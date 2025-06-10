Замглавы МИД России: в любой момент может начаться конфликт в Балтийском море
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко предупредил, что вследствие антироссийских шагов стран НАТО в акватории Балтийского моря в любой момент может начаться вооруженный конфликт.
В ходе своего выступления в рамках «Форума будущего — 2050» Грушко отметил, что Запад искусственно создает конфронтацию, демонизируя Россию. Балтийский регион, по сути, стремительно превращается в арену военного противостояния.
— заявил замглавы российского МИД.
При этом Грушко подчеркнул, что нисколько не преувеличивает, говоря о риске эскалации в некогда спокойном в этом плане регионе. Этому в немалой степени способствует рост военной активности и маневров НАТО в Балтийском море.
В то же время глава российского МИД Сергей Лавров констатировал, что Латвия, Литва и Эстония не обладают политической самостоятельностью и являются марионетками в руках крупных стран Европы, которые натравливают их на Россию и ее союзников. Лавров сравнил Латвию, Литву и Эстонию с тремя мелкими школьными хулиганами, которые пытаются то «15 копеек просить», то «отнимать бутерброд». При этом, как это обычно бывает, когда нормальный человек начинает ставить на место зарвавшуюся шпану, тут же появляются большие хулиганы, которые руководят мелкими провокаторами.
Ранее помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует недавно присоединившиеся к НАТО Швецию и Финляндию, пытаясь лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во «внутреннее море» альянса.
