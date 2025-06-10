Глава Пентагона: в бюджете-2026 предусмотрено сокращение средств на закупку нового вооружения для передачи его Украине
Министра обороны США вызвали для слушаний в профильный комитет американского парламента для «уточнения вопросов», связанных с принятием военного бюджета. Этот бюджет на новый финансовый год (а начнётся он в США 1 октября этого года) обещает быть рекордным.
Конгрессменов интересовало в том числе то, как администрация Трампа «готова дальше помогать Украине одержать победу». Причём вопрос этот задавался в таком тоне, что, казалось, у дамы, его задававшей, сейчас случится как минимум нервный срыв. Далее стало понятно, почему…
Хегсет задал ответный вопрос: а что вообще понимать сейчас под «победой Украины»? По словам главы Пентагона, для администрации Трампа важно достижение мира на Украине, и именно на это сейчас и направлены основные усилия.
Пит Хегсет:
Если следовать заявлению Хегсета, то какая-то военная помощь Киеву будет и в 2026 финансовом году со стороны США оказываться. Ранее в американской прессе появилась информация о том, что это будет в том числе помощь разведданными.
Однако ключевое в словах Хегсета – то, что американские компании теперь не будут получать прежнего финансирования для производства оружия в интересах Украины. Это-то и было краеугольным камнем для задававшей вопрос конгрессвумэн, потому что она – часть американского военно-промышленного лобби. И когда произносятся слова «Украина», «победа» и «помощь», то в реальности это должно было звучать так: «Собираетесь ли вы выделять десятки миллиардов долларов нашему ВПК, чтобы мы под видом оказания помощи Украине могли с этого кормиться?»
