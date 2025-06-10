Киевский режим расширяет зоны эвакуации населения в Харьковской и Днепропетровской областях в связи с продвижением ВС РФ

Активизация российских войск и продвижение в Харьковской и Днепропетровской областях вынудили подконтрольные Киеву власти объявить об очередной эвакуации населения. Киев расширяет зоны эвакуации. Об этом сообщает украинская пресса.

Власти подконтрольной киевскому режиму части Харьковской области объявили обязательную эвакуацию жителей семи населенных пунктов к западу от Купянска. Последние события показывают, что в скором времени противник город потеряет, несмотря на выстроенную там довольно мощную оборону. Просто потери уже некем компенсировать. И это понимают в Харьковской ВГА, освобождая от населения широкую полосу к западу от Купянска.



Учитывая ситуацию безопасности в Купянском районе, в ходе заседания Совета обороны Харьковской области приняли решение об обязательной эвакуации гражданских из 7 населенных пунктов Шевченковской общины: Барановка, Березовка, Новониколаевка, Подобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка.

В Днепропетровской области, куда, как уверяет Зеленский и украинский Генштаб, российские войска якобы не зашли, принудительной эвакуации будут подвергнуты жители Синельниковского района. В первую очередь будут выводить женщин и детей. Стоит отметить, что Синельниково расположено совсем недалеко от Днепропетровска, но эвакуацию начнут с «прифронтовых» территорий района.

  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    10 июня 2025 20:16
    Да им вообще пора всех эвакуировать и из Харьковской и из Днепропетровской ну так на всякий случай с учётом продвижения наших войск … города мы и так более штурмовать не будем в блокаде они и так долго не продержаться
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +3
      10 июня 2025 20:31
      Пральна, место сбора тикающих хуторян Львов, а там в творческом диспуте с элементами мордобоя и стрельбы вы с поляками уточните чем бандера лучше пилсудского..... no
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      10 июня 2025 21:37
      silberwolf88
      Сегодня, 20:16
      Да им вообще пора всех эвакуировать и из Харьковской и из Днепропетровской ну так на всякий случай с учётом продвижения наших войск … города мы и так более штурмовать не будем в блокаде они и так долго не продержаться

      hi Весь цымес в том, что урановый ВостокГОК на Жёлтых Водах Днепропетровской обл. и входящие в него Ингулецкий и Смолинский ГОКи длительное время выведены из эксплуатации ввиду отключения электроэнергии за долги, а руда и радионуклиды попадают в почву и грунтовые воды, угрожая экологической катастрофой,бесплодием близлежащим ДНР и ЛНР вместе с Херсонской , пострадавшей после подрыва Каховской плотины 6 июня 2023 г. soldier
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    10 июня 2025 20:20
    Значит ВСУ будут использовать все здания и дома как опорники, мы будем просто обязаны их оттуда вышибать и останутся снова руины от посёлков и сёл Украины... Впрочем, нацикам Восток и Юг Украины не особо жалко... Они никогда не был полностью проукраинским и русского там всегда было больше... am
    1. silberwolf88 Звание
      silberwolf88
      +4
      10 июня 2025 20:44
      Зачем штурмовать миллионники … окружили … полностью лишили снабжения и точечно выбивать беспилотьем разных Мыкол и Богданов
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +1
        11 июня 2025 06:14
        Цитата: silberwolf88
        Зачем штурмовать миллионники …
        В миллионниках юго-востока Украины в 2014 году были митинги в поддержку России, нас ждали. "Спасибо", за "Крымский гамбит", за признание тех, кого называли хунтой, в следствие чего законный президент Украины, что был у нас, стал не легитимным. Восемь лет нацисты готовились к войне и зачищали пророссийские силы.
        Имеем, что имеем, насколько довелось узнать, украинцы могут воевать, народ упёртый. К сожалению, без России, там ни Мазепа, так Петлюра, Махно, или похуже, Бандера с Шухевичем. Когда туда Русь вернётся, в их больные головы, вопрос, но, похоже, и нам при буржуях с победой будет не просто.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    10 июня 2025 20:48
    Это что наш пункт меморандума 404ые на мову перевели laughing ?А говорят наш меморандум им не приемлем
    drinks
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    10 июня 2025 20:54
    Нлавное- эвакуировать рагулей. Тогда все сразу закончится. Но рагулья на Украине-90 процентов.
  5. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    11 июня 2025 11:49
    У меня вопрос, а были такие листовки для жителей Сунджанского района Курской области в 6,7 августа 2024г.