Боевые корабли Гражданской войны в США: модели, доступные всем и каждому



Модель знаменитого броненосца северян «Монитор» в масштабе 1:100

В бой! Патриоты, в бой!

Слышите грохот пушек Форта Моултри!

А теперь вперёд, вперёд, вперёд, в бой!

Встретьте этих предателей с Юга

С железной волей.

И если ваша храбрость дрогнет, ребята,

Вспомните Банкер-Хилл.







Ура! Ура! Звёздно-полосатый флаг навсегда!

Ура! Ура! Наш союз нерушим!

Автор Фрэнсис Дж. Кросби

Южане! слышите, как вас зовёт ваша страна!

Вставайте! иначе вас постигнет участь хуже смерти! ...

слышите, как рокочут северные громы! ...

северные флаги развеваются на южном ветру; ...

ответьте им яростным вызовом!

растопчите проклятый союз!

Автор Альберт Пайк



Готовая модель «Монитора» из бумаги и картона



Его противник: броненосец южан «Вирджиния»



А это фототравленые детали к этому кораблю в масштабе 1:200. Плохо, что «Монитор» и «Вирджинию» выпускают в разных масштабах. Рядом их не поставить. А какая бы могла быть диорама, если еще «море» сделать красивым!



Отпечатанные детали и схема сборки броненосца «Вирджиния»



Лазерная резка к модели «Вирджинии»



Броненосец северян «Каир»



К нему есть все, все дополнительные детали, начиная с гравированной палубы…



… и заканчивая фототравлеными деталями!



Есть и корпус «Каира» из нарезанных лазером деталей!



Модель броненосца «Индианола» о котором мы рассказали в предыдущем материале...



Есть к нему и гравированные палубы…



и «мелочевка» из металла! Особенно удобны сделанные в такой технике поручни и трапы. Из бумаги их очень трудно вырезать



Пароход «Америка». Просто находка для любителей «натурализма в моделизме». Тут тебе и паровые котлы видны, и всевозможные ящики, тюки, коробки, бревна, доски… А еще у него очень красивые трубы с навершиями, которые можно выточить, используя вместо токарного станка обычную дрель-шуруповерт!



Еще один похожий пароход. На нем тоже груз «что надо»: бочки и мешки



«Вестерн Ривер» фирмы «Драфт». И бумага отличная, и очень хорошие чертежи. Ну, а как избежать изготовления бумажного корпуса, выше уже было рассказано



Модель «Чилликоте»



Лазерная резка деталей корпуса броненосца «Чилликоте»



Еще один «фантастический корабль» (так его называют некоторые читатели ВО!) броненосец «Чокто»



Собранная, но немного не законченная модель этого корабля



Еще одно «чудо-юдо» гражданской войны в США: монитор «Осейдж» с гребным колесом



А вот это его фото 1864 г., сделанное в штате Луизиана, просто нельзя не показать. Приглядитесь… Амбразуры башни с орудиями смотрят вперед. Но на башне сбоку тоже нарисованы две амбразуры. Зачем? А чтобы пугать противника на берегу! К тому же снайперы южан начинали стрелять по этим амбразурам и просто даром расходовали боеприпасы!



«Албермайль» — один из сильнейших броненосцев южан



А вот так он воевал: «Артиллерийский расчёт военного корабля США «Майами» становится свидетелем того, как военный корабль Конфедерации «Албемарль» топит военный корабль США «Саутфилд», 19 апреля 1864 года». Картина художника Тома Фримена.