Щиты из Королевского Арсенала в Лидсе
«Поход викингов» Жан Оливье
История оружия. Сегодня мы продолжаем рассказ о щитах, причем в качестве «экспонатов» для нашей иллюстративной «галереи» возьмем не собрание Метрополитен-музея в Нью-Йорке, а Королевского арсенала в Лидсе. К сожалению, и в первом, и во втором музеях самые ранние, древние щиты отсутствуют. Они просто не сохранились. Так что нам придется довольствоваться в лучшем случае экспонатами XV века. Однако сначала опять-таки немного воспоминаний.
Мой дед преподавал под конец своей учительской карьеры географию. И у него была целая полка книг и вырезок из них, которая после его выхода на пенсию оказалась в полном моем распоряжении. Откуда он их надрал, я, понятное дело, не знал. Главное, что там были прекрасные дореволюционные литографические картинки с приклеенными к ним листами кальки. Причем на кальке были отпечатаны контуры предметов и цифры текста подрисуночных подписей. Так что я очень рано увидел турецкие щиты с четырьмя умбонами, а затем и увидел подобный щит в экспозиции Пензенского краеведческого музея.
Одна из этих страниц с изображением восточного оружия. Оказывается, это была такая книга «Этнология» (1885) известного ученого Фридриха Ратцеля (1844–1904). Ну, и вот мне повезло в самом раннем детстве знакомиться с культурой человечества по иллюстрациям из этой замечательной книги. В России эта книга была издана в 1904 году под названием «Народоведение». Самое интересное в них, однако, даже не неточное изображение одежды, утвари и оружия разных народов, а… «объемная», выпуклая печать разными, очень яркими красками. Вот, оказывается, какими были качественные иллюстрации в книгах того времени! Очень жалею теперь, что тогда я всего этого не ценил, был уверен (так воспитывали!), что потом будет еще лучше, так что когда вырос, и бабушка всё это за ненадобностью просто сожгла, не очень-то и огорчился. А сегодня два тома этого издания на аукционных сайтах стоят… очень дорого!
Ну а мы сейчас начнем знакомство с коллекцией музея в Лидсе с плетеного щита из Тибета, относящегося к XV-XXII вв. Кстати, очень похожий на него щит имеется и в музее Метрополитен. То есть, было их много, и потому много их и сохранилось. Интересно, что по похожей технологии и с такой же фурнитурой в Тибете делали и сундуки – прочные, но легкие и вместительные.
«Щит из Тибета»
С развитием огнестрельного оружия в Европе роль щита, как известно, упала, но щиты еще продолжительное время являлись атрибутом парадных облачений телохранителей государей самого разного достоинства.
Парадный миланский щит 1500-1599 гг. Северная Италия. Предположительно он был изготовлен в мастерской Лучио Пичинино. Экспонируется в Тауэре, Лондон
Еще один парадный чеканный щит 1550-1560 гг.
Щит дхал из Лахора
А вот Восток («дело тонкое») с боевым применением щитов подзадержался. Вот, например, щит «дхал» конца XVIII — начала XIX в. Изготовлен в Лахоре, Пенджаб, Индия. Щит стальной, круглый, слегка выпуклый. Широкая кайма и центральная часть украшены низким рельефом с арабесками и цветами, позолоченными на тёмном фоне. Четыре невысоких умбона и полумесяц служат заклёпками для внутренних колец, удерживающих рукояти. Их основания представляют собой изящные металлические медальоны с ажурной резьбой. Внутренняя поверхность, накладка и две рукояти обтянуты коричневым бархатом, возможно, первоначально пурпурного цвета. Большая часть внутренней поверхности покрыта вышитыми золотыми нитями узорами, включая восемь высоких цветочных побегов, тянущихся от края к центру, и звезду на подушечке за петлями для рукояти. Вес щита 3,52 кг. Диаметр 58 см.
Кайма щита
Вид сзади
Большой щит из тростника и ротанга (тэнпай). Китай, середина XIX века. Вид спереди
Этот большой щит имеет круглую форму и округло-выпуклое сечение. Он изготовлен из тростника, сплетенного с ротангом, с тонким латунным умбоном в центре. Лицевая сторона украшена традиционной тигриной мордой, а тыльная сторона – красной. Щит имеет две тростниковые петли для предплечья и кисти, а также толстую прямую деревянную рукоять. Материалы: тростник, ротанг. Диаметр щита: 875,0 мм. Вес щита: 4,176 кг.
Этот же щит. Вид сзади
Изумительно красивый турецкий щит калкан XVII в.
Вид изнутри
Кайма
Одним из самых ранних экспонатов музея в Лидсе является щит павеза из Богемии конца XV в. Щит изготовлен из дерева, покрытого гипсом и окрашенного. Он прямоугольный, с закруглённым вертикальным желобом. На лицевой поверхности изображение фигуры в доспехах, держащей копьё с вымпелом, обрамлённой (непрочитанной) полосой готического минускула. Вверху – герб Цвиккау: три лебеди, серебряные. Рукоять отсутствует, но сохранилось несколько фрагментов ремней для переноски. Общая длина: 580,0 мм. Общая ширина: 432,0 мм. Общий вес: 4,14 кг.
Павеза из Богемии
Павезы были разного размера. Для сравнения приведем изображение павезы арбалетчика из Метрополитен-музея и тоже XV в. Такие павезы стрелки носили за спиной, которой они поворачивались к противнику, когда заряжали арбалеты. Высота 104.4 см. Ширина 40.3 см. Вес 5074.56 г.
Щит-павеза арбалетчика с гербом Цвиккау
А вот еще один такой «стрелковый щит» из музея Метрополитен. Богемия, возможно, Хомутов (ныне Чехия). Ок. 1450 г. Щиты этого типа носили арбалетчики и пехотинцы в Центральной Европе в XV веке. Они часто снабжались подпоркой, чтобы их можно было установить отдельно. В центре щита изображена корона, увенчанная тремя страусовыми перьями – символом королей Богемии. Ниже изображена буква Y на сияющем облаке, возможно, монограмма Иисуса. Вверху – герб саксонского города Цвиккау (красный щит с тремя белыми лебедями), который был добавлен к щиту позднее. Высота 107,95 см. Ширина 52,07 см. Высота желоба 12,7 см. Глубина около 2,54 см. Вес 7569 г.
Обратная сторона этого щита
Кстати, в экспозиции музея в Лидсе есть и стрелковые щиты, похожие на те, что имеются в музее Метрополитен и, по-видимому, изготовленные в одном и том же месте.
Стрелковый щит из Лидса. Вид спереди
Этот же щит. Вид сзади
Красивый витой ствол этого щита
И всё-то в то время надо было делать «красивым». Вот и ствол у этого щита не гладкий, а витой, а уж без цветочных завитков просто невозможно себе представить ни один тогдашний артефакт, разве что вырезанную из дерева крестьянскую ложку…
Информация