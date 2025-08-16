«Мы продолжаем считать украинский народ братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях» - на Аляске завершились переговоры Путина и Трампа

«Мы продолжаем считать украинский народ братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях» - на Аляске завершились переговоры Путина и Трампа

Президенты России и США по итогам встречи в Анкоридже сделали ряд заявлений, а потому в итоге было решено отказаться от варианта пресс-конференции, когда вопрос бы задавали журналисты. Президенты все основные моменты озвучили сами.

Важное из сказанного Дональдом Трампом.



По словам американского президента, встреча с Владимиром Путиным была очень продуктивной:

Я позвоню президенту Украины и коллегами по НАТО – проинформирую их о содержании переговоров с президентом Путиным. У нас был достигнут огромный прогресс.

Американский лидер отметил, что был достигнут значительный прогресс по целому ряду пунктов, касающихся будущего мирного договора по Украине.

Трамп:

Есть большие шансы на то, что в итоге удастся договориться и по другим пунктам.

При этом Трамп добавил, что «пока сделки нет, так как в ней должны участвовать все стороны».

Владимир Путин в свою очередь назвал переговоры прошедшими в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

Путин:

Наши страны – соседи. И я когда вышел из самолёта, сказал президенту: добрый день, сосед! Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым. Думаю, по-соседски это звучит по-доброму.

Президент традиционно коснулся исторического аспекта, напомнив как об общем историческом контексте Аляски в далёком прошлом, так и о взаимодействии двух стран в годы Второй мировой войны.

Владимир Путин:

Мы всегда будем помнить исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку.

Российский президент отметил, что в последние годы двусторонние отношении скатились до самого низкого уровня со времён Холодной войны.

Далее президент перешёл к украинской тематике, указав на то, что Россия считала и продолжает считать украинский народ братским:

Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и всё происходящее для нас – это трагедия и тяжёлая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. (…) Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут всё это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счёт провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс.

Путин отметил традиционные слова Дональда Трампа о том, что «если бы тот был президентом, то войны на Украине не было бы». По словам российского лидера, «на самом деле, думаю, так бы и случилось».

Владимир Путин:

Я подтверждаю это, потому что в целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти – и чем быстрее, тем лучше – до завершения конфликта на Украине.
  1. Chifka Звание
    Chifka
    +6
    Сегодня, 04:54
    Президент традиционно коснулся исторического аспекта, напомнив как об общем историческом контексте Аляски в далёком прошлом, так и о взаимодействии двух стран в годы Второй мировой войны.

    Тема в сети уже пошла laughing
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 04:59
      В "Русскую Америку" и часть Калифорнии входила...
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +6
        Сегодня, 05:04
        Цитата: AllX_VahhaB
        В "Русскую Америку" и часть Калифорнии входила...

        Трамп сообщит Зеленскому итоги переговоров. wink laughing
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +10
          Сегодня, 05:07
          «Мы продолжаем считать украинский народ братским
          Братский то он братский, но какой -то лядский... И совсем невкусный как не посмотри...
          1. Ростов Папа Звание
            Ростов Папа
            +17
            Сегодня, 06:18
            Ну да, братский конечно, Это как жену иметь, с пониженной ответственностью. Забуяли эти речи про братьев... Лучше скорбить по потере таких родственников.
            1. ИВЗ Звание
              ИВЗ
              +2
              Сегодня, 06:48
              Ну да, братский конечно, Это как жену иметь, с пониженной ответственностью. Забуяли эти речи про братьев...
              Да братский-то народ, а не его нынешние представители на Украине. Нельзя же о женщинах судить по работницам борделя. Или о людях в целом по обитателям колонии. Хотя и тем и другим нормальным, как правило, уже не стать.
            2. Пензяк Звание
              Пензяк
              +2
              Сегодня, 08:19
              Скорбеть по таким "братьям" и... порвать два, нет, три баяна!
            3. 30 вис Звание
              30 вис
              +2
              Сегодня, 10:41
              Цитата: Ростов Папа
              Ну да, братский конечно, Это как жену иметь, с пониженной ответственностью. Забуяли эти речи про братьев... Лучше скорбить по потере таких родственников.

              Родственные тёрки , страшное дело .. Особенно если дело идёт о делёжке наследства родителей .. родная сестра становится смертельным врагом .. Клевета , ложь , интриги , угрозы , запугивание , физическое воздействие через нанятых людей ... Родные люди знают о нас почти всё . Сильные и слабые стороны ... И бьют по уязвимым местам .. А ты подставляешь родному по крови человеку своё улыбающиеся лицо . Почему ? Да , потому , что не веришь , что брат , сестра , племянники могут быть смертельнами врагами . Всё это касается и бывшей УССР и России .
              1. Алексей Лантух Звание
                Алексей Лантух
                0
                Сегодня, 11:57
                Всё это касается и бывшей УССР и России

                Всё таки я не считал бы коренных уроженцев Зап Украины братьями. Это другое. Кстати в восточной Украине при СССР их также считали другими.
            4. Помеха с права Звание
              Помеха с права
              0
              Сегодня, 12:51
              Ну да, братский конечно, Это как жену иметь, с пониженной ответственностью. Забуяли эти речи про братьев... Лучше скорбить по потере таких родственников.
              Большинство русских моложе 40 лет, сейчас совершенно не воспринимают украинцев как братский народ. Украинцев, (тех что на Украине, а не наших братьев, живущих в России) надо судить по их поступкам а не ностальгировать по временам СССР....
          2. mikh-korsakov Звание
            mikh-korsakov
            +4
            Сегодня, 07:10
            Ну братья всякие бывают. Вот, возьмите, батьку. Хоть по молодости и вертел хвостом, но остепенился. Приезжает в гости не с пустыми руками, при себе имеет бутылку Зубровки. За это ему уважение. Даже Трамп звонит, мол, Рыгорыч, как ты думаешь как мне себя вести с Путиным. А другой брат, лучше бы и не было такого. путался со старо ппрос.титуткой.
      3. Glock-17 Звание
        Glock-17
        0
        Сегодня, 07:42
        Калифорния в то время принадлежала Испании. Россия даже какое-то время была в состоянии войны с Испанией, которая закончилась без единого выстрела.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 08:14
          Цитата: Glock-17
          Калифорния в то время принадлежала Испании.

          Я же написал:
          Цитата: AllX_VahhaB
          часть Калифорнии

          А именно - Форт-Росс (англ. Fort Ross) — историческое русское поселение и крепость на побережье Северной Калифорнии (США). Расположен в округе Сонома, в 80 км к северу от Сан-Франциско.
          Что же про взаимоотношения с Испанией... Вы такое произведение - "Юнона и Авось" знаете? А о чём и о ком оно? Кто такие Николай Резанов и Мария де ла Консепсьон Марселла Аргуэльо (Кончита) в курсе?
          1. Glock-17 Звание
            Glock-17
            +1
            Сегодня, 08:33
            Сам факт нахождения русского поселения Форт Росс на территории Северной Калифорнии, не делал его частью России, как многие могут подумать. Международное признание тоже было и в то время. Испанцы пытались выдавить русских силой, но в итоге отказались от штурма крепости. После обретения независимости Мексикой, был шанс сделать территорию современного округа Сонома частью Российской Империи, но никому это не нужно было. Штаты проводили экспансию на Запад и по любому поглотили бы русскую Калифорнию.
            Произведения не читал, но не вижу, какое это имеет значение в данном случае.
  2. Denkenmacht
    Denkenmacht
    -8
    Сегодня, 04:55
    Никакой конкретики, очередной театр устроили.
    1. Сергей Аверченков Звание
      Сергей Аверченков
      +2
      Сегодня, 05:00
      "оба лидера выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще НЕТ СОГЛАСИЯ, но есть хорошие шансы договориться" (с) РИА
      Вот пожалуйста - конкретика.
      1. Denkenmacht
        Denkenmacht
        -7
        Сегодня, 05:01
        Это не коркретика, встречаются первые лица для достижения договоренностей, а не для оглашения шансов эти договоренности достичь.
        О чем конкретно пришли там к согласию? Ни о чем.
        1. Сергей Аверченков Звание
          Сергей Аверченков
          +5
          Сегодня, 05:05
          Да, ни о чём. Отрицательный результат это тоже результат. Для меня так это результат положительный - хуже войны с США может быть только дружба с ними.
          1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
            Владимир Владимирович Воронцов
            +9
            Сегодня, 05:09
            ❝ Хуже войны с США может быть только дружба с ними ❞ —
          2. stels_07 Звание
            stels_07
            0
            Сегодня, 06:33
            Как там в анекдоте-Просто вы не умеете их готовить
        2. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +5
          Сегодня, 05:15
          Это не коркретика, встречаются первые лица для достижения договоренностей
          Ну а Вы каких договорённостей ждали от сторон с совершенно разными подходами к данной проблеме за два с половиной часа... Это не дружественное подписание двумя странами договоренностей о совместной добыче нефти где-нибудь, а обсуждение серьёзной проблемы и поиски компромиссных и взаимоприемлемых путей решений... Хорошо что хотя бы уже встретились без взаимных оскорблений и претензий к друг другу...
          1. Егоза Звание
            Егоза
            +3
            Сегодня, 06:42
            Цитата: Lev_Russia
            Хорошо что хотя бы уже встретились без взаимных оскорблений и претензий к друг другу...

            Показали высший стиль дипломатии. И теперь на западе действительно придется "заткнуться" по поводу агрессивности, изоляции и желании напасть на Европу. Там дальше прозвучала интересная фраза ВВП, что-то типа, что мы обеспечим безопасность украины. И понимайте как знаете.
            1. Azim77 Звание
              Azim77
              0
              Сегодня, 07:31
              Цитата: Егоза
              Показали высший стиль дипломатии

              Да, очень красивая дипломатия, какая должна быть. США в лице Трампа по шахматным правилам раньше мата остановили игру и протянули руку, показывая, что не видят своих перспектив, у противника шансы выше. Его высказывания, что они дали много денег, много "мощнейшего" вооружения Украине, но она все равно территориально проигрывает, об этом позволяют утверждать. Трамп протянул руку, хотя сзади все сюсюкают ему "конем ходи". А он хочет нового расклада и новой игры, а не доигрывать чужую.
        3. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          +2
          Сегодня, 05:25
          Цитата: Denkenmacht
          О чем конкретно пришли там к согласию? Ни о чем.

          А чем вас не устраивают слова Трампа?
          Я позвоню президенту Украины и коллегами по НАТО – проинформирую их о содержании переговоров с президентом Путиным. У нас был достигнут огромный прогресс.
          1. Бывший солдат Звание
            Бывший солдат
            +2
            Сегодня, 06:43
            А чем вас не устраивают слова Трампа?


            Я позвоню президенту Украины и коллегами по НАТО – проинформирую их о содержании переговоров с президентом Путиным.


            Лучше бы вместо "проинформировать" было "настоятельно рекомендовать" Зеленскому принять условия России.
    2. KCA Звание
      KCA
      +12
      Сегодня, 05:02
      Смешной, какая конкретика на пресс-конференции? На них воду льют и друг друга хвалят, вся конкретика на переговорах, но лично вам никто ничего не расскажет, ну если вы не президент всемирного правительства
    3. deathtiny Звание
      deathtiny
      +6
      Сегодня, 05:11
      а с чего Вы взяли, что "нет конкретики"? я вот думаю, что конкретика очень даже есть, только не для публичного обсуждения )) президенты Вам и мне не обязаны отчитываться о том, что еще очень хрупкое и ттребует деликатности )
    4. Обычный Звание
      Обычный
      +2
      Сегодня, 05:48
      Театр устраивает каждую неделю урсула сотоварищи.Вот уж где фантазии развиться.
    5. orionvitt Звание
      orionvitt
      +2
      Сегодня, 07:11
      Цитата: Denkenmacht
      Никакой конкретики

      Настоящий дипломат, это тот, который на вопрос "Что вы сказали?", отвечает "Надо подумать". Так что всё в логике событий. Я так полагаю, что мы еще долго не узнаем о чём конкретно договорились на Аляске.
    6. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +2
      Сегодня, 07:28
      политика это искусство предательства. В нашей ситуации, когда стало понятно что Украина выдыхается, преданной оказывается она. Но надо понимать что и нас могут кинуть в любой момент. Лично по мне то нужно до Одессы дойти или вообще до Киева. Львов не нужен.
    7. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -3
      Сегодня, 08:15
      Приятно смотреть как вас корёжит
    8. Irokez Звание
      Irokez
      -1
      Сегодня, 11:21
      Цитата: Denkenmacht
      Никакой конкретики, очередной театр устроили.

      Это дипломатия, а не глупые требования или хотелки друг к другу. Откровенно посидели с глазу на глаз поговорили о накипевшем и договорились, что наверняка почаще будут общаться и встречаться ибо дальше играть без результата в дипломатические игры бесперспективно и опасно. Даже с Лукашенко был разговор и думаю в будущих событиях, что-то изменится как и в экономике и политике мира в целом. А Окраина - это скорей всего наша вотчина осталась и всем кому это не нравится пусть осознают и примут как должное.
  3. usr01 Звание
    usr01
    +14
    Сегодня, 04:58
    украинский народ братским

    нет украинского народа! он придуман!
    и об этом надо говорить ! непрерывно!
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 05:00
      Цитата: usr01
      нет украинского народа! он придуман!
      и об этом надо говорить ! непрерывно!

      А белорусского?
      1. Dimy4 Звание
        Dimy4
        +10
        Сегодня, 06:26
        А белорусского?

        Белая Русь была, Малая Русь была, украинской Руси не было. Украинство придумали.
        1. Vitaly.17 Звание
          Vitaly.17
          +3
          Сегодня, 08:26
          Цитата: Dimy4
          украинской Руси

          Была Окраина Руси. Именно поэтому украинцы требуют, что бы мы говорили "В Украине", а не "НА Украине". Потому что выражение "НА Украине" созвучно изначальному названию "НА Окраине Руси".
          1. БойКот Звание
            БойКот
            -1
            Сегодня, 08:41
            Вы думаете, что они настолько сильна в русском языке? Сдается мне, они делают все просто наоборот, чтобы не как у москалей. Даже во вред себе в основном.
    2. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      0
      Сегодня, 07:24
      Цитата: usr01
      нет украинского народа! он придуман!

      Наверное поэтому ВВП назвал его странным братским народом. Прямо как в русских сказках
      Сказки в прочем, говорят:- "Самый умный - старший брат, Ну а средний - так и сяк, Младший брат - совсем дур ...ак!"

      Ну а развести дурака на бабки и натравить его на умного может любой ребенок.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +2
        Сегодня, 07:54
        Цитата: Vitaly.17
        Сказки в прочем, говорят:- "Самый умный - старший брат, Ну а средний - так и сяк, Младший брат - совсем дур ...ак!"

        Ну вообще то, младший сын - это главный положительный персонаж в русских сказках. Вот в данном конкретном случае, вы начало Конька-горбунка процитировали... А что дальше было, читали?
        Цитата: Vitaly.17
        Ну а развести дурака на бабки и натравить его на умного может любой ребенок.

        Похоже, русских сказок вы вообще не читали laughing
        1. Vitaly.17 Звание
          Vitaly.17
          -3
          Сегодня, 08:17
          Цитата: AllX_VahhaB
          младший сын - это главный положительный персонаж

          Любят у нас на руси жалеть дураков и убогих. Потом удивляемся главным нашим проблемам дуракам и дорогам.
  4. Titsen Звание
    Titsen
    0
    Сегодня, 04:59
    Цитата: Chifka
    Тема пошла


    Очень быстро ничего не получится, к сожалению
  5. bya965 Звание
    bya965
    +4
    Сегодня, 04:59
    Я русский человек по крови, и мне главное в другом человеке мировоззрение.
    Если это либерал, то он точно не русский для меня.
    Если человек другого рода, племени и если он другой расы, мне фиолетово, если его мировоззрение совпадает с моим, а если он еще любит нашу общую Родину, то он для меня русский.
    И тут есть простой принцип, не предавать своих.
    Хатасркрайники для меня не только не русские, они для меня чужие. Поскольку главный принцип "моя хата с краю" означет предательство своих.

    Путин политик, я его слова произнесенные про братский народ поддерживаю. На а чего еще говорить.
    Но мы то и другое в голове держать должны.
    1. Баюн Звание
      Баюн
      0
      Сегодня, 10:37
      Русские - по ДУХУ, по мировосприятию(мироощущению), по сродству к Русскому Духу.
      "Крови и мировоззрения" для русскости "маловато будет".

      Перефразируем Тютчева:

      Умом Россию не понять.
      Как не скажи, всё будет мимо.
      У ней особенная стать:
      Она ЛЮБОВЬЮ постижима...
    2. Тополь Звание
      Тополь
      0
      Сегодня, 13:19
      Путин политик, я его слова произнесенные про братский народ поддерживаю. На а чего еще говорить.
      Но мы то и другое в голове держать должны.
      Хотел примерно то же самое сказать: не нужно понимать эти слова буквально и близко к сердцу. Всё это укладывается в схему нашего гаранта: мы всей душой за прекращение конфликта, готовы к переговорам и пр., но вот есть нюансы ... Прочитайте слова, которые он сказал после этой фразы:
      всё происходящее для нас – это трагедия и тяжёлая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец.

      К тому же отношения между братьями-сестрами по жизни очень часто бывают очень напряженными.
      Мы, кстати, с китайцами тоже братья навек (шутка).
  6. двп Звание
    двп
    -8
    Сегодня, 05:01
    Ну если Трамп доволен переговорами -значит "нас опять обманули".
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +2
      Сегодня, 07:30
      Цитата: двп
      Ну если Трамп доволен переговорами -значит "нас опять обманули".

      Если он не доволен переговорами значит в глазах своих избирателей он лох, и что ему надо что то серьезное предпринимать. Ни ему ни нам это не выгодно. Санкции не работают!!! а воевать ему не сильно хочется. Главное для нас - боевые действия ведутся.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 08:18
      Вас да😂😂😂😂!..........
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +12
    Сегодня, 05:03
    Наш БПЛА заснял сцену расстрела всушником женщины пытавшейся уйти из населённого пункта... request
    В Белгороде всушники атакуют многоэтажки с мирным населением, легковые автомобили на дорогах города...гибнут простые люди...старики,женщины,дети.
    На Украине блогер призвала избивать детей говорящих на русском языке.
    Мне как то тяжело воспринимать слова Путина о братском народе. request
    Для начала надо уничтожить заразу бандеровщины в этом народе, а потом говорить о каком то братстве.
  8. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    +7
    Сегодня, 05:24
    украинский народ


    Понятие "украинский народ " порождение СССР и большевиков. СССР канул в лету. Вслед за ним постепенно исчезает Украина, что закономерно. Пройдёт несколько десятилетий и понятия Украина и "украинский народ" исчезнет даже из школьных учебников. Мы же не назваем сегодня Украину - государством половцев, татаро-монголов и многих других народов, которые проходили по этим землям и затем исчезали.
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +3
      Сегодня, 07:04
      Пройдёт несколько десятилетий и понятия Украина и "украинский народ" исчезнет даже из школьных учебников.
      Не исчезнет. В учебниках истории останется. Как и половцы, и неандертальцы.
  9. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 05:32
    В принципе можно было бы вывести всех бывших граждан Украины получивших российский паспорт на демонстрацию с поддержкой требования уничтожить нацизм и бандеровщину на Украине, освободить народ от фашизма . Это миллионы людей. Вот это будет действенная пропаганда! И поддержка СВО, и Путина чтобы он не метался в поисках решений по СВО по всему миру.
  10. кот Краш Звание
    кот Краш
    +4
    Сегодня, 05:40
    Ничего откровенно плохого не произошло. Решения вопроса с Украиной и не ожидалось. Щирые украинцы наверняка пережили тревожную, бессонную ночь. Теперь могут расслабиться и спокойно соснуть.
    1. Dimy4 Звание
      Dimy4
      -1
      Сегодня, 06:29
      Теперь могут расслабиться и спокойно соснуть.

      В каком смысле? Русский язык многогранен стоит изменить одну буковку и фразу можно трактовать по-другому. wink
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +4
      Сегодня, 06:48
      Цитата: кот Краш
      Теперь могут расслабиться и спокойно соснуть.

      Наоборот!! Теперь еще больше напрягутся - "а шо ж там за дверями было?! А денег и оружие теперь дадут? И о чем все таки Трамп договорился с ВВП?"
      Теперь ждите, пока Трамп позвонит, пока зеля и Европа переварят, пока подготовят ответ...вот тогда успокоитесь, но это не точно laughing
  11. Stepnyak_Mongolii
    Stepnyak_Mongolii
    +5
    Сегодня, 05:43
    без разницы - брат или кто,
    в жизни брат убивает брата и других родных...
  12. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    +2
    Сегодня, 05:52
    Если предположить что главной темой переговоров была не Украина, то наверное встреча была удачной.
  13. Тихонов_Александр Звание
    Тихонов_Александр
    -1
    Сегодня, 06:02
    Результат встречи однозначно положительный - и для Трампа, и для Путина. Трамп показал, что движение к миру есть - для него это сейчас очень важно. А характер самой встречи обозначил улучшение межгосударственных отношений между самыми сильными мировыми военными державами. И, наверняка, есть ещё неозвущенные достижения - ведь с обеих сторон участвовали в переговорах специалисты разных направлений.
  14. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 06:07
    Главный итог - ни до чего не договорились, но и не рассорились. Правда Трамп остался недоволен и не стал обедать. Это хороший знак. Значит ВВП ничего не сдал.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 06:51
      Цитата: Дилетант
      Правда Трамп остался недоволен и не стал обедать.

      Ну не так уж и недоволен - оценил встречу на 10 баллов из 10.
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        0
        Сегодня, 07:14
        Ну не так уж и недоволен - оценил встречу на 10 баллов из 10.

        Вы верите Трампу на слово? love
  15. Гардамир Звание
    Гардамир
    -4
    Сегодня, 06:18
    На пресс=конференции Путин расказал о истори и географии, вспомнил про линиюпеемены дат. Сказал, что не будет обижать Украину и порадовался, что торговля между Россией и Америкой приподнялась на 20%.
    Ер это для американской аудитории, интересно, что он расскажет в Москве.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 09:46
      Я посмотрел пресс-конференцию и кратко записал. Это же минусы не мне, а президенту Путину. Вы сами хотя бы смотрели пресс-конференцию?
      Хотя бы вот слова Путина, только подробнее. ставьте ему мнусы
      https://www.interfax.ru/world/1042541
  16. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +4
    Сегодня, 06:48
    А я считаю правильным убрать буквы "ра" и подставить буковки "ля" и получится б....дский народ, каковыми украинцы и являются.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +4
      Сегодня, 07:31
      Цитата: Федор Соколов
      А я считаю правильным убрать буквы "ра" и подставить буковки "ля" и получится б....дский народ, каковыми украинцы и являются.

      Да в этом в слове какой слог, или букву не поменяй, а всё равно получается слово в предложенной вами транскрипции.
      Из букв ПОЖА слово СЧАСТЬЕ не сложить, это точно. Увы.
  17. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 07:23
    То- то эти "братья" и "сёстры" плакатиками своими пол Аляски испоганили. Уж такие братские, что оторви и выбрось!
  18. kig Звание
    kig
    +2
    Сегодня, 07:30
    Вряд ли украинцы согласятся с нашим Президентом.
  19. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 07:36
    Цитата: Eugene Zaboy
    Пройдёт несколько десятилетий и понятия Украина и "украинский народ" исчезнет даже из школьных учебников
    Вот за это я сегодня непременно выпью кружечка пива!
  20. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 07:57
    каин и авель так то тоже братухи по житухе((
  21. мерцание Звание
    мерцание
    +2
    Сегодня, 08:05
    Путин отметил традиционные слова Дональда Трампа о том, что «если бы тот был президентом, то войны на Украине не было бы».

    По сути, это ключевая причина переговоров.
    Трамп очень не хочет оказаться на стороне проигравших, а потому ему надо дистанцироваться от конфликта.
    Основная тема политической борьбы в США будет: кто проиграл на Украине, Байден или Трамп?
  22. tatra Звание
    tatra
    +1
    Сегодня, 08:10
    Хоть совместный обед отменили ,все "плюшки " получил Путин , а Трамп получил "дырку от бублика ". Путину повезло с ним .
  23. vet Звание
    vet
    +1
    Сегодня, 08:39
    Есть разные украинцы. Западенцы - "небратья". Но есть и несчастные люди, оказавшиеся в заложниках у победивших нацистов. Например, чисто русская семья старшей сестры моей матери, которая случайно оказалась на Украине в начале 80-х, поскольку там закончил военную службу ее муж. И таких людей - у которых есть ближайшие кровные родственники в России - не менее двух третей во всех украинских областях, кроме трех западенских. Этих людей предал и бросил на произвол судьбы Ельцин, а потом - Путин, который в 2014 году имел возможность бескровно забрать Новороссию вплоть до Одессы, но предал Русскую весну. В 2014 году они готовы были встречать наших солдат цветами, но теперь их жестко поломали - кто фактически бежал из страны, кого посадили, кого жестоко избили и запугали. А детям - сейчас активно промывают "мозг".
  24. wladomir
    wladomir
    +1
    Сегодня, 08:49
    Для того, чтобы укрорейх стал братским народом надо уничтожить существующий режим и десятилетиями воспитывать последующие поколения в духе братства. Кто это будет делать ? Так что вопрос с братством в ближайшем столетии не решится.
  25. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 10:51
    Да ,конечно братский ,настолько братский что за эту бандеровскую Украину воюют русские ,а за Россию воюют украинцы
    Дело не в родственных отношениях, дело в принципах
    Я тебя породил я тебя и убью сказал ,Тарас Бульба своему самому дорогому родственнику и убил
    Это потому что простить можно все, кроме предательства
  26. ettore Звание
    ettore
    0
    Сегодня, 11:02
    И я когда вышел из самолёта, сказал президенту: добрый день, сосед! Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым. Думаю, по-соседски это звучит по-доброму.

    Очень тонкий намёк, Трамп наверно понял и не обиделся.
  27. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 12:18
    исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов

    Германия задумалась, Украина напряглась – вдруг это ключевые слова, отражающие результат встречи...