Замглавы МИД России: в любой момент может начаться конфликт в Балтийском море

Замглавы МИД России: в любой момент может начаться конфликт в Балтийском море

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко предупредил, что вследствие антироссийских шагов стран НАТО в акватории Балтийского моря в любой момент может начаться вооруженный конфликт.

В ходе своего выступления в рамках «Форума будущего — 2050» Грушко отметил, что Запад искусственно создает конфронтацию, демонизируя Россию. Балтийский регион, по сути, стремительно превращается в арену военного противостояния.



Напряженность на Балтике может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя

— заявил замглавы российского МИД.

При этом Грушко подчеркнул, что нисколько не преувеличивает, говоря о риске эскалации в некогда спокойном в этом плане регионе. Этому в немалой степени способствует рост военной активности и маневров НАТО в Балтийском море.

В то же время глава российского МИД Сергей Лавров констатировал, что Латвия, Литва и Эстония не обладают политической самостоятельностью и являются марионетками в руках крупных стран Европы, которые натравливают их на Россию и ее союзников. Лавров сравнил Латвию, Литву и Эстонию с тремя мелкими школьными хулиганами, которые пытаются то «15 копеек просить», то «отнимать бутерброд». При этом, как это обычно бывает, когда нормальный человек начинает ставить на место зарвавшуюся шпану, тут же появляются большие хулиганы, которые руководят мелкими провокаторами.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует недавно присоединившиеся к НАТО Швецию и Финляндию, пытаясь лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во «внутреннее море» альянса.
  1. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    -5
    10 июня 2025 18:54
    А вооруженное противостояние будет такое : они будут топить наш москитный флот балитики , а мы будем выражать очередями озабоченности и в ярости чертить красные линии . Медведев в соцсетях в очередной раз сотрет всех врагов в порошок только если еще раз ну и т.д...
    1. sub307 Звание
      sub307
      -2
      10 июня 2025 18:58
      ...а Лавров, в догонку, очередной раз констатирует очевидное. winked
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +27
        10 июня 2025 19:05
        в акватории Балтийского моря в любой момент может начаться вооруженный конфликт.
        Да чего уж там конфликт... Тут третьей мировой во всю пахнет... Распустили мы Запад своими "красными линиями"... Если уж чем то угрожаешь, то будь добр исполнить свою угрозу до конца... А так поверили они в слабость России, охамели обнаглели, распоясались и сейчас им будет трудно доказать, что мы не шутили, насчёт ударов по "центрам принятия решений" Начните хотя бы с Банковой... Или очередной договорняк мешает...??? am
        1. frruc Звание
          frruc
          +9
          10 июня 2025 19:32
          Не так давно авиация НАТО и (ВМС wassat ) Эстонии преследовали в нейтральных водах гражданское судно JAGUAR, которое направлялось в Приморск под флагом Габона, собираясь взять на абордаж, однако не получилось. Еще такая выходка повторится и может произойти вооруженное столкновение с печальными последствиями.
          1. poquello Звание
            poquello
            +4
            10 июня 2025 22:06
            Цитата: frruc
            Не так давно авиация НАТО и (ВМС ) Эстонии преследовали в нейтральных водах гражданское судно JAGUAR,

            это когда су35 всех разогнал?
            1. Evgeny64 Звание
              Evgeny64
              0
              12 июня 2025 00:22
              Ну да... хотя мог-бы эССтонскую посудину просто притопить, а потом извинились-бы, ну так получилось laughing Думали пираты request
              И кто-бы что нам сделал? Тогда-бы им пришлось-бы чертить коричневые линии и пытаться обращаться в ООН.
              1. guest Звание
                guest
                0
                12 июня 2025 00:29
                Цитата: Evgeny64
                Думали пираты

                Почему думали, они такими и являются.
        2. Владимир-ТТТ
          Владимир-ТТТ
          +9
          10 июня 2025 19:33
          Цитата: Lev_Russia
          А так поверили они в слабость России, охамели обнаглели, распоясались и сейчас им будет трудно доказать, что мы не шутили, насчёт ударов по "центрам принятия решений"

          Они не поверили - когда бы наглосаксы кому то верили? - они это увидели.
          Или даже так:
          Вначале они боялись. Поставлять аптечки и бронежилеты.
          Но потом - им боятся надоело. Попробовали. И пошло поехало.
        3. Mairos Звание
          Mairos
          +2
          11 июня 2025 11:03
          Да хрен бы с Банковой - мы что, не в состоянии мосты уничтожить? Почему-то украинцы Антоновский мост смогли задрючить постоянными атаками, а нам вот прямо никак? Особенно смешно слушать аргументы отдельных военных экспертов, что нам мосты для наступления понадобятся. Ага, они их нам прям - таки оставят, если уйдут за Днепр.
      2. боеприпас Звание
        боеприпас
        -10
        10 июня 2025 21:04
        Цитата: sub307
        .а Лавров, .......... констатирует

        sad А Китай спокойно констатирует , что вся Сибирь " на тарелочке , с голубой каёмочкой " .. sad
        1. poquello Звание
          poquello
          +4
          10 июня 2025 22:08
          Цитата: боеприпас
          А Китай спокойно констатирует , что вся Сибирь " на тарелочке

          где констатирует ?
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +4
            10 июня 2025 22:15
            Цитата: poquello
            Цитата: боеприпас
            А Китай спокойно констатирует , что вся Сибирь " на тарелочке

            где констатирует ?

            Констатирует в голове автора комментария. smile
            1. Paranoid62 Звание
              Paranoid62
              -5
              10 июня 2025 22:18
              Цитата: Монтесума
              Констатирует в голове автора комментария

              А точно - в голове? what
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                0
                10 июня 2025 22:35
                Цитата: Paranoid62
                Цитата: Монтесума
                Констатирует в голове автора комментария

                А точно - в голове?

                Вспомнилось:

                Привычка думать головой –
                Одна из черт сугубо личных,
                Поскольку ум, как таковой,
                У разных лиц – в местах различных.(с) yes
                1. Paranoid62 Звание
                  Paranoid62
                  -4
                  10 июня 2025 22:36
                  Цитата: Монтесума
                  Поскольку ум, как таковой,
                  У разных лиц – в местах различны

                  Ну, оборот "задним умом крепок" я с детсва еще помню laughing
          2. боеприпас Звание
            боеприпас
            -1
            10 июня 2025 22:19
            Цитата: poquello
            где констатирует ?

            Пока что "в уме " .. и в стратегических планах. У них стратегия - сидеть у реки .. и ждать.. когда Сибирь сама приплывёт к ним в руки.
            ***
            И вообще.. - не спрашивайте ! Потому что весьма прискорбно.
            1. poquello Звание
              poquello
              +2
              10 июня 2025 22:33
              Цитата: боеприпас
              Потому что весьма прискорбно.

              "прискорбно" это у байденкоманды, что не смогли рассорить Китай с Россией
    2. Умник Звание
      Умник
      -8
      10 июня 2025 18:59
      Боюсь этого недостаточно для рисования фундаментальных красных линий
    3. topol717 Звание
      topol717
      0
      10 июня 2025 19:28
      Цитата: FoBoss_VM
      А вооруженное противостояние будет такое : они будут топить наш москитный флот балитики , а мы будем выражать очередями озабоченности и в ярости чертить красные линии .
      Есть небольшая разница, там уже не братский славянский народ. Да и опыта у нас уже немного больше.
      1. Alex_mech
        Alex_mech
        +5
        10 июня 2025 20:43
        Да? Опыта на Черном море, например? Очень неоднозначный опыт.
      2. Mairos Звание
        Mairos
        +2
        11 июня 2025 11:07
        Да, но там наши "западные партнёры" с которыми "часть элит" всё ещё мечтает забухать в Куршавеле. Да и дети там части наших "элит" живут.. В принципе , подобное дерьмо будет твориться, пока понятие "элита" будет эквивалентом с понятием "денежный мешок"
    4. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      10 июня 2025 19:31
      Цитата: FoBoss_VM
      А вооруженное противостояние будет такое : они будут топить наш москитный флот балитики , а мы будем выражать очередями озабоченности и в ярости чертить красные линии .

      Полный ядовитой желчи коммент не может считаться достоверным доказательством развития именно такого варианта событий в реальности. request
    5. кредо Звание
      кредо
      0
      10 июня 2025 19:39
      Как можно догадаться янки и бритты действительно планируют закрыть для нас Балтийское море и провоцируют нас на ответны действия но только не на море, а на суше, чтобы мы попытались пробить коридор через Латвию и Литву в Калининградскую область.

      Сейчас даже слов не подобрать чтобы охарактеризовать ту непростительную ошибку которую коммунисты допустили передав Вильно и Виленский край Литве и Латгалию Латвии.
      Очень серьёзно бритты и янки нас подловили на этой теме и отступать они не намерены. angry
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +1
        10 июня 2025 20:56
        кредо
        Сегодня, 19:39
        Сейчас даже слов не подобрать чтобы охарактеризовать ту непростительную ошибку которую коммунисты допустили передав Вильно и Виленский край Литве и Латгалию Латвии.
        Очень серьёзно бритты и янки нас подловили на этой теме и отступать они не намерены. angry


        hi Необходим жёсткий решительный ответ с возможной показательной поркой лимитрофов.
        Матрасники и мелко бриты будут провоцировать, возможно поленьев, сами не ввязываясь в драку, как всегда развязывают конфликты в мире.
        Чёткие понятные ассиметричные сигналы должны быть посланы в любых регионах, даже на разогревании последних событий и протестов в Северной Ирландии.
        Око за око, зуб за зуб, нельзя прощать мерзостей от гадящих стран. am
      2. WIS Звание
        WIS
        0
        10 июня 2025 22:41
        Цитата: кредо
        слов не подобрать чтобы охарактеризовать ту непростительную ошибку которую коммунисты
        хочется верить, что после рождения больше не о чём не сожалеете.

        Как можно догадаться янки и бритты действительно планируют
        - вы шутник... winked
        Все только и думают, как и чем помочь России, а она сама от всего отказывается (с)
    6. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      10 июня 2025 19:49
      А вооруженное противостояние будет такое : ...

      Уже начал гадить, но забыл снять шаровары.
    7. Sergey39 Звание
      Sergey39
      -3
      10 июня 2025 21:32
      Вы фантаст, кто будет спокойно наблюдать на уничтожение кораблей и их экипажи?
      1. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        +2
        11 июня 2025 06:22
        Тот же кто и сейчас спокойно наблюдает за уничтожением элементов ядерной триады . Фамилию назвать ?
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    +13
    10 июня 2025 18:58
    А еще на тамошнем направлении в эпоху уничтожения...ой простите "реформ нового облика 2009-2012" годов в одном только ЛенВО было уничтожено три авиаполка, и это когда НАТО было уже у границ РФ. Вот теперь с голым задом только и остается озабоченности проявлять.
  3. Ella34 Звание
    Ella34
    +1
    10 июня 2025 19:02
    Надо закончить с Зеленским. Пусть война закончится.
    1. Chromis Звание
      Chromis
      -4
      10 июня 2025 19:15
      С чего бы это ей заканчиваться?
      Начнём с того, что не Зеленский начал войну, а Порошенко с Турчиновым. Уже ой, да?
      Ну, убрали Зеленского - вместо него поставили Сырского или Билецкого. Дальше что?
      1. К_4 Звание
        К_4
        +11
        10 июня 2025 19:33
        Дальше этих убрали, а потом ещё и ещё. Вон с Хизболой вкатило и тут вкатит. Дамоклов меч он такой - пугает.
        1. Ivan F Звание
          Ivan F
          -4
          10 июня 2025 21:48
          "Дальше этих убрали, а потом ещё и ещё." - и так будет до бесконечности. Запад может позволить себе списывать в утиль зиц -председателей окраины сколько угодно.

          "Вон с Хизболой вкатило" - за ней НАТО не стояло. Так что пример плохой.

          "Дамоклов меч он такой - пугает." - поэтому их и не трогают. laughing Это вы верно подметили.
      2. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        +5
        10 июня 2025 19:40
        Ну можно опыт Израиля против Хезболлы использовать. Они несколько руководителей одного за другим убрали, и получилось договориться на своих условиях. Сырский же не обязательно окончательный вариант.
        1. A.A.G. Звание
          A.A.G.
          -1
          10 июня 2025 20:33
          Цитата: К_4
          Дальше этих убрали, а потом ещё и ещё. Вон с Хизболой вкатило и тут вкатит. Дамоклов меч он такой - пугает.

          Там другое... Там "свои"
          ..
          А мы, хоть и свои, - но, - колоннии( в той, или иной степени).
          Угу, - мне это тоже "сильно не нравится"...
          Но, похоже минуса огребать буду я один)))...
          Да знаю я как надо было строить предложения(полит.честилище заканчивал, - хоть и инженерный факультет.), чтобы минуса плюсами обернулись....
          Не стоит такой задачи)))...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +12
    10 июня 2025 19:04
    В данный момент на Балтику пришёл фрегат Адмирал Кастонов из Севроморска ,а чёрт его знает что у него за боекомлект . bully
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +1
      10 июня 2025 19:32
      Ну не на постоянное же базирование наверное? В современных реалиях ему на Балтике делать нечего, как впрочем и черноморским фрегатам на Черном море.
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        10 июня 2025 22:59
        Цитата: А. Эверт
        В современных реалиях ему на Балтике делать нечего

        дык как раз
        Цитата: tralflot1832
        чёрт его знает что у него за боекомлект .

        недалёким слегка напомнить, а кому поумнее, что береговыми комплексами пробивается вся Балтика
  5. Сержант Звание
    Сержант
    -6
    10 июня 2025 19:09
    Лавров - очень крутой министр,он все порешает с зарубежными партнерами,они его слушаются.
  6. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +3
    10 июня 2025 19:14
    Ну, какой там конфликт? Где та элита, которая может кому-то противостоять? Где те военные ресурсы? Россия может только стирать ЯО столицы стран, проявивших агрессию, но на это у наших кишка тонка. Никакого противостояния не будет. Наши медленно будут сдавать позиции, чтобы народ сильно не зашевелился.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -6
      10 июня 2025 21:51
      Цитата: Иван Иванов_36
      Наши медленно будут сдавать позиции

      А что, много уже сдали? Примеры того, что сдали - приведете? wink

      Или это вы просто в Вангу поиграть решили, на сон грядущий?
    2. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -6
      10 июня 2025 22:17
      Цитата: Иван Иванов_36
      Ну, какой там конфликт?

      С чувством глубокого удовлетворения отмечаю, что оппонент слился yes
  7. Alex_Kraus
    Alex_Kraus
    +6
    10 июня 2025 19:21
    Как же мы допустили очередной подход НАТО к нашим границам? Ведь цель то была обратная - остановить продвижение врага. Как так-то?
    1. Владимир-ТТТ
      Владимир-ТТТ
      0
      10 июня 2025 19:40
      Цитата: Alex_Kraus
      Ведь цель то была обратная - остановить продвижение врага. Как так-то?

      Озвученная - была такая. Вроде как. А еще демилитаризация, денацификация.
      Какая настоящая - простому народу неизвестно. Ибо несколько раз (много раз) было сказано - что мы еще не начинали.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      -3
      10 июня 2025 19:59
      Озвученная цель и реальная цель.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    10 июня 2025 19:25
    Да уж, у каждого командира корабля НАТО на Балтике в командирском сейфе лежит пакет - при вскрытии начинаешь третью мировую. wassat Наши прямо ответили ,если что мы готовы. negative Походим друг против друга с гордо поднятым флагами и разойдёмся ,каждый на свою базу. drinks
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +3
      10 июня 2025 20:11
      Цитата: tralflot1832
      Походим друг против друга с гордо поднятым флагами и разойдёмся ,каждый на свою базу.

      Хорошо бы...
  9. Saler Звание
    Saler
    +8
    10 июня 2025 19:28
    Будет так будет.
    Надо бить по любой наглой рыжей морде, которая сунется к нам!
    Бить есть чем.
    Чего бояться-то? laughing
  10. Панадол Звание
    Панадол
    +2
    10 июня 2025 19:31
    В принципе , они сами сказали, что не готовы с нами воевать . Им нужно время лет так этак 5-,10 . Так что это заявление , скорее всего , часть дипломатической игры . Ну что бы они , со своими учениками, сильно не борзели .
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -3
    10 июня 2025 19:46
    Цитата: frruc
    Не так давно авиация НАТО и (ВМС wassat ) Эстонии преследовали в нейтральных водах гражданское судно JAGUAR, которое направлялось в Приморск под флагом Габона, собираясь взять на абордаж, однако не получилось. Еще такая выходка повторится и может произойти вооруженное столкновение с печальными последствиями.

    Танкер Ягуар не без приключений с нефтью уже давно вышел из Балтики. Не шмогли и в этот раз остановить ,но пытались это точно.
    1. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      -2
      10 июня 2025 20:59
      Вам флотским виднее...
      Как мне видется, - так нихера хорошего!
      И да, - до инвалидности в РВСН прослужил 21 год... Я к тому, что, вроде как, - мы, - по всем канонам, должны вступить последними, с кодой, красиво, и, - естественно, - незабываемо, - и, - увы, - невспоминаемо...
      Аминь...)))
      1. A.A.G. Звание
        A.A.G.
        -1
        10 июня 2025 21:23
        Извините, - спать хочу!
        Завтра на работу... Ага, - уже 26 лет на пенсии МО...)))
        Инвалидность, - с 3-ей на 2-ую группу, второй год пытаюсь оформить...
        Да и врачей винить, - "перо" не поднимаетмя, - Система...
  12. km-21
    km-21
    +6
    10 июня 2025 19:50
    Замглавы МИД России: в любой момент может начаться конфликт в Балтийском море

    Из за своей слабости и нерешительности Россия рано или поздно получит конфликт не только в Балтийском море, но и по всему периметру, включая Дальний Восток, Среднюю Азию и Закавказье.
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +4
      10 июня 2025 22:49
      Цитата: km-21
      Из за своей слабости и нерешительности Россия рано или поздно получит конфликт не только....

      Не, не так. Правильно:
      Из за слабости и нерешительности руководства России, ее население рано или поздно получит конфликт не только...
      Однако не исключаю, что это не слабость, а закулисные буржуинские игры такие. Меня смущает, что руководство страны не верит, что дело дойдет до применения ЯО. Свято не верит, или знает что-то, чего не знаем мы.
      1. atakan Звание
        atakan
        +1
        11 июня 2025 07:22
        Меня смущает, что руководство страны не верит, что дело дойдет до применения ЯО. Свято не верит, или знает что-то, чего не знаем мы.

        Похоже что так , ибо там на загнивающем бункера готовы или заканчивают их строить , а у меня в городе таковых нет нормальных . и снаряги в старых нет.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -5
    10 июня 2025 20:02
    Цитата: Saler
    Чего бояться-то?

    Навалов линкоров - катеров прибалтийских тигров надо остерегаться . drinks hi
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -4
      10 июня 2025 22:21
      Цитата: tralflot1832
      Навалов линкоров - катеров прибалтийских тигров надо остерегаться

      Это ж сколько катеров надо навалить, чтобы хоть чуть-чуть притормозить этот танкер? what
  14. Емельяненко Игорь Звание
    Емельяненко Игорь
    +4
    10 июня 2025 20:09
    У меня был зам. генерального по флоту в судоходной компании - бывший командир 59-ой Ревельской бригады малых ракетных кораблей и катеров ("Оводы" и "Молнии"). Так он рассказывал: в конце 80-х основной задачей их бригады, которые отрабатывали на учениях - это выход из Таллина и топить "Москитами" всё военное, что лезет в Балтику из Бельтов и Кильского канала. И говорит всё получалось, и авиаразведка и авиаподдержка, все сообща закрывали Балтику от проходимцев. А вот сейчас даже Финляндия и Швеция уже не нейтральные. Вряд ли нынче балтфлот потянет такие задачи. Хотя чем чёрт не шутит, когда Бог спит. Может и получится.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +1
      10 июня 2025 20:50
      Цитата: Емельяненко Игорь
      Вряд ли нынче балтфлот потянет такие задачи.

      Балтфлот сегодня - это даже не тень Балтфлота 1980-х, увы. Сегодня он, пожалуй, сможет только "показать что знает, как умирать достойно".
  16. sagitovich Звание
    sagitovich
    -1
    10 июня 2025 20:12
    Если что, не мы первые ЯО в конфликтах применили, а США, в 1945 году.
    Результат был потрясающе действенным.
    Так и донести до "шавок" НАТОвских.
    -РФ, по примеру США, готова повторить ядрёный удар!
    1. WIS Звание
      WIS
      -3
      10 июня 2025 20:44
      Цитата: sagitovich
      Если что, не мы первые

      правильно: часто при подборе аргументов для лидера, в итоге главным становится не тот кто "стал первым", а тот кто ещё "умеет готовить".
      До сих пор не понимаю, почему мы "выпали из G8?
    2. atakan Звание
      atakan
      +2
      11 июня 2025 07:35
      А тот кто первый , тот наносит максимальный ущерб противнику .
      Но это не про нас .
      Хорошо что не стали ждать укоренения баз НАТО в Крыму . Прямо чудо произошло.
  17. Alex_mech
    Alex_mech
    +1
    10 июня 2025 20:41
    лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во «внутреннее море» альянса
    Ну так а чего вы ждали, дорогие планировщики когда сочиняли предложение "собирать манатки и валить на границы 97-го". Что в НАТО скажуть "ну хорошо, мы уходим"?
  18. nordscout Звание
    nordscout
    -1
    10 июня 2025 20:44
    Возможный военный конфликт, на Балтике - это "расплата" за российскую "белость и пушистость" на всех международных "углах", "беззубость" и надежда на "авось", с долей "пофигизма" на международном уровне... Россию, Запад, перестал уважать, а отсюда и все отечественные проблемы и беды....
  19. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    10 июня 2025 21:20
    Цитата: A.A.G.
    Вам флотским виднее...
    Как мне видется, - так нихера хорошего!
    И да, - до инвалидности в РВСН прослужил 21 год... Я к тому, что, вроде как, - мы, - по всем канонам, должны вступить последними, с кодой, красиво, и, - естественно, - незабываемо, - и, - увы, - невспоминаемо...
    Аминь...)))

    hi Только на таких как вы надежда ,жахнете не задумываясь .Что то в западных сми и придурковатых западных политиков исчезла фраза : "Путин бряцает ядерным оружием ! "Трамп просто Европе сказал ,я если что в домике за лужей.Наверно что то начинает доходить
  20. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    -2
    10 июня 2025 22:19
    в любой момент может начаться конфликт в Балтийском море

    И? Какими будут наши превентивные действия? Вон в Германии начинают инспектировать старые и строить новые бомбоубежища. А как мы готовимся к европейскому армагеддону?
    Вопрос к руководству страны!
    1. poquello Звание
      poquello
      -2
      10 июня 2025 23:18
      Цитата: МБРШБ
      в любой момент может начаться конфликт в Балтийском море

      И? Какими будут наши превентивные действия? Вон в Германии начинают инспектировать старые и строить новые бомбоубежища. А как мы готовимся к европейскому армагеддону?
      Вопрос к руководству страны!

      а с какой целью интересуетесь, чужестранец?
  21. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    10 июня 2025 22:27
    "когда убьют, тогда и приходите"
    Почему-то вспомнилось winked
  22. Maksim Klabdii Звание
    Maksim Klabdii
    +1
    11 июня 2025 01:13
    перекрыть могут путь в балтийское море но и сами плавать небудут нерешаться на этот шаг как всегда пугают
  23. kovaleff
    kovaleff
    -1
    11 июня 2025 01:42
    держите меня семеро ) Хoхлы соотв тряпками ЧФ из черного моря выгнали а здесь мы типа упремся
  24. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    0
    11 июня 2025 02:46
    Опять какое то невнятное блеяние мида.Если драка неизбежна-бей первым.Забыли кто сказал
  25. tolmachiev51 Звание
    tolmachiev51
    -1
    11 июня 2025 03:00
    С проснутием товарищ Глушко !!!
  26. atakan Звание
    atakan
    +1
    11 июня 2025 06:17
    Заминировать там всё в случае начала конфликта и послов отозвать !!
    - и взорвать трубы с Норвегии ч то на дне лежат ничьи .
    Важно всё это сделать руками ИРА , или УПА и т.д.
    Там нашему флоту нет шансов выжить , значит и сделать несудоходной лужей.
  27. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +3
    11 июня 2025 06:30
    Уже много раз повторял:
    Победа России на Балтике в обрубании северной клешни НАТО и реконкисте российских территорий занятых прибалтийской тройкой. Операция крупная, должна проводиться молниеносно с привлечением ДОСТАТОЧНЫХ сил, не взирая на политические издержки. В противном случае мы будем иметь позор и войну, ровно, как поимели через Минские соглашения. Только НАТО сумеет к этой войне хорошо подготовиться (пример - перед глазами).
    1. Емельяненко Игорь Звание
      Емельяненко Игорь
      +1
      11 июня 2025 10:09
      Про захват "трибалтики" согласен, их надо забирать под себя. А финнов, шведов и норвегов принуждать к нейтралитету угрозой ядерных ударов. С возможным демонстрационным ядерным ударом тактическим средством в какой нибудь их ней пустынной местности.