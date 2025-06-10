На всякую операцию «Паутина» найдётся операция «Спичка»
Учитывая положение дел на фронте, можно констатировать, что противник вместо реальных сводок с ЛБС вынужден «жить» операциями из серии «Паутина». Для России эти операции, безусловно, болезненные. А потому противника необходимо лишать самой возможности такие операции проводить. Легко сказать, да?..
Пока, по утверждению ГШ ВСУ, «никакого пересечения российскими войсками границы Днепропетровской области не произошло», и пока «ВСУ контролируют север Сумской области», та часть украинской общественности, которая ещё не утратила способности к критическому мышлению, прекрасно понимает, что командование отмахивается от них ложью. Но одновременно с этим запудриванием мозгов среднестатистическим «Мыколам» киевский режим пытается решать свои задачи.
Враг сосредотачивается на локальных операциях, в том числе в российском тылу. Что уже было? – атаки на железную дорогу с погибшими пассажирами и членами локомотивной бригады в Брянской области, «рельсовая война» в Курской, Белгородской и Воронежской областях, атаки на военные аэродромы, теракты в отношении высших офицеров ВС РФ, поджоги элементов инфраструктуры, попытки новых атак в отношении Крымского моста и т.п. Соответственно, под эти нужды ему нужны исполнители. И исключительно на одних диверсантах, просочившихся через российские границы, тут, что называется, далеко не уедешь. Киевскому режиму требуется масштаб, медийный эффект – всё то, что способно вызвать панику, резкий негатив в российском обществе, погрузить людей в психологическую «воронку».
Соответственно, стоит признать очевидный факт: украинские спецслужбы проводят свою «мобилизацию» в отношении граждан России и тех лиц, которые в России проживают, но российского гражданства не имеют. В этой «мобилизации» для противника «все средства хороши» - от прямого вовлечения идейных (тех кто за Украину, но предпочитает жить вне «самой свободной и демократической страны планеты»), обещаний денежного вознаграждения и прочих «благ» до элементарного запугивания или же использования в качестве «полезного идиота». К последним можно отнести тех, кто вдруг обнаружил в себе тягу к «видеоблогингу» - решил, что увиденным непременно нужно поделиться с «широкой общественностью» - снять и вывалить в сеть работу ПВО, проходящий через ту или иную станцию эшелон с военной техникой, колонну военных машин на автодороге. Или опубликовать для восхваления себя любимого, как он, смельчак, волонтёр-волонтёрище, передаёт бойцам груз «почти у ленточки» - да ещё и так, что на фоне можно лицезреть весь «пейзаж» из объектов, где вручение груза происходит. Со всеми вытекающими, как говорится, последствиями. Не для него, а для объектов и, впоследствии, бойцов.
Так можно ли что-то противопоставить такой мобилизации со стороны противника при учёте того, что были, есть и будут и желающие получить свои 30 сребреников, и готовые пугаться до дрожи в коленках не закона, а неизвестного «на другом конце провода», и идейные враги, и те самые «полезные идиоты»?
Самый быстрый вариант – устранение источника террористической опасности и активности. Этот тут случай, когда на любую операцию «Паутина» с «пауком» (да простят арахнологи) найдётся операция «Спичка», «Зажигалка» (как угодно…). Чирк – и нет паутины, и нет паука. Но тут главное, чтобы спички не были сырыми...
Альтернативные варианты тоже есть. Но на их счёт есть мнение о том, что для их реализации внутри страны у нас слишком либеральный подход к разного рода проходимцам, а если идёт закручивание гаек, то это совсем не означает, что под него попадут именно те, кто должен попасть. Ну, так бывает…
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