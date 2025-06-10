До Константиновки с юго-востока - 6,5 км, наши войска подходят к Нелеповке
Российские войска продвигаются к западу от Дылеевки на Константиновском направлении. В ходе успешных наступательных действий Вооружённые силы России перевели под свой контроль около 8 квадратных километров территории на этом участке фронта за минувшие сутки. Причём важно отметить тот факт, что наши бойцы обошли возвышенность на местности, продвинувшись к селу Нелеповка (не путать с другой Нелеповкой, которая южнее – близ пгт Новгородское (бывший Нью-Йорк). По позициям противника на возвышенности предварительно отработали дроноводы, артиллерия и пилотируемая авиация, что привело к уничтожению целого ряда огневых точек и наблюдательных пунктов ВСУ.
В результате продвижения к Нелеповке усугубляется положение противника, остающегося южнее Клебан-Быкского водохранилища.
Противник отрезан как нашими войсками, так и водоёмами (реками и водохранилищем). В тех узких местах, где он предпринимает попытки выбраться из окружения (причём выбраться без приказа), его ожидает огонь со стороны наших войск. Одно из таких «узких» мест – у села Клебан-Бык, близ юго-восточного берега водохранилища.
Но продвижение к Нелеповке – это ещё и продвижение к Константиновке. От передовых позиций ВС РФ до Константиновки на данном участке фронта остаётся около 6,5 км.
Со стороны ранее освобождённых Ступочек, что севернее, и того меньше – около 5 км. То есть полукольцо охвата продолжает сжиматься.
