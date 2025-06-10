Россия вернула с подконтрольной Киеву территории вторую группу российских бойцов в рамках обмена военнопленными

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Россия вернула с подконтрольной Киеву территории вторую группу российских бойцов в рамках обмена военнопленными

Вторая группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках обмена. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

10 июня на границе Украины и Белоруссии состоялся второй обмен военнопленными в рамках достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле договоренностей. Сколько российских бойцов вернулось домой, снова не раскрывается, как и накануне. Отмечается, что равное количество пленных передано украинской стороне. Это не последний обмен, они будут длиться несколько дней, пока не будет обменяно определенное количество военнопленных. Предварительно, это по 1200 человек с каждой стороны возрастом до 25 лет и тяжелораненых.



В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих.

- говорится в сообщении.

Все обменянные российские бойцы находятся на территории союзной Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время они будут переправлены на российскую территорию, откуда вылетят в Москву для реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Предварительно, третий раунд в рамках более масштабного обмена состоится в среду, 11 июня. Пока обе стороны никаких комментариев не дают, кроме подтверждения второго обмена.
20 комментариев
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  1. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    10 июня 2025 18:15
    Однозначно наших там нет 1200, обмен украинскими гражданскими разбаляется, потому и число не называется, это требование украинской стороны, наши на это идут что бы последних наших пленных вытащить.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      10 июня 2025 18:43
      А вот вернуть всех наших оттуда это святое... Для этого нужно делать всё что можно... Выдергивать из застенков граждан Украины тоже по возможности надо, только не меняя их на откровенных нацистов, совершивших преступления на нашей территории... Наш обменный фонд позволяет это сделать...
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +2
        10 июня 2025 18:51
        Сейчас отдают всех украинских калек и молодых, этим число обмена обусловлено, наших там столько нет, всех, будут осуждёнными пророссийскими разбавлять, потому численность не заявляется.
        Когда нужно было срочников выручать украинцы требовали преступников, наши готовы были отдать хоть черта.
        Трёх летчиков как то поменяли на 50 азовцев.
    2. Ghost1 Звание
      Ghost1
      +2
      10 июня 2025 19:01
      А можно пруфы что разбавляют сейчас. МО вроде ничего сейчас не говорило про гражданских.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +2
        10 июня 2025 19:02
        Пруфов нет, секретная договоренность. Может что то после обмена всплывёт, посмотрим.
        1. Mitos Звание
          Mitos
          +4
          10 июня 2025 20:03
          Ребята вернулись домой и это главное!
        2. Stas157 Звание
          Stas157
          +2
          11 июня 2025 00:07
          Цитата: Andobor
          Пруфов нет, секретная договоренность.

          А вы с нами по секрету поделились?
        3. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          11 июня 2025 19:03
          Вы знаете,все это на уровне слухов.А так,согласен,наших ребят надо вытаскивать всех.Вот только уже осужденных преступников-убийц отдавать не следует.Но это мое мнение
    3. VSO-396
      VSO-396
      -1
      11 июня 2025 05:07
      Цитата: Andobor
      Однозначно наших там нет 1200, обмен украинскими гражданскими разбаляется, потому и число не называется, это требование украинской стороны, наши на это идут что бы последних наших пленных вытащить.

      С откуда такая уверенность? Русские в плен не сдаются? Или другое: у нас пленных нет, есть предатели. Так?
  2. BAI Звание
    BAI
    +7
    10 июня 2025 18:15
    С возвращением домой!
    ............
  3. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    +1
    10 июня 2025 18:23
    Может кто из флрумчан в курсе, а срочников наших, что в курской области захватили вернули или они вот только сейчас отдают? Там же совсем пацаны желтлротые были..
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +4
      10 июня 2025 18:30
      Вернули быстро, через месяц - два, через индийского премьера Моди, он через Москву в Киев ездил, пришлось правда даже осуждённых азовцев в обмен отдавать
      1. Андрей ВОВ Звание
        Андрей ВОВ
        +1
        10 июня 2025 18:51
        Ну слава богу.... Что быстро
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    10 июня 2025 18:26
    Главное что вырвали наших пацанов из когтей бандэровских жывотных.
  5. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    10 июня 2025 18:36
    видел и как шумеров с плена встречали))небо и земля наши в форме все переодеты а шумеры даже в робе лагерной с крыльями))но из автобуса все зигу выходя кидают
    1. Андрей ВОВ Звание
      Андрей ВОВ
      -1
      10 июня 2025 18:52
      Передохнуть, бусификмция и.. Далее либо без внсти, либо в мешок или снова плен
    2. VSO-396
      VSO-396
      0
      10 июня 2025 19:07
      Цитата: Mazunga
      видел и как шумеров с плена встречали))небо и земля наши в форме все переодеты а шумеры даже в робе лагерной с крыльями))но из автобуса все зигу выходя кидают

      А наших в форму (новая кстати) кто передевал? Неужто такие из плена выходят?
      1. Андрей ВОВ Звание
        Андрей ВОВ
        +2
        10 июня 2025 21:13
        Беларусы выдают форму нашим ребятам
    3. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      10 июня 2025 21:48
      [quote=Mazunga]видел и как шумеров с плена встречали))небо и земля наши в форме все переодеты а шумеры даже в робе лагерной с крыльями))но [i]из автобуса все зигу выходя кидают[[/i]/quote]
      Так домой в нацибандерию вернулись ! Сейчас их возмёт в оборот СБУ , ГУР , и прочие бандерогестаповцы ... Вот и кидают зигу .Вот вам зига .. типа не бейте меня ...Раньше , во времена СССР , при поступлении на работу , или вуз спрашивали не был ли кто из родственников в плену ...нет ли родни за границей ... Всё повторяется ...
  6. Старик57 Звание
    Старик57
    +2
    10 июня 2025 18:41
    Отдыхайте теперь ребята, отсыпайтесь, лечитесь!
    Лечиться теперь долго придётся, и от плохих снов избавляться долго...