям разрешено лишь в том случае, если цена на него не превышает установленный порог.
Также под санкции попадают некоторые морские суда и банковские учреждения России.
Примечательно, что новый санкционный пакет, по утверждению FT, предусматривает защитные меры для Бельгии, где хранятся замороженные российские активы. Это средства Центробанка РФ на общую сумму 190 миллиардов евро, по поводу блокировки которых власти РФ могут подать судебный иск.
Целью таких мер является усиление давления на Москву в свете застопорившихся российско-украинских мирных переговоров.
Впрочем, планы Еврокомиссии могут и не воплотиться в жизнь. Дело в том, что пакет санкций против РФ, чтобы вступить в силу, должен быть единогласно одобрен всеми странами ЕС. И вполне возможно, что одобрения со стороны Будапешта и Братиславы не будет.
Информация