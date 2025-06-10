Глава Пентагона: в бюджете-2026 предусмотрено сокращение средств на закупку нового вооружения для передачи его Украине

Министра обороны США вызвали для слушаний в профильный комитет американского парламента для «уточнения вопросов», связанных с принятием военного бюджета. Этот бюджет на новый финансовый год (а начнётся он в США 1 октября этого года) обещает быть рекордным.

Конгрессменов интересовало в том числе то, как администрация Трампа «готова дальше помогать Украине одержать победу». Причём вопрос этот задавался в таком тоне, что, казалось, у дамы, его задававшей, сейчас случится как минимум нервный срыв. Далее стало понятно, почему…



Хегсет задал ответный вопрос: а что вообще понимать сейчас под «победой Украины»? По словам главы Пентагона, для администрации Трампа важно достижение мира на Украине, и именно на это сейчас и направлены основные усилия.

Пит Хегсет:

В бюджете на 2026 финансовый год предусмотрено сокращение средств на закупку нового вооружения для передачи его Украине. Нашим интересам отвечает мир на Украине, и это в интересах обеих сторон конфликта.

Если следовать заявлению Хегсета, то какая-то военная помощь Киеву будет и в 2026 финансовом году со стороны США оказываться. Ранее в американской прессе появилась информация о том, что это будет в том числе помощь разведданными.

Однако ключевое в словах Хегсета – то, что американские компании теперь не будут получать прежнего финансирования для производства оружия в интересах Украины. Это-то и было краеугольным камнем для задававшей вопрос конгрессвумэн, потому что она – часть американского военно-промышленного лобби. И когда произносятся слова «Украина», «победа» и «помощь», то в реальности это должно было звучать так: «Собираетесь ли вы выделять десятки миллиардов долларов нашему ВПК, чтобы мы под видом оказания помощи Украине могли с этого кормиться?»
  silberwolf88
    silberwolf88
    -1
    10 июня 2025 20:18
    Так давно пора сша минимизировать расходы на всяких дармоедов (и НАТО тож) … а то госдолг более 120% ВВП … его уже и обслуживать напряжно
    Lev_Russia
      Lev_Russia
      -2
      10 июня 2025 20:38
      Американцев в первую очередь интересует Америка, а Украина лишь в 110-ю... И то толькко потому что она воюет с основным военным противником Штатов... С торговым противником Китаем Штаты надеются разобраться самостоятельно... Ну...ну... Флаг им в задницу... am
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    10 июня 2025 20:43
    Да Хегзет сегодня загадок задал своими ответами и лобби ВПК США и обезьяне ,и Урсуле и Стармеру ,КНР косвенно не забыл.Похоже им будет трудно его понять.То ли тот черномазый негр ' говорил с ними на одном языке.А этот какой - то заумный ,не нашенский! bully
    Простой
      Простой
      +1
      10 июня 2025 20:54
      Да как так-то?
      В штатах по всем каналам крутят про бомбандировки руссих (временами даже чересчур -см. видео ), чтобы и дальше пилить деньги на производстве вооружения.

      tralflot1832
        tralflot1832
        +1
        10 июня 2025 22:50
        Извиняюсь ,нашёл видео у 404 ых .Прикольно . wassat good
  tralflot1832
    tralflot1832
    +3
    10 июня 2025 20:59
    Цитата: Lev_Russia
    Американцев в первую очередь интересует Америка, а Украина лишь в 110-ю... И то толькко потому что она воюет с основным военным противником Штатов... С торговым противником Китаем Штаты надеются разобраться самостоятельно... Ну...ну... Флаг им в задницу... am

    ,скорее всего в ЕС на днях услышат слова Трампа " мы провели замечательные торговые переговоры с КНР в лондОне и я с удовольствием пожму руку моему другу Си Цзинпину.Мы заключили замечательную сделку.Остальным в очередь ."ЕС может остаться у разбитого корыта - что Трампу и нужно,ему нужно много европейских денег.
  Ghost1
    Ghost1
    -1
    10 июня 2025 21:06
    То есть речь не идёт полного прекращения поддержки от сша, как тут помню некоторые писали что летом уже закончатся деньги и всё.
    Nastia Makarova
      Nastia Makarova
      +1
      11 июня 2025 04:55
      Полного никто и не ожидал да и причем тут лето если на 2026 год
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    10 июня 2025 21:07
    Цитата: Простой
    Да как так-то?
    В штатах по всем каналам крутят про бомбандировки руссих (временами даже чересчур -см. видео ), чтобы и дальше пилить деньги на производстве вооружения.


    Да это же Ю- туб****.Нормальная для России ссылка.Я NYP и сайты Белого Дома и Госдепа в основном читаю .Да и знаю как Хегзет сегодня в сенатской комиссии веселился.А кто сказал что нам Трамп отдаст Украину на тарелочке?Её нам придётся завоёвывать.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    10 июня 2025 21:11
    Цитата: Ghost1
    То есть речь не идёт полного прекращения поддержки от сша, как тут помню некоторые писали что летом уже закончатся деньги и всё.

    Обезьяна будет теперь в США всё на европейские деньги покупать .Наверно есть какое то отличие?
  Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68
    0
    10 июня 2025 22:18
    Co to ukazuje? Že Trump je naivní lhář a nikdy neměl v úmyslu ukončit dodávky zbraní na Ukrajinu. Nevadí mu, že se stále špiní jednáním s Ukrajinskými nacisty. Trump není chlap co drží slovo, Putin správně ingnoruje jeho návrhy nepřijatelné pro Rusko.
    Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68
      +5
      10 июня 2025 22:18
      Что это показывает? Что Трамп наивный лжец и никогда не собирался прекращать поставки оружия на Украину. Он не против постоянно пачкаться, имея дело с украинскими нацистами. Трамп не человек слова, Путин справедливо игнорирует его неприемлемые для России предложения.
  Десница ока
    Десница ока
    -2
    10 июня 2025 22:48
    Ну да, все понятно для разумных, правильно все понимающих и знающих.... Гнилая игра... США теперь будут продавать просто оружие и тп. Европе, а та передавать Украине.... И, только то, чем европа никак не сможет сама, без штатов, максимально снабжать укру - развед данными - США, продолжат снабжать сами...))))
    Ну и так, что б в иллюзиях некоторые не пребывали о миролюбивой, не милитаристской политике, пушистого Трампа, напомню -
    Оборонные расходы США вскоре установят новый рекорд: президент страны Дональд Трамп объявил о том, что бюджет Пентагона на 2026 год будет повышен до запредельной суммы в почти триллион долларов.
  tolmachiev51
    tolmachiev51
    0
    11 июня 2025 02:41
    ...это о сроках окончания СВО !!!
  greencon
    greencon
    0
    11 июня 2025 10:58
    Эта военная помощь теперь переведена в фонд новой ресурсной сделки с украинецом, и если этот фонд будет аннулирован, то сделка прекратит свое действие.