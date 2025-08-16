Антигерои Русско-японской войны – истинные и мнимые. А. Куропаткин, его роль в поражениях русской армии, судьба генерала.



А. Н. Куропаткин на фотографии 1905 г.

Дальнейшая карьера А. Н. Куропаткина

«Куропаткин по суткам не сходил с лошади и требовал того же от других».

«Был очень деятельным. И он, может быть, был самым лучшим начальником».

Принял область, которая представляла собой пустынную страну, не имевшую ни дорог, ни городов, со слабыми зачатками торговли и промышленности, с кочевым населением, промышлявшим грабежом и разбоем, а оставил после себя благоустроенный край с развитым земледелием, торговлей и промышленностью. Неустанным трудом Куропаткина возникли школы, проведена судебная реформа, переселены многочисленные крестьянские семьи из внутренних губерний России. И если первого туркестанского генерал-губернатора Кауфмана справедливо называют устроителем Туркестанского края, то Куропаткина с полным правом можно назвать устроителем Закаспийской области.

«Только бедность в людях заставила Ваше Величество остановить свой выбор на мне».

Военный министр Куропаткин



Управляющий военным министерством А. Н. Куропаткин (сидит четвертый слева) среди участников Хивинского похода 1873 года. Опубликованная журналом «Нива» (№ 24, 1898 г.) фотография сделана во время торжественного обеда 30 мая 1898 г.



Военный министр А. Н. Куропаткин

«Против желания русского монарха, противно интересам России война может возгореться. Это, конечно, будет большим несчастьем для всего мира, но собственно для России может быть несчастье еще более тяжкое – это несвоевременное, ранее полной победы окончание начатой борьбы. Русскому монарху придется проявить железную твердость характера, чтобы в случае неудачи первой кампании, после первых и тяжких последствий войны… противостоять советам со всех сторон признать Россию побежденной и заключить мир».

«Образовать из Северной Маньчжурии независимую или весьма условно зависимую от Китая провинцию, управляемую и подчиненную влиянию России, примерно на тех же условиях, на каких существует Бухарское ханство».

«Даже победоносная война с Японией будет тяжким наказанием для России, и история никогда не простит тем советникам государя, которые убедили его принять настоящие решения, если они приведут к войне. Это будет наказание за поставление сравнительно ничтожных для России интересов в Корее выше интересов Манчжурии, выше интересов Приамурского края. Это будет в особенности заслуженное наказание за то, что в делах Дальнего Востока мы не разобрались в коренном для России вопросе: мы, принимая решения, не взвешивали относительной важности этих дел с делами внутренней России и в особенности с делами, определяющими безопасность России на западной границе».

«Мы можем быть вполне спокойны за участок Приамурского края, мы ныне можем быть спокойны за судьбу Порт-Артура, и мы вполне надеемся отстоять Северную Маньчжурию».

«Расстаться не только с Южной Маньчжурией, но и с Квантунской областью, с Порт-Артуром включительно… Маньчжурский вопрос мог быть решен с выгодой для России, с сохранением ее достоинства и с восстановлением добрых… отношений с Китаем и Японией… Мы получаем возможность без войны присоединить к владениям России Северную Маньчжурию (пространством больше Франции)… Внесем спокойствие в дела не только России, но и всего света… Получим границу, удобную для обороны… Получим возможность не держать грозной эскадры на Дальнем Востоке».

«Избегая частных поражений до тех пор, пока прибывающими из России подкреплениями не получится превосходство сил, достаточное для поражения японской армии».

«Переход в наступление и вытеснение японцев сперва из Маньчжурии, а потом из Кореи… Десант в Японию, разбитие территориальных японских войск, борьба с народным восстанием, овладение столицами и особою императора».

«А кто же будет при нем (Куропаткине) Скобелевым?»

«Терпение, терпение и терпение, господа!»

«Я — Куропаткин, меня все бьют,

Во все лопатки войска бегут.

Закон мой — не жалеть своих,

Тикать умею за троих».

«Господа! О нас в России уже и думать позабыли, все заняты внутренними своими распорядками, реформами, сплетнями, а про войну уж не говорят».

Возвращение в строй

«Меня живого уложили в гроб и придавили гробовой крышкой. Я задыхаюсь от жажды дела. Преступников не лишают права умирать за Родину, а мне отказывают в этом праве».

«Жаль старика, да и не так он плох, как многие думают: лучше большинства наших генералов».



Генерал Куропаткин с летчиками Северного фронта

Снова в Туркестане

«Назначение А. Н. Куропаткина главным начальником Туркестанского края нельзя было не признать крайне своевременным и удачным. Он был уже по прежней своей деятельности крайне популярен среди всех народностей, населяющих Туркестан. Он любил туземцев, был доступен для них и внимательно входил во все их нужды, зная хорошо их быт. Менее чем через два месяца по прибытии в Ташкент рядом лёгких мер при посредстве преданных ему влиятельных туземцев он добился не только того, что вызванное вышеуказанными распоряжениями брожение среди населения прекратилось, но даже своевременно без ропота формировались этапные тыловые рабочие отряды и отправлялись на фронт».

«Чувствую себя помолодевшим и, ловя себя на радостном настроении, несколько смущаюсь: точно и неприлично генерал-адъютанту так радоваться революционному движению и перевороту. Но так плохо жилось всему русскому народу; до такой разрухи дошли правительственные слои, так стал непонятен и ненавистен государь, что взрыв стал неизбежен».

«Вы в Петрограде и затем во всей России произвели революцию с целью обеспечить победу. Разложив армию, вы пока сделали обратное: обратили армию в значительной её части в толпу вооружённых людей, для победы против немцев малоспособную. Для победы надо, чтобы начальник командовал, а не просил».

«Те, кто сваливает вину в развале армии на большевиков, лгут! Прежде всего, виноваты те, кто углублял революцию. Вы, господин Керенский! Большевики лишь черви, которые завелись в ране, нанесенной армии другими».



А. Куропаткин на пути в имение в Шешурино

«Людовику XVI народ Франции снял голову, и если я заслужил того же, пусть мой народ поступит так со мною. Но родину не покину».

«Бывший царский сановник генерал-адъютант А. Н. Куропаткин возвращается к месту своего жительства в Шешурино как корреспондент Академии Наук, и ему для самоохраны выдан самовзводный наган».

«Основателю сельскохозяйственной Наговской школы. Высокая честь любить землю и научно уметь трудиться на ней».



Могила Куропаткина