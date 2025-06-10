«Это моё дело»: Зеленский заявил, что только он один на Украине имеет право обсуждать вопросы суверенитета и территорий

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«Это моё дело»: Зеленский заявил, что только он один на Украине имеет право обсуждать вопросы суверенитета и территорий

Зеленский снова набивает себе цену, заявляя, что переговоры о мирном урегулировании он будет вести лично с Путиным, никакие другие варианты не рассматриваются. Об этом он заявил в интервью западной прессе.

Российская делегация уже ответила представителям Киева, настаивающим на личной встрече Зеленского и Путина, что российский президент не намерен встречаться с «нелегитимным». Затем Путин лично заявил, что ему не о чем разговаривать с террористами. Тем не менее киевский клоун продолжает заявлять, что только личная встреча с российским лидером может все решить. По его словам, украинская делегация на переговорах в Стамбуле не имела никаких полномочий. А обсуждать территориальные споры и т.д. имеет право только он лично, и никто другой. В общем, у Зеленского очередное обострение на фоне мании величия.



Наша делегация имеет полномочия обсуждать гуманитарные вопросы – судьбу военнопленных и похищенных детей – или перемирие. Однако у них нет полномочий обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины. (...) Вести диалог о территориях – это дело мое и Путина, который их похитил. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим.

- заявил Зеленский.

Да и вообще Украина не признает новые регионы российскими юридически, а при получении гарантий от Запада, что Россия не начнет новую войну, вернет все земли, включая Крым, дипломатическим путем. «Нелегитимный» уверен, что останется у власти еще довольно длительное время.
23 комментария
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  1. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +10
    10 июня 2025 17:45
    Зелепука не льсти себе..... Кто там у вас на свинарнике какими полномочиями обладает дяде Вове до бороды..... А принять вами прокаканные земли Мединский вполне уполномочен - будет с тебя и Мединского
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      10 июня 2025 18:46
      Зеленский снова набивает себе цену, заявляя, что переговоры о мирном урегулировании он будет вести лично с Путиным
      , Клоун, вопрос стоит по другому... Будет ли Путин с тобой о чём-то говорить...??? Общаться с опущенным, себя опускать... А Путину это надо...??? am
    2. кредо Звание
      кредо
      +4
      10 июня 2025 19:57
      ...Вести диалог о территориях – это дело мое и Путина, который их похитил. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим - заявил Зеленский...

      Трудно сказать как борется мозг человека в попытке подобрать правильное слово, чтобы выразить свою мысль, особенно когда не хочешь говорить на том языке, который знаешь лучше всего и пытаешься тарабарить на том, который знаешь хуже.

      Мне претит учить зарвавшегося шута основам русского языка, потому что согласно нашим великим филологам слово "похитить" определяют как что-то увезти, унести, увезти или выкрасть, например как Прометей, который выкрал для людей огонь, но Россия ничего такого не делала, а просто взяла обратно то, что ей всегда принадлежало.

      Так что извини и подвинься хрипатый наркоман, ты и близко не имеешь никакого отношения к землям юга России, которые коммунисты по глупости назвали украинскими. Они окраинные и русские, но ни как ни украинские как бы кому этого не хотелось. hi
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      10 июня 2025 21:51
      Овсиговец
      Сегодня, 17:45
      Зелепука не льсти себе..... Кто там у вас на свинарнике какими полномочиями обладает дяде Вове до бороды..... А принять вами прокаканные земли Мединский вполне уполномочен - будет с тебя и Мединского

      hi В приличном обществе культурные люди и джентльмены в потных зелёных майках не ходят, что было отмечено ещё на встрече в бидэ ( штаб Фашингтона ) со Стреляным Ухом. soldier
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    10 июня 2025 17:45
    Меморандум от России явно не понравился хозяевам обезьяны.Подождем - когда они будут просить прощения и каяться.А пока у нас дипломаты на ЛБС ведут переговоры по украине.
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      +2
      10 июня 2025 22:15
      Предлагаю очередной виток лингвистического троллинга ххлов.... Массово использовать словосочетание "переговоры ПО украине" и потом им скинуть что это рассовоневерное употребление предлога ПО и пусть как и по (в)на на гамно исходят))))
  3. Chifka Звание
    Chifka
    +3
    10 июня 2025 17:46
    у Зеленского очередное обострение на фоне мании величия

    Да это не обострение. Это нормальное состояние. Шапка Наполеона подусохла, передавливает сосуды головного мозга, ухудшая кровоснабжение и провоцируя идиотизм. И снял бы, но очередная доза не даёт снизить планку и признать себя не Наполеоном, а хотя бы просроченным президентом страны на окраине request
  4. Hagen Звание
    Hagen
    +11
    10 июня 2025 17:50
    Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим.
    - заявил Зеленский.

    Ну, не будешь, и не надо. Сиди, пей в одиночку, разговаривай с зеркалом. Не наделяешь отправленную на переговоры свою делегацию правом обсуждать суть конфликта, на хрена ты ее вообще куда-то отправлял? ... Похоже, Зеленский сошел с ума... Какая досада?! lol
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    10 июня 2025 17:51
    ❝ Зеленский* заявил, что только он один на Украине имеет право обсуждать вопросы суверенитета и территорий ❞ —

    — Весеннее обострение плавно перетекло в летнее ...
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    10 июня 2025 17:56
    А ты хто ваще такой ? Твоё место за....
  7. БойКот Звание
    БойКот
    +4
    10 июня 2025 18:08
    Все же понимают, актор на сцене балаболит, его все видят. А кто у них сценарист и режиссер? Просим на сцену, свои аплодисменты сорвать.
  8. Mouse Звание
    Mouse
    +18
    10 июня 2025 18:10
    Зеленский: - Я хочу видеть Путина в тюрьме.
    Трамп: - Путин сказал, что не будет тебя там навещать....
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +3
      10 июня 2025 18:21
      Цитата: Mouse
      Зеленский: - Я хочу видеть Путина в тюрьме.
      Трамп: - Путин сказал, что не будет тебя там навещать...

      Гы laughing

      Доброго ночера hi
  9. Русь Звание
    Русь
    +6
    10 июня 2025 18:16
    В палате номер шесть койко- место заждалось.... и смирительная вышиванка....
  10. BAI Звание
    BAI
    +4
    10 июня 2025 18:18
    переговоры о мирном урегулировании он будет вести лично с Путиным, никакие другие варианты не рассматриваются.

    Вообще то, это значит, что переговоры о мире и территориях будут с кем угодно, но не с ним
  11. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    10 июня 2025 18:19
    Личную встречу не заслужил и упустил. Так и останется до конца, куклой на побегушках, если не убьют.
  12. Михаил Сибирский Звание
    Михаил Сибирский
    +2
    10 июня 2025 18:22
    Доиграется просрочка и разговор с ним будет вести рядовой Петров на развалинах Банковой.
  13. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    10 июня 2025 18:37
    Я да я! С голой жoпoй на ежа!
  14. Емельяненко Игорь Звание
    Емельяненко Игорь
    +1
    10 июня 2025 19:28
    Забористая дурь у зели. А вообще упёртый тип. Эту бы энергию да в мирных целях...
  15. dmitry21 Звание
    dmitry21
    +3
    10 июня 2025 19:29
    Вести диалог о территориях – это дело мое и Путина, который их похитил. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим.

    А не он сам себе запретил это еще в 2022? Или это другое?
    Имею ввиду запрет переговоров с нашим Президентом?
  16. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +2
    10 июня 2025 21:26
    Просроченного обглодыша опять понесло . Вот что кокс делает.
  17. Spiidii Звание
    Spiidii
    0
    11 июня 2025 19:10
    Он просто хочет личной встречи, чтобы упасть в ноги в криком Прости Царь! Только не убивай! Он же не , понимает что его вот-вот убьют, и только Светлейший может его помиловать.
  18. Антон М Звание
    Антон М
    +1
    Вчера, 01:10
    Наша делегация имеет полномочия обсуждать гуманитарные вопросы – судьбу военнопленных и похищенных детей


    Твоя делегация, как и ты, в истории останетесь как недоразумение. Ты у детей похитил их отцов, и это главное похищение. Как там, матрац американский бока не жмёт?