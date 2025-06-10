«Это моё дело»: Зеленский заявил, что только он один на Украине имеет право обсуждать вопросы суверенитета и территорий
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Зеленский снова набивает себе цену, заявляя, что переговоры о мирном урегулировании он будет вести лично с Путиным, никакие другие варианты не рассматриваются. Об этом он заявил в интервью западной прессе.
Российская делегация уже ответила представителям Киева, настаивающим на личной встрече Зеленского и Путина, что российский президент не намерен встречаться с «нелегитимным». Затем Путин лично заявил, что ему не о чем разговаривать с террористами. Тем не менее киевский клоун продолжает заявлять, что только личная встреча с российским лидером может все решить. По его словам, украинская делегация на переговорах в Стамбуле не имела никаких полномочий. А обсуждать территориальные споры и т.д. имеет право только он лично, и никто другой. В общем, у Зеленского очередное обострение на фоне мании величия.
Наша делегация имеет полномочия обсуждать гуманитарные вопросы – судьбу военнопленных и похищенных детей – или перемирие. Однако у них нет полномочий обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины. (...) Вести диалог о территориях – это дело мое и Путина, который их похитил. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим.
- заявил Зеленский.
Да и вообще Украина не признает новые регионы российскими юридически, а при получении гарантий от Запада, что Россия не начнет новую войну, вернет все земли, включая Крым, дипломатическим путем. «Нелегитимный» уверен, что останется у власти еще довольно длительное время.
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