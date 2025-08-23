Гибель «Индианолы»
«Броненосец северян «Индианола»
Жизнь недорога. Эгей!
Там, спина к спине, у грота
Отражаем мы врага! Где кинжал и пистолеты?
Быть хорошему деньку!
Бей из пушек по бульварку
И дорогу тесаку!
Джордж Стерлинг
«Сердца трех» Джек Лондон
Корабли гражданской войны США. К зиме 1863 года река Миссисипи находилась в руках Союза, то есть северян, за исключением участка между Виксбургом, штат Миссисипи, и Порт-Хадсоном, штат Луизиана. Флот Союза был занят попытками удержать Миссисипи, пока его армия готовилась к предстоящим весенним кампаниям против Виксбурга и Порт-Хадсона. Ред-Ривер впадает в Миссисипи между Виксбургом и Порт-Хадсоном и потому была жизненно важным водным путем для снабжения всех видов гарнизонов Конфедерации. Чтобы нарушить эту линию снабжения из Техаса и северо-западной Луизианы, адмирал Дэвид Д. Портер решил провести несколько своих речных канонерских лодок на юг, мимо мощных артиллерийских батарей Виксбурга.
«Таранный флот полковника Эллета на Миссисипи». На переднем плане изображены корабли: «Монарх» (буква «М» между трубами), «Королева Запада» (с буквой «К») и «Львица» (буква «Л»). На левом заднем плане видны: «Швейцария» (с буквой «Ш» на гребном колесе), «Самсон» и «Ланкастер». Обратите внимание на тюки хлопка, сложенные на палубе для защиты котлов. Гравюра по рисунку Александра Симплота, опубликованная в журнале «Харперс Уикли» в 1862 году. — Фотография № NH 59007 в Военно-морском историческом центре США.
2 февраля 1863 года таран «Королева Запада» успешно прошёл мимо артиллерийских позиций Конфедерации у Виксбурга. «Королева» стала курсировать вверх и вниз по рекам Ред (Красная река) и Миссисипи и захватила несколько судов снабжения Конфедерации. Когда у нее закончилось топливо, Портер загрузил на баржу 20 000 бушелей угля и спустил её вниз по реке мимо батарей Виксбурга, где ее ожидала «Королева». Миссия по снабжению судна прошла успешно, и 13 февраля Портер на помощь «Королеве» отправил броненосную канонерскую лодку «Индианола» мимо Виксбурга.
Здесь следует отметить, что «Королева Запада» была совершенно необыкновенным боевым кораблем и выделялась даже среди «пароходов-жестянок» того времени. Изначально это был типичный миссисипский пароход с двумя гребными колесами в задней части. Но при переоборудовании в боевой корабль ее корпус был усилен, носовая часть заполнена твёрдой дубовой древесиной, а рулевая рубка защищена толстыми деревянными брусьями. Были добавлены три продольные переборки, укреплённые железными прутьями. От носа до кормы была установлена прочная дубовая балка, которая заканчивалась тараном. Большая декоративная буква «Q» была установлена на опорных тросах между двумя дымовыми трубами. Изначально она даже не была оснащена артиллерией. «Королева» должна была стать флагманом таранного флота полковника Эллета речного флота Соединенных Штатов и топить вражеские корабли исключительно таранным ударом.
«Королева Запада» атакует канонерскую лодку мятежников «Город Виксбург» у Виксбурга, штат Миссисипи, 2 февраля 1863 года. В этом бою «Королева Запада» протаранила броненосец южан «Город Виксбург»и подожгла его снарядами, пропитанными скипидаром, выпущенными из носового орудия. Гравюра из журнала «Харперс Уикли», 1863 г.
Но, как это часто случается в жизни, их встреча не состоялась, потому что во время патрулирования на Ред-Ривер «Королева» была захвачена конфедератами 14 февраля. Несмотря на повреждения, судно было отремонтировано и превращено в канонерскую лодку Конфедерации.
Теперь уже конфедеративная «Королева» вышла из Ред-Ривер в Миссисипи 24 февраля в сопровождении трёх других кораблей: таранного броненосца «Уильям Х. Уэбб» и канонерских лодок «Доктор Битти» и «Гранд Эра». Двигаясь на север, они столкнулись с «Индианолой» в 21:30 примерно в 30 милях к югу от Виксбурга и начали готовиться к бою. В последовавшем бою «Уэбб» и «Королева» несколько раз таранили «Индианолу» и причинили ей серьёзные повреждения. Последний таран «Уэбба» проделал пробоину в корме «Индианолы», и когда корабль наполнился водой, её командир лейтенант-коммандер Джордж Браун поднял белый флаг. «Доктор Битти» подтолкнул «Индианолу» к берегу, и конфедераты захватили ещё один повреждённый, но подлежащий ремонту корабль.
Захват «Королевы Запада» войсками Конфедерации на Красной реке недалеко от форта ДеРусси
Встревоженный министр ВМС Гидеон Уэллс телеграфировал адмиралу и командующему Миссисипской флотилией Дэвиду Портеру: «Катастрофическая потеря «Индианолы», если она не выведена из строя, может повлечь за собой самые серьёзные последствия для флота… Она слишком сильна, чтобы её оставлять на произвол судьбы, и должна быть уничтожена, если только, по вашему мнению, эта попытка не будет сопряжена с ещё большим риском. Если конфедератам удастся отремонтировать «Индианолу», она соединится с «Королевой Запада» и будет представлять серьёзную угрозу для флотов Союза выше Виксбурга и ниже Порт-Гудзона, а линия снабжения по Ред-Ривер останется открытой…».
Адмирал Д. Портер
«Черный террор» - поддельный броненосец адмирала Портера
У Портера на этот счет возник любопытный план. Он приказал своим плотникам построить деревянный плот длиной 300 футов (91 м). На плоту был установлен квадратный каземат с муляжом пушки, рубкой и двумя дымовыми трубами из бочек, соединённых друг с другом. В дымовых трубах стояли горшки, наполненные горящей смолой и паклей. По обе стороны «колесного судна» располагались покрываемые брезентом рубки. Причем на боковых сторонах рубок было написано: «Заблуждающиеся люди сдаются!». В дополнение к флагу США Портер установил второй флагшток с пиратским флагом, изображающим череп и скрещенные кости. Внешне этот замысловатый плот очень напоминал броненосец, причем весьма мощный. Экипаж на нем был самый минимальный, а главной его задачей было рулить так, чтобы плот оставался на быстрине и шел вниз самосплавом по течению реки!
Поддельный броненосец был выпущен в Миссисипи и успешно прошел мимо Виксбурга. Пушечный огонь городских батарей не смог его остановить, и он продолжил движение вниз по реке. В итоге вдоль по течению реки распространился слух, что еще один огромный броненосец северян движется на юг. «Королева» все еще ремонтировалась после полученных повреждений, полученных в бою с «Индианолой», и не могла принять участие в бою. Поэтому «Королеву» отправили вниз по реке вместе с «Доктором Битти» и «Уэббом». Они предупредили команду, работавшую на «Индианоле», о приближении федерального броненосца. Некоторые рабочие перебрались на спасающиеся бегством корабли, но многие остались на «Индианоле», так как просто не успели этого сделать, так быстро отходили вниз по реке суда конфедератов. Паника была столь сильной, что «Королева» врезалась в «Гранд Эру» и серьезно её повредила. В итоге команда рабочих на борту «Индианолы» осталась без какой бы то ни было поддержки.
Гравюра по эскизу Теодора Р. Дэвиса, опубликованному в журнале «Харпертс Уикли» в 1863 году, изображает операцию 25 февраля 1863 года, в ходе которой ВМС США спустили на воду по реке Миссисипи фальшивый броненосец (слева), из-за чего конфедераты уничтожили захваченный броненосец «Индианола». «Королева Запада» изображена справа». Корабль был затоплен у острова Пальмира
Поскольку броненосец янки приближался, офицер, командовавший рабочей командой, понял, что у него нет иного выбора, кроме как взорвать корабль, чтобы предотвратить его возвращение в руки северян. Вот он и уничтожил единственную пушку на борту и взорвал само судно, заодно уничтожив много боеприпасов и пороха. Тем временем грозный броненосец Союза сел на мель в нескольких милях от местонахождения «Индианолы». Спасательная команда с фальшивого корабля добралась берега и затем встретилась с кавалерией северян. В своём отчёте об инциденте командир кавалерии полковник Вирт Адамс отметил следующее: «За исключением винных и спиртных запасов «Индианолы», ничего спасти не удалось».
Еще одно «речное чудо» северян – «броненосец» «Форт Хиндман»
Но почему северянам было так важно уничтожить именно «Индианолу»? Дело в том, что в то время это был один из их самых современных и мощных речных броненосцев. Вот некоторые его характеристики: водоизмещение: 511 тонн; длина: 53 м или 175 м (?); скорость: 6 узлов (11 км/ч) или 9 узлов (17 км/ч); экипаж: около 100 человек. Судно было вооружено четырьмя гладкоствольными пушками Дальгрена: двумя 11-дюймовыми (28 см) орудиями и двумя 9-дюймовыми (23 см). Толщина железной брони составляла 3 дюйма (7,6 см).
Еще одна гравюра с изображением «Индианолы»
В передних казематах имелись амбразуры для двух орудий, стреляющих вперед, по одному с каждого борта, и еще два на корме, в заднем каземате, так что она могла стрелять двумя орудиями вперёд и назад и четырьмя – в бок. Судно выглядело очень внушительно, но его слабым местом, возможно, была уязвимость кормовой части против абордажных команд. Для атаки, как считали южане, потребуется два паровых катера. Один должен был бы принимать на себя огонь из носовой рубки, а второй – заходить под углом за пределы кормовых погонных лодок. При этом абордажной команде потребовался бы солидный запас ручных гранат и вооружение в виде револьверов.
Фотография «Индианолы» на мели
Ну а останки «Индианолы» были подняты в январе 1865 года и проданы позже в том же месяце на слом.
Информация