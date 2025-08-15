На базе «Эльмендорф-Ричардсон» на фоне баннера «Стремление к миру» стартовал российско-американский саммит

На военной базе «Эльмендорф-Ричардсон» началась официальная встреча президентов России и США. Вместе с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ней, как уже сообщалось, участие принимают Сергей Лавров и Юрий Ушаков с российской стороны, Марко Рубио и Стивен Уиткофф – с американской.

Начало встречи на фоне баннера «Стремление к миру» (на английском языке) выдалось бурным – в первую очередь из-за попыток американских (и не только) журналистов перекричать друг друга в попытке задать вопрос. Среди выкриков конкретные вопросы разобрать крайне сложно. Однако несколько кричащих в унисон репортёров пытались спросить о том, «закончится ли после этой встречи война на Украине?»



Владимир Путин, сложив ладони трубочкой перед ртом, призвал журналистов различных СМИ дождаться результатов встречи. Но – бесполезно. Всё равно кричали. Вот что значит, когда нет модерации со стороны Дмитрия Пескова…

Трамп в этом время не говорил ничего. Он к такому формату натиска со стороны американской прессы давно привык.

Через несколько минут после первого фотографирования в составе делегаций и после тех самых попыток журналистов выкрикнуть свои вопросы прессу из переговорного помещения попросили удалиться.

Ожидается, что в формате «три на три» переговоры продлятся около полутора часов. И если на них будет достигнут хоть какой-то успех (а есть вероятность, что достигнут он будет), то делегации продолжат работу в расширенном составе. Например, к Трампу присоединятся глава Минфина Бессент и министр торговли Лютник. Говорят, будут обсуждать послаблений санкций и совместные проекты с российской стороной.
  1. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +2
    Вчера, 22:50
    Вот что значит, когда нет модерации со стороны Дмитрия Пескова…
    1. Ростов Папа Звание
      Ростов Папа
      0
      Вчера, 23:00
      Зря Зеленского не позвали, он бы показал,куда его ещё бы и на рояле сыграл...
      1. Алексей_12 Звание
        Алексей_12
        +3
        Вчера, 23:06
        Цитата: Ростов Папа
        Зря Зеленского не позвали

        Интересно, а какого цвета дорожку бы ему постелили.Коричнего или черного цвета? wassat lol
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Вчера, 23:13
          Цитата: Алексей_12
          Цитата: Ростов Папа
          Зря Зеленского не позвали

          Интересно, а какого цвета дорожку бы ему постелили.Коричнего или черного цвета? wassat lol

          Правильный ответ - никакую. yes
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            +4
            Вчера, 23:20
            Начало встречи на фоне баннера «Стремление к миру» (на английском языке) выдалось бурным – в первую очередь из-за попыток американских (и не только) журналистов перекричать друг друга в попытке задать вопрос.
            Янки всегда и из всего пытаются сделать шоу, даже там где по нашему мировозрению оно не всегда уместно...
        2. Ростов Папа Звание
          Ростов Папа
          0
          Вчера, 23:16
          Там только белая, у них поставки из Колумбии. Наьомни не с проста, укра полигон. Описьки...., простите
        3. AleksByk Звание
          AleksByk
          0
          Вчера, 23:48
          никакую... он бы и был... дорожкой
        4. БМП-2 Звание
          БМП-2
          +1
          Сегодня, 01:22
          Ему бы дорожку постелили скатертью! laughing
          1. Алексей_12 Звание
            Алексей_12
            +2
            Сегодня, 04:33
            Я даже знаю какую. Скатерть-самоубранку laughing
      2. Простой Звание
        Простой
        -1
        Вчера, 23:39
        Цитата: Ростов Папа
        Зря Зеленского не позвали, он бы показал,куда его ещё бы и на рояле сыграл...


        Там Гудкова на телеэфире вполне хватило.
        Чего он возмущается за "рыжым" Путина?
        Таких, только со знаком "плюс" давно уже люстрировали на им любимой демократии в стране 404.
  2. Serg 122 Звание
    Serg 122
    +3
    Вчера, 22:56
    Натиск американской прессы ушел в песок. И спросить ничего не смогли, потому что орали по принципу "кто громче", ну и ответов соответственно не получили.
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +1
      Вчера, 23:07
      Цитата: Serg 122
      потому что орали по принципу "кто громче", ну и ответов соответственно не получили.

      Ну тупые! (с) М. Задорнов
      З.Ы. lol
    2. Простой Звание
      Простой
      +3
      Вчера, 23:47
      Цитата: Serg 122
      Натиск американской прессы ушел в песок. И спросить ничего не смогли, потому что орали по принципу "кто громче", ну и ответов соответственно не получили.


      Кстати, из "прессы" выкрикнули президенту России: "когда вы прекратите убивать людей?"

      К вопросу о одностороннем зомбировании всего "прогрессивного" мира.
      А ведь только сегодня ВСУшник растрелял под Родинским гражданскую женщину. Только по чистой случайности данное преступление теперь имеет доказательную базу.
      1. lesya Звание
        lesya
        +3
        Сегодня, 00:24
        Да, количество комментариев на англоязычных ресурсах по поводу встречи зашкаливает. Адекватных нет. Прямо вакханалия - ненависть и к Трампу, и к Путину.
        Кто владеет информационными потоками, тот владеет миром ))
    3. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 03:38
      Цитата: Serg 122
      Натиск американской прессы ушел в песок.

      Молчат .. Даже в этой статье мы "старики" пишем больше, чем новосельцы.
  3. kventinasd Звание
    kventinasd
    +4
    Вчера, 22:57
    Хохло-провокаторша даже туда пробралась
  4. самый главный Звание
    самый главный
    +2
    Вчера, 22:57
    Радость то какая! Украину делят.... Не Мексику и Канаду, а Украину... Вот ничего не вижу в этом замечательного. Надеюсь, что поделят правильно -всё наше нам, а им все остальное. А украина вся наша!
  5. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Вчера, 22:58
    Вот тут то и есть главная интрига,ДО ЧЕГО договорятся и на каких условиях.
  6. Ныробский Звание
    Ныробский
    +5
    Вчера, 23:05
    Утро вечера мудренее, пусть пошепчутся, завтра что то уже прояснится в том плане, о чём там "большие" договорились, или окончательно зашли в тупик.
    Всем реально спокойной ночи, а то бандерлоги с бесноватым зелефюррером могут подгадить.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Вчера, 23:12
      Ныробский hi ,мудрые слова надо воспользоваться советом,всем доброй ночи!
  7. Обычный Звание
    Обычный
    +5
    Вчера, 23:15
    Дмитрий Анатольевич, ваш выход)
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 02:53
      ❝ Дмитрий Анатольевич, ваш выход) ❞ —
  8. kventinasd Звание
    kventinasd
    +3
    Вчера, 23:23
    А тем временем, в украинском сегменте интернета зрада достигает критических отметок.
    1. cpls22 Звание
      cpls22
      +1
      Вчера, 23:37
      Там смешно вышло - дорожка перед трапом не кончилась, и её излишки долго заталкивали под трап lol
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +1
        Сегодня, 03:34
        Цитата: cpls22
        Там смешно вышло - дорожка перед трапом не кончилась, и её излишки долго заталкивали под трап

        Кому что, а голому веник в бане.
        1. cpls22 Звание
          cpls22
          0
          Сегодня, 12:23
          Не понял смысла Вашего комментария . Не могли бы развернуть его , с утра , на свежую голову?
    2. SmollH2 Звание
      SmollH2
      +1
      Вчера, 23:37
      Ну ещё бы. Чехи наверняка тоже вертелись накануне Мюнхена. Куда их тоже не позвали.
  9. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +5
    Вчера, 23:26
    Настоящий мир наступил бы, когда Запад одновременно снял бы санкции с России, отверг бы любые претензии по Тайваню и не поставлял бы им оружие. Любое другое условие — обман.
    1. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      +1
      Сегодня, 00:29
      Это означает смерть, но в долгосрочной перспективе.
    2. Наган Звание
      Наган
      +5
      Сегодня, 00:35
      Пожалуйста держите мух отдельно, котлеты отдельно. Тайвань к теме не относится.
      1. Комментарий был удален.
      2. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +2
        Сегодня, 03:32
        Цитата: Наган
        Пожалуйста держите мух отдельно, котлеты отдельно.

        Ну такие и мух и котлеты, едят всё вместе.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    +5
    Вчера, 23:33
    Каки-таки журналисты... Свора подзаборных шавок, за кость с хозяйского стола исполняющих любую прихоть. Свободно лают дружным хором.
  11. Rafaello Звание
    Rafaello
    +1
    Вчера, 23:42
    Как только od началось в США, все пошло как у Хичкока: с землетрясения, а потом... Только громче. laughing
  12. samarin1969 Звание
    samarin1969
    -3
    Вчера, 23:48
    Сегодня шабаш людей которым СМИ смыли остатки мозгов. Матадор Трамп сегодня играет красной дорожкой с Россией...
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      0
      Вчера, 23:57
      Цитата: samarin1969
      Матадор Трамп сегодня играет красной дорожкой с Россией...

      ... а сумрак разума рождает чудовищ. В данном конкретном - скорее чудищ, конечно же.
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 00:16
    Итоги, принятые решения и ... ПОСЛЕДСТВИЯ.
    Время покажет, кто там и по чём.
  14. kventinasd Звание
    kventinasd
    -1
    Сегодня, 00:26
  15. WIS Звание
    WIS
    -7
    Сегодня, 00:59
    как уже сообщалось, участие принимают Сергей Лавров и Юрий Ушаков

    Много ли времени надо, чтоб сообщения «клепать» и затем как «лапшу на уши» вешать делая «разворот о событиях».
    Америка, кажется, не юная леди и с ней всё понятно, а вот с Россией - всё не так просто…
    Американо-какойто саммит…
  16. Землекоп Звание
    Землекоп
    +2
    Сегодня, 02:04
    --------------------------------------
  17. Землекоп Звание
    Землекоп
    0
    Сегодня, 02:06
    Ай яй яй...амеры как всегда опозорились. Наловили каких то обсосов наложивших в штаны по базе за 5 минут до построения и выгнали на встречу. Ни выправки ни осанки ничего..стоят как обкаканные...которых из каждого угла выдернули...в момент принятия синтола...
    1. Kusja Звание
      Kusja
      +1
      Сегодня, 03:10
      У них всегда какая-то разношерстная компашка этих. Много раз замечал. Никакого ранжира так сказать.
  18. nikolas 83 Звание
    nikolas 83
    +2
    Сегодня, 03:02
    Военное обозрение спит.Всего 2 часа прошла встреча .Трампу не удалось заключить его сделку.Рад что мы остались при своем мнении.Ну а санкции переживём .
    1. SmollH2 Звание
      SmollH2
      0
      Сегодня, 03:35
      Так это первый раунд. Зато рукоприложились после
  19. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +1
    Сегодня, 03:30
    Вместе с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ней, как уже сообщалось, участие принимают Сергей Лавров и Юрий Ушаков с российской стороны, Марко Рубио и Стивен Уиткофф – с американской.
    А мужики то видные, не какая то мелкая европейская шушера.
  20. SmollH2 Звание
    SmollH2
    +1
    Сегодня, 03:55
    Но кое-какие итоги уже есть. Трепещите бандерлоги. Речь о прекращении огня видимо пока не идёт. Трамп поставил 10 баллов из 10 этой встрече. Ну пиариться Трамп любит. Главное все видимо идёт по плану.
  21. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 05:03
    Цитата: Алексей_12
    Коричнего или черного цвета?
    Конечно, коричневую, под цвет фекалии wink