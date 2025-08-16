«Линия Мажино по-украински» или как история повторяется
Все ждут встречи президентов двух ведущих держав мира. На этом фоне как-то обесценились многие важные новости. В частности, изменение тактики со стороны ВСУ, нашего Добропольского прорыва, подготовки ССО к контрнаступлению на приграничные территории России и прочее.
Все ждут какого-то дипломатического прорыва, чего-то грандиозного. При этом совершенно забывая, что с дипломатией между РФ и США пока что полный швах. И этим самым «дипломатическим прорывом» является уже сама встреча президентов! Украинский вопрос, если и будет подниматься, будет далеко не самым главным. Так, проходным. Просто зондирование «тонкости кишки».
Теперь о подготовке украинцами «контрнаступа». Пока не могу сказать, где и когда это произойдет. Не знаю. Вывод делаю исходя из того, что с ЛБС «исчезают» подразделения ГУР. Плавно, почти незаметно, ССО выводят с передовой якобы на переформирование и доукомплектования.
Но ССО — это не тероборона. Кого попало туда не берут. Скорее всего, нам следует поспрашивать пограничников и ГРУ о том, где на границе появились свежие «пограничники» или «мобилизованные». Думаю, на момент выхода материала это уже будет известно. Киеву нужна «перемога», а значит…
Кстати, в связи с этим я затронул и вопрос о новой тактике ВСУ. Не думаю, что «контрнаступ» будет таким же самоубийственным, как заход в Курскую область. Из некоторых источников известно, что ССО теперь используют совершенно другую тактику «просачивания» в наш тыл. Научно-технический прогресс в действии.
Местность и использование обеими сторонами большого количества дронов на корню «зарубило» ещё недавно эффективную тактику действий малыми группами. Сегодня идет охота за любым бойцом. Один дрон — один боец. Такая вот арифметика. В таких условиях любой выход разведгруппы, даже в ближайший тыл противника, уже риск.
Поэтому сегодня ССО перешли на работу двойками с использованием маскировочных теплоизоляционных пончо. Если говорить упрощенно, пара выходит на маршрут под прикрытием пончо. При этом командир контролирует маршрут и маскировку с помощью дрона. В конечной точке маршрута двойка обживается и ждет других. Происходит сосредоточение группы.
Думаю, по этой схеме будет проведен «контрнаступ». Задачи захватить и оборонять объект нет. Нужно громко пошуметь для создания пиар-картинки. А для этого не нужно «мясо». Нужны профи. Тем более, что в тылу и у нас не все гладко. Боевых частей мало или нет вовсе. Как нет и мобильных групп уничтожения диверсантов, способных прибыть на место прорыва в считанные часы.
Украинская «линия Мажино»
Теперь о том, ради чего я вообще пишу этот материал. О нашей красиво исполненной операции по выходу в тыл обороны ВСУ в районе города Доброполье. В прессе по каким-то непонятным причинам очень мало внимания уделяется тому, почему ВСУ были так уверены в возможности длительной обороны именно этого укрепрайона.
И дело тут не только в том, что Красноармейск достаточно крупный город. Не в том, что там легко обороняться, нанося крупные потери наступающим. Дело в... истории. Той, ещё дореволюционной да и советской. Край богат месторождениями угля. До революции там существовало множество частных мелких шахт. После революции многие шахты объединили, но часть «забыли».
Таким образом, Красноармейск и окрестности — это не только город и террионы, это развитая сеть подземных коммуникаций, некоторые из которых даже не нанесены на карту. А это возможность быстрой переброски подразделений не только в городе, но и в окрестностях, создание складов продовольствия и арсеналов, госпиталей и прочих вспомогательных подразделений.
Исходя из этих соображений, противник и построил сложную систему обороны, в основу которой легла идея главного узла, коим и стал Красноармейск. Именно на этом рубеже, точнее на линии, ВСУ соорудили своеобразную «линию Мажино» (сравнение мое). Элита обороны, наиболее подготовленные части и соединения переброшены именно в город.
Простое перечисление скажет достаточно. 9-й армейский корпус: 47-я бригада Магура, 68-я егерская бригада, 100-я бригада, 142-я пехотная бригада. 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ: 25-я десантная бригада в составе 425-го ОШП и 14-й БрОП НГУ; 71-я егерская бригада, 148-я бригада и 3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины. Гарнизон Красноармейска и ближайших окрестностей! Глубина обороны в этом случае — это 10–15 км, в зависимости от рельефа.
А вот дальше. Нет подготовленных резервов у ВСУ! Вот и бросили на вторую линию «мобиков», тех самых, кого отлавливают ТЦК-шники. Все прекрасно понимают, что «отловленные» не могут быть так же мотивированы, как добровольцы или ветераны из 47-й бригады и другие, кто стоит на передке. Для одноразового боя пригодны, а дальше… При этом подготовленные для обороны опорники там реально существуют в большом количестве.
На этом и «сыграли» наши подразделения. Здоровая наглость, отвага и знание противника. Когда начался прорыв, «мобики» даже не сообразили, в чем дело. На первой линии спокойствие, а на второй — ад. Связь глючит, штурмы напирают. Ну и... Командование принимает решение отойти на ранее подготовленные позиции. Отступают, бросив подготовленные опорники!
Таким образом, на сегодня в наших руках сёла Панковка, Вольное, Новое Шахово, Новый Донбасс, Ивановка, Рубежное, Кутузово, Нововодяное, а также Золотой Колодезь. Наступление продолжается. Под вопросом Кучеров Яр и рубеж Марьевка-Петровка-Новотроицкое. Судьба Доброполья тоже незавидна. Город в низине. Оборонять его долго не получится. Опять же, на момент выхода материала вполне возможно, и он будет наш.
Ну и о перспективе. Какова глобальная цель русской армии? Думаю, что сейчас главной целью следует считать полное освобождение Донбасса, что позволит выбить у противника «козырь», о котором упорно говорят в Европе и Киеве. Я об обмене территориями. Освобождение всей территории Донбасса также существенно остудит воинственность Брюсселя.
Мне кажется, не умаляя значение других, главное направление на сегодня — это Очеретино и далее к Барвенково. Именно там находится ключ к освобождению Донбасса. Это, кстати, уже когда-то наши командиры поняли. Еще в 1942 году в ходе Барвенковско-Лозовской операции.
А что нам предложит противник? Вопрос не менее важен, чем то, что предложим мы. Маневр войсками не раз спасал положения в, казалось бы, безнадежных ситуациях в мировой истории. Но тут говорить о военной логике не стоит. Клоун — артист-юморист, и для него главное — аплодисменты зала, т. е. Европы.
Отсюда не стоит ожидать вывода наиболее боеспособных соединений на опасные направления. Потеря села — это с точки зрения имиджа ничего, а вот потеря крупного города — это огромные репутационные потери. Потому и будут сидеть войска в Красноармейске, Славянске, Изюме и Краматорске до последнего. Будут затягивать русскую армию в уличные бои. Длительные и монотонные.
Уличные бои как способ остановки русского наступления. Интересный ход. Русскую армию остановит... осенняя распутица. И в целом — перемога. Ну не совсем, но... Остановили же. Завязли русские в полях и уличных боях. Ну а пока приведу цитату из Юлии Мендель, бывшего пресс-секретаря Зеленского, косвенно подтверждающие мои выводы о желании оборонять города:
Вместо заключения
Ситуация на фронте быстро меняется. Такой скорости развития событий я не видел давно. Да и ситуация в международной политике тоже. Друзья перебегают в стан врагов, враги ищут встреч и хотят стать друзьями.
Возвращаясь к началу материала, к надеждам некоторых читателей на какие-то договоры или соглашения, которые остановят войну в ближайшее время, приведу слова Зеленского из его недавнего заявления. Слова, на которые необходимо обратить внимание. Слова, которые нужно обязательно учитывать на переговорах любого уровня:
Вот потому-то и незачем нашим военным обращать внимание на треп в СМИ. Делать свое дело, зная, что окончание войны не зависит от решения Вашингтона, Москвы, Брюсселя, Лондона или Киева. Войну заканчивает простой солдат, когда уничтожает последний опорник противника.
Сегодня важно перерезать все пути логистики для обороняющихся городов. Лишить гарнизоны всяческой помощи. И мы можем это сделать...
