На базе «Эльмендорф-Ричардсон» на фоне баннера «Стремление к миру» стартовал российско-американский саммит

На военной базе «Эльмендорф-Ричардсон» началась официальная встреча президентов России и США. Вместе с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ней, как уже сообщалось, участие принимают Сергей Лавров и Юрий Ушаков с российской стороны, Марко Рубио и Стивен Уиткофф – с американской.Начало встречи на фоне баннера «Стремление к миру» (на английском языке) выдалось бурным – в первую очередь из-за попыток американских (и не только) журналистов перекричать друг друга в попытке задать вопрос. Среди выкриков конкретные вопросы разобрать крайне сложно. Однако несколько кричащих в унисон репортёров пытались спросить о том, «закончится ли после этой встречи война на Украине?»Владимир Путин, сложив ладони трубочкой перед ртом, призвал журналистов различных СМИ дождаться результатов встречи. Но – бесполезно. Всё равно кричали. Вот что значит, когда нет модерации со стороны Дмитрия Пескова…Трамп в этом время не говорил ничего. Он к такому формату натиска со стороны американской прессы давно привык.Через несколько минут после первого фотографирования в составе делегаций и после тех самых попыток журналистов выкрикнуть свои вопросы прессу из переговорного помещения попросили удалиться.Ожидается, что в формате «три на три» переговоры продлятся около полутора часов. И если на них будет достигнут хоть какой-то успех (а есть вероятность, что достигнут он будет), то делегации продолжат работу в расширенном составе. Например, к Трампу присоединятся глава Минфина Бессент и министр торговли Лютник. Говорят, будут обсуждать послаблений санкций и совместные проекты с российской стороной.

