Активизация российских войск и продвижение в Харьковской и Днепропетровской областях вынудили подконтрольные Киеву власти объявить об очередной эвакуации населения. Киев расширяет зоны эвакуации. Об этом сообщает украинская пресса.Власти подконтрольной киевскому режиму части Харьковской области объявили обязательную эвакуацию жителей семи населенных пунктов к западу от Купянска. Последние события показывают, что в скором времени противник город потеряет, несмотря на выстроенную там довольно мощную оборону. Просто потери уже некем компенсировать. И это понимают в Харьковской ВГА, освобождая от населения широкую полосу к западу от Купянска.- приводит пресса сообщение.В Днепропетровской области, куда, как уверяет Зеленский и украинский Генштаб, российские войска якобы не зашли, принудительной эвакуации будут подвергнуты жители Синельниковского района. В первую очередь будут выводить женщин и детей. Стоит отметить, что Синельниково расположено совсем недалеко от Днепропетровска, но эвакуацию начнут с «прифронтовых» территорий района.

Учитывая ситуацию безопасности в Купянском районе, в ходе заседания Совета обороны Харьковской области приняли решение об обязательной эвакуации гражданских из 7 населенных пунктов Шевченковской общины: Барановка, Березовка, Новониколаевка, Подобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка.

