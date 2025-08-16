Затянувшийся проект и быстрый финал: уничтожено производство ОТРК «Сапсан»
Макет перспективного украинского ОТРК, показанный в 2018 г.
На протяжении долгих лет Украина пыталась разработать свой собственный оперативно-тактический ракетный комплекс, получивший название «Сапсан». В последние годы, пользуясь поддержкой из-за рубежа, она начала готовить серийное производство и рассчитывала начать боевое применение новых изделий. Однако в течение нескольких последних недель все ключевые производственные площадки, задействованные в проекте «Сапсан», были уничтожены российской армией.
Затянувшаяся разработка
Первые предложения о создании собственного украинского ОТРК появились ещё в первой половине девяностых годов. Такой проект планировалось разработать с использованием имеющейся научной и технической базы, оставшейся после распада СССР. Тем не менее, реальных результатов эти работы не дали.
В середине двухтысячных, после первого «майдана», запустили новый проект такого рода, получивший обозначение «Сапсан». В течение нескольких следующих лет удалось выполнить эскизный проект, но работы столкнулись с нехваткой финансирования. Из-за этого в течение некоторого времени новости о новом ОТРК в основном сводились к теме поиска и выделения денег.
Проект «Сапсан» на время останавливался, но в 2015 г., после нового государственного переворота, его возобновили. Звучали самые смелые обещания, касавшиеся характеристик будущего комплекса, темпов производства и т. д. Однако общая сложность проекта и другие факторы привели к серьёзному затягиванию работ.
Головным разработчиком нового ОТРК стало КБ «Южное» (г. Днепропетровск). В производстве должны были участвовать несколько предприятий разных отраслей. От них требовалась различная электроника, топливо для двигателей и иные компоненты. В целом речь шла о достаточно сложной для современной Украины кооперации.
На территории одного из украинских предприятий
О первых реальных результатах проекта «Сапсан» сообщили всего несколько месяцев назад. Так, в преддверии нового 2025 г. украинское руководство заявило о начале испытаний такого ОТРК. В официальных материалах даже показали видео пуска ракеты. Однако вскоре выяснилось, что эти кадры позаимствовали у Южной Кореи, и на них был запечатлён ракетный комплекс её производства.
В мае 2025 г. украинское руководство рассказало иностранной прессе о начале боевого применения ОТРК «Сапсан». В середине июня похвастались запуском серийного производства. При этом появление серийных изделий или попытки их применения ничем не подтверждались.
Ракеты под ударом
В ходе принудительной демилитаризации, российская армия регулярно наносит удары по военно-промышленным объектам Украины. Неоднократно целями для ракет и БПЛА становились предприятия и иные объекты, задействованные в разработке и производстве ракетного вооружения. В частности, был нанесён существенный урон проекту «Сапсан».
В середине ноября 2024 г. российская армия нанесла удар по одному из предприятий, задействованных в производстве изделий «Сапсан». Подробности этой операции тогда не сообщались.
18 апреля 2025 г. высокоточное оружие сухопутного и морского базирования, а также БПЛА атаковали один из украинских полигонов, где шли испытания ОТРК «Сапсан». Им удалось уничтожить различные изделия и объекты на полигоне, а также зенитный ракетный комплекс NASAMS, прикрывавший их.
Удары в ноябре и апреле нанесли определённый урон украинскому проекту. Как теперь известно, одновременно с этим шла подготовка полномасштабной операции по полному выведению из строя производства ракет и других средств «Сапсана».
Уничтожение производства
14 августа 2025 г. министерство обороны и Федеральная служба безопасности России рассказали о проведении длительной и сложной операции по пресечению производства украинских ОТРК. Два ведомства раскрыли часть сведений разного рода и отчитались о достигнутых результатах.
Сообщается, что в прошлом году наша разведка узнала о подготовке серийного производства «Сапсанов». Украина собиралась строить ракеты с дальностью до 750 км и использовать их для террористических атак по российским городам на удалении от зоны боевых действий.
Разными средствами и способами ФСБ смогла определить круг предприятий, задействованных в проекте «Сапсан». Так, сборку ракет, двигательных установок и других агрегатов должен был освоить Павлоградский механический завод. Твёрдое топливо для двигателей стало результатом сотрудничества Павлоградского химического завода, а также ГосНИИ химических продуктов и казённого завода «Звезда» (оба из г. Шостка).
Также удалось выявить и подтвердить иностранное участие. Так, 21 мая Минобороны Украины получило от заводов-участников проекта конструкторскую документацию для предоставления неким зарубежным партнёрам.
Одно из украинских предприятий до и после удара
Уже 28 мая состоялась встреча украинского руководства с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Последний заявил о готовности выделить деньги на производство украинских ОТРК. Затем представители Бундесвера говорили о возможности передачи серийных ракет в войска в конце июля.
Российская армия не позволила выполнить такие планы. В течение июля она выполнила несколько комбинированных ударов по предприятиям и организациям, связанным с проектом «Сапсан». По итогам этих атак разрушен ряд цехов всех предприятий-участников производства, нанесён большой урон заводской инфраструктуре, а также нарушены производственные цепочки. Дальнейшее производство ОТРК и их компонентов фактически невозможно. Как и в прошлых ударах, также были уничтожены системы ПВО иностранного производства.
Кроме того, в распоряжении нашей разведки оказалась ценная информация об организации работ и их участниках. Также выявлены коррупционные схемы на производстве и собраны компрометирующие материалы на руководителей работ. Как и когда используют эту информацию, по понятным причинам неизвестно.
Проект без перспектив
Украина потратила почти 20 лет на разработку своего собственного ОТРК и смогла довести его до стадии испытаний и запуска серийного производства. При этом ей не удалось выполнить все задачи самостоятельно, и недавно пришлось договариваться с Германией о финансовой помощи.
В свою очередь, Россия следила за ходом проекта «Сапсан» и готовила меры по пресечению его развития. Так, ранее нанесли отдельные удары по задействованным объектам, которые затруднили проведение дальнейших работ. Затем, в июле, состоялась серия атак, в результате которых производство украинских ОТРК стало невозможным.
Из информации от Минобороны и ФСБ следует, что в ходе ударов были поражены все основные составляющие производства «Сапсанов». Выбиты мощности по изготовлению корпусных конструкций, приборов и двигателей. Также пострадала или уничтожена конструкторская и технологическая документация. Дальнейшая сборка ракет и других средств ОТРК фактически невозможна.
Вполне возможно, что Украина попытается восстановить поражённые объекты или перенести производство комплексов на новые площадки. Однако в сложившейся ситуации решить такую задачу будет крайне трудно, если вообще возможно. Для новой организации производства нужно восстановить или построить заново ряд предприятий и мощностей. При этом строить производство придётся в условиях постоянного противодействия российской армии.
Также следует учесть, что и в более простых условиях Украина сталкивалась с проблемами при разработке и организации производства ракетных комплексов. Для выполнения всех требуемых работ и запуска серии ей пришлось обращаться за помощью к иностранным партнёрам.
Нельзя исключать, что Германия или иные страны уже рассматривают возможность содействия восстановлению производства «Сапсана». Однако на это потребуется слишком много сил и средств. Подобное предложение могут посчитать чрезмерно сложным и нецелесообразным.
Таким образом, по итогам недавней совместной операции Минобороны и ФСБ, можно предполагать, что в истории проекта «Сапсан» поставлена точка. Его возобновление и восстановление производства практически невозможны. При этом любые попытки сделать это вновь будут пресечены при помощи высокоточного оружия.
