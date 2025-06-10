Зеленский обвинил венгерские спецслужбы в сборе разведданных в Закарпатье
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Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Будапешт, заявив, что, по имеющимся у него данным, венгерские спецслужбы через своих агентов собирали информацию о расположении ПВО и частей ВСУ в Закарпатье. Кроме того, по словам украинского диктатора, Будапешт изучает возможную реакцию жителей Закарпатья в случае ввода в регион венгерских миротворцев.
В интервью венгерской газете Válasz Online Зеленский задался вопросом, с какими целями Будапешт искал уязвимые места в Закарпатском регионе и рассматривал возможность ввода туда своего миротворческого контингента. Глава киевского режима также добавил, что он готов опубликовать фотографии и видеозаписи различных встреч представителей венгерских спецслужб с их агентами.
Ранее СБУ заявила о задержании двух бывших военнослужащих ВСУ, которые, по информации украинских спецслужб, работали на венгерскую разведку. В свою очередь, венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Украину в шпионаже на территории Венгрии. Орбан утверждает, что Киев использует для этого представителей венгерской оппозиции.
Стоит отметить, что в настоящее время подконтрольная киевскому режиму Закарпатская область в значительной степени населена этническими венграми, многие из которых также обладают венгерским гражданством. В случае падения или еще большего ослабления влияния Киева на свои окраины, Будапешт вряд ли упустит возможность ввести в Закарпатье миротворцев, провести референдум и вернуть в состав Венгрии утраченный в свое время регион.
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