Боевые корабли Гражданской войны в США: модели, доступные всем и каждому
Модель знаменитого броненосца северян «Монитор» в масштабе 1:100
Слышите грохот пушек Форта Моултри!
А теперь вперёд, вперёд, вперёд, в бой!
Встретьте этих предателей с Юга
С железной волей.
И если ваша храбрость дрогнет, ребята,
Вспомните Банкер-Хилл.
Ура! Ура! Звёздно-полосатый флаг навсегда!
Ура! Ура! Наш союз нерушим!
Автор Фрэнсис Дж. Кросби
Южане! слышите, как вас зовёт ваша страна!
Вставайте! иначе вас постигнет участь хуже смерти! ...
слышите, как рокочут северные громы! ...
северные флаги развеваются на южном ветру; ...
ответьте им яростным вызовом!
растопчите проклятый союз!
Автор Альберт Пайк
История боевых кораблей в… простейших моделях. Многие читатели нашего сайта выражали желание познакомиться с моделями боевых кораблей периода гражданской войны Севера с Югом. Они и вид обычно имеют диковинный, и истории у них одна другой интереснее, а еще, что важно, они имеют минимум такелажа, который не нужно плести и нити которого постоянно перепутываются во время работы.
Готовая модель «Монитора» из бумаги и картона
И вот что оказалось: моделей боевых кораблей и южан, и северян выпускается очень даже много. Причем самое забавное, что модели эти собираются не из дерева, не из полистирола, а из бумаги! То есть они достаточно «демократичные» по цене, хотя вместе с дополнительными деталями, а они к ним тоже выпускаются, и стоят довольно прилично.
Его противник: броненосец южан «Вирджиния»
А это фототравленые детали к этому кораблю в масштабе 1:200. Плохо, что «Монитор» и «Вирджинию» выпускают в разных масштабах. Рядом их не поставить. А какая бы могла быть диорама, если еще «море» сделать красивым!
Отпечатанные детали и схема сборки броненосца «Вирджиния»
Лазерная резка к модели «Вирджинии»
Чем, вообще-то говоря, привлекают такие «бумажные модели» (в «» потому, что они теперь не только бумажные, но и с деталями из дерева и металла!). Начнем с высокого качества офсетной печати и на хорошей бумаге. Ее качество обеспечивает качественное склеивание клеем ПВА, она не отслаивается, а краска на бумаге от контактов с клеем не размазывается. Как правило, детали моделей печатаются на листах формата А4 и соединяются в альбом-книжку. Печать в большинстве случаев двухсторонняя, так что, вырезав деталь с одной стороны, вы можете не сомневаться, что с противоположной она тоже будет окрашена. Сборочные схемы всегда очень наглядны, а описание изготовления модели — точное. Обычно масштаб таких моделей 1:200. Он удобен для наших невеликих квартир. Но встречаются и модели в масштабе 1:100 и даже 1:25.
Броненосец северян «Каир»
К нему есть все, все дополнительные детали, начиная с гравированной палубы…
… и заканчивая фототравлеными деталями!
Есть и корпус «Каира» из нарезанных лазером деталей!
Таковыми, в принципе, были все бумажные модели прошлого века, разве что бумага на многих из них была довольно рыхлой. Зато сегодня такой бумаги в наборах уже нет. Мало того, появились производители, использующие современные технологии для изготовления дополнительных деталей бумажных моделей. Прежде всего, это комплекты лазерной резки. Обычно в этой технике делается «скелет судна» и его основные надстройки. Очень хорошо, что придумали еще и лазером не только вырезать детали моделей, но и гравировать палубы. Конечно, имея в руках бумажные палубы, вы всегда сможете наклеить на них «доски» из полосок шпона шириной 1,5–2 мм. Отдельные их неровности и шероховатости только лишь придадут вашей модели реализма, однако лазерная гравировка и очень красиво смотрится, и… экономит вам время на изготовление модели. Основной дополнительный материал для того же набора судна – шпангоуты и диаметральная плоскость – это картон: 0,5 мм, 1 мм и 1,5 мм. Добавляются к наборам сегодня и металлические детали «фототеч», полученные методом фототравления тонкого металла – обычно латуни.
Модель броненосца «Индианола» о котором мы рассказали в предыдущем материале...
Есть к нему и гравированные палубы…
и «мелочевка» из металла! Особенно удобны сделанные в такой технике поручни и трапы. Из бумаги их очень трудно вырезать
Единственное, что выдает «бумажное происхождение» таких моделей, это корпус. К сожалению, бумага гнется, но при этом не тянется. Поэтому полосы обшивки, ложась на шпангоуты, не дают такого поверхностного изгиба, какой должен быть. Именно поэтому я, если и использую картонно-бумажные модели и лазерную резку, заполняю пространство между шпангоутами пластилином и покрываю сначала слоем папье-маше, а затем оклеиваю досками (мешалками от кофе) и полосками шпона. Потом всё зачищается, и деревянный корпус у вас в руках.
Единственное, что надо при этом учесть, это размеры. Деревянный корпус будет больше бумажного. Поэтому детали резки следует… обрезать на будущую толщину обшивки. Кстати, именно поэтому лазерную резку деталей корпуса можно и не покупать. Картонные детали легче обрезать. Ведь пространство между ними все равно заполняется пластилином. Можно и самотвердеющей глиной, хотя это и дороже. Зато «глиняная болванка» корпуса прекрасно обрабатывается наждачной бумагой и дает идеально гладкую поверхность, на которую мокрая бумага не прилипает!
Но прежде чем говорить о самих моделях боевых кораблей, вернее, их особенностях, давайте обратим наше внимание на исходные образцы – все те же самые «миссисипские пароходы». Ведь среди них были и такие, у которых надстройки на нижней палубе практически отсутствовали. Поэтому достаточно было у них снять «верх», как можно было ставить на настил нижней палубы любой артиллерийский каземат по желанию.
Пароход «Америка». Просто находка для любителей «натурализма в моделизме». Тут тебе и паровые котлы видны, и всевозможные ящики, тюки, коробки, бревна, доски… А еще у него очень красивые трубы с навершиями, которые можно выточить, используя вместо токарного станка обычную дрель-шуруповерт!
Еще один похожий пароход. На нем тоже груз «что надо»: бочки и мешки
Следует напомнить также, что отличную модель парохода этого типа («Вестерн Ривер») производит фирма «Драфт», а у нас в России ее можно приобрести даже с лазерной резкой деталей корпуса и надстроек на нем!
«Вестерн Ривер» фирмы «Драфт». И бумага отличная, и очень хорошие чертежи. Ну, а как избежать изготовления бумажного корпуса, выше уже было рассказано
Радует, что все самые оригинальные боевые корабли северян и южан сегодня нашли свое воплощение во множестве бумажных моделей. В частности, есть модель броненосца «Чилликоте» — по сути, это был… «тупоносый плот», однако с боевым казематом и двумя гребными колесами.
Модель «Чилликоте»
Лазерная резка деталей корпуса броненосца «Чилликоте»
Еще один «фантастический корабль» (так его называют некоторые читатели ВО!) броненосец «Чокто»
Собранная, но немного не законченная модель этого корабля
Еще одно «чудо-юдо» гражданской войны в США: монитор «Осейдж» с гребным колесом
Корабль очень оригинальный и заслуживает более подробного рассказа. Назван в честь индейского племени (!). Имел длину 54,9 м и ширину 13,7 м. Нагрузка — 523 тонны. Двигательная установка: четыре паровых котла, двухцилиндровый двигатель пароходного типа. Максимальная скорость — 19 км/ч. Брал на борт 50 длинных тонн (51 т) угля. Экипаж — 100 офицеров и рядовых.
Вооружался двумя гладкоствольными пушками Дальгрена калибром 279 мм с обстрелом и вращающейся башней в 300°. Каждое такое орудие имело вес примерно 7300 кг и могло стрелять снарядами весом 61,7 кг на расстояние 3340 м при угле возвышения 15°. Броня башни – 152 мм (кованое железо), а корпуса — 64 мм. Толщина броневых листов корпуса и палубы в районе гребного винта составляла 32 мм. Корабль принимал активное участие в боях, несколько раз садился на мель (!), а в марте 1865 года подорвался на мине и затонул. Через два года был поднят и продан на лом за… 20 467 долларов!
А вот это его фото 1864 г., сделанное в штате Луизиана, просто нельзя не показать. Приглядитесь… Амбразуры башни с орудиями смотрят вперед. Но на башне сбоку тоже нарисованы две амбразуры. Зачем? А чтобы пугать противника на берегу! К тому же снайперы южан начинали стрелять по этим амбразурам и просто даром расходовали боеприпасы!
«Албермайль» — один из сильнейших броненосцев южан
Корабль был назван в честь города Албемарль и залива Албемарль, которые, в свою очередь, были названы в честь Джорджа Монка, 1-го герцога Албемарля, одного из первых лордов-собственников колонии Каролина. Имел водоизмещение 376 тонн. Длина 48 м. Ширина 10,8 м. Осадка около 2,7 м. В отличие от других броненосцев, бронированный каземат в центре корпуса у него был не прямоугольным, а октагональным, что позволяло увеличить сектора обстрела орудий, не увеличивая их количества. Вооружение: два 163-миллиметровых нарезных дульнозарядных орудия Брука. Был потоплен в результате атаки минного катера с шестовой миной.
А вот так он воевал: «Артиллерийский расчёт военного корабля США «Майами» становится свидетелем того, как военный корабль Конфедерации «Албемарль» топит военный корабль США «Саутфилд», 19 апреля 1864 года». Картина художника Тома Фримена.
В целом достаточно простых моделей боевых кораблей периода Гражданской войны в США выпускается на редкость много, причем разными фирмами, в разных масштабах и в разных странах. То есть эти модели пользуются очевидной популярностью!
