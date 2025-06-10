На всякую операцию «Паутина» найдётся операция «Спичка»

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На всякую операцию «Паутина» найдётся операция «Спичка»

Учитывая положение дел на фронте, можно констатировать, что противник вместо реальных сводок с ЛБС вынужден «жить» операциями из серии «Паутина». Для России эти операции, безусловно, болезненные. А потому противника необходимо лишать самой возможности такие операции проводить. Легко сказать, да?..

Пока, по утверждению ГШ ВСУ, «никакого пересечения российскими войсками границы Днепропетровской области не произошло», и пока «ВСУ контролируют север Сумской области», та часть украинской общественности, которая ещё не утратила способности к критическому мышлению, прекрасно понимает, что командование отмахивается от них ложью. Но одновременно с этим запудриванием мозгов среднестатистическим «Мыколам» киевский режим пытается решать свои задачи.



Враг сосредотачивается на локальных операциях, в том числе в российском тылу. Что уже было? – атаки на железную дорогу с погибшими пассажирами и членами локомотивной бригады в Брянской области, «рельсовая война» в Курской, Белгородской и Воронежской областях, атаки на военные аэродромы, теракты в отношении высших офицеров ВС РФ, поджоги элементов инфраструктуры, попытки новых атак в отношении Крымского моста и т.п. Соответственно, под эти нужды ему нужны исполнители. И исключительно на одних диверсантах, просочившихся через российские границы, тут, что называется, далеко не уедешь. Киевскому режиму требуется масштаб, медийный эффект – всё то, что способно вызвать панику, резкий негатив в российском обществе, погрузить людей в психологическую «воронку».

Соответственно, стоит признать очевидный факт: украинские спецслужбы проводят свою «мобилизацию» в отношении граждан России и тех лиц, которые в России проживают, но российского гражданства не имеют. В этой «мобилизации» для противника «все средства хороши» - от прямого вовлечения идейных (тех кто за Украину, но предпочитает жить вне «самой свободной и демократической страны планеты»), обещаний денежного вознаграждения и прочих «благ» до элементарного запугивания или же использования в качестве «полезного идиота». К последним можно отнести тех, кто вдруг обнаружил в себе тягу к «видеоблогингу» - решил, что увиденным непременно нужно поделиться с «широкой общественностью» - снять и вывалить в сеть работу ПВО, проходящий через ту или иную станцию эшелон с военной техникой, колонну военных машин на автодороге. Или опубликовать для восхваления себя любимого, как он, смельчак, волонтёр-волонтёрище, передаёт бойцам груз «почти у ленточки» - да ещё и так, что на фоне можно лицезреть весь «пейзаж» из объектов, где вручение груза происходит. Со всеми вытекающими, как говорится, последствиями. Не для него, а для объектов и, впоследствии, бойцов.

Так можно ли что-то противопоставить такой мобилизации со стороны противника при учёте того, что были, есть и будут и желающие получить свои 30 сребреников, и готовые пугаться до дрожи в коленках не закона, а неизвестного «на другом конце провода», и идейные враги, и те самые «полезные идиоты»?

Самый быстрый вариант – устранение источника террористической опасности и активности. Этот тут случай, когда на любую операцию «Паутина» с «пауком» (да простят арахнологи) найдётся операция «Спичка», «Зажигалка» (как угодно…). Чирк – и нет паутины, и нет паука. Но тут главное, чтобы спички не были сырыми...

Альтернативные варианты тоже есть. Но на их счёт есть мнение о том, что для их реализации внутри страны у нас слишком либеральный подход к разного рода проходимцам, а если идёт закручивание гаек, то это совсем не означает, что под него попадут именно те, кто должен попасть. Ну, так бывает…
39 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. БойКот Звание
    БойКот
    +16
    10 июня 2025 18:05
    Что это было? Предлагаю редакторам вспомнить старый принцип: критикуя - предлагай. Иначе это уже не критика.
    1. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      +8
      10 июня 2025 18:06
      На всякую операцию «Паутина» найдётся операция «Спичка»

      Какие "ответные операции" мы не проводили бы, их нельзя назвать соразмерными, так как руками укранутых наш истинный противник уничтожил много самолетов стратегической авиации. А в ответ - мы не уничтожили ни одного. Я вовсе НЕ призываю начать Третью Мировую с нанесения ударов возмездия по аэродромам НАТО, но надо перестать заниматься "самоуспокоениями" и "шапкозакиданиями" и раз уж мы очевидно НЕ готовы отвечать соразмерно, то надо кратно повысить степень безопасности и защищенности важных объектов и персон. А для этого нужна полная переработка существующих протоколов безопасности.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        -5
        10 июня 2025 20:16
        Цитата: alex-defensor
        мы очевидно НЕ готовы отвечать соразмерно, то надо кратно повысить степень безопасности и защищенности важных объектов и персон.
        А вот при товарище И.В.Сталин, готовы были, и безопасность объектов обеспечивали, и карали всякую мразь жестоко.
        Хорошее никогда нельзя забывать.
        1. alex-defensor Звание
          alex-defensor
          +4
          10 июня 2025 20:17
          Цитата: carpenter
          А вот при товарище И.В.Сталин, готовы были, и безопасность объектов обеспечивали, и карали всякую мразь жестоко.
          Хорошее никогда нельзя забывать.

          У Вас где-то припрятан Сталин? Или Вы готовы обеспечить его воскрешение/реинкарнацию?
          Горевать по прошлому бессмысленно. Живем с тем, что имеем.
        2. Krasnodar Звание
          Krasnodar
          +3
          10 июня 2025 22:09
          Цитата: carpenter
          вот при товарище И.В.Сталин, готовы были

          Встретить врага у стен Москвы
          1. Авиатор_ Звание
            Авиатор_
            -1
            11 июня 2025 10:23
            Цитата: carpenter
            вот при товарище И.В.Сталин, готовы были

            Встретить врага у стен Москвы
            А если бы Пётр I не репрессировал гениальных стрелецких полководцев, то и до Полтавы отступать не пришлось бы.
            1. Krasnodar Звание
              Krasnodar
              +2
              11 июня 2025 10:24
              Цитата: Авиатор_
              если бы Пётр I не репрессировал гениальных стрелецких полководцев, то и до Полтавы отступать не пришлось бы.

              Но, всяких Рокоссовских из тюрем выпускать пришлось yes
              1. Авиатор_ Звание
                Авиатор_
                0
                11 июня 2025 10:26
                Но, всяких Рокоссовских из тюрем выпускать пришлось yes
                После того, как Лаврентий почистил это ведомство.
                1. Krasnodar Звание
                  Krasnodar
                  +2
                  11 июня 2025 10:27
                  Цитата: Авиатор_
                  Но, всяких Рокоссовских из тюрем выпускать пришлось yes
                  После того, как Лаврентий почистил это ведомство.

                  После того, как командовать стало некому, ибо началась настоящая война
                  1. Severomor Звание
                    Severomor
                    +2
                    11 июня 2025 12:24
                    Так Рокоссовского больше чем за год до начала ВОВ выпустили
                    1. Krasnodar Звание
                      Krasnodar
                      0
                      11 июня 2025 12:38
                      Цитата: Severomor
                      Так Рокоссовского больше чем за год до начала ВОВ выпустили

                      В 1940-м, ВМВ началась в 1939-м
                      1. IS-80_RVGK2 Звание
                        IS-80_RVGK2
                        +2
                        11 июня 2025 15:52
                        Цитата: Krasnodar
                        В 1940-м, ВМВ началась в 1939-м

                        Но ВОВ то в 1941.
                      2. Krasnodar Звание
                        Krasnodar
                        +2
                        Вчера, 02:20
                        Цитата: IS-80_RVGK2
                        Цитата: Krasnodar
                        В 1940-м, ВМВ началась в 1939-м

                        Но ВОВ то в 1941.

                        Польская и финские компании в 1939-1940 соответственно. Не говоря уже о Холкин Голе
    2. Комментарий был удален.
    3. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +14
      10 июня 2025 18:19
      Какая "Спичка"? Чиркать не обо что. ..

      Нету воли политической....

      Любая борьба с бандеровцами, террористами и прочей нечистью выявит необходимость борьбы с коррупцией и покажет всё гнильё...

      Никто чиркать не будет (((
    4. Володин Звание
      Володин
      -2
      10 июня 2025 18:19
      Цитата: БойКот
      Что это было? Предлагаю редакторам вспомнить старый принцип: критикуя - предлагай. Иначе это уже не критика.

      Это был материал, в котором, если прочесть до конца, а не спешить писать первый кооментарий, вроде все понятно. Ну а если вы не поняли суть "предложения", то развожу руками.
      1. БойКот Звание
        БойКот
        +4
        10 июня 2025 18:35
        для их реализации внутри страны у нас слишком либеральный подход к разного рода проходимцам, а если идёт закручивание гаек, то это совсем не означает, что под него попадут именно те, кто должен попасть.
        Дык, гайки закручивать, али как? Или это призыв к смене руководства, чтобы правильные гайки крутить?
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          10 июня 2025 20:18
          Цитата: БойКот
          Дык, гайки закручивать, али как?

          Просто нужно, государству жить по законам военного времени.
    5. Сержант Звание
      Сержант
      +4
      10 июня 2025 18:40
      Глупостей не пишите.Генеральный штаб наши предложения не интересуют
    6. Комментарий был удален.
    7. awdrgy Звание
      awdrgy
      -1
      10 июня 2025 19:57
      Каждый думай что моя хочу))
    8. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      11 июня 2025 16:55
      критикуя - предлагай

      Завалили мост с пассажирским! Достойный ответ удар маломощным тактическим ядерным боеприпасом по Дарницкому жд мост, конечно в то время когда там нет пассажирских поездов. Авто статьи вероятно убоялся сказать об ТЯО. А как же ... ... табу ... табу. Да, и НАТО не велит.
  3. Комментарий был удален.
  4. parma Звание
    parma
    +15
    10 июня 2025 18:36
    О чем статья, кроме мечтаний автора?
    Действующие лица у противника банально моложе, хитрее и энергичнее, а автор грезит о «спичках»… если честно - я удивлён, что противник всего 4 аэродрома атаковал…
    1. Волхов М3 Звание
      Волхов М3
      -11
      10 июня 2025 19:38
      Как бы тебе самому не прилетело. Для порядку, а не чтобы испортить тебе злорадство.
      1. parma Звание
        parma
        +6
        11 июня 2025 08:40
        А где вы увидели злорадство? Я лишь указываю на то, что фактически количество целей для диверсии были определены возможностью/желанием противника, а не нашими действиями! Складывается ощущение - выдели он достаточное количество ресурсов и прояви большее терпение, уничтожил бы вообще все наши ВКС за раз! И это на 4 год СВО! Хотя после фактического поражения на море удивляться особо уже нечему
    2. Inженегр Звание
      Inженегр
      +1
      11 июня 2025 08:35
      Ну так-то 5 планировали... спасибо Байдену за разбомбленные дороги приамурья - пятая фура на кочках сдетонировала.
      А статья ну вроде как пересказ анекдота:
      - Вы уверены в абсолютной честности и неподкупности правоохранительных органов?
      - Нет.
      - Вы готовы дать им чрезвычайные полномочия, вплоть до применения высшей меры?
      - ДА!!!!
    3. AdAstra Звание
      AdAstra
      -1
      11 июня 2025 09:39
      Что-то о паукообразных. Я думаю её (статью) надо в раздел занимательная биология. yes
  5. Mazunga Звание
    Mazunga
    -5
    10 июня 2025 18:37
    на всякую птаху мадяра найдется активный питух)
    1. Комментарий был удален.
  6. Есаул Звание
    Есаул
    -1
    10 июня 2025 19:48
    Автор улыбнул, какая ещё спичка, там даже пылинки не будет.
  7. sdivt Звание
    sdivt
    -1
    10 июня 2025 19:51
    обещаний денежного вознаграждения и прочих «благ» до элементарного запугивания или же использования в качестве «полезного идиота»

    Ещё могу добавить - шантаж
    Вы что-то покупаете в сети, (или даже не в сети - неважно), продавец просит перевести деньги на карту, под предлогом, чтобы не платить проценты жадным владельцам торговых площадок... а потом вам звонят, и объясняют, что вы, вот прямо сейчас, перевели свои средства на помощь запрещенных в РФ организаций, но понятно, что это добросовестное заблуждение, что мы все живые люди, пятое-десятое, вам хотят помочь выпутаться...
    И вот вы, сами не понимая, как - уже сняли всё со всех своих карточек/счетов, заложили дачу, машину...
    В общем, перечислять долго, таких случаев полно в сети, попадаются на эту удочку вполне здравомыслящие люди
    Если коротко - идите сразу в полицию
    После первого же звонка
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +5
    10 июня 2025 20:09
    Смысл статьи в предложении как назвать операцию возмездия? recourse
  9. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +3
    10 июня 2025 23:17
    Пустые разлагольствования, имхо
  10. Wildcat Звание
    Wildcat
    +3
    11 июня 2025 04:38
    Самый быстрый вариант – устранение источника террористической опасности и активности. Этот тут случай, когда на любую операцию «Паутина» с «пауком» (да простят арахнологи) найдётся операция «Спичка», «Зажигалка» (как угодно…). Чирк – и нет паутины, и нет паука. Но тут главное, чтобы спички не были сырыми...
    "Понять смогут не только лишь все".

    Редкая по своей бестолковости статья.
    Но есть и большой плюс - статья маленькая.
  11. Степняк Звание
    Степняк
    +3
    11 июня 2025 08:29
    Но тут главное, чтобы спички не были сырыми...

    Это действительно главное. А как у нас с этим? Если целый чубайс спокойненько уехал за границу.
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      0
      11 июня 2025 09:40
      Это да. Желательно было, чтобы он туда по частям уехал, а не целый.
  12. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    +4
    11 июня 2025 09:13
    К сожалению, в верхах господствует "мынетакизм", там, на удивление живуча надежда, что нас таки обязательно вернут в лоно пресловутого "цивилизованного человечества". И чтобы "большой белый господин в пробковом шлеме" одобрительно похлопал по плечику и сказал, мол, вы отличные парни, надо быть предельно белыми и пушистыми и истово терпеть все.
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +1
      11 июня 2025 09:42
      Ну, а как этому не господствовать? Когда "всё что нажито непосильным трудом" здесь находится у "цивилизованного человечества" там. yes
  13. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +2
    11 июня 2025 14:12
    "Паутина" довольно децентрализована , нет некоего одного супер-дупер бункаря, где в лучших традициях голливудских фильмов заседает главный злодей и всенепременно вся его свита. Охотиться за функционерами-спецами, это,конечно, вариант. Но ,учитывая то, что они спецы ,кадровики и то,что решения ,в общем-то ,директивные решения ,я имею ввиду, принимают за них те,кто выше - вопрос в том,насколько это будет эффективно.
    Охотясь на какого-нибудь Буданова мы добъемся успеха ,мы снизим кач-во их воздействий . Однако мы не предотвратим их полностью - потому что за проникновение ,закладки и.т.д отвечают ,и довольно эффективно , низовые функционеры. Коих сеть и она весьма разветвленная. Буданова просто заменят .

    Мне кажется нам в этом случае нужно воздействовать на те элементы ,которые просто не заменить - и ,конечно, да, среди них может быть и Малюк и Буданов, НО главными частями должны быть крупные властные персоналии И крупные управляющие персоналии. Точки сборки костей системы ,скажем так. Вовсе не обязательно разведывательной части системы онли , я имею ввиду вообще системы как целого ,организованного и враждебного.
    Современная цивилизация это организация через силу,страх,порядок и деньги. Нужные нам персонажи сидят в ключевых точках этих четырех слонов ,если у табуретки останутся лишь две ножки -она упадет,какие бы классные не были эти две.
  14. IS-80_RVGK2 Звание
    IS-80_RVGK2
    +1
    11 июня 2025 16:00
    Статья о том как Ставер с Самсоновым покусали Володина. Каких людей теряем! С ужасом и содроганием теперь жду, как по ночам Володин будет ударными темпами писать статьи о древних славянорусах и о том что нам нужен Сталин чтобы построить правильный капитализм с человеческим лицом.
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      +1
      Вчера, 14:18
      Эх... Самсонов был крут. good
      Хотя он, по-моему, был литературным псевдонимом 2-3 авторов.
      Но его/их альтернативную историю и антиутопии я всегда читал с удовольствием.
      1. IS-80_RVGK2 Звание
        IS-80_RVGK2
        0
        Вчера, 18:58
        Цитата: voyaka uh
        Эх... Самсонов был крут.
        Хотя он, по-моему, был литературным псевдонимом 2-3 авторов.
        Но его/их альтернативную историю и антиутопии я всегда читал с удовольствием.

        Два Самсоновых это все же будет перебор. Критическая масса статей про славянорусов приведет к тому что славянорусовая сингулярность поглотит сайт.