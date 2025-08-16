Щиты из Королевского Арсенала в Лидсе

Сталь и в самом деле прошла сквозь толстую кожу, но в ту же секунду Лейф сумел слегка повернуть свой щит. От неимоверного усилия мальчик даже подпрыгнул… Между тем люди, наблюдавшие с береговых утесов Боргарфьорда за поединком, от испуга инстинктивно втянули головы в плечи. Меч Торстейна новым ударом рассек три слоя моржовой кожи, но удар этот был ослаблен деревянным каркасом щита, окованным железом. Это ослабило силу удара.







Одна из этих страниц с изображением восточного оружия. Оказывается, это была такая книга «Этнология» (1885) известного ученого Фридриха Ратцеля (1844–1904). Ну, и вот мне повезло в самом раннем детстве знакомиться с культурой человечества по иллюстрациям из этой замечательной книги. В России эта книга была издана в 1904 году под названием «Народоведение». Самое интересное в них, однако, даже не неточное изображение одежды, утвари и оружия разных народов, а… «объемная», выпуклая печать разными, очень яркими красками. Вот, оказывается, какими были качественные иллюстрации в книгах того времени! Очень жалею теперь, что тогда я всего этого не ценил, был уверен (так воспитывали!), что потом будет еще лучше, так что когда вырос, и бабушка всё это за ненадобностью просто сожгла, не очень-то и огорчился. А сегодня два тома этого издания на аукционных сайтах стоят… очень дорого!



«Щит из Тибета»



Парадный миланский щит 1500-1599 гг. Северная Италия. Предположительно он был изготовлен в мастерской Лучио Пичинино. Экспонируется в Тауэре, Лондон



Еще один парадный чеканный щит 1550-1560 гг.



Щит дхал из Лахора



Кайма щита



Вид сзади



Большой щит из тростника и ротанга (тэнпай). Китай, середина XIX века. Вид спереди



Этот же щит. Вид сзади



Изумительно красивый турецкий щит калкан XVII в.



Вид изнутри



Кайма



Павеза из Богемии



Павезы были разного размера. Для сравнения приведем изображение павезы арбалетчика из Метрополитен-музея и тоже XV в. Такие павезы стрелки носили за спиной, которой они поворачивались к противнику, когда заряжали арбалеты. Высота 104.4 см. Ширина 40.3 см. Вес 5074.56 г.



Щит-павеза арбалетчика с гербом Цвиккау



Обратная сторона этого щита



Стрелковый щит из Лидса. Вид спереди



Этот же щит. Вид сзади



Красивый витой ствол этого щита

Сегодня мы продолжаем рассказ о щитах, причем в качестве «экспонатов» для нашей иллюстративной «галереи» возьмем не собрание Метрополитен-музея в Нью-Йорке, а Королевского арсенала в Лидсе. К сожалению, и в первом, и во втором музеях самые ранние, древние щиты отсутствуют. Они просто не сохранились. Так что нам придется довольствоваться в лучшем случае экспонатами XV века. Однако сначала опять-таки немного воспоминаний.Мой дед преподавал под конец своей учительской карьеры географию. И у него была целая полка книг и вырезок из них, которая после его выхода на пенсию оказалась в полном моем распоряжении. Откуда он их надрал, я, понятное дело, не знал. Главное, что там были прекрасные дореволюционные литографические картинки с приклеенными к ним листами кальки. Причем на кальке были отпечатаны контуры предметов и цифры текста подрисуночных подписей. Так что я очень рано увидел турецкие щиты с четырьмя умбонами, а затем и увидел подобный щит в экспозиции Пензенского краеведческого музея.Ну а мы сейчас начнем знакомство с коллекцией музея в Лидсе с плетеного щита из Тибета, относящегося к XV-XXII вв. Кстати, очень похожий на него щит имеется и в музее Метрополитен. То есть, было их много, и потому много их и сохранилось. Интересно, что по похожей технологии и с такой же фурнитурой в Тибете делали и сундуки – прочные, но легкие и вместительные.С развитием огнестрельного оружия в Европе роль щита, как известно, упала, но щиты еще продолжительное время являлись атрибутом парадных облачений телохранителей государей самого разного достоинства.А вот Восток («дело тонкое») с боевым применением щитов подзадержался. Вот, например, щит «дхал» конца XVIII — начала XIX в. Изготовлен в Лахоре, Пенджаб, Индия. Щит стальной, круглый, слегка выпуклый. Широкая кайма и центральная часть украшены низким рельефом с арабесками и цветами, позолоченными на тёмном фоне. Четыре невысоких умбона и полумесяц служат заклёпками для внутренних колец, удерживающих рукояти. Их основания представляют собой изящные металлические медальоны с ажурной резьбой. Внутренняя поверхность, накладка и две рукояти обтянуты коричневым бархатом, возможно, первоначально пурпурного цвета. Большая часть внутренней поверхности покрыта вышитыми золотыми нитями узорами, включая восемь высоких цветочных побегов, тянущихся от края к центру, и звезду на подушечке за петлями для рукояти. Вес щита 3,52 кг. Диаметр 58 см.Этот большой щит имеет круглую форму и округло-выпуклое сечение. Он изготовлен из тростника, сплетенного с ротангом, с тонким латунным умбоном в центре. Лицевая сторона украшена традиционной тигриной мордой, а тыльная сторона – красной. Щит имеет две тростниковые петли для предплечья и кисти, а также толстую прямую деревянную рукоять. Материалы: тростник, ротанг. Диаметр щита: 875,0 мм. Вес щита: 4,176 кг.Одним из самых ранних экспонатов музея в Лидсе является щит павеза из Богемии конца XV в. Щит изготовлен из дерева, покрытого гипсом и окрашенного. Он прямоугольный, с закруглённым вертикальным желобом. На лицевой поверхности изображение фигуры в доспехах, держащей копьё с вымпелом, обрамлённой (непрочитанной) полосой готического минускула. Вверху – герб Цвиккау: три лебеди, серебряные. Рукоять отсутствует, но сохранилось несколько фрагментов ремней для переноски. Общая длина: 580,0 мм. Общая ширина: 432,0 мм. Общий вес: 4,14 кг.А вот еще один такой «стрелковый щит» из музея Метрополитен. Богемия, возможно, Хомутов (ныне Чехия). Ок. 1450 г. Щиты этого типа носили арбалетчики и пехотинцы в Центральной Европе в XV веке. Они часто снабжались подпоркой, чтобы их можно было установить отдельно. В центре щита изображена корона, увенчанная тремя страусовыми перьями – символом королей Богемии. Ниже изображена буква Y на сияющем облаке, возможно, монограмма Иисуса. Вверху – герб саксонского города Цвиккау (красный щит с тремя белыми лебедями), который был добавлен к щиту позднее. Высота 107,95 см. Ширина 52,07 см. Высота желоба 12,7 см. Глубина около 2,54 см. Вес 7569 г.Кстати, в экспозиции музея в Лидсе есть и стрелковые щиты, похожие на те, что имеются в музее Метрополитен и, по-видимому, изготовленные в одном и том же месте.И всё-то в то время надо было делать «красивым». Вот и ствол у этого щита не гладкий, а витой, а уж без цветочных завитков просто невозможно себе представить ни один тогдашний артефакт, разве что вырезанную из дерева крестьянскую ложку…