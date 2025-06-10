До Константиновки с юго-востока - 6,5 км, наши войска подходят к Нелеповке

24 634 6
Российские войска продвигаются к западу от Дылеевки на Константиновском направлении. В ходе успешных наступательных действий Вооружённые силы России перевели под свой контроль около 8 квадратных километров территории на этом участке фронта за минувшие сутки. Причём важно отметить тот факт, что наши бойцы обошли возвышенность на местности, продвинувшись к селу Нелеповка (не путать с другой Нелеповкой, которая южнее – близ пгт Новгородское (бывший Нью-Йорк). По позициям противника на возвышенности предварительно отработали дроноводы, артиллерия и пилотируемая авиация, что привело к уничтожению целого ряда огневых точек и наблюдательных пунктов ВСУ.

В результате продвижения к Нелеповке усугубляется положение противника, остающегося южнее Клебан-Быкского водохранилища.





Противник отрезан как нашими войсками, так и водоёмами (реками и водохранилищем). В тех узких местах, где он предпринимает попытки выбраться из окружения (причём выбраться без приказа), его ожидает огонь со стороны наших войск. Одно из таких «узких» мест – у села Клебан-Бык, близ юго-восточного берега водохранилища.

Но продвижение к Нелеповке – это ещё и продвижение к Константиновке. От передовых позиций ВС РФ до Константиновки на данном участке фронта остаётся около 6,5 км.


Со стороны ранее освобождённых Ступочек, что севернее, и того меньше – около 5 км. То есть полукольцо охвата продолжает сжиматься.
6 комментариев
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    10 июня 2025 21:13
    Как то весело к Константиновке идём.Совсем недавно до неё было 20 км.
    1. Простой Звание
      Простой
      +3
      10 июня 2025 21:30
      Как высоту по дороге Н20 на Н32 за Клебан -Быкским водохранилищем и высоту перед Ступочками возьмут - будет еще веселее.
      1. cytadell Звание
        cytadell
        +6
        11 июня 2025 02:19
        Тактика отрезания путей снабжения в комплексе с "умными" атаками дронами дала ошеломляющий результат. Продвигаться можно было бы ещё быстрее, но минирование местности заставляет быть осторожными. Наши ребята должны оставаться невредимыми. Кроме того, местность затем необходимо прочёсывать и зачищать.
        Темп продвижения, конечно, желательно поддерживать, так как именно он убивает всякое желание противника к сопротивлению и отрезвляет его сознание.
  2. Простой Звание
    Простой
    +4
    10 июня 2025 21:17
    На лостарморе мегаопорник ВСУ на отвалах закрашен уже. good
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +5
      10 июня 2025 21:32
      Цитата: Простой
      На лостарморе мегаопорник ВСУ на отвалах закрашен уже. good

      Пора всю Украину закрасить. Надоела эта западная проститутка.
  3. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +4
    10 июня 2025 22:26
    Хорошая новость заключается в том, что темпы прогресса растут.