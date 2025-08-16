Затянувшийся проект и быстрый финал: уничтожено производство ОТРК «Сапсан»

9 353 8
Затянувшийся проект и быстрый финал: уничтожено производство ОТРК «Сапсан»
Макет перспективного украинского ОТРК, показанный в 2018 г.


На протяжении долгих лет Украина пыталась разработать свой собственный оперативно-тактический ракетный комплекс, получивший название «Сапсан». В последние годы, пользуясь поддержкой из-за рубежа, она начала готовить серийное производство и рассчитывала начать боевое применение новых изделий. Однако в течение нескольких последних недель все ключевые производственные площадки, задействованные в проекте «Сапсан», были уничтожены российской армией.



Затянувшаяся разработка


Первые предложения о создании собственного украинского ОТРК появились ещё в первой половине девяностых годов. Такой проект планировалось разработать с использованием имеющейся научной и технической базы, оставшейся после распада СССР. Тем не менее, реальных результатов эти работы не дали.

В середине двухтысячных, после первого «майдана», запустили новый проект такого рода, получивший обозначение «Сапсан». В течение нескольких следующих лет удалось выполнить эскизный проект, но работы столкнулись с нехваткой финансирования. Из-за этого в течение некоторого времени новости о новом ОТРК в основном сводились к теме поиска и выделения денег.

Проект «Сапсан» на время останавливался, но в 2015 г., после нового государственного переворота, его возобновили. Звучали самые смелые обещания, касавшиеся характеристик будущего комплекса, темпов производства и т. д. Однако общая сложность проекта и другие факторы привели к серьёзному затягиванию работ.

Головным разработчиком нового ОТРК стало КБ «Южное» (г. Днепропетровск). В производстве должны были участвовать несколько предприятий разных отраслей. От них требовалась различная электроника, топливо для двигателей и иные компоненты. В целом речь шла о достаточно сложной для современной Украины кооперации.


На территории одного из украинских предприятий

О первых реальных результатах проекта «Сапсан» сообщили всего несколько месяцев назад. Так, в преддверии нового 2025 г. украинское руководство заявило о начале испытаний такого ОТРК. В официальных материалах даже показали видео пуска ракеты. Однако вскоре выяснилось, что эти кадры позаимствовали у Южной Кореи, и на них был запечатлён ракетный комплекс её производства.

В мае 2025 г. украинское руководство рассказало иностранной прессе о начале боевого применения ОТРК «Сапсан». В середине июня похвастались запуском серийного производства. При этом появление серийных изделий или попытки их применения ничем не подтверждались.

Ракеты под ударом


В ходе принудительной демилитаризации, российская армия регулярно наносит удары по военно-промышленным объектам Украины. Неоднократно целями для ракет и БПЛА становились предприятия и иные объекты, задействованные в разработке и производстве ракетного вооружения. В частности, был нанесён существенный урон проекту «Сапсан».

В середине ноября 2024 г. российская армия нанесла удар по одному из предприятий, задействованных в производстве изделий «Сапсан». Подробности этой операции тогда не сообщались.

18 апреля 2025 г. высокоточное оружие сухопутного и морского базирования, а также БПЛА атаковали один из украинских полигонов, где шли испытания ОТРК «Сапсан». Им удалось уничтожить различные изделия и объекты на полигоне, а также зенитный ракетный комплекс NASAMS, прикрывавший их.


Удары в ноябре и апреле нанесли определённый урон украинскому проекту. Как теперь известно, одновременно с этим шла подготовка полномасштабной операции по полному выведению из строя производства ракет и других средств «Сапсана».

Уничтожение производства


14 августа 2025 г. министерство обороны и Федеральная служба безопасности России рассказали о проведении длительной и сложной операции по пресечению производства украинских ОТРК. Два ведомства раскрыли часть сведений разного рода и отчитались о достигнутых результатах.

Сообщается, что в прошлом году наша разведка узнала о подготовке серийного производства «Сапсанов». Украина собиралась строить ракеты с дальностью до 750 км и использовать их для террористических атак по российским городам на удалении от зоны боевых действий.

Разными средствами и способами ФСБ смогла определить круг предприятий, задействованных в проекте «Сапсан». Так, сборку ракет, двигательных установок и других агрегатов должен был освоить Павлоградский механический завод. Твёрдое топливо для двигателей стало результатом сотрудничества Павлоградского химического завода, а также ГосНИИ химических продуктов и казённого завода «Звезда» (оба из г. Шостка).

Также удалось выявить и подтвердить иностранное участие. Так, 21 мая Минобороны Украины получило от заводов-участников проекта конструкторскую документацию для предоставления неким зарубежным партнёрам.



Одно из украинских предприятий до и после удара

Уже 28 мая состоялась встреча украинского руководства с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Последний заявил о готовности выделить деньги на производство украинских ОТРК. Затем представители Бундесвера говорили о возможности передачи серийных ракет в войска в конце июля.

Российская армия не позволила выполнить такие планы. В течение июля она выполнила несколько комбинированных ударов по предприятиям и организациям, связанным с проектом «Сапсан». По итогам этих атак разрушен ряд цехов всех предприятий-участников производства, нанесён большой урон заводской инфраструктуре, а также нарушены производственные цепочки. Дальнейшее производство ОТРК и их компонентов фактически невозможно. Как и в прошлых ударах, также были уничтожены системы ПВО иностранного производства.

Кроме того, в распоряжении нашей разведки оказалась ценная информация об организации работ и их участниках. Также выявлены коррупционные схемы на производстве и собраны компрометирующие материалы на руководителей работ. Как и когда используют эту информацию, по понятным причинам неизвестно.

Проект без перспектив


Украина потратила почти 20 лет на разработку своего собственного ОТРК и смогла довести его до стадии испытаний и запуска серийного производства. При этом ей не удалось выполнить все задачи самостоятельно, и недавно пришлось договариваться с Германией о финансовой помощи.

В свою очередь, Россия следила за ходом проекта «Сапсан» и готовила меры по пресечению его развития. Так, ранее нанесли отдельные удары по задействованным объектам, которые затруднили проведение дальнейших работ. Затем, в июле, состоялась серия атак, в результате которых производство украинских ОТРК стало невозможным.



Из информации от Минобороны и ФСБ следует, что в ходе ударов были поражены все основные составляющие производства «Сапсанов». Выбиты мощности по изготовлению корпусных конструкций, приборов и двигателей. Также пострадала или уничтожена конструкторская и технологическая документация. Дальнейшая сборка ракет и других средств ОТРК фактически невозможна.

Вполне возможно, что Украина попытается восстановить поражённые объекты или перенести производство комплексов на новые площадки. Однако в сложившейся ситуации решить такую задачу будет крайне трудно, если вообще возможно. Для новой организации производства нужно восстановить или построить заново ряд предприятий и мощностей. При этом строить производство придётся в условиях постоянного противодействия российской армии.

Также следует учесть, что и в более простых условиях Украина сталкивалась с проблемами при разработке и организации производства ракетных комплексов. Для выполнения всех требуемых работ и запуска серии ей пришлось обращаться за помощью к иностранным партнёрам.

Нельзя исключать, что Германия или иные страны уже рассматривают возможность содействия восстановлению производства «Сапсана». Однако на это потребуется слишком много сил и средств. Подобное предложение могут посчитать чрезмерно сложным и нецелесообразным.

Таким образом, по итогам недавней совместной операции Минобороны и ФСБ, можно предполагать, что в истории проекта «Сапсан» поставлена точка. Его возобновление и восстановление производства практически невозможны. При этом любые попытки сделать это вновь будут пресечены при помощи высокоточного оружия.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 04:34
    Немецкие инвесторы сейчас чешут себе головы,стоит ли вкладываться в дело где уже потеряно несколько миллиардов евро.
    Процесс демилитаризация Украины надо доводить до конца.
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 04:57
    Ещё бы эти удары неплохо было бы закрепить и отполировать ФАБами. Для полного закрепления успеха wink
  3. KCA Звание
    KCA
    +2
    Сегодня, 05:07
    "Сосан", откуда у них свои разработки? "Точка" или СКАД, КБ "Южное" нихрена ничего не разрабатывало а занималось адаптацией КД под юкраинские заводы, да ещё КД сливало во все стороны, незадорого
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    -2
    Сегодня, 05:45
    Угроза будет купирована после полной денацификации шумерии с возвратом в Россию всех исторических территорий … гадюшник для упоротых (ну надо ж высылать куда-либо этот контингент) создать из львовской и ивано-франковской областей с передачей их пшекам пусть сами окончательно решают шумерский вопрос
    1. Елис_С Звание
      Елис_С
      -1
      Сегодня, 10:06
      создать из львовской и ивано-франковской областей с передачей их пшекам

      Карпаторуссы чем провинились?
      Это - тоже Русь!
      Задачи СВО для всей 404 одинаковые.
  5. ankir13 Звание
    ankir13
    0
    Сегодня, 05:46
    Рейнметалл на своих площадях теперь "помогать" будет. С ангельскими партнёрами в совокупности, ну и французи шведцы бельгийцы подмогут...
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 07:25
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Процесс демилитаризация Украины надо доводить до конца.
    Лучше процесс ее полной утилизации
  7. drags33 Звание
    drags33
    -1
    Сегодня, 09:59
    Участвовать в создании предприятий ВПК на б/украине сегодня - это все равно, что строить зАмки из песка... Первой же волной все смоет )))))