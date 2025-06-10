Замглавы МИД России: в любой момент может начаться конфликт в Балтийском море

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко предупредил, что вследствие антироссийских шагов стран НАТО в акватории Балтийского моря в любой момент может начаться вооруженный конфликт.В ходе своего выступления в рамках «Форума будущего — 2050» Грушко отметил, что Запад искусственно создает конфронтацию, демонизируя Россию. Балтийский регион, по сути, стремительно превращается в арену военного противостояния.— заявил замглавы российского МИД.При этом Грушко подчеркнул, что нисколько не преувеличивает, говоря о риске эскалации в некогда спокойном в этом плане регионе. Этому в немалой степени способствует рост военной активности и маневров НАТО в Балтийском море.В то же время глава российского МИД Сергей Лавров констатировал, что Латвия, Литва и Эстония не обладают политической самостоятельностью и являются марионетками в руках крупных стран Европы, которые натравливают их на Россию и ее союзников. Лавров сравнил Латвию, Литву и Эстонию с тремя мелкими школьными хулиганами, которые пытаются то «15 копеек просить», то «отнимать бутерброд». При этом, как это обычно бывает, когда нормальный человек начинает ставить на место зарвавшуюся шпану, тут же появляются большие хулиганы, которые руководят мелкими провокаторами.Ранее помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует недавно присоединившиеся к НАТО Швецию и Финляндию, пытаясь лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во «внутреннее море» альянса.

Напряженность на Балтике может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»