Современные револьверы «бодигарды»
И прочие сотни химер,
Ты друга верней не отыщешь,
Чем твой боевой револьвер!
Адам Линдсей Гордон
Рассказы об оружии. Прошлый материал про компактные пистолеты в целом читателям понравился, но был по нему задан и целый ряд вопросов. Прежде всего, об источнике информации, мол, вот «вы не про всё написали» (речь шла о патронах к пистолетам). А дело всё в том, что, как правило, такие материалы представляют собой рерайт статей из разных зарубежных журналов, в частности журнала «Ганз Интернейшнал».
Конечно, любую тему можно расширить, и, более того, расширять до бесконечности. Но стоит ли? Куда полезнее, на мой взгляд, дать читабельного объема текст, который может подтолкнуть читателя к самостоятельному поиску заинтересовавшей его информации. Не все читатели «ВО» у нас получают этот журнал, не все его читают. Так что лучше относительно небольшая информация, чем «роман» на 25–30 тысяч знаков, который в принципе в режиме онлайн не читается. А неточности в любом материале и были, и есть, и будут, поскольку они были у иностранных авторов. Каждый же и видит, и пишет по-своему. Но в определенной степени это и хорошо, потому что дает возможность нашим читателям блеснуть своей эрудицией и получить удовлетворение от многочисленных плюсов. Ну и было еще и пожелание прочитать о карманных револьверах для повседневного ношения. Выполняем эту просьбу…
Итак, рассмотрим лучшие 9-мм револьверы для повседневного ношения (в оригинале речь, по-видимому, идет о револьверах под 9-мм пистолетный патрон «Люгер»). Напомним, что извлечение гильз с помощью современного ускорителя — обоймы Full Moon Clip — происходит быстро и легко. Без неё оно в лучшем случае сомнительно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно, в зависимости от конструкции револьвера. Правда, магазины для пистолетов плоские и удобные, а вот обойма Moon Clip с патронами громоздкая и к тому же без них легко гнётся, если хранить её ненадлежащим образом. Но зато её удобно носить в кармане или в подсумке.
Однако, что вы получите, если скрестите проверенную временем револьверную платформу с самым популярным пистолетным патроном центрального воспламенения? Ответ будет такой: вы получили 9-мм револьвер под пистолетные патроны «Люгер». Револьвер – это оружие вне времени и по-прежнему высоко ценимое. И почему бы и нет? Помимо двуствольного ружья, мало какое огнестрельное оружие может похвастаться столь продолжительным опытом своего использования. Стрелок Дикого Запада Уайатт Эрп и современный нью-йоркский законник Джим Чирилло неоднократно использовали его в критических ситуациях, и он их обоих не подвел.
Так что револьвер отнюдь не устарел, он проверен временем. Хотя да, пистолет для современных стрелков все-таки более… «актуален», и он вдобавок постоянно эволюционирует в более удобные формы. Но в любом случае в результате применения лёгких алюминиевых рамок и систем без курка одним из набирающих популярность видов оружия для скрытого ношения в настоящее время является именно 9-мм револьвер. Хотя, по правде говоря, данная концепция отнюдь не нова.
Производители оружия десятилетиями втискивали калибр 9 мм и другие полуавтоматические пистолетные патроны в револьверы, создав таким образом многие классические модели. Например, .45 ACP M1917. Причем обоймы Moon — это стандарт для револьверов этого калибра.
А вот так с их помощью пистолетные патроны заряжаются в барабан револьвера!
Ну а в последние годы оружейники создали несколько отличных спортивных револьверов под этот патрон. Стрелки-спортсмены особенно выиграли от появления на рынке высокотехнологичных и тщательно проработанных револьверов. На ум приходят две такие модели: Smith & Wesson: PC Pro 986 и Ruger GP100 Match Champion. Однако и скрытое ношение не остается без внимания оружейников. И хотя выбор патронов для такого оружия уступает револьверным патронам .357 Magnum и .38 Special, варианты всё же есть. Вот почему интерес к 9-мм револьверам продолжает расти, а их ассортимент расширяется. Итак, что же потребителям этого оружия доступно сейчас? Мы рассмотрим пять вариантов 9-мм револьверов, подходящих для скрытого ношения. И первым среди них будет…
«Ругер» LCR
Матово-чёрный корпус и профиль барабана, напоминающий осиное гнездо, – этот лёгкий 9-мм револьвер (он также доступен в калибрах .38 Spc. и .357 Mag.) не победит ни в одном из «конкурсов оружейной красоты». Но это ему и не нужно, потому что опыт его продаж говорит о том, что его привлекательность для покупателей обусловлена такими важными показателями, как надёжностью и удобством, что делает его одним из самых востребованных современных револьверов для самообороны.
Главное преимущество LCR – исключительная скрытность, с которой мало какой револьвер может сравниться. Весом чуть больше 450 г без патронов, со стволом длиной 4,5 см и общей длиной 16,5 см, этот револьвер выглядит скромно и совсем не громоздко. Рамка у него из авиационного алюминия. То есть материал достаточно прочный, чтобы этот револьвер мог справиться с ролью запасного оружия, в котором можно использовать боеприпасы для полуавтоматического пистолета.
Несмотря на лёгкость этого пятизарядного револьвера, он может показаться неуклюжим, но этот недостаток легко исправить с помощью практики. «Ругер» имеет усилие спуска в 4,5 кг. Ну и благодаря использованию обойм он быстро перезаряжается. В целом, он заслуживает своего места среди лучших 9-мм револьверов. Цена: $859.
«Смит и Вессон» PC Pro 986
Традиции, традиции, традиции… Никуда от них не уйти, так что дизайн этого револьвера вполне узнаваем. Хотя, возможно, что этот револьвер и не совсем соответствует представлению вооруженного гражданина об идеальном скрытном 9-мм револьвере. Дело в том, что барабан у него вмещает не 5, а 7 патронов. Вмещая эти 7 патронов в свой вместительный титановый барабан, 986-й может посоревноваться с вместимостью многих микропистолетов калибра 9 мм, ставших хитом в последние годы. Рамка из нержавеющей стали. А титановый сплав, из которого сделан его барабан, позволил снизить вес револьвера до 989 г. без патронов.
Зарубежные эксперты подчеркивают, что этот револьвер разработан для соревнований. В режиме двойного действия он работает очень плавно и имеет более легкий спуск, нежели большинство серийных моделей, что значительно повышает его точность. Револьвер работает быстро благодаря ограничителю хода курка, который при быстрой стрельбе очень полезен. Вдобавок к этому, револьвер оснащён регулируемым целиком, что значительно увеличивает точность.
Вот только револьвер этот все-таки довольно тяжелый и… дорогой. Цена — $1259. К тому же прицельные приспособления и шпора курка могут застрять при извлечении. То есть «986» хорош в качестве 9-мм револьвера, превосходит многие образцы в своём классе, но это оружие не для всех.
Чартер Армз «Питбуль»
На оружейном рынке США есть и такой патрон, как .44 Smith & Wesson Special, также широко известный как .44 S&W Special, .44 Special, .44 Spl, .44 Spc или 10,9 × 29 мм. Это сугубо револьверный патрон центрального боя с бездымным порохом. Причем разработан он был компанией «Смит и Вессон» ещё в 1907 году и представлен в 1908-м. Ну а раз есть патрон, то уж и револьвер под него всегда найдется.
Таким револьвером для самообороны и скрытого ношения и стал «Бульдог» — револьвер, разработанный основателем компании Charter Arms Дугом МакКленаханом еще в 1973 году. Название «Бульдог» было данью уважения к револьверам «Веблей», имевшим такое же название. В 1980-х годах прошлого века это было самое продаваемое оружие в США, и оно стало визитной карточкой компании «Чартер Армз». К середине 1980-х годов их было выпущено более полумиллиона единиц, причем каждый год это количество увеличивалось примерно на 37 000 единиц. Вот только производство «Бульдогов» с 1992 года несколько раз приостанавливалось из-за банкротства компании.
Вот он, знаменитый «Бульдог» от компания «Чартер Армз»
Ну а время-то ведь идет, и на рынок очень хочется. Вот очередная компания «Чартер Армз» и решила выпустить нечто подобное популярному «Бульдогу», но только уже калибра 9 мм. Вот так револьвер десять лет тому назад револьвер «Питбуль» и появился!
Его создатели отказались от мун-обойм — полных или половинных — в пользу пружинных экстракторов. Вставляемый в барабан патрон у этого револьвера просто зажимается в каморе и останется до выброса, как и патрон с фланцем. Считается, что тот, кто имел дело с мун-обоймами, особенно часто используемыми и покоробленными, оценит преимущество такой системы. Кроме того, эта особенность делает оружие совместимым с ленточными ускорителями заряжания, которые хоть и не самые быстрые, но одни из самых удобных.
Во всех револьверах «Чартер Армз», начиная с «Бульдога», используется предохранительная планка. Курок ударяет по предохранительной планке, которая, в свою очередь, ударяет по ударнику, производя выстрел. Отделка револьвера из нержавеющей стали матовая, с пескоструйной обработкой, мушка наклонная, целик встроенный, а спусковой крючок, конечно, не полированный. Шпора курка закруглена, что, при некоторой сноровке, позволяет его выхватить, не опасаясь помехи. Цена этого 5-зарядного револьвера $520.
«Рок Айленд Армори» AL9.0
Интересно, что когда речь заходит о Rock Island Armory, большинство видят в ней сугубо американскую компанию. Однако в Штатах она появилась лишь в 1985 году, а создана была еще в 1905 году на Филиппинах. Бренд же «Rock Island Armory» был тогда же просто куплен филиппинцами. Сначала компания выпускала «кольты» 1911 года, но несколько лет назад к линейке товаров этой фирмы присоединился универсальный 9-мм револьвер, который, безусловно, подходит для оборонительных целей. Вместимость барабана AL9.0 — 6 патронов «Парабеллум», и он быстро перезаряжается с помощью обойм «мун-обойм».
Недостатком AL9.0 являются его габариты. Хотя его ширина 3,80 мм и длина ствола 7,62 мм более чем приемлемы, вес револьвера без патронов составляет 865 г., что не делает его лёгким. Но в целом он очень удобен для стрельбы, особенно учитывая и без того хорошо зарекомендовавший себя 9-мм калибр. У него удобная рукоятка и регулируемый целик, хотя последний и вызывает вопросы. Вот разве что шпора курка AL9.0 заметно выступает из корпуса. Цена револьвера $899.
«Таурус» 905
Бразильская фирма «Таурус» тоже выпускает 9-мм револьверы. Считается, что 905-й является более чем эффективным оружием самообороны, и что он удобен для пользователя. Конечно, этот револьвер со стальной рамкой имеет барабан всего на пять патронов, но это довольно стандартно для большинства револьверов скрытого ношения, независимо от калибра. 905-й компенсирует это меньшим весом и чуть меньшей шириной (3,5 см), чем другие 9-мм револьверы. Кроме того, он довольно обтекаемый, со встроенным целиком (с наклонной передней частью), а все его грани хорошо сглажены.
Единственный недостаток, по крайней мере, для некоторых, — это опять же шпора на курке, хотя это и не критично. Удобно также, что в 905-м используются обоймы Taurus Stellar Clips (и мун-обоймы тоже) для удержания патронов на месте — изящное инженерное решение, которое упрощает заряжание по сравнению с традиционными обоймами «мун». Как и любой 9-мм револьвер с таким заряжанием, он при должной практике быстро перезаряжается. Единственный недостаток 905-го — это значительное усилие спуска курка двойного действия, которое равно 5,5 кг. Есть и модель 905 со скрытым курком, однако она доступна только с стволом длиной 76,2 мм. Конечно, это всё ещё вариант для ношения, но жаль, что компания не выпустила аналогичную модель со стволом длиной 5 см. Цена револьвера $410.
