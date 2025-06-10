Россия вернула с подконтрольной Киеву территории вторую группу российских бойцов в рамках обмена военнопленными

Вторая группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.10 июня на границе Украины и Белоруссии состоялся второй обмен военнопленными в рамках достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле договоренностей. Сколько российских бойцов вернулось домой, снова не раскрывается, как и накануне. Отмечается, что равное количество пленных передано украинской стороне. Это не последний обмен, они будут длиться несколько дней, пока не будет обменяно определенное количество военнопленных. Предварительно, это по 1200 человек с каждой стороны возрастом до 25 лет и тяжелораненых.- говорится в сообщении.Все обменянные российские бойцы находятся на территории союзной Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время они будут переправлены на российскую территорию, откуда вылетят в Москву для реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.Предварительно, третий раунд в рамках более масштабного обмена состоится в среду, 11 июня. Пока обе стороны никаких комментариев не дают, кроме подтверждения второго обмена.

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