«Линия Мажино по-украински» или как история повторяется

Украинская «линия Мажино»

«Украина отправляет на фронт своих самых опытных бойцов. Азовские войска заняли позиции на одном из самых сложных оборонительных рубежей на Покровском фронте. Существует серьезный риск того, что два последних крупных города в этом районе — Славянск и Краматорск — могут быть отрезаны от Большого Днепровского региона, в результате чего Харьков останется единственным маршрутом снабжения. Если Украина не сможет ликвидировать несколько сотен российских солдат, наступающих пешком и вдали от собственной логистики, удержать регион будет крайне сложно. Многие мои контакты и военные источники это подтверждают».

Вместо заключения

«Для россиян Донбасс — это плацдарм для будущего нового наступления. Если мы уйдем с Донбасса, мы начнем третью войну. Несколько лет – и у Путина будет открыт путь в Запорожье, Днепровскую область и Харьков».