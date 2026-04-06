За что воевали в Первой мировой

111 лет назад, в майские дни 1915 года, Русская армия, истекая кровью и изнемогая от нехватки боеприпасов, героически отражала атаки врага на полях Галиции. Сосредоточив более половины своих вооружённых сил против России, австро-германский блок таранил нашу оборону, стремясь не просто вывести Россию из войны. У двух срединно-европейских империй были свои далеко идущие планы на русскую территорию. В разгар наступления в Галиции 28 мая 1915 года германский канцлер Бетман-Гольвег выступил в рейхстаге с разъяснением стратегических целей Второго рейха в войне.



«Опираясь на нашу чистую совесть, на наше правое дело и на наш победоносный меч, – вещал премьер государства, не раз и не два поправшего международное право в ходе той войны, – мы должны оставаться твёрдыми до тех пор, пока мы не создадим все мыслимые гарантии нашей безопасности, чтобы никто из наших врагов – ни в отдельности, ни совместно – не осмелился начать опять вооружённый поход».

В переводе на обычный язык это означало: война должна идти до установления полной и безраздельной гегемонии Велико-германского рейха в Европе, чтобы больше ни одно государство не могло противостоять любым его притязаниям.Применительно к России это естественным образом могло означать одно. Поскольку большая территория составляет основу российского могущества, Российская империя должна быть расчленена. Однако не только это. В планы германского правящего класса уже тогда входила колонизация «жизненного пространства» на Востоке. У гитлеровского плана «Ост» Второй мировой войны имелись вполне «респектабельные» предшественники в кайзеровской Германии.

Там эти идеи вынашивались многими десятилетиями. В 1891 году возникло объединение немецких интеллектуалов, военных, землевладельцев и промышленников под именем Пангерманского союза. До Первой мировой войны включительно Пангерманский союз служил главным вдохновителем империалистской политики кайзеровской Германии. Союз ратовал за активные германские колониальные захваты, усиление мощи германского военно-морского флота. С течением времени деятели Союза стали выступать за экспансию Германии в Юго-Восточную Европу и на Средний Восток. Полагая, что в этом германском стремлении Россия является конкурентом, Союз причислил её к противникам Германии.

Деятельность Пангерманского союза сыграла немалую роль в ориентации кайзеровской политики накануне 1914 года на конфронтацию с Россией.Планы пересмотра сложившегося геополитического равновесия на Востоке Европы развивались в Германии ещё до официального создания Пангерманского союза и независимо от него. В 1888 году немецкий философ Эдуард Гартман выступил в журнале «Гегенварт» со статьёй «Россия и Европа», в которой проводилась мысль о том, что огромная Россия опасна для Германии. Следовательно, Россию необходимо разделить на несколько государств.

В первую очередь, нужно создать своего рода барьер между «Московитской» Россией и Германией. Главными составными частями этого барьера должны стать т.н. «Балтийское» и «Киевское» королевства. «Балтийское королевство», по плану Гартмана, должны были составить «остзейские», то есть прибалтийские, губернии России, и земли бывшего Великого княжества Литовского, то есть нынешняя Белоруссия. «Киевское королевство» образовывалось на территории нынешней Украины, но со значительным расширением к востоку – вплоть до нижнего течения Волги. Согласно этому геополитическому замыслу, первое из новых государств должно состоять под протекторатом Германии, второе – Австро-Венгрии.

При этом Финляндию следовало передать Швеции, Бессарабию – Румынии. Данный план стал геополитическим обоснованием украинского сепаратизма, над разжиганием которого усиленно работали в то время в Вене.Намеченные Гартманом в 1888 году границы государств, которые предполагалось вычленить из тела России, практически совпадают с границами намеченных в 1942 году планом «Ост» «рейхскомиссариатов» Остланд и Украина. Было бы преувеличением считать, что идеи немецкой экспансии в Россию до Первой мировой войны полностью определяли мировоззрение правящих классов Германии и Австро-Венгрии.

Однако с началом Первой мировой войны эти идеи получили благодатную почву для распространения и завладения сознанием господствующих классов в срединно-европейских империях.В сентябре 1914 года рейхсканцлер Бетман-Гольвег провозгласил одной из целей начавшейся войны для Германии «по возможности оттеснить Россию от германской границы и подорвать ее господство над нерусскими вассальными народами». То есть почти неприкрыто указывалось, что Германия стремится к установлению своего влияния на землях Прибалтики, Белоруссии, Украины и Кавказа.

В это же время руководство Пангерманского союза подготовило памятную записку кайзеровскому правительству. В ней указывалось, в частности, что «русского врага» необходимо ослабить путём сокращения численности его населения и предотвращения в дальнейшем самой возможности её роста, «чтобы он никогда в будущем не был бы в состоянии аналогичным образом угрожать нам». Этого следовало достигнуть изгнанием русского населения из областей, лежащих к западу от линии Петербург – среднее течение Днепра.

«Пангерманский союз» определил численность русских, подлежащих депортации со своих земель, приблизительно в семь миллионов человек. Освободившаяся таким образом территория должна быть заселена немецкими крестьянами. С началом 1915 года один за другим немецкие союзы промышленников, аграриев, «среднего сословия» принимают резолюции экспансионистского характера. Все они указывают на необходимость захватов на Востоке, в России. Венцом этой кампании стал съезд цвета немецкой интеллигенции, собравшейся в конце июня 1915 года в Доме искусств в Берлине.

На нём в начале июля 1915 года 1347 германских профессоров различных политических убеждений – от правоконсервативных до социал-демократических – подписали меморандум правительству, в котором обосновывалась программа территориальных захватов, оттеснения России на восток до Урала, немецкой колонизации на захваченных русских землях.Нужно различать, конечно, планы Германии в Первую и во Вторую мировые войны. В Первой это были, действительно, именно планы, не дошедшие до стадии реализации.

Не дошедшие, однако, лишь благодаря тому, что Германия не имела в то время возможностей для их воплощения в жизнь. Намеченные к освоению территории нужно было ещё захватить, и мирным договором обеспечить себе безраздельное обладание ими. Даже оккупация этих земель кайзеровскими войсками в 1918 году не давала ещё такой возможности, ибо на Западе продолжалась отчаянная борьба, в конечном итоге неудачная для Германии. Но основы будущей «ост-политики» Третьего рейха намечались и выкристаллизовывались именно в это время. Реализации этих установок в годы Первой мировой войны помешало сначала героическое сопротивление русских войск, потом окончательное поражение Германии. Об этом не следует забывать.

В 1917 году балтийский немец Пауль Рорбах, ставший в Германии в годы Первой мировой войны одним из главных идеологов по «восточному вопросу», выступил с программой будущего «геополитического обустройства» пространств на Востоке. Для характеристики Рорбаха немаловажен тот факт, что он наряду с известным геополитиком Карлом Хаусхоффером был создателем оккультно-научного общества «Туле», которое не без оснований считают одной из лабораторий будущего нацизма.В своей работе «Наша военная цель на Востоке и русская революция» Рорбах призвал к отказу от политики, «считающейся с Россией как с целым, как с единым государством».

Главной задачей Германии в войне должно было стать изгнание России из «всех областей, которые природой и исторически предназначены были к западно-культурному общению и которые противозаконно перешли к России». Будущее Германии, по мнению Рорбаха, зависело от того, чтобы довести борьбу за эту цель до конца.К отторжению от России Рорбах намечал три региона: 1) Финляндию, Прибалтику, Польшу и Белоруссию, совокупность которых он назвал «Междуевропой»; 2) Украину; 3) Северный Кавказ. Финляндия и Польша должны были стать независимыми государствами под покровительством Германии. При этом, чтобы сделать отделение Польши более чувствительным для России, Польша должна была прихватить при этом земли Белоруссии.

Поскольку в 1917 году лозунги аннексии были непопулярны, то Прибалтика, согласно этому плану, должна была остаться в формальной федеративной связи с Россией, но с фактическим правом самостоятельных внешних сношений. Это, считал немецкий идеолог, позволило бы Германии установить в Прибалтике преобладающее влияние.Особое значение один из основателей общества «Туле» придавал отделению Украины от России. Если Украина останется вместе с Россией, то стратегические цели Германии не будут достигнуты. Таким образом, задолго до Бжезинского, Рорбах сформулировал основное условие лишения России имперского статуса:
«Устранение русской угрозы, если время будет этому способствовать, последует только путём отделения Украинской России от Московской России; или эта угроза вообще не будет устранена».

В 1918 году, казалось, мечты немецких геополитиков близки к осуществлению. Россия распадалась.

Войска двух кайзеров оккупировали Прибалтику, Белоруссию, Украину и Грузию. В Восточное Закавказье вошли турецкие войска. На Дону возникло подконтрольное Германии казацкое «государство» во главе с атаманом Красновым. Последний пытался сколотить Доно-Кавказский союз из казацких и горских областей, что полностью отвечало плану Рорбаха по отколу Северного Кавказа от России. В Прибалтике германское правительство уже не делало секрета из аннексионистской политики. Нынешние прибалтийские националисты склонны считать февральские дни 1918 года, когда немецкие войска оккупировали Лифляндию и Эстляндию, днями провозглашения независимости своих стран.

На самом деле Германия вовсе не собиралась предоставлять им независимость. На землях Эстонии и Латвии было образовано Балтийское герцогство, формальным главой которого стал герцог Мекленбург-Шверинский Адольф-Фридрих. На трон Литвы был приглашён принц Вильгельм фон Урах, представитель побочной ветви королевского дома Вюртемберга. Реальная власть всё это время принадлежала германской военной администрации.

В перспективе оба «государства» должны были войти в федеративный Германский Рейх. Летом 1918 года главы марионеточных «Украинской державы», «Всевеликого войска Донского» и других подобных образований приезжали в Берлин с поклоном к своему августейшему патрону – кайзеру Вильгельму II. С некоторыми из них кайзер был весьма откровенен, заявляя, что никакой единой России больше не будет. Германия намерена содействовать увековечению раскола России на несколько государств, крупнейшими из которых будут: 1) Великороссия в пределах своей европейской части, 2) Сибирь, 3) Украина, 4) Доно-Кавказский или Юго-Восточный союз. Всем этим далеко идущим «благим начинаниям» помешала капитуляция Германии в Первой мировой войне 11 ноября 1918 года. А начало крушения этих планов наметилось на щедро политых русской и вражеской кровью полях Галиции весной и летом 1915 года.

Вспоминая о Первой мировой войне не будем забывать о том, какие цели в этой войне ставили наши противники. И тогда эта война предстанет перед нами в своём подлинном облике как одна из Отечественных войн России.

Ярослав Бутаков
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 05:28
    Вспоминая о Первой мировой войне не будем забывать о том, какие цели в этой войне ставили наши противники.

    Они и сейчас не изменились. request
    Читая немцев 1914 года и нынешних...все тоже самое.
    История сделала столетний кругооборот и вновь вернулась к 1914 году...хе хе 2030 году...когда немцы нам обещают новую войну с Россией.
    путник 63
      путник 63
      Сегодня, 06:16
      Ну не зря же у нас в народе ходит поговорка: " в европе есть странная "забава" раз в 100 лет идти войной на Россию, огрести "люлей" долго зализывать раны и ... опять сначала! И да 100 лет это преувеличение, обычно это 2-3 поколения. Смотрим ближайшую историю и ... "драх ин остен" уже начался! Как говорил Г.К.Жуков : "мы их освободили и они нам этого никогда не простят!"
      operafan
        operafan
        Сегодня, 07:02
        В 1-ю Мировую Германия не шла войной на Россию, а именно Россия пошла вoйной на Германию, хотя никаких предпосылок к войне не было. Кайзер Вильгейм прилагал титанические усилия в дипломатии, убеждая царя Николая не идти на союз с Британией, но царь Николай оказался непокорным и объявил всеобщую мобилизацию.
    operafan
      operafan
      Сегодня, 07:54
      История сделала столетний кругооборот и вновь вернулась к 1914 году.


      Общего только одно: тот царь и нынешний царь затянули Россия в губительную для неё войну, ставшей фатальной для всей России и мироустройства. Чем всё закончилось для нынешней России - я даже не хочу думать. Но точно ничем хорошим.
      В далёкие времена, царь Николай так сильно поверил в легенды о непобедимости и несокрушимости русской армии, что уже видел русских кавалеристов на параде в Берлине.

      Сейчас всё то же самое повторяется. Тот самый царь, те самые придворные лизоблюды которые ничем другим не научены, кроме как показывать царю красивые картинки и вливать ему в уши красивые сказки.
  двп
    двп
    Сегодня, 05:30
    Столько старались, труда и сил вложили, народа потеряли на полях сражений. А пришёл один болтун,"лучший немец" и свердловская пьянь,и все их мечты стали реальностью.
  Велизарий
    Велизарий
    Сегодня, 05:57
    Странная статья. При чем здесь отражение наступление в Галиции в 1915 и события 1914 ? Какая тут связь с заголовком "зачем воевали в 1 мировой" ? Автор приводит мечтания германских империалистов ,делая вид что они касались только России и дело тут в Германии. Но дело тут в империализме. Он по своей сущности крайне агрессивен. Безотносительно того касается это России или Африки. И безотносительно того германский это империализм (противник в 1 мировой) или,к примеру,английский (союзник в ней).или любой другой.
    Понятно желание автора представить 1 мировую в качестве Отечественной, но тут сова даже не долетает до глобуса. Отечественные для России те войны где на нее нападает мощный враг ставящий перед собой разрушительные цели,но уж никак ни те, в которые она сама влезает без всякой разумной цели благодаря глупости Николая 2.и его камарильи.
    Стирбьорн
      Стирбьорн
      Сегодня, 08:03
      Это точно, автор бы про цели российского империализма рассказал. Проливы, Галиция и тд. В ПМВ все хороши были
    Ольгович
      Ольгович
      Сегодня, 08:16
      Цитата: Велизарий
      Понятно желание автора представить 1 мировую в качестве Отечественной, но тут сова даже не долетает до глобуса. Отечественные для России те войны где на нее нападает мощный враг ставящий перед собой разрушительные цели,но уж никак ни те, в которые она сама влезает без всякой разумной цели благодаря глупости Николая 2.и его камарильи.

      понятно в желание русофобов оправдать свое предательство в ВтОВ представить Россию,,,, агрессором belay fool , но тут сова даже не долетает до глобуса: Россия в 1914 подверглась жесточайшему одновременному, заранее спланированному нападению сразу трех империй-агрессоров. российский город Калиш,разбомбленный, сожженный, угнанный в концлагерь в первый же день войны-в традициях нацистов ВМВ-тому свидетель..

      Для больш русофобов даже признания самих немцев о планах шлиффена и пр по нападению и рсчленению России в ПМВ -до сих пор тайна великая есть . fool request

      И эти планы были бы выполнены, если бы Русская армия не остановила оккупантов в Галиции и пр

      кстати, эти планы выполнили пособники оккупантов, разрезавшие Россию на суверенные государства , никогда не существовашие ранее уссры, эссры и пр лссры-см в окно..

      Эти же вандалы снесли ВСЕ памятники и даже кладбища русских героев ПМВ, стыдясь своего предательства-распахали под огороды и танцплощадки.

      отличная статья, показавшая , что в ВОВ немцы шли за тем же, за чем шли и в ПМВ
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 05:59
    Цитата: двп
    пришёл один болтун,"лучший немец" и свердловская пьянь,и все их мечты стали реальностью.

    Поразительно другое...маленькая кучка таких ренегатов могут влёгкую обнулить результаты жизни миллионов наших граждан...как так.
    Миллионы коммунистов СССР не смогли остановить развал страны...почему?
    Все же было у них...армия,КГБ...мощнейшая экономика...как так?
    Тоже самое и с царской Россией произошло.
    И сегодняшняя ситуация под большим вопросом...какой то рок висит над нашим народом...постоянно ходим по кругу.
    Миха1981
      Миха1981
      Сегодня, 06:19
      Просто система сгнила и достала тех, кто должен её защищать.
    Cartalon
      Cartalon
      Сегодня, 06:26
      Потому что не было в 91 году ни каких миллионов коммунистов, ни кто в построение коммунизма уже не верил от слова совсем.
    tatra
      tatra
      Сегодня, 06:42
      Ну опять это вечное трусливое сваливание врагов коммунистов на других вины и ответственности за то ,что вы сами сотворили . И что ,по-Вашей "логике ","февралисты " тоже должны были сваливать ответственность на Николая II за свою Февральскую революцию , а большевики сваливать ответственность на Временное правительство за свою Октябрьскую революцию ?
    Эдуард Ващенко
      Эдуард Ващенко
      Сегодня, 07:59
      Перевод «стрелок» за развал СССР со всего народа исключительно на Горбачева и Ельцина, есть, если это говорят специалисты, научная недобросовестность, граничащая с дилетантством.
      Основная масса граждан СССР поддержала изменения, естественно видя каждый свое: цеховики - стать миллионерами, как в США, люмпены – «жить» как в США, с прилавками, заваленными колбасой. А массовые нарушения плановой дисциплины и планирования народного хозяйства СССР, связанные с популистскими, сиюминутными и импульсивными управленческими решениями, запустили маховик дезинтеграции экономики страны, что отразилось на прилавках магазинов моментально. В таких условиях, разговор, «да он мужик», «нам надо хозяина», это про Ельцина, стал страшно популярным среди прежде русских, мужики только об этом и говорили в курилках: вот бы хозяин был. А мелкобуржуазная крестьянская ментальность, представителями которой и были Горби и Ельцын, за 70 лет СССР никуда не выветрилась: вот и для потомков крепостных нашелся «мужицкий» царь, о котором мечтали еще в антоновщину: Советы без коммуняк.
      Принятый, подчеркну всем народом!!! (проголосовали за Ельцина большинство на выборах без подтасовок) курс на «рыночные преобразования», поддержанный всеми, от КГБ до люмпенов: колбасы, легенцев, бадлонов, «жувачки»!
      Абсолютно не понимая, даже академики АН в это не врубались, что это курс на контрореволюцию и возврат к системе управления до 1917 г. и путь социального регресса. Одновременно с развалом сверхдержавы, которой Россия была исключительно при КОММУНИСТАХ и никогда больше в истории.
      tatra
        tatra
        Сегодня, 08:23
        Принятый, подчеркну всем народом!!! (проголосовали за Ельцина большинство на выборах без подтасовок

        Ну ,во-первых ,далеко не всем народом ,а меньше половины избирателей РСФСР -45 миллионов навязали нам Ельцина Президентом в июне 1991 года ,и одна часть из них -это враги СССР ,которые понимали ,что при свободе от коммунистов они спокойно смогут грабить страну и народ ,а другая часть поверила в его образ "борцуна с привилегиями ", потому что хотела ,чтобы чиновники жили так же ,как живет народ .
        И результат -обе эти части боятся признавать ,что тогда они голосовали за Ельцина .
        И это очень неправильно -сваливать ответственность за то ,что часть народа совершали перевороты ,революции в мировой истории -на весь народ тех стран
  Xenon
    Xenon
    Сегодня, 06:42
    Ещё В. И. Ленин говорил: "Ежели немец прет, то как же не защищаться?"
  михаил3
    михаил3
    Сегодня, 06:48
    Попытки строить анализ на публичных речах официальных лиц и пропаганде обьединений, выступавших с "программами" для широкого круга оболваниваемых лохов. Историки такие историки! Боже, какой бессмысленный бред, дичь, реникса....
    За что воевали в Первую Мировую? Задумана и начата эта война была для оперативного решения накопившихся между европейскими странами противоречий. Эти противоречия могли быть решены и мирно, но были еще и вспомогательные цели. Например - тренировка армий. Выяснение реального баланса сил, на основе которого потом дипломаты переделят имеющиеся куски. Сброс напряжения в обществах всех европейских стран, то есть нужно было уничтожить (ослабить) ту часть общества, которой на попе ровно никогда не сидится - в странах накопились "революционные настроения". В смысле стало очень уж много людей, готовых вырвать себе в обществе место повыше вооруженной рукой. Их очень требовалось послать на фронт...
    Была задумана быстрая, крайне маневренная стычка, в идеале - одна летняя кампания. Однако, хитроумные манипуляторы, стоящие обычно за политикой государств, практически всегда отрываются от реальности, да и вообще слабо с ней связаны. Они как правило живут в искусственной, контролируемой ими среде, и вообще не представляют, что творится за их крохотными пузырьками влияния.
    Поэтому "маленькая удобная война" мгновенно вышла из под их контроля, и все стало определяться оружием, далеко вышедшим за привычные манипуляторам рамки. Когда число жертв пошло на миллионы, государства, участвовавшие в бойне, просто пытались выжить. И все.
    К тому же уровень мышления в управлении почти повсеместно упал - у манипуляторов хотя бы хитрость была (ума у них всегда не особо. это они только считают себя гениями). Но их в основном просто уничтожили. Прикончили за учиненную чудовищную гекатомбу. И дела стали воротить попки, которых манипуляторы назначали на явные посты "глав государств", в качестве говорящих голов и громоотводов. Кровь водопадами льется, а "руководят" всем этим ребята, у которых мозгов как у хлебушка...
    Никакого отношения к реальности подобные "анализы " не имеют)
  operafan
    operafan
    Сегодня, 06:57
    Россия воевала в 1-й Мировой за интересы Британии. Никаких предпосылок войны с Германией у Российской Империи не было, даже наоборот, вся Россия была в немецких инвестициях и немецких инженерах.
    Главная беда России - царь Николай II, которому не терпелось показать миру военную мощь России. Без каких-либо предпосылок заварил войну на Цусиме, которую бездарно и позорно проиграли. И хотя японское правительство прилагало титанические усилия, чтоб этой войны не было, у царя очень сильно чeсались руки показать мощь непобедимого русского флота.

    Уроки бездарной войны Цусимы не были изучены и не были сделаны выводы. Как и была начисто порушена политика предшественника Николая - царя Александра III, который не дал втянуть Россию в чужие войны и всяческие избегал любых военных конфликтов.

    У Николая опять зачесались руки и очень хотелось взять восстановить мировой авторитет после Цусимы. И хотя отсталая от Европы и Америки Россия требовала колоссальных реформ, а не очередной затратной войны, царь Николай решил показать миру "Железный Кулак" русской армии. Придворные лизоблюды, как и всегда принято на Руси, на "ура" приняли это решение. Благо в России знали, что русская армия - самая сильная и непобедимая. И как русский железный кулак ударит по любой армии - от них ничего не останется. Да и вся война с немецким Кайзером должна была быть очень скоротечной, от силы несколько месяцев.

    Ударили железным кулаком... Чем все закончилось, мы хорошо знаем. Но не закончилось для России и спустя 100 лет. И нынешний царь, опять так сильно напоминающий Николая... И вороватые чиновники с генералитетом, растаскивающими все что можно украсть. И Россия в болоте разрушительной для нее войны, из которой невозможно выйти.
    Прямо как будто калька с тех событий.

    p.s. Есть прекрасный советский фильм Элема Климова «Агония», о событиях последних месяцев царской России. Очень рекомендую к просмотру.
    tatra
      tatra
      Сегодня, 07:22
      А враги большевиков-коммунистов ,захватившие СССР ,еще и распинаются ,что большевики после своей революции обязаны были продолжать участие России в ненужной России и её народу Первой мировой ,против участия в которой России они были с самого начала .