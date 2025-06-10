«Новые потери ГУР МО Украины»: ВС РФ нанесли удар ракетой Х-22 по буровой платформе «Таврида» рядом с островом Змеиный в Чёрном море

40 749 56
«Новые потери ГУР МО Украины»: ВС РФ нанесли удар ракетой Х-22 по буровой платформе «Таврида» рядом с островом Змеиный в Чёрном море

СПБУ «Таврида». Фото 2014 года.


ВС РФ в ходе ночного удара по Украине атаковали остров Змеиный и самоподъемную буровую установку (СПБУ) «Таврида» в Черном море, расположенную недалеко от острова. Данная платформа использовалась украинскими военными для ударов по Крыму. Кадры прилета ракеты распространяют российские и украинские ресурсы.



По имеющимся данным, в ночь с воскресенья на понедельник ВС РФ нанесли по СПБУ «Таврида» удар сверхзвуковой крылатой ракетой Х-22 «Буря» воздушного базирования. Еще четыре аналогичные ракеты отработали по острову Змеиный. По острову данных нет, а вот по буровой платформе прилетело очень хорошо, учитывая, что Х-22 несет боевую часть массой 1000 кг.

Как утверждается, на СПБУ «Таврида» враг разместил пункт управления морскими беспилотниками, системы РЭБ, системы связи, а также пункт дозаправки безэкипажных катеров. На момент удара ракетой на платформе находилось большое количество украинских военных, а также представителей ГУР МО Украины, готовивших запуск БЭКов по Крыму. В общем, ракета зашла весьма удачно.

Удар по платформе был зафиксирован российским разведывательным беспилотником, выступившим в качестве средства объективного контроля.

Напомним, что на сегодняшний день Украина и Россия контролируют по две буровые платформы в западной части Черного моря, ранее принадлежавшие «Черноморнефтегазу». Две, расположенные в районе острова Змеиный, находятся под контролем Киева, еще две, поближе к Крыму, находятся под контролем ВС РФ.

56 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +19
    10 июня 2025 18:49
    Знатно прилетело, так держать , уничтожать террористическое 404 государство, где нелегитивный марионетка зе террорист, и гореть им в аду, с агличанами, французами!
    1. K._2 Звание
      K._2
      -9
      10 июня 2025 18:51
      то есть до этого, 3 года мы позволяли там нечисти свои шабаши проводить?
      1. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        +9
        10 июня 2025 18:54
        Разбор вашего комментария. Ярко выраженная эмоциональная окраска , негатив направлен на как бы "нас". На самом деле вы не проверили что было эти "3 года "с этим объектом . прежде чем писать. Так бы сделал любой кому было бы интересно. Вывод : ваш текст сознательный наброс . Классическая "работа под чужим флагом".
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +3
          10 июня 2025 19:21
          Да, ЦИПСОта в ленте ВО скачет толпами.
          1. K._2 Звание
            K._2
            -16
            10 июня 2025 19:25
            Не скачите, не раскрывайте себя hi
          2. Панадол Звание
            Панадол
            -8
            10 июня 2025 19:33
            Помниться , ещё вчера писали , типа все пропало ! Одну лодку отправили с бойцами на верную гибель ! Все ракеты на сараи на Украине истратили! Караул ! laughing
            1. Lako Звание
              Lako
              -3
              10 июня 2025 20:31
              Ну я вчера писал. Что одна противокорабельная ракета, разнесла бы эту платформу в щепки. Наверно прочитали, в МО. laughing Пусть ещё и записывают, что бы не забыть. hi
          3. hhurik Звание
            hhurik
            -1
            10 июня 2025 19:51
            Стадами же drinks
            короткий по мнению
        2. K._2 Звание
          K._2
          -9
          10 июня 2025 19:24
          Новостей перечитали и детективов думаю, т.к. допустили много логических ошибок в своих фантазиях, выдаваемых за выводы. Хорошего вечера hi
          1. Скобаристан Звание
            Скобаристан
            +6
            10 июня 2025 19:28
            Никаких детективов. Это все на поверхности. Элементарно , если подумать минуту )
          2. Andobor Звание
            Andobor
            -6
            10 июня 2025 19:30
            Фуры с дронами они прячут, а в ленте ВО привольно скачут.
        3. VicVic Звание
          VicVic
          +2
          10 июня 2025 19:55
          По-моему, вы погорячились со своими выводами. Предлагаете проверить, что было с этим объектом три года. Это где так материал подобран, что можно взять и проверить. Вариант с просеиванием всего интернета по ключевым словам картину выдают противоречивую (специально посмотрел). Увидеть историю конкретной платформы в рамках сво, так, как можно получить, например информацию об известных людях не представляется возможным или это будет многочасовой) многодневный поиск.
          Можно вопрос переформулировать, когда нам стало известно об использовании платформы для атак на Крым? Сколько времени прошло с момента получения информации до удара? (минуты и часы или недели и месяцы). Можно по другому, все ли известные цели атакуются по мере из выявления или возникает очередь, типа, пока руки дойдут.
          1. Скобаристан Звание
            Скобаристан
            +9
            10 июня 2025 20:00
            А вот это уже более правильный подход. Я же указал на противоречия, которые лежат на поверхности. В статье нет упоминая сроков, как долго там обосновались всу. Но элементарная логика и минимум знаний о события например на о.Зменином , говорит что 3 года на платформе всу не сидят. Ну и да, когда пытаются давить на эмоции , это маркет , сеучас вам будут "втирать дичь". З.Ы.. У меня нет ответов на вопросы как долго там сидели ГУРовцы . как долго мы их вели до порожания. Но я бы сделал именно так : дать накопится , обустроиться и вот так уничтожить .. Цель простая, и никуда им деться. Даже подранков эвакуировать не успеют.
            1. Комментарий был удален.
            2. Комментарий был удален.
            3. VicVic Звание
              VicVic
              +4
              10 июня 2025 20:12
              Вот такими рассуждениями на тему, как вы сейчас написали лично мне и интересен это чат, порассуждать, но зачастую, людей задающих вопросы, кажущиеся кому-то неправильными, начинают ч.м.о.рить, что неправильно ...
              1. Скобаристан Звание
                Скобаристан
                +1
                10 июня 2025 20:32
                Задавать вопросы не равно работа по вбросам. Не так ли ?.
        4. VSO-396
          VSO-396
          0
          10 июня 2025 21:03
          Цитата: Скобаристан
          Разбор вашего комментария. Ярко выраженная эмоциональная окраска , негатив направлен на как бы "нас". На самом деле вы не проверили что было эти "3 года "с этим объектом . прежде чем писать. Так бы сделал любой кому было бы интересно. Вывод : ваш текст сознательный наброс . Классическая "работа под чужим флагом".

          Ну Вы сразу штампы ставите: «работа под чужим флагом». Вы не рассматриваете что хватает, так сказать, и не очень умных людей.
          1. Скобаристан Звание
            Скобаристан
            -2
            10 июня 2025 21:40
            И тут согласен. Не раз здесь в комментариях писал : мне очень трудно уловить разницу одних от других. Но в данном случае однозначно. Маркер : 3 года. Когда пишут , "почему не разбомбили мосты" уже сложнее. Но тоже можно понять кто пишет, если текста чуть больше в комментарии , или постоянное повторение в разных темах.
        5. Васян1971 Звание
          Васян1971
          0
          11 июня 2025 01:14
          Цитата: Скобаристан
          На самом деле вы не проверили что было эти "3 года "с этим объектом .

          А, чего там было, кстати? Вы, наверняка, в курсе, поделитесь, пожалуйста... hi
          1. Скобаристан Звание
            Скобаристан
            0
            11 июня 2025 10:10
            Вы задали вопрос на который я вчера уже дал ответ вот прямо тут в комментариях. Вы или не внимательный или решили отзеркалить меня. Поэтому развивайте внимательность , читайте ветки целиком)
            1. Васян1971 Звание
              Васян1971
              0
              11 июня 2025 11:56
              Цитата: Скобаристан
              Вы задали вопрос на который я вчера уже дал ответ вот прямо тут в комментариях.

              Да-а-а? Не видел. Пропустил, наверное.
              Цитата: Скобаристан
              Поэтому развивайте внимательность , читайте ветки целиком)

              Повторение - мать ученья, тоже полезно для развития, хотя бы мелкой моторики. А "ветки целиком" читать времени не напасёшься.
              В итоге: будет ответ по существу или сливом обойдёмся?
              1. Скобаристан Звание
                Скобаристан
                +1
                11 июня 2025 13:35
                Обойдёмся маленьким анализом.: Вы пытаетесь манипулировать. Но мне уже выглядит смешно. Поэтому ищите других кто поведётся )
                1. Васян1971 Звание
                  Васян1971
                  0
                  11 июня 2025 23:24
                  Цитата: Скобаристан
                  Обойдёмся маленьким анализом.: Вы пытаетесь манипулировать.

                  Чем манипулировать? Зачем?
                  Попытка получить ответ является манипуляцией?
                  Цитата: Скобаристан
                  Но мне уже выглядит смешно.

                  Ну, а смех без причины известный признак...
                  Цитата: Скобаристан
                  Поэтому ищите других кто поведётся )

                  Значит обойдёмся сливом.request
                  Чего и следовало ожидать...
      2. ian Звание
        ian
        0
        10 июня 2025 20:13
        Цитата: K._2
        то есть до этого, 3 года мы позволяли там нечисти свои шабаши проводить?

        "ДОКОЛЕ!!!!!" angry
        Именно эту платформу РФ профукало в сентябре 23г. Громкая была пэрэмога с жирными трофеями в виде склада вооружений и РЛС "Нева". МО тогда утерлось и шум поднимать не стало. hi
      3. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        10 июня 2025 20:31
        Цитата: K._2
        то есть до этого, 3 года мы позволяли там нечисти свои шабаши проводить?

        По такой логике, надо переходить сразу к вопросу о том, почему Россия не одержала победу в первый же день СВО.
      4. Властор Звание
        Властор
        +1
        11 июня 2025 00:17
        Ждали когда побольше народа будет
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      10 июня 2025 18:53
      Х-22 «Буря» прекрасный гостинец... Их присылать нужно нашим соседям до тех пор, пока хоть что-то торчит из воды... Они вполне это заслужили... am
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +4
        10 июня 2025 19:14
        Интересно, что там от платформы осталось... good
        1. Панадол Звание
          Панадол
          +5
          10 июня 2025 19:36
          Было ещё видео после нашей бомбардировки. Снимали с беспилотника .
          Все там горит , как комфорка на плите . Газ так и шпарит.
          Думаю , опоры должны потерять свою жёсткость. И упадёт платформа, как пить дать.
          1. Evgeny64 Звание
            Evgeny64
            -3
            10 июня 2025 21:41
            Вопрос в том, что и как потом делать. Пока война потушить и заглушить скважину не получится, если действительно есть выход газа с буровой. Придется, вероятнее всего, после войны ставить новую буровую, в другом месте, а сколько газа выбросит в атмосферу непонятно, само по себе это не заглохнет.
            Ущерб экологии жесткий.
            Ударили хорошо, молодцы, это необходимость и хорошая работа военных. Но я бы не стал бросать чепчики в воздух от радости. Это вынужденная мера и газ будет выходить пока не заглушат скважину. Лучше пусть он горит, меньше последствий. Это не трубопровод, где вышел газ и прекратилось все. Тут будет выброс, пока не выйдет весь газ из месторождения.
            1. Щирый прапор Звание
              Щирый прапор
              -2
              11 июня 2025 01:08
              Изучайте в свободное от... время профильную технологическую составляющую. Там на устье(на дне должна быть превенторная запорная арматура, как ëлка на наземных месторождениях.
      2. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +4
        10 июня 2025 20:16
        Цитата: Lev_Russia
        Х-22 «Буря» прекрасный гостинец...

        Поинтересовался "гостинцем". Хороший "подарочек", почти тонна взрывчатки, да ещё на сверхзвуке "приходит". Радости получается хватает для всех получающих.
    3. VicVic Звание
      VicVic
      +1
      10 июня 2025 19:37
      Безусловно, я разделяю вашу радость по поводу прилёта по врагу, но всегда было непонятно, как по такому и многим другим мутным, мелким кадрам можно судить вообще о чём-либо, тем более, оценить на сколько оно "знатно прилетело"?
      Это, как человеку, не являющимся не только врачом в определённой области, но даже, в принципе, врачом, показать, хотя бы, флюорограмму, не говоря уже о других визуальных исследованиях. Что скажет по существу? Ничего.
      Например, вы специалист в конкретной области или ваше оценочное суждение чисто эмоциональное? Просто, интересно, может я не так смотрю подобные кадры.
      На всякий случай, для тех, кто, только "ура, ура", я не подвергаю сомнению факт прилёта, я рад что враг поражён, но подобные видео, а таких большинство, для меня несут ноль информации из-за их качества. Кто вы те люди, кто в таких видео может понять хоть что-то? Есть такие?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    10 июня 2025 18:49
    Вроде как пару дней назад разговаривали про о Змейный ,на до бы проверить что там" копатели настроили " .Тонна по платформе, нога у неё там не отломилась?
  3. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  4. Ponimatel Звание
    Ponimatel
    -8
    10 июня 2025 18:52
    А раньше мы не знали что на Змеином хихлы устроили питстоп для БЭКов?! Надо было ждать ударов по своим аэродромам?
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      0
      10 июня 2025 19:11
      Бэки, аэродромы, удар.... Задумался как это. На ум пришла сразу подводная лодка в степях Украины. Ааа вы из этих , ну которые те самые. Тогда да. Логично все.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        10 июня 2025 19:21
        Цитата: Скобаристан
        Ааа вы из этих , ну которые те самые. Тогда да. Логично все.

        Вентиляторные войска всегда на посту, почерк давно примелькавшийся. Любое сообщение об удачных действия ВС РФ должно сопровождаться нытьем в некоторых комментариях, типа - "А почему раньше? А куда смотрели? Опять жуём сопли?" и т. д.
        1. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          +1
          10 июня 2025 19:53
          Но связать БэКи и удар по аэродромам. Ну как то совсем нас , читателей , не уважают. Фу быть таким.
        2. Lyuba1965_01 Звание
          Lyuba1965_01
          -4
          10 июня 2025 20:37
          Можете считать это соплежуйством, но вопрос то правомерен: а почему не раньше?
          Или тогда поясните таким людям, давно ли эта платформа начала использоваться в таком качестве и все вопросы сразу отпадут.
          Мне вот тоже непонятно,почему до сих пор мосты действуют, почему Бескидский тоннель до сих пор работает.
        3. VicVic Звание
          VicVic
          +4
          10 июня 2025 20:58
          А какие вопросы вы разрешаете поднимать?
          Или, как в армии, заданный начальником перед строем вопрос, есть ли вопросы. Задавший вопрос рискует огрести неприятности.
    2. MaxKruh Звание
      MaxKruh
      0
      10 июня 2025 19:21
      А его в щебень разве трудно разнести,несколько тяжелых фабов и нет острова,гражданских там нет,что мешает.
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +2
        10 июня 2025 19:46
        Разнести можно, но тогда Румыния расширит свои территориальные воды.
        1. Eugen 62 Звание
          Eugen 62
          0
          10 июня 2025 20:32
          Разнести можно, но тогда Румыния расширит свои территориальные воды.
          Румыния и так там имеет свои территориальные воды. Был даже международный суд. Во времена ю-щенка. Этот суд украина проиграла и признала его решение.
          Т. е. на сам остров румыны не претендовали. Там формулировка, вроде как была, "не учитывать территорию острова при определении территориальных вод в этом районе". За точность не уверен, но что-то близко к тексту.
  5. Дмитрий Эон Звание
    Дмитрий Эон
    +2
    10 июня 2025 19:14
    В свое время читал Тома Клэнси, как бы дескать американцы/британцы/французы сбивали бы Х22 и КСР5....я думаю ни одной бы не сбили))) в 80ые годы не было толком ни массового вертикального пуска ракет( до появления SM3) ни электронного наведения, и эта ракета 60ых годов! очень жаль что в свое время утилизировали КСР5 и ее носителя Ту16...
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      10 июня 2025 19:40
      очень жаль что в свое время утилизировали КСР5 и ее носителя Ту16...
      Ту-16 ещё и ФАБ-9000 мог носить. Не знаю, вроде, современные бомбардировщики не являются её носителями. Если только военно-транспортная авиация может здесь помочь. По крайней мере, учения они проводят. В случае чего ИЛ-76 и как бомбардировщики могут работать.
      1. Дмитрий Эон Звание
        Дмитрий Эон
        +1
        10 июня 2025 20:01
        Ту 16 отличный самолет, вполне прагматичная концепция, огромный летный ресурс и возможности, не зря у Китая он до сих пор основа стратегической авиации
    2. solar Звание
      solar
      +1
      10 июня 2025 20:19
      в 80ые годы не было толком ни массового вертикального пуска ракет( до появления SM3)

      УВП Мк41 принята на вооружение в 1987 года, устанавливалась на крейсера типа Тикандерога начиная с 6 корпуса (Bunker Hill).
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    10 июня 2025 19:41
    Прекрасно, что удалось донести до высшего руководства (именно они принимают решение о нанесении ударов стратегическими силами) идею о нецелесообразности постоянного направления наших отважных морских пехотинцев в эти районы, чтобы избежать создания точек подскока и установки противником оборудования, которое недавно было уничтожено в ходе рейда на катерах Черноморского флота и отрядом «Эспаньола».

    Если за годы войны эти вышки не принесли никакой пользы (добыча давно прекращена), то их следует снести. Или к чертовой бабушке, или к какой-то матери (Парижской, богаматери(с))
  7. Марс Звание
    Марс
    -2
    10 июня 2025 20:05
    Вот так и надо, это лучше чем катера с дронами отправлять.
  8. KelWin Звание
    KelWin
    -1
    10 июня 2025 20:18
    А чего только одна? Маловато будет. Хотя прилет неплохой.
  9. nordscout Звание
    nordscout
    -3
    10 июня 2025 20:33
    Вопрос из зала: "Если знали, что на СПБУ «Таврида» ВСУ "держит" пункт управления морскими беспилотниками, системы РЭБ, системы связи, а также пункт дозаправки безэкипажных катеров, ТО, ПОЧЕМУ НЕ УДАРИЛИ РАНЬШЕ? Команды из Москвы не было?"
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -2
      11 июня 2025 08:26
      на дурацкие вопросы отвечать никто и не будет))))))
  10. Ksanatos Звание
    Ksanatos
    -2
    11 июня 2025 06:25
    Хм... Х-22 пикирует на цель, тут больше на УМПК похоже.
    1. Lptsk Звание
      Lptsk
      0
      11 июня 2025 08:19
      у х 22 две траектории движения. и все они очень и высокие. конечно она пикирует
  11. Ponimatel Звание
    Ponimatel
    0
    11 июня 2025 19:40
    Цитата: Lyuba1965_01
    но вопрос то правомерен

    Разумеется правомерен. Но мы такого не любим, у нас всегда всё правильно и вовремя. Ага...
  12. АндрейNV
    АндрейNV
    -2
    12 июня 2025 14:11
    Цитата: Скобаристан
    Классическая "работа под чужим флагом".

    Так сейчас в бывшей УССР активно ищут 200 человек для написания отрицательных отзывов о СВО. Имеем успешно прошедшего собеседование, должно быть.
    "В киевских телеграм-каналах массово публикуются объявления о наборе работников для размещения негативных комментариев в российских каналах о специальной военной операции на Украине. Платить обещают по 750 гривен (чуть более 1500 рублей) в день. Работать можно непосредственно в офисе в Киеве или удаленно. Всего для этой работы планируется набрать 200 сотрудников."
  13. АндрейNV
    АндрейNV
    -1
    12 июня 2025 14:12
    Цитата: nordscout
    О, ПОЧЕМУ НЕ УДАРИЛИ РАНЬШЕ?

    Каждому овощу - свой фрукт. В свое время.