Современные револьверы «бодигарды»

8 490 39
Современные револьверы «бодигарды»


Забудь про товарищей тыщи
И прочие сотни химер,
Ты друга верней не отыщешь,
Чем твой боевой револьвер!



Адам Линдсей Гордон


Рассказы об оружии. Прошлый материал про компактные пистолеты в целом читателям понравился, но был по нему задан и целый ряд вопросов. Прежде всего, об источнике информации, мол, вот «вы не про всё написали» (речь шла о патронах к пистолетам). А дело всё в том, что, как правило, такие материалы представляют собой рерайт статей из разных зарубежных журналов, в частности журнала «Ганз Интернейшнал».

Конечно, любую тему можно расширить, и, более того, расширять до бесконечности. Но стоит ли? Куда полезнее, на мой взгляд, дать читабельного объема текст, который может подтолкнуть читателя к самостоятельному поиску заинтересовавшей его информации. Не все читатели «ВО» у нас получают этот журнал, не все его читают. Так что лучше относительно небольшая информация, чем «роман» на 25–30 тысяч знаков, который в принципе в режиме онлайн не читается. А неточности в любом материале и были, и есть, и будут, поскольку они были у иностранных авторов. Каждый же и видит, и пишет по-своему. Но в определенной степени это и хорошо, потому что дает возможность нашим читателям блеснуть своей эрудицией и получить удовлетворение от многочисленных плюсов. Ну и было еще и пожелание прочитать о карманных револьверах для повседневного ношения. Выполняем эту просьбу…

Итак, рассмотрим лучшие 9-мм револьверы для повседневного ношения (в оригинале речь, по-видимому, идет о револьверах под 9-мм пистолетный патрон «Люгер»). Напомним, что извлечение гильз с помощью современного ускорителя — обоймы Full Moon Clip — происходит быстро и легко. Без неё оно в лучшем случае сомнительно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно, в зависимости от конструкции револьвера. Правда, магазины для пистолетов плоские и удобные, а вот обойма Moon Clip с патронами громоздкая и к тому же без них легко гнётся, если хранить её ненадлежащим образом. Но зато её удобно носить в кармане или в подсумке.

Однако, что вы получите, если скрестите проверенную временем револьверную платформу с самым популярным пистолетным патроном центрального воспламенения? Ответ будет такой: вы получили 9-мм револьвер под пистолетные патроны «Люгер». Револьвер – это оружие вне времени и по-прежнему высоко ценимое. И почему бы и нет? Помимо двуствольного ружья, мало какое огнестрельное оружие может похвастаться столь продолжительным опытом своего использования. Стрелок Дикого Запада Уайатт Эрп и современный нью-йоркский законник Джим Чирилло неоднократно использовали его в критических ситуациях, и он их обоих не подвел.

Так что револьвер отнюдь не устарел, он проверен временем. Хотя да, пистолет для современных стрелков все-таки более… «актуален», и он вдобавок постоянно эволюционирует в более удобные формы. Но в любом случае в результате применения лёгких алюминиевых рамок и систем без курка одним из набирающих популярность видов оружия для скрытого ношения в настоящее время является именно 9-мм револьвер. Хотя, по правде говоря, данная концепция отнюдь не нова.

Производители оружия десятилетиями втискивали калибр 9 мм и другие полуавтоматические пистолетные патроны в револьверы, создав таким образом многие классические модели. Например, .45 ACP M1917. Причем обоймы Moon — это стандарт для револьверов этого калибра.


А вот так с их помощью пистолетные патроны заряжаются в барабан револьвера!

Ну а в последние годы оружейники создали несколько отличных спортивных револьверов под этот патрон. Стрелки-спортсмены особенно выиграли от появления на рынке высокотехнологичных и тщательно проработанных револьверов. На ум приходят две такие модели: Smith & Wesson: PC Pro 986 и Ruger GP100 Match Champion. Однако и скрытое ношение не остается без внимания оружейников. И хотя выбор патронов для такого оружия уступает револьверным патронам .357 Magnum и .38 Special, варианты всё же есть. Вот почему интерес к 9-мм револьверам продолжает расти, а их ассортимент расширяется. Итак, что же потребителям этого оружия доступно сейчас? Мы рассмотрим пять вариантов 9-мм револьверов, подходящих для скрытого ношения. И первым среди них будет…


«Ругер» LCR

Матово-чёрный корпус и профиль барабана, напоминающий осиное гнездо, – этот лёгкий 9-мм револьвер (он также доступен в калибрах .38 Spc. и .357 Mag.) не победит ни в одном из «конкурсов оружейной красоты». Но это ему и не нужно, потому что опыт его продаж говорит о том, что его привлекательность для покупателей обусловлена такими важными показателями, как надёжностью и удобством, что делает его одним из самых востребованных современных револьверов для самообороны.

Главное преимущество LCR – исключительная скрытность, с которой мало какой револьвер может сравниться. Весом чуть больше 450 г без патронов, со стволом длиной 4,5 см и общей длиной 16,5 см, этот револьвер выглядит скромно и совсем не громоздко. Рамка у него из авиационного алюминия. То есть материал достаточно прочный, чтобы этот револьвер мог справиться с ролью запасного оружия, в котором можно использовать боеприпасы для полуавтоматического пистолета.

Несмотря на лёгкость этого пятизарядного револьвера, он может показаться неуклюжим, но этот недостаток легко исправить с помощью практики. «Ругер» имеет усилие спуска в 4,5 кг. Ну и благодаря использованию обойм он быстро перезаряжается. В целом, он заслуживает своего места среди лучших 9-мм револьверов. Цена: $859.


«Смит и Вессон» PC Pro 986

Традиции, традиции, традиции… Никуда от них не уйти, так что дизайн этого револьвера вполне узнаваем. Хотя, возможно, что этот револьвер и не совсем соответствует представлению вооруженного гражданина об идеальном скрытном 9-мм револьвере. Дело в том, что барабан у него вмещает не 5, а 7 патронов. Вмещая эти 7 патронов в свой вместительный титановый барабан, 986-й может посоревноваться с вместимостью многих микропистолетов калибра 9 мм, ставших хитом в последние годы. Рамка из нержавеющей стали. А титановый сплав, из которого сделан его барабан, позволил снизить вес револьвера до 989 г. без патронов.

Зарубежные эксперты подчеркивают, что этот револьвер разработан для соревнований. В режиме двойного действия он работает очень плавно и имеет более легкий спуск, нежели большинство серийных моделей, что значительно повышает его точность. Револьвер работает быстро благодаря ограничителю хода курка, который при быстрой стрельбе очень полезен. Вдобавок к этому, револьвер оснащён регулируемым целиком, что значительно увеличивает точность.

Вот только револьвер этот все-таки довольно тяжелый и… дорогой. Цена — $1259. К тому же прицельные приспособления и шпора курка могут застрять при извлечении. То есть «986» хорош в качестве 9-мм револьвера, превосходит многие образцы в своём классе, но это оружие не для всех.


Чартер Армз «Питбуль»

На оружейном рынке США есть и такой патрон, как .44 Smith & Wesson Special, также широко известный как .44 S&W Special, .44 Special, .44 Spl, .44 Spc или 10,9 × 29 мм. Это сугубо револьверный патрон центрального боя с бездымным порохом. Причем разработан он был компанией «Смит и Вессон» ещё в 1907 году и представлен в 1908-м. Ну а раз есть патрон, то уж и револьвер под него всегда найдется.

Таким револьвером для самообороны и скрытого ношения и стал «Бульдог» — револьвер, разработанный основателем компании Charter Arms Дугом МакКленаханом еще в 1973 году. Название «Бульдог» было данью уважения к револьверам «Веблей», имевшим такое же название. В 1980-х годах прошлого века это было самое продаваемое оружие в США, и оно стало визитной карточкой компании «Чартер Армз». К середине 1980-х годов их было выпущено более полумиллиона единиц, причем каждый год это количество увеличивалось примерно на 37 000 единиц. Вот только производство «Бульдогов» с 1992 года несколько раз приостанавливалось из-за банкротства компании.


Вот он, знаменитый «Бульдог» от компания «Чартер Армз»

Ну а время-то ведь идет, и на рынок очень хочется. Вот очередная компания «Чартер Армз» и решила выпустить нечто подобное популярному «Бульдогу», но только уже калибра 9 мм. Вот так револьвер десять лет тому назад револьвер «Питбуль» и появился!

Его создатели отказались от мун-обойм — полных или половинных — в пользу пружинных экстракторов. Вставляемый в барабан патрон у этого револьвера просто зажимается в каморе и останется до выброса, как и патрон с фланцем. Считается, что тот, кто имел дело с мун-обоймами, особенно часто используемыми и покоробленными, оценит преимущество такой системы. Кроме того, эта особенность делает оружие совместимым с ленточными ускорителями заряжания, которые хоть и не самые быстрые, но одни из самых удобных.

Во всех револьверах «Чартер Армз», начиная с «Бульдога», используется предохранительная планка. Курок ударяет по предохранительной планке, которая, в свою очередь, ударяет по ударнику, производя выстрел. Отделка револьвера из нержавеющей стали матовая, с пескоструйной обработкой, мушка наклонная, целик встроенный, а спусковой крючок, конечно, не полированный. Шпора курка закруглена, что, при некоторой сноровке, позволяет его выхватить, не опасаясь помехи. Цена этого 5-зарядного револьвера $520.


«Рок Айленд Армори» AL9.0

Интересно, что когда речь заходит о Rock Island Armory, большинство видят в ней сугубо американскую компанию. Однако в Штатах она появилась лишь в 1985 году, а создана была еще в 1905 году на Филиппинах. Бренд же «Rock Island Armory» был тогда же просто куплен филиппинцами. Сначала компания выпускала «кольты» 1911 года, но несколько лет назад к линейке товаров этой фирмы присоединился универсальный 9-мм револьвер, который, безусловно, подходит для оборонительных целей. Вместимость барабана AL9.0 — 6 патронов «Парабеллум», и он быстро перезаряжается с помощью обойм «мун-обойм».

Недостатком AL9.0 являются его габариты. Хотя его ширина 3,80 мм и длина ствола 7,62 мм более чем приемлемы, вес револьвера без патронов составляет 865 г., что не делает его лёгким. Но в целом он очень удобен для стрельбы, особенно учитывая и без того хорошо зарекомендовавший себя 9-мм калибр. У него удобная рукоятка и регулируемый целик, хотя последний и вызывает вопросы. Вот разве что шпора курка AL9.0 заметно выступает из корпуса. Цена револьвера $899.


«Таурус» 905

Бразильская фирма «Таурус» тоже выпускает 9-мм револьверы. Считается, что 905-й является более чем эффективным оружием самообороны, и что он удобен для пользователя. Конечно, этот револьвер со стальной рамкой имеет барабан всего на пять патронов, но это довольно стандартно для большинства револьверов скрытого ношения, независимо от калибра. 905-й компенсирует это меньшим весом и чуть меньшей шириной (3,5 см), чем другие 9-мм револьверы. Кроме того, он довольно обтекаемый, со встроенным целиком (с наклонной передней частью), а все его грани хорошо сглажены.

Единственный недостаток, по крайней мере, для некоторых, — это опять же шпора на курке, хотя это и не критично. Удобно также, что в 905-м используются обоймы Taurus Stellar Clips (и мун-обоймы тоже) для удержания патронов на месте — изящное инженерное решение, которое упрощает заряжание по сравнению с традиционными обоймами «мун». Как и любой 9-мм револьвер с таким заряжанием, он при должной практике быстро перезаряжается. Единственный недостаток 905-го — это значительное усилие спуска курка двойного действия, которое равно 5,5 кг. Есть и модель 905 со скрытым курком, однако она доступна только с стволом длиной 76,2 мм. Конечно, это всё ещё вариант для ношения, но жаль, что компания не выпустила аналогичную модель со стволом длиной 5 см. Цена револьвера $410.
39 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +6
    Сегодня, 04:48
    Интересная статья. Автору good

    Но для России не актуальная увы. Когда у нас какой-то срам резиновый на строительном патроне за 75 тыс продается. Хотя у людей там щенячий восторг почему-то negative Да и с лицензией ОООП выбора тоже нет.
    Можно конечно сходить в тир и пострелять из спортивки какой-нибудь. Но это как с женщиной низкой социальной ответственности. Вроде результат достигнут, а удовлетворения - нет. recourse

    З.Ы. В СССР еще доводилось из Хайдуровского стрелять (марку увы не помню) . Да Наган подержать изъятый без патронов.
    1. Bongo Звание
      Bongo
      +6
      Сегодня, 05:02
      Цитата: Алексей_12
      Да Наган подержать изъятый без патронов.

      Наганы ещё 15 лет назад имелись в ВОХРе на стратегически важных предприятиях. Из личного опыта могу сказать, что это очень точное оружие при стрельбе с предварительным взводом. Но вот с патронами к ним была совсем бяда, их прекратили выпускать в конце 1940-х.
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -3
      Сегодня, 09:54
      Цитата: Алексей_12
      Но это как с женщиной низкой социальной ответственности. Вроде результат достигнут, а удовлетворения - нет.

      Я хочу оспорить ваше утверждение...Именно с женщиной низкой социальной ответственности можно достичь удовлетворения, а результата е будет никакого, если, разумеется, не пользоваться контрацептивами... feel
      1. Алексей_12 Звание
        Алексей_12
        0
        Сегодня, 10:02
        Ну, если вам лично это доставляет удовлетворение - это ваш потенциал.
        Цитата: ROSS 42
        Я хочу оспорить ваше утверждение.

        Я тут спорить не собираюсь.
        З.Ы. РОХа имеется. На охоту особо не езжу - но хватает, чтоб поддерживать навыки. Да и тема тут про короткоствол.
      2. Умник Звание
        Умник
        0
        Сегодня, 13:20
        Нормальные то женщины не дают чтоли?
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 04:52
    Совсем не спец по лёгкому стрелковому оружию, а здесь все в одном флаконе. Статью прочитал с удовольствием, Автору респект
  3. Bongo Звание
    Bongo
    +4
    Сегодня, 04:53
    Револьвер – это оружие вне времени и по-прежнему высоко ценимое.

    Лично мне полуавтоматический пистолет для повседневного ношения не нужен. А вот от крупнокалиберного револьвера двойного действия с рамкой из нержавеющей стали, предназначенного исключительно для ношения в тайге и на рыбалке я бы не отказался. В последние десятилетие на Дальнем Востоке из-за хищнических лесозаготовок и истребления лосося стало очень много агрессивных медведей, которых не редко можно встретить вблизи населённых пунктов.
    1. faiver Звание
      faiver
      +4
      Сегодня, 08:39
      стало очень много агрессивных медведей
      - а еще безмозглые автомобилисты прикармливают вышедших на дороги медведей.....
      1. Bongo Звание
        Bongo
        +3
        Сегодня, 09:53
        Цитата: faiver
        - а еще безмозглые автомобилисты прикармливают вышедших на дороги медведей.....

        И портят зверя, он в итоге перестаёт боятся человека, становится опасным и гибнет.
    2. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 08:46
      Против медведя далеко не каждый револьвер надежно поможет. 9 мм нельзя считать надежным средством против такого крупного зверя.
      1. Bongo Звание
        Bongo
        +1
        Сегодня, 09:54
        Цитата: solar
        Против медведя далеко не каждый револьвер надежно поможет. 9 мм нельзя считать надежным средством против такого крупного зверя.

        Минимум .357 Mágnum с экспансивной пулей.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 10:34
          0.50, только 0.50! Чтоб и с ног валило!
          Добрейшего! hi
          1. Bongo Звание
            Bongo
            +1
            Сегодня, 10:43
            Цитата: роман66
            Добрейшего! hi

            Привет!
            Цитата: роман66
            0.50, только 0.50! Чтоб и с ног валило!

            Учитывая, что я вешу меньше 70 кг, такой монстр скорей меня с ног отдачей свалит, а медведь помрёт от смеха.
            1. роман66 Звание
              роман66
              0
              Сегодня, 12:29
              медведь помрёт от смеха.

              Значит, задача выполнена, а подняться всегда можно
    3. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      0
      Сегодня, 08:48
      А вот от крупнокалиберного револьвера двойного действия с рамкой из нержавеющей стали, предназначенного исключительно для ношения в тайге и на рыбалке я бы не отказался.
      Извините, чисто профессиональный интерес, а для этих целей компактный двуствольный обрез 12ого калибра не подойдёт? Что такое оружие тоже запрещено в курсе.
      1. Bongo Звание
        Bongo
        +3
        Сегодня, 09:56
        Цитата: ИВЗ
        Извините, чисто профессиональный интерес, а для этих целей компактный двуствольный обрез 12ого калибра не подойдёт? Что такое оружие тоже запрещено в курсе.

        Я бы предпочёл компактное многозарядное нарезное оружие. Встречал человека, который на речку брал укороченную помпу, но таскаться с ней тяжело и мешкотно.
      2. faiver Звание
        faiver
        +1
        Сегодня, 10:16
        ну 5-6-7 патронов всяко лучше чем два.....
    4. garri-lin Звание
      garri-lin
      0
      Сегодня, 09:41
      Так зачем злить тех медвелей еще больше царапая им шкуру из револьвера???
      Иной раз пара экспансивок из СКСа не останавливает а Вы хотите револьвером?
      Сомнительно.
      1. Bongo Звание
        Bongo
        +3
        Сегодня, 10:00
        Цитата: garri-lin
        Так зачем злить тех медвелей еще больше царапая им шкуру из револьвера???

        Злить? Вы считаете, что я стреляю по каждому зверю которого вижу? Речь идёт исключительно о самообороне в экстренных ситуациях.
        Цитата: garri-lin
        Иной раз пара экспансивок из СКСа не останавливает а Вы хотите револьвером?

        Будь моя воля, я бы СКС для охоты вообще запретил. Слишком много подранков после него остаётся. И сомневаться вы можете в чём угодно, но существует достоверная статистика применения крупнокалиберных револьверов для самообороны от медведя на Аляске.
    5. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      0
      Сегодня, 09:48
      Цитата: Bongo
      В последние десятилетие на Дальнем Востоке из-за хищнических лесозаготовок и истребления лосося стало очень много агрессивных медведей

      Жалко медведей нельзя заготавливать sad но револьвер скрытого ношения может пригодится smile
      1. Bongo Звание
        Bongo
        0
        Сегодня, 10:48
        Цитата: aybolyt678
        Жалко медведей нельзя заготавливать

        На медведя практически никто специально не охотится, к тому же примерно 30% взрослых зверей заражены трихинеллёзом.
        Цитата: aybolyt678
        но револьвер скрытого ношения может пригодится

        Я категорически против скрытого ношения, только открытое и вне населённых пунктов.
    6. Nikname2025 Звание
      Nikname2025
      0
      Сегодня, 12:10
      А вот от крупнокалиберного револьвера двойного действия с рамкой из нержавеющей стали, предназначенного исключительно для ношения в тайге и на рыбалке я бы не отказался

      Ruger Super Redhawk Alaskan. Точно под ваше описание. Калибры .44 Magnum, .454 Casull/.45 Colt и .480 Ruger. Длина всего лишь 194 мм. Правда вес - 1,5 кг без патронов. Но проверен на практике. Гризли укладывает. И стоит не дорого - 1420 долларов.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 05:15
    «Ругер» LCR конечно хорош...легок,удобен,скрытен..можно даже в рукав куртки спрятать...не увидишь и не цепляется ни за что.
    От такого бы я не отказался для самозащиты...но увы...государство наших граждан боится...как бы чего не вышло.
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      0
      Сегодня, 08:38
      государство наших граждан боится...как бы чего не вышло.
      Насчёт государства не знаю, но я, гражданин этого государства, всю сознательную жизнь имеющий дело с оружием, реально боюсь. Пример. Моего знакомого третирует отморозок - пьяница - сосед по деревне. Здоровенное быдловатое создание - работник охраны с разрешением на оружие. Хамит, ворует, фактически грабит, распускает руки. Друг мечтает о легализации короткоствола для защиты. Спрашиваю:" - а твой сосед от приобретения волыны откажется? А что случись, кто первый пустит в ход оружие. Выстрел обороняющегося всегда второй, а в твоей ситуации всё закончится после первого." Не убедил. Заметил по своим знакомым кто приобрёл травматику - оружие меняет людей. Ствол в кармане - челюсть вперёд, снисходительно - покровительственный тон, в глазах ожидание приключений. Правда, со временем проходит. Короткоствол разрешать нужно, но необходимо выработать механизм адаптации общества к этому разрешению. А вот чем это опасно лично для гос.чиновников? Представляется как-то смутно.
      1. faiver Звание
        faiver
        +2
        Сегодня, 10:24
        А вот чем это опасно лично для гос.чиновников?
        - регулярным линчеванием, я еще помню заявления некоторых чинуш в лицо парням-инвалидам после обеих чеченских - "Я вас туда не посылал"....
  5. sub307 Звание
    sub307
    0
    Сегодня, 08:13
    " Хотя его ширина 3,80 мм и длина ствола 7,62 мм более чем приемлемы, вес револьвера без патронов составляет 865 г., что не делает его лёгким".
    winked Ага...- супер тонкий и сверхкороткий AL9.0 ! Свершилось чудо...! request
  6. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 08:42
    Итак, рассмотрим лучшие 9-мм револьверы для повседневного ношения

    Из рассматриваемых револьверов для повседневного ношения имеет смысл рассматривать разве что «Ругер» LCR. Таскать с собой постоянно вес больше полкилограмма- то еще удовольствие, что уж говорить о экземплярах весом более килограмма.
    Главная проблема любого оружия- это то что может не оказаться в тот момент, когда оно будет нужно просто потому, что его надоело таскать с собой. :((
  7. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    +1
    Сегодня, 09:03
    Пострелял в свое время из Нагана, прикольный аппарат
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 10:04
    И где-то такой револьвер можно приобрести...А для чего он может пригодиться в России?
    Закон о самозащите, который мог бы реабилитировать защищавшегося, работает в защиту нападающего. При помощи такого револьвера человек не в праве защититься от набросившегося на него алабая или какого другого свободно гуляющего агрессивного животного. Дома он лишняя морока и проблема хранения...
    Это мы в американском кино можем видеть варианты его использования, а в России даже тот же
    Цитата: Алексей_12
    срам резиновый на строительном патроне

    может оказаться отягчающим предметом, как и электрошокер или газовый баллончик...
    hi
  9. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 10:31
    Вячеслав Олегович! Спасибо за интересный для простого читателя ВО обзор!

    "Недостатком AL9.0 являются его габариты. Хотя его ширина 3,80 мм и длина ствола 7,62 мм более чем приемлемы, вес револьвера без патронов составляет 865 г., что не делает его лёгким. ..."

    Про ширину, наверное ошибка.
  10. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 10:42
    а в России даже тот же [quote=Алексей_12]срам резиновый на строительном патроне[/quote]
    может оказаться отягчающим предметом, как и электрошокер или газовый баллончик...
    hi[/quote]

    В нашей стране и поколотить подвернувшейся здоровенной веткой от спиленного дерева троих нападавших гопников, если у кого то будет перелом, можно считать превышением пределов...

    Но это ж не значит, что читать про гражданское огнестрельное оружие скрытого ношения в других странах не интересно.
    Как и не значит, что у нас всё плохо, а у них всё хорошо. И наоборот так же верно.
  11. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 10:46
    с собой постоянно вес больше полкилограмма- то еще удовольствие, что уж говорить о экземплярах весом более килограмма.
    Главная проблема любого оружия- это то что может не оказаться в тот момент, когда оно будет нужно просто потому, что его надоело таскать с собой. :(([/quote]

    Вес всего, что с собой, всегда мешает. Даже телефон. Даже ключи от квартиры.
  12. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 10:48
    Цитата: sub307
    " Хотя его ширина 3,80 мм и длина ствола 7,62 мм более чем приемлемы, вес револьвера без патронов составляет 865 г., что не делает его лёгким".
    winked Ага...- супер тонкий и сверхкороткий AL9.0 ! Свершилось чудо...! request

    И к чему такая язвительность?
    Вы заметили первым? Ну и напишите, что возможно "тут" ошибка.
  13. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 10:59
    Ствол в кармане - челюсть вперёд, снисходительно - покровительственный тон, в глазах ожидание приключений. Правда, со временем проходит. Короткоствол разрешать нужно, но необходимо выработать механизм адаптации общества к этому разрешению. А вот чем это опасно лично для гос.чиновников? Представляется как-то смутно.[/quote]

    На новостях на 20-ти основных телеканалов о том, что в стране за полгода разрешенного ношения гражданского огнестрельного оружия погибло более 500 тысяч граждан и осуждено более 800 тысяч граждан, граждане могут стать вежливее.
    Вы правы в том, что наличие в кармане чего то, что дает преимущество над окружающими, может не просто снижать уровень страха, но и превозносить самооценку.
  14. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 11:28
    Цитата: faiver
    А вот чем это опасно лично для гос.чиновников?
    - регулярным линчеванием, я еще помню заявления некоторых чинуш в лицо парням-инвалидам после обеих чеченских - "Я вас туда не посылал"....


    Вы искренне считаете, что все чиновники так говорили и тем, кто в ДРА служил, и тем, кто целостность РФ и в первый и во второй раз, защищал?
    Кто то точно так ляпнул. Это был не умный и самоуверенный чиновник.
    А большинство чинуш чем от солдафонов, торгашей, политиков, жруналистов, копроператоров, рабочих, инженегров, директоров заводов, капитанов пароходов, от и полицейских отличалось? Расположением рабочего места. А "нужно сделать хорошо" в стране было у всех. Начиная от "не произноси имя ЭТОГО", до опять дожди и картошки мало будет, в 7-м цеху есть МГТФ, у нас есть припой, а жгутов военпред не получит.
  15. Nikname2025 Звание
    Nikname2025
    0
    Сегодня, 11:59
    Рамка у него из авиационного алюминия.

    У револьвера Ruger LCR рамка из алюминий-цинкового сплава только в калибрах .22 LR, .22 Magnum и .38 Spl +P. В калибрах .357 Magnum, 9mm Luger и .327 Federal Magnum рамка изготовливается из легированной стали.
  16. balabol Звание
    balabol
    +1
    Сегодня, 12:09
    Задам провокационный вопрос обсуждающим вопрос владения короткостволом. Часто ли лично вам (не знакомым или каки-то персонажам из телевизора) живущим в режиме "обывателя" (не охота и военные действия) принесло бы пользу владение таким оружием. Скажу про себя. Я не помню ситуации когда бы потенциальное владение пистолетом упростило бы мне жизнь.
  17. Nikname2025 Звание
    Nikname2025
    0
    Сегодня, 12:27
    У Ruger LCR есть вариант Ruger LCRx с "классическим" курком.
  18. Saxahorse Звание
    Saxahorse
    0
    Сегодня, 12:55
    Недостатком AL9.0 являются его габариты. Хотя его ширина 3,80 мм и длина ствола 7,62 мм более чем приемлемы

    Похоже опечатка, видимо имели в виду сантиметры. Но выглядит забавно. smile