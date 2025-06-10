Зеленский обвинил венгерские спецслужбы в сборе разведданных в Закарпатье

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Зеленский обвинил венгерские спецслужбы в сборе разведданных в Закарпатье

Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Будапешт, заявив, что, по имеющимся у него данным, венгерские спецслужбы через своих агентов собирали информацию о расположении ПВО и частей ВСУ в Закарпатье. Кроме того, по словам украинского диктатора, Будапешт изучает возможную реакцию жителей Закарпатья в случае ввода в регион венгерских миротворцев.

В интервью венгерской газете Válasz Online Зеленский задался вопросом, с какими целями Будапешт искал уязвимые места в Закарпатском регионе и рассматривал возможность ввода туда своего миротворческого контингента. Глава киевского режима также добавил, что он готов опубликовать фотографии и видеозаписи различных встреч представителей венгерских спецслужб с их агентами.



Ранее СБУ заявила о задержании двух бывших военнослужащих ВСУ, которые, по информации украинских спецслужб, работали на венгерскую разведку. В свою очередь, венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Украину в шпионаже на территории Венгрии. Орбан утверждает, что Киев использует для этого представителей венгерской оппозиции.

Стоит отметить, что в настоящее время подконтрольная киевскому режиму Закарпатская область в значительной степени населена этническими венграми, многие из которых также обладают венгерским гражданством. В случае падения или еще большего ослабления влияния Киева на свои окраины, Будапешт вряд ли упустит возможность ввести в Закарпатье миротворцев, провести референдум и вернуть в состав Венгрии утраченный в свое время регион.
13 комментариев
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  1. Normann Звание
    Normann
    +5
    10 июня 2025 17:28
    Вот и соседи подтягиваются чтобы урвать себе кусок.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      10 июня 2025 18:23
      Между прочим,соседи имеют на этот регион- полное право. Как политически,так и исторически. Как и мы на Крым. Лично я, однозначно за то чтобы Закарпатье вернулось в состав Венгрии.
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +1
        10 июня 2025 18:39
        эээ какая кемска волость ужгород и рахов русинские города закарпатье не львовщина нормальные вуйки живут был когда то в рахове дулю мадьярам все нам сгодится да и полякам по бороде Львов русский город
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          10 июня 2025 18:56
          Будапешт искал уязвимые места в Закарпатском регионе и рассматривал возможность ввода туда своего миротворческого контингента.
          А вот на таких миротворцев мы бы пожалуй с удовольствием бы согласились... Почти второй фронт супротив скаклов... Что в этом плохого...??? am
          1. Был Мамонт Звание
            Был Мамонт
            0
            10 июня 2025 19:01
            Цитата: Lev_Russia
            А вот на таких миротворцев мы бы пожалуй с удовольствием бы согласились... Почти второй фронт супротив скаклов... Что в этом плохого...???

            "«Я считаю, что русские понимают только язык силы, и Европа должна быть сильной», — сказал он, подчеркнув, что переговоры должны вестись с позиции силы."
            https://www.rbc.ru/politics/09/06/2025/6846992a9a794778d63ea92d
            Использовать разногласия в ЕС и даже "подкидывать поленья в костер" надо. Вот доверять нельзя Венгрии. Исторический опыт .
        2. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          0
          10 июня 2025 19:34
          Mazunga,вы хотя бы знаки препинания ставьте. А то не .... ( чего) не понятно. В остальном, Ваш ответ довольно спорный.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      11 июня 2025 09:41
      Как пишут венгерские учебники истории-пришли в Паннонию и нашли там историческую родину.Правда максимально вырезав русинов...
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +4
    10 июня 2025 17:41
    Я вчера вернулся из Будапешта, где пробыл четыре дня.
    Лично убедился, что венгры ещё те "друзья". Откровенно высокомерное и хамское отношение в гостинице и ресторанах к рускоговорящим.
    А вот город Будапешт, сказочно красив!
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      10 июня 2025 17:53
      Зеленскому стоит обратить внимание в первую очередь на Бухарест,то есть Румынию.А то некоторые молдавские партии,ратующие за объединение с Румынией желают присоединить к Молдове Буджак и открыто об этом говорят.
    2. Павел Кисляков Звание
      Павел Кисляков
      +2
      10 июня 2025 18:14
      это так у всего населения или только у обслуги которая хамит не европейцам потому что восточноевропейцы менее богаты?
    3. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      10 июня 2025 18:16
      Откровенно высокомерное и хамское отношение в гостинице и ресторанах к рускоговорящим.

      пока, так и должно быть: но как только нагнем небратьев - сразу степень уважительности поднимется...
  3. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    10 июня 2025 17:50
    Зеленский обвинил венгерские спецслужбы в сборе разведданных в Закарпатье

    «Застегни ширинку, охламон, — позади тебя притаился шпион!»(Гарри Гаррисон. "Билл - герой галактики").
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    10 июня 2025 17:57
    А венгры по твоему должны данные за Маршаловы острова собирать?