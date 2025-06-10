Army Recognition: Новая украинская баллистическая ракета угрожает российскому тылу и снижает зависимость Киева от западных вооружений

116 516 108
Army Recognition: Новая украинская баллистическая ракета угрожает российскому тылу и снижает зависимость Киева от западных вооружений

На минувшей неделе Украина представила новую баллистическую ракету собственной разработки, способную наносить разрушительные удары по целям на расстоянии несколько сот километров, что может значительно усилить военные позиции страны, пишет издание Army Recognition.

По словам директора украинского Центра исследований армии Валентина Бадрака, выход ракеты в серийное производство сигнализирует о намерении Украины формировать поле боя на своих условиях.



Издание указывает на то, что новая баллистическая ракета Украины, очевидно, это ракета Hrim-2 (Гром-2), разработанная КБ «Южное» и изготовленная «Южмашем» в Днепропетровске. Ракета может похвастаться дальностью до 300 километров в зависимости от конфигурации и несет обычную боеголовку до 400 килограммов, что в несколько раз превышает полезную нагрузку некоторых западных аналогов.

Вооружение можно устанавливать на мобильной платформе, что позволит быстро его развернуть и скрыть. Его целью могут стать российские командные пункты и тыловая логистика, говорят авторы Army Recognition.

В Киеве же утверждают, что ВСУ в мае этого года удалось якобы успешно применить это оружие против российских военных.

Отмечается, что серийное производство Hrim-2 снизит зависимость Киева от западных поставок.

Попытки создать подобные баллистические ракеты буксовали на Украине долгие годы, и то, что сейчас это удалось якобы сделать, может быть лишь маскировкой тех же западных поставок дальнобойного оружия.

А так как ракеты якобы украинские, то и при применении их вглубь территории России западные страны будут как бы ни при чём.

108 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    +10
    10 июня 2025 17:21
    .По словам директора украинского Центра исследований армии Валентина Бадрака, выход ракеты в серийное производство сигнализирует о намерении Украины формировать поле боя на своих условиях.


    Наверное же можно уничтожить это серийное производство.Или не известно где производят?

    . Издание указывает на то, что новая баллистическая ракета Украины, очевидно, это ракета Hrim-2 (Гром-2), разработанная КБ «Южное» и изготовленная «Южмашем» в Днепропетровске.
    1. Бомба Звание
      Бомба
      -14
      10 июня 2025 17:42
      Уничтожить можно что угодно, ломать не строить, но есть нюанс. 9 ноября 2004 года за большой вклад в создание специальной техники и укрепление обороноспособности страны коллектив предприятия был удостоен благодарности Президента РФ.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +7
        10 июня 2025 17:44
        Так на Южмаш уже прилетал Орешник.
        1. Александр Одинцов Звание
          Александр Одинцов
          +1
          10 июня 2025 17:53
          Точно не стыковка. изготовленная «Южмашем» в Днепропетровске.
          Цитата: Sky Strike fighter
          изготовленная «Южмашем» в Днепропетровске.
          В ноябре прошлого года Россия испытала баллистическую ракету «Орешник». Удар пришелся по Южному машиностроительному заводу (Южмаш) в Днепропетровске. Ракета была запущена с территории Астраханской области, а цель — поражена. Какая цель ?
          1. Дедок Звание
            Дедок
            +9
            10 июня 2025 18:21
            Точно не стыковка. изготовленная «Южмашем» в Днепропетровске.

            а в чем нестыковка?
            радиус поражения Орешника ( без БВ) можете представить?
            а теперь представьте площадь занимаемую Южмашем в Днепропетровске...
            ну и ...
            вопрос: какой % площади Южмаша был поражен Орешником?
            1. ugos Звание
              ugos
              -8
              10 июня 2025 18:38
              0% только дырок в асфальте понаделал, дворники утром засыпали песком, и на этом эпопея орешника закончилась...
              1. Перейра Звание
                Перейра
                -3
                10 июня 2025 19:20
                И больше про Орешник у нас стараются не вспоминать. Ну, кроме, собственно нас.
              2. D16 Звание
                D16
                +9
                10 июня 2025 20:43
                только дырок в асфальте понаделал, дворники утром засыпали песком

                Что ж фото дырок не выложили? Или батарейки сели у всех, включая дворников? laughing
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  +3
                  10 июня 2025 21:12
                  Цитата: D16
                  Что ж фото дырок не выложили? Или батарейки сели у всех, включая дворников?
                  НАСА решило не расстраивать жителей Европы.
                  1. D16 Звание
                    D16
                    +1
                    10 июня 2025 21:16
                    Да вряд ли дворники и местные работяги на NASA работают. Вывели бы тЕрРана на чистую воду. laughing
                2. юрий Л Звание
                  юрий Л
                  0
                  Вчера, 11:21
                  Немало,но...хотелось бы много большего
            2. Lptsk Звание
              Lptsk
              +2
              11 июня 2025 05:47
              южмаш это город в городе. одним орешником все не разложишь.
            3. Александр Одинцов Звание
              Александр Одинцов
              +4
              11 июня 2025 09:35
              Удивительно другое. Орешник был пустым и ничего он там сильно разрушить не смог. А то что завод до сих стоит говорит о многом. Так как мы воевать нельзя. Это не война а растягивание резины.
        2. ugos Звание
          ugos
          -16
          10 июня 2025 18:32
          Этим Орешником только орехи колоть. Уже кто только не доказывал, что орешник это миф. Путин давно это понял, и молчит в тряпочку.
          1. km-21 Звание
            km-21
            +9
            10 июня 2025 19:06
            Орешник это реальный носитель ЯО средней дальности. В миф его превратили идиоты, которые надумали использовать носитель ЯО в качестве инертной болванки.
            1. Дедок Звание
              Дедок
              +3
              10 июня 2025 20:48
              в качестве инертной болванки.

              ... в качестве кинетического молотка
          2. LIONnvrsk Звание
            LIONnvrsk
            +3
            11 июня 2025 04:16
            Цитата: ugos
            Уже кто только не доказывал, что орешник это миф.

            И кто же? Скакуасские икспэрды или какие-нибудь Ельцинцентры с уточками Анального и грантоеды-иноагенты, а может британские учОные? "Огласите весь список, пожалуйста!"
            Или Вы про то, что Орешник в Славянской мифологии является священным деревом славян? «Оставь ореховое и приходи в явное!» yes
        3. Alex_mech Звание
          Alex_mech
          +2
          10 июня 2025 20:50
          А вы видели результаты прилета? Или просто прочитли в рапорте МО "Все назаначенные цели поражены" ?
          1. topol717 Звание
            topol717
            +3
            10 июня 2025 21:13
            Цитата: Alex_mech
            А вы видели результаты прилета? Или просто прочитли в рапорте МО "Все назаначенные цели поражены" ?
            НАСА почему то решило скрыть все фотографии, не знаете почему? Обычно всегда показывали а тут вдруг что то случилось, не знаете что?
            1. Alex_mech Звание
              Alex_mech
              +9
              10 июня 2025 21:21
              Не знаю при чем тут НАСА вообще. Показывать результаты нужно со своих спутников а не от вражеских ожидать милости
            2. Fisher Звание
              Fisher
              +3
              10 июня 2025 21:21
              Ну а мы то почему не опубликовали?
              1. topol717 Звание
                topol717
                +9
                10 июня 2025 21:27
                Фирма BASF уже очень давно не выпускает фотопленку. Шутка конечно,
                а вы вообще видели хотя бы раз что бы наше МО, публиковало снимки со спутников?
                1. solar Звание
                  solar
                  -4
                  11 июня 2025 00:35
                  А по МН17 разве не публиковали?
    2. WIS Звание
      WIS
      -2
      10 июня 2025 17:43
      Цитата: Sky Strike fighter
      серийное производство

      С европы льётся нескончаемый поток оружия! Иногда, случаются ограничения, но временно.
      Сначала поболтушки, потом "стулья".
      Про америкосов ещё нудно рассказывать.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        10 июня 2025 21:15
        Цитата: WIS
        С европы льётся нескончаемый поток оружия! Иногда, случаются ограничения, но временно.
        А какие в гЕйропе есть баллистические ракеты малой дальности?
        1. WIS Звание
          WIS
          0
          10 июня 2025 22:16
          Цитата: topol717
          А какие в гЕйропе есть баллистические ракеты малой дальности?
    3. Сергей Кондратьев Звание
      Сергей Кондратьев
      +4
      10 июня 2025 17:55
      Делают в Европе. На Украине ставят шильдик "мэйдн ин укрейн", чтобы скрыть поставки дальнобойных ракет
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        -4
        10 июня 2025 18:06
        Тогда вопрос, а чей это ребренд? Баллистическая ракета серийного иностранного производства это только ATACMS.
        1. Сергей Кондратьев Звание
          Сергей Кондратьев
          -8
          10 июня 2025 18:18
          Хотя Атакмс, хоть Скальпель, хоть Шторм Шадоу, хоть Таурус, а может и старый добрый американский Томагавк
          1. А. Эверт Звание
            А. Эверт
            +2
            10 июня 2025 18:22
            Томагавк и Storm Shadow отпадают сразу - это крылатые ракеты. Скальпель это западное название отечественных баллистических ракет, которые были на вооружении бжрк, не те габариты и масса, чтобы ставить на автомобильное шасси.
            1. Сергей Кондратьев Звание
              Сергей Кондратьев
              -4
              10 июня 2025 18:27
              Ок, не хотите крылатые ракеты, пусть будет Атакмс. О чём США говорили уже давно. Скальп, это французская ракета.
        2. Billi Bons1972 Звание
          Billi Bons1972
          0
          11 июня 2025 20:46
          Тот Гром или Гром -2 разработали для Саудовской Аравии.
          Естественно прописные 300 км.дальности (согласно договора о ограничении дальности ракет на экспорт).
          Реально думаю километров 500-600 -если производишь для себя.
          Есть ли они реально не известно,но ракета спроектирована,испытана,ну и естественно,что вся документация на нее есть.
          Но......
          Но нет Павлоградского завода ,что изготавливал ракетное топливо 2 -го поколения
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +6
        10 июня 2025 18:29
        Цитата: Сергей Кондратьев
        Делают в Европе. На Украине ставят шильдик "мэйдн ин укрейн", чтобы скрыть поставки дальнобойных ракет

        Вспомнилось...
        - Девушки, вы откуда?
        - С Москвы...
        - А в Москву откуда?

        Разработано, производится, украинское... Какое, на фиг, украинское. Шильдик на два болтика перекрутили. Да и то болтики китайские, а шильдики на китайском станке штампованы.
        А откуда те ракеты "на Украину" - станет ясно по обломкам, когда шарахнут. А там уж брать каталог европейской (а то и американской) ракетной техники и искать.

        Вещь, конечно, неприятная. Подозреваю, что это что-то из того, что давно обещали. Только "обещать" в Европе начинают после того, как оно успешно доставлено.

        И ещё.
        Когда отыщется тот, на чьём заводе это произведено - озабоченность выразим или красную линию потолще обведём?
        1. А. Эверт Звание
          А. Эверт
          +2
          10 июня 2025 18:54
          Так в том-то и вопрос, чья баллистика. Что-то в странах нато такого нет.
          1. voyaka uh Звание
            voyaka uh
            +1
            10 июня 2025 20:59
            Это украинский аналог Искандер-М.
            Первоначально разрабатывался для Саудов, на их деньги.
            После начала СВО Сауды вернули Украине пару экземпляров, что получили ранее.
            Ракету дорабатывали несколько лет, чтобы улучшить характеристики, добавить ГСН терминального участка, похожую на Искандер.
            1. А. Эверт Звание
              А. Эверт
              0
              10 июня 2025 21:23
              Интересно, сколько этих "изделий" изготовили?
              1. voyaka uh Звание
                voyaka uh
                -4
                10 июня 2025 21:36
                Вроде, этими ракетами ударили по военной авиабазе в Крыму в конце 2022.
                Были фотки значительных воронок.
                В то время никаких европейских поставок еще не было, а на Гарпуны - непохоже.
                Вероятно, это были единственные экземпляры.
                1. А. Эверт Звание
                  А. Эверт
                  +2
                  10 июня 2025 21:46
                  Здесь еще такой момент. Ракета "с нуля" не создается, это понятно. Что явилось прототипом? Из ракет средней дальности южмаш производил Р-12 и Р-14, но это явно старые изделия. Модернизированная Точка-У? Или СКАД?
                  1. voyaka uh Звание
                    voyaka uh
                    +2
                    10 июня 2025 22:26
                    Скорее, прототип - Точка-У.
                    Скад - жидкостная ракета,
                    а Гром-2 - твердотопливная, как и Точка-У.
                    Типа, похоже, украинцы дотянули Точку-У до уровня Искандера (и похож внешне Гром-2 на Искандер).
                    Твердое топливо на Украине не производят, покупают где-то. Но "набивать" корпус научились у себя.
                    1. южноамериканская золотая лягушка Звание
                      южноамериканская золотая лягушка
                      +4
                      11 июня 2025 00:17
                      Скад - это иностранное название ракеты Эльбрус?
                    2. VSO-396
                      VSO-396
                      -2
                      11 июня 2025 01:36
                      Цитата: voyaka uh
                      Скорее, прототип - Точка-У.
                      Скад - жидкостная ракета,
                      а Гром-2 - твердотопливная, как и Точка-У.
                      Типа, похоже, украинцы дотянули Точку-У до уровня Искандера (и похож внешне Гром-2 на Искандер).
                      Твердое топливо на Украине не производят, покупают где-то. Но "набивать" корпус научились у себя.

                      Уже производят твердое топливо, в Павлограде.
      3. Lptsk Звание
        Lptsk
        -3
        11 июня 2025 05:51
        в Европе не делают баллистику. atacms амерский есть в европе
    4. Skif3216 Звание
      Skif3216
      +2
      10 июня 2025 18:21
      Цитата: Sky Strike fighter
      Наверное же можно уничтожить это серийное производство.Или не известно где производят?

      Могут пойти на военную хитрость, цех для сборки разместят под одним из днепровских мостов, а там уже не достать.
    5. Alex_mech Звание
      Alex_mech
      -1
      10 июня 2025 20:56
      Неизвестно конечно. Из ГРУ звонили, спрашивали но там не сказали где именно. laughing
    6. D16 Звание
      D16
      +1
      10 июня 2025 20:59
      Наверное же можно уничтожить это серийное производство.Или не известно где производят?

      А серийную ракету кто-нибудь видел? Опытные образцы, помню, сбивали. Потом тишина и это заявление неизвестно кого не понятно о чем. Врут небось.
  2. Бомба Звание
    Бомба
    -36
    10 июня 2025 17:22
    Все собьем, нам их ракеты что снег под каблуком. Так что пусть Южмаш дальше работает.
    1. ugos Звание
      ugos
      -4
      10 июня 2025 18:46
      Цель скорее всего Крымский мост, как бы,потом опять ответку выдумывать не пришлось...
      1. karabas-barabas Звание
        karabas-barabas
        -3
        11 июня 2025 22:54
        Для Крымского Моста нужны высокоточные ракеты с кумулятивной БЧ, для того чтобы опоры подрывать. Именно по этому так желаемый украинцами и вызывающий опасения у россиян Таурус с его 80 кг лидирующим кумулятивным зарядом.
    2. VSO-396
      VSO-396
      0
      10 июня 2025 19:00
      Цитата: Бомба
      Все собьем, нам их ракеты что снег под каблуком. Так что пусть Южмаш дальше работает.

      Оптимист, однако…Кстати, была инфа что у этого варианта Грома, дальность куда больше 300 км.
    3. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      11 июня 2025 03:43
      И Южмаш работает, и мосты работают, и электроэнергетика работает...
  3. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    -8
    10 июня 2025 17:25
    Не иначе как немцы таурусы свои подогнали am
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +3
      10 июня 2025 17:45
      После удара будет видно что за ракеты, шильдиком не обманешь
      1. WIS Звание
        WIS
        -2
        10 июня 2025 17:54
        Цитата: Nastia Makarova
        После удара

        без мордобоя ни как?
      2. ugos Звание
        ugos
        -6
        10 июня 2025 18:49
        Что, будем ждать удара, может сразу ответку придумаем...
      3. alexoff Звание
        alexoff
        0
        10 июня 2025 20:50
        В 2023 году по Крыму летели французские ракеты, но так как Шойгу грозно пообещал ударить за натовские ракеты в Крыму по центрам принятия решений, все эти ракеты были переименованы в украинские нептуны и ни одного кадра с их обломками в кадр не попало. В Белгороде подъезд сложили французской бомбой - переименовали в точку-у, ну чтоб не отвечать французам, и сразу забыли. Наши руководители всегда прикроют наших врагов - Трамп не знал, это всё Зеля. С той стороны нас во всех грехах обвиняют почему-то, а мы им отмазы придумываем fool
    2. WIS Звание
      WIS
      0
      10 июня 2025 17:48
      Цитата: ЯсеньПосейдонов
      Не иначе как немцы

      это влияет только на полёт мысли.
      рокировка израилем "петриот" - давно на сегодня классика (сша, изра, укра - не бермудский треугольник, ни порознь, ни вместе - у евреев ничего не пропадает)
    3. роман66 Звание
      роман66
      +7
      10 июня 2025 17:58
      Таурасы не баллистические
    4. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +4
      10 июня 2025 18:04
      Это баллистическая ракета наземного базирования, а taurus - крылатая ракета воздушного базирования.
    5. Alex_mech Звание
      Alex_mech
      -5
      10 июня 2025 20:53
      Вам лишь бы комментарий написать. 5 минут потртить чтобы понять суть статьи не нашлось видимо
    6. solar Звание
      solar
      -2
      11 июня 2025 00:39
      Таурус- крылатая ракета. В статье речь о баллистических
  4. WIS Звание
    WIS
    -11
    10 июня 2025 17:28
    Его целью могут стать российские командные пункты и тыловая логистика, говорят авторы Army Recognition.

    "мы" так не договаривались... recourse
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      0
      10 июня 2025 17:49
      Не мы стратег.... Твой диван не тронут
      1. WIS Звание
        WIS
        -1
        10 июня 2025 17:51
        спс, хоть успокоил. значит мою рубку не тронут
  5. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +2
    10 июня 2025 17:48
    Ох.... Пора ракеты средней и меньшей дальности ставить на поток.... Ох пора. И на поток в наземном исполнении. А то для выстрелить по чубам самолеты подумай или корабли в море отправляй..... Да и прятаться успевают
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      10 июня 2025 20:07
      Цитата: Овсиговец
      Ох.... Пора ракеты средней и меньшей дальности ставить на поток.

      Так со стороны РФ на днях уже официально было заявлено, что договор по неразмещению РСМД прекращает своё существование, а производить их никто не мешал.
      Действие моратория России на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) приближается к своему завершению. Об этом рассказал ТАСС замглавы МИД РФ Сергея Рябков.
      1. Alex_mech Звание
        Alex_mech
        +3
        10 июня 2025 20:54
        Так Орешник это и есть средняя дальность
        1. Lptsk Звание
          Lptsk
          +1
          11 июня 2025 05:53
          да орешник средней, Искандер условно малой дальности
      2. solar Звание
        solar
        -1
        11 июня 2025 00:42
        на днях уже официально было заявлено, что договор по неразмещению РСМД прекращает своё существование

        Договор по ракетам средней и меньшей дальности прекратил своё существование в 2019 году.
  6. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    +1
    10 июня 2025 17:57
    Цитата: WIS
    Цитата: Nastia Makarova
    После удара

    без мордобоя ни как?

    Никак
    1. WIS Звание
      WIS
      0
      10 июня 2025 21:39
      это в кино разбиваются, утрирую, с пользой.
      Чёрт побери! (с)
      Лично мне, побои России надоело видеть. Причём выглядит это так, что за ни "детские шалости", имеем вполне обоснованные потери.
  7. sdivt Звание
    sdivt
    0
    10 июня 2025 18:40
    пишет издание Army Recognition:
    ... А так как ракеты якобы украинские, то и при применении их вглубь территории России западные страны будут как бы ни при чём

    А если бы это были непосредственно американские, с шильдиками "Made in USA" и нарисованным звёздно-полосатым флагом, то мы в тот же день начали бы обстреливать Америку. Или Европу
    Или обеих, чтоб наверняка
    И не иначе, как Орешником
    Изданию Army Recognition - премию!
    Хотя бы за одно лишь то, что так хорошо о нас думают...

    p.s.
    задумался... "сарказм" - крупными буквами написать?
    или и так понятно?)
    1. Старик57 Звание
      Старик57
      -2
      10 июня 2025 19:04
      "сарказм" - крупными буквами написать?
      "sarcasm"
  8. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +4
    10 июня 2025 19:02
    Чем дольше будет продолжаться война, тем туманнее перспективы.
    Ната увеличивает военные расходы, перевооружается и готовится вступить в войну. Три года ударов РФ по глубоким тылам и стратегическим объектам Украины ослабили промышленный но не интеллектуальный потенциал, о чём говорят новые образцы военной техники, в т.ч. и ракета Hrim-2 (Гром-2).
    Главной и первоочередной целью любой войны всегда была система государственного, экономического и военного управления, но за 3,5 года позиционной войны по непонятным причинам она остаётся нетронутой, что позволяет экономике функционировать, управлять войсками, вести дипломатическую и агитационную работу, а на фоне торгов об условиях перемирия неразумно фантазировать о разгроме армии противника и мире на условиях победителя потому как любая сделка всегда компромис.
  9. Емельяненко Игорь Звание
    Емельяненко Игорь
    -7
    10 июня 2025 19:21
    "Проспала" наша разведка? Где подполье?
  10. Землекоп Звание
    Землекоп
    0
    10 июня 2025 19:48
    Такая же новая украинская ракета как и новый российский москвич 3
    1. WIS Звание
      WIS
      -2
      10 июня 2025 21:42
      пример с "москвич" - это специально, с издёвкой, или так ...случайно?
      1. WIS Звание
        WIS
        -3
        10 июня 2025 21:52
        больше сказать нечего?
        Извините, дорогие по-читатели ожидающие исключительно чуда и постоянно гадающие "по звёздам"...
        Как говориться, мимо не пролетит.
      2. Землекоп Звание
        Землекоп
        -2
        11 июня 2025 06:50
        не случайно а именно так и есть. эту ракету ...как и якобы москвич соберут под землей в бункере и наклеют шильдик сделано на укр. все идентично. ...но в реале эту ракету никто не даст разобрать и потом собрать...ее просто целую привезут на укр и намажут укронацистский символ и все.
        1. karabas-barabas Звание
          karabas-barabas
          -1
          11 июня 2025 23:05
          Цитата: Землекоп
          и наклеют шильдик сделано на укр. все идентично. ...но в реале эту ракету никто не даст разобрать и потом собрать...ее просто целую привезут на укр и намажут укронацистский символ и все.

          Как что например из украинского вооружения? Почему тут многие решили что украинцы не способны создать свой ОТРК?? Тем более что во время СССР, УССР занималась разработкой и выпуском всевозможных ракет, от баллистических средней дальности, до межконтинентальных. Этот Гром 1 и 2 задолго до войны разработали и впервые испытали, но позже по моему Зеленский забросил эту тему, за что ему сейчас упрёки делают. Может из-за давления РФ и запада, чтоб не нагнетать, но факт разработки БР Гром украинцами давно известен. Сейчас скорее всего будут пытаться масштабировать серийное производство.
  11. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    -2
    10 июня 2025 20:51
    А так как ракеты якобы украинские, то и при применении их вглубь территории России западные страны будут как бы ни при чём.

    Какой бы там не был подрыв и боеголовка, но приборный отсек в порошок не превращается и части приборов управления можно идентифицировать. А там уже проблема политическая, к стране производителю можно предъявить, можно не предъявить, а можно и по заводу производителю бабахнуть, в том числе и ядерной малой мощности.
  12. Alex_mech Звание
    Alex_mech
    -3
    10 июня 2025 20:58
    Год или да и тут будут обсуждать уже ядерное оружие у Украины, Словении и Лихтенштейна....
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      11 июня 2025 08:27
      грязные бомбы и сейчас есть, поэтому тактическое по ним не применяется
      1. Alex_mech Звание
        Alex_mech
        -1
        11 июня 2025 09:42
        Почему вы уверен в том, что есть? И что именно это причина не применения ТЯО? Откуда такая информация?
  13. Chepa
    Chepa
    -9
    10 июня 2025 20:59
    Вот и легализация Таурус
  14. DrLivsi Звание
    DrLivsi
    0
    10 июня 2025 22:11
    Что ещё можно сказать? У нас красная краска, а у них ракеты. Особенно хороши их программисты и программное обеспечение.Браво, доигрались , спасибо Абрамовичу и иже с ним
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      -1
      11 июня 2025 03:45
      "Семья" никуда не делась.
  15. rotfuks Звание
    rotfuks
    -3
    11 июня 2025 00:19
    что новая баллистическая ракета Украины, очевидно, это ракета Hrim-2 (Гром-2), разработанная КБ «Южное» и изготовленная «Южмашем» в Днепропетровске. Ракета может похвастаться дальностью до 300 километров в зависимости от конфигурации и несет обычную боеголовку до 400 килограммов, что в несколько раз превышает полезную нагрузку некоторых западных аналогов.
    По некоторым признакам это немецкий Taurus на который наклеили украинские этикетки. И по срокам передачи это совпадает с заявлением немецкого бундесканцлера о передаче Украине оружия дальнего действия. Кстати, немецкий канцлер тогда же заявил о засекречивании переданного Украине оружия.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +3
      11 июня 2025 00:27
      Цитата: rotfuks
      По некоторым признакам это немецкий Taurus

      Вот интересно, по каким именно признакам. Таурус - крылатая, а здесь речь идет о баллистике. Дальность Тауруса - свыше 500 точно (точнее не помню), здесь - до 300...

      Видимо, вы знаете что-то, чего не знаю я... what
      1. rotfuks Звание
        rotfuks
        -2
        11 июня 2025 00:51
        Вот интересно, по каким именно признакам. Таурус - крылатая, а здесь речь идет о баллистике.
        Сложно говорить о ракете, когда ее никто не видел, никто не фиксировал ее испытания и никто не принимал ее на вооружение. Ракета которая появилась ниоткуда, на ровном месте, и ее можно назвать хоть крылатой хоть баллистической хоть нейтронной. Страна которая за 30 лет самостийности создала только миномет Молот может заявить что угодно.
        1. seacap Звание
          seacap
          -1
          11 июня 2025 14:24
          Технологии все компетенции, персонал производственные мощности Южмаша,используя достаточно новые прошлые разработки советской инженерной школы (пресловутый Орешник тоже корнями из тех времён)позволяют производить НИОКР и наладить производство всего спектра ракетного вооружения,т.б. с помощью ,так облизываемых ранее нашими чинушами из вертикали,бывших партнёров.
        2. karabas-barabas Звание
          karabas-barabas
          0
          11 июня 2025 23:12
          Цитата: rotfuks
          Сложно говорить о ракете, когда ее никто не видел, никто не фиксировал ее испытания и никто не принимал ее на вооружение. Ракета которая появилась ниоткуда, на ровном месте,

          У Вас видимо Гугл заблокирован, как и другие поисковые машины, а раньше Вы не интересовались такой тематикой. Иначе бы знали что Гром 1 и 2 уже давно разработаны и испытаны. И есть не только информация об этом, но и фото с видео. Почему сейчас боевое применение Гром-2 опять назвали испытаниями, полагаю ракету модернизировали, новый гироскоп, топливо, или ещё чего-то. Или какие-то части ракеты, которые делали на сегодня подконтрольной РФ территории, пришлось по новой налаживать производство.
          1. rotfuks Звание
            rotfuks
            0
            Вчера, 00:16
            .
            У Вас видимо Гугл заблокирован, как и другие поисковые машины, а раньше Вы не интересовались такой тематикой. Иначе бы знали что Гром 1 и 2 уже давно разработаны и испытаны
            За 30 лет самостийности Украина не поставила на вооружение ни одной собственной ракеты используя в начале конфликта древние Точка-У и переделывая в крылатые ракеты зенитную С-200, а тут как из рога изобилия посыпались и Гром 1 и 2. И все это в условиях боевых действий. Это ж как ухитрились в такие короткие сроки создать научно техническую базу и производство? Или просто на другие ракеты наклеили украинские этикетки?
            1. karabas-barabas Звание
              karabas-barabas
              0
              Сегодня, 01:12
              Цитата: rotfuks
              а тут как из рога изобилия посыпались и Гром 1 и 2. И все это в условиях боевых действий. Это ж как ухитрились в такие короткие сроки создать научно техническую базу и производство? Или просто на другие ракеты наклеили украинские этикетки?

              Кто Вам про короткие сроки сказал? Так Вы попробуйте не выдумывать что-то, а поискать информацию? Ну это же не тяжело?


              Проект комплекса разработан в 2013 году[3]. В буклетах, которые выставлялись на международных выставках вооружений, данный ракетный комплекс назвали «Гром». Утверждалось, что это высокоточное оружие нового поколения, способное обеспечить создание надежного щита неядерного сдерживания, как для самой Украины, так и для любого государства.

              Первые испытания планировалось осуществить зимой 2015 года, они не состоялись ввиду бюрократических препятствий, связанных с реструктуризацией Государственного космического агентства Украины, испытания были перенесены на осень 2016 года[4]: 5 августа 2016 польский ресурс Defence-24 со ссылкой на собственные источники сообщил о запланированных на осень 2016 первых испытаниях ракетного комплекса, заказчиком испытаний стал иностранный инвестор, а 18 августа появилась информация, что заказчиком является Саудовская Аравия[5]. 25 августа 2016 в газете «Конструктор» (№ 16/969), которую издает конструкторское бюро «Южное», обнародовано фото сбора прототипа-ходового макета самоходной пусковой установки комплекса «Гром». В том же месяце сообщалось о готовности оборонной промышленности Украины поставить Вооруженным силам страны пять баллистических ракет для «Гром-2»[6].

              В апреле 2017 генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярёв сообщил, что комплекс «Гром» находится на стадии окончательной доводки ракеты[8].


              Пусковая установка на военном параде в честь Дня независимости Украины в 2018 году
              В январе 2018 был показан макет комплекса[9]. В августе он продемонстрирован на параде по случаю Дня независимости Украины[10][11].

              19 октября 2018 стало известно о том, что завершено испытание головок самонаведения для ракеты комплекса; всего их было разработано 4 типа[12].

              Ну и так далее.
      2. seacap Звание
        seacap
        0
        11 июня 2025 14:33
        (По некоторым признакам это немецкий Taurus на который наклеили украинские этикетки)
        Насколько я помню,могу ошибаться, Taurus крылатая ракета воздушного базирования, т.е. класса " воздух-поверхность". А в статье речь идёт о баллистической ракете, поэтому лирика многих комментов лишь словарный мусор, информации ноль.
    2. Комментарий был удален.
  16. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    +1
    11 июня 2025 08:10
    Никакого производства в укро-рейхе нет и не будет. Но ракета будет, только все детали, узлы, вся начинка будет изготавливаться на Западе, потом БЕСПРЕПЯТСТВЕННО доставляться в укро-рейх, собираться там на скрытых ракетно-технических базах. А затем пуск. Ну, почему БЕСПРЕПЯТСТВЕННО, думаю объяснять не надо, видя, с каким трепетным пиететом относятся к коммуникациям укро-рейха.
    А после пуска... Предположим попадание в детское дошкольное учреждение или детский лагерь отдыха. Это ж какой замечательный повод для прочувствованного выступления с соболезнования и, со слезой в голосе, с новыми тысяча первыми последними китайскими предупреждениями, мол, не уйдут злыдни от ответа, ужо мы им покажем кузькину мать. И миллионы электоата 65+ будут с энурезом внимать, лобзать экран со стонами восторга, мол, сердешный ты наш, какой ты чуткий, какой отзывчивый...
    1. rotfuks Звание
      rotfuks
      -1
      Вчера, 00:18
      И миллионы электоата 65+ будут с энурезом внимать, лобзать экран со стонами восторга
      а вы видимо из электората 20+ способных только танчики гонять по дисплею и писать злобные каменты
    2. bsk_una Звание
      bsk_una
      0
      Вчера, 05:22
      А ты, горемыка, вообще не знаешь советских людей, которые еще сохранились в этой кутерьме, начиная с 90-х?!
  17. seacap Звание
    seacap
    +4
    11 июня 2025 08:21
    Шел 4й год войны. Почему противник, который, по словам гаранта, угрожает нашему цивилизационному суествованию, до сих пор имеет возможность проводить сложнейшие НИОКР и промышленное производство изделий мирового уровня.Это ещё, не считая того, что 404 в целом не имеет проблем в электроэнергии , всей номенклатуры ГСМ и логистике. Возникают вопросы, о соответствии чиновничества политического и военного руководства их валификация, компетенция уровню занимаемых должностей и впросов решаемых ими, да и с учётом того, что, практически, вся это дрялеющая вертикаль состоит из " эффективных менеджеров- торгашей" и карьеристов из 90, которые рассматривают госслужбу как удачный бизнес проект. Что более печально, реально смотрится всё еще печальнее, особенно на фоне внутренней кредитно-денежной и социальной политики. Вся это беспомощность, вторичность, ситуативная реакция в принятии решений, самоустранение государства и потеря контроля управления из жизненно важных сфер любой страны, вместе с уничтожением системы воспитания и образования, смещением коренного населения народами другой культуры, имитация государственной деятельности, демократии, тотальная ложь и лицемерие, даёт повод задуматься о тотальном внешнем управлении. Т.б. когда действия и решения вертикали, всей системы госуправлении, вне всякой логики и здравого смысла, направлены на реализацию решения проблем кого-нибудь, кроме своего государства и народа. Это имеет признаки колониальной администрации, тогда все остальное, кажущуюеся нелогичным укладывается на свои места, торгаши продали нашу страну с потрохами. Я не эксперт и, боже упаси,не политолог,просто повезло получить в свое время нормальное образование, позволяющее логически мыслить,так мне обычному обывателю в примитивно общих чертах видится наша печальная картина.
  18. APASUS Звание
    APASUS
    0
    11 июня 2025 09:52
    : Новая украинская баллистическая ракета

    За все годы Незалежности так и не смогли наладить производство ,а тут бац и за 2 месяца произвели новый вид вооружения ? Чудеса !
    1. karabas-barabas Звание
      karabas-barabas
      0
      Сегодня, 01:15
      Какие ещё два месяца? Её лет десять допиливают!
  19. Eug Звание
    Eug
    +1
    11 июня 2025 12:23
    БЖРК следующего поколения разрабатывал именно Южмаш (с КБ Южное, ПМЗ и ПХЗ), и он должен был быть на базе обычного 4х осного ж-д вагона...
  20. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +1
    11 июня 2025 12:30
    Бороться с этим надо так: они запустили такую ракету по нам - мы втрое больше по ним. Рано или поздно, но наступит болевой предел. Когда не будет электростанций, мостов через Днепр, Одесского порта, сами перестанут запускать и приползут с мольбой о мире.
  21. spyder100 Звание
    spyder100
    0
    11 июня 2025 20:12
    Редакции ВО даже стыдно подписать фамилию автора под этим сочинением. Сляпали за пять минут, пора уже для таких материалов завести рубрику "Подслушано в курилке"
  22. АндрейNV
    АндрейNV
    0
    11 июня 2025 23:03
    Цитата: Lptsk
    южмаш это город в городе. одним орешником все не разложишь.
    Ответить
    Цитата

    На и испытания были. С кинетической БЧ, без взрывчатки.
  23. Ольга. Olga
    Ольга. Olga
    0
    11 июня 2025 23:12
    Сомневаюсь, что это ракеты украинского производства. Недавно нанесли удар по,, Коммунару"в Харькове. Там собирали ударные дроны и снаряды к установкам Хамерс. А вообще странная история. Где наши баллистические ракеты, где ,, орешник" или он был один?
  24. bsk_una Звание
    bsk_una
    0
    Вчера, 05:16
    А что, разведки в РФ нет? Или ждут результат производства на собственной шкуре?
  25. Earl Звание
    Earl
    0
    Вчера, 09:09
    так как ракеты якобы украинские, то и при применении их вглубь территории России западные страны будут как бы ни при чём
    Интересно. То есть, если украинцы долбанут по Мелкобритании якобы украинским Орешником, то Россия будет как бы ни при чем.
  26. Kostos1973 Звание
    Kostos1973
    0
    Вчера, 12:48
    Нужно одну область освободить и признать там независимость, типа малая Украина. Дать им современные ракеты и чтоб они разнесли заводы в гейропе по производству ракет и т.д.. И мы не виноваты, это малая украина, мы просто поддерживаем их независимость, свободу и право жить в мире ....