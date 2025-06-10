«Новые потери ГУР МО Украины»: ВС РФ нанесли удар ракетой Х-22 по буровой платформе «Таврида» рядом с островом Змеиный в Чёрном море
ВС РФ в ходе ночного удара по Украине атаковали остров Змеиный и самоподъемную буровую установку (СПБУ) «Таврида» в Черном море, расположенную недалеко от острова. Данная платформа использовалась украинскими военными для ударов по Крыму. Кадры прилета ракеты распространяют российские и украинские ресурсы.
По имеющимся данным, в ночь с воскресенья на понедельник ВС РФ нанесли по СПБУ «Таврида» удар сверхзвуковой крылатой ракетой Х-22 «Буря» воздушного базирования. Еще четыре аналогичные ракеты отработали по острову Змеиный. По острову данных нет, а вот по буровой платформе прилетело очень хорошо, учитывая, что Х-22 несет боевую часть массой 1000 кг.
Как утверждается, на СПБУ «Таврида» враг разместил пункт управления морскими беспилотниками, системы РЭБ, системы связи, а также пункт дозаправки безэкипажных катеров. На момент удара ракетой на платформе находилось большое количество украинских военных, а также представителей ГУР МО Украины, готовивших запуск БЭКов по Крыму. В общем, ракета зашла весьма удачно.
Удар по платформе был зафиксирован российским разведывательным беспилотником, выступившим в качестве средства объективного контроля.
Напомним, что на сегодняшний день Украина и Россия контролируют по две буровые платформы в западной части Черного моря, ранее принадлежавшие «Черноморнефтегазу». Две, расположенные в районе острова Змеиный, находятся под контролем Киева, еще две, поближе к Крыму, находятся под контролем ВС РФ.
