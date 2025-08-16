«Мы продолжаем считать украинский народ братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях» - на Аляске завершились переговоры Путина и Трампа
Президенты России и США по итогам встречи в Анкоридже сделали ряд заявлений, а потому в итоге было решено отказаться от варианта пресс-конференции, когда вопрос бы задавали журналисты. Президенты все основные моменты озвучили сами.
Важное из сказанного Дональдом Трампом.
По словам американского президента, встреча с Владимиром Путиным была очень продуктивной:
Американский лидер отметил, что был достигнут значительный прогресс по целому ряду пунктов, касающихся будущего мирного договора по Украине.
Трамп:
При этом Трамп добавил, что «пока сделки нет, так как в ней должны участвовать все стороны».
Владимир Путин в свою очередь назвал переговоры прошедшими в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.
Путин:
Президент традиционно коснулся исторического аспекта, напомнив как об общем историческом контексте Аляски в далёком прошлом, так и о взаимодействии двух стран в годы Второй мировой войны.
Владимир Путин:
Российский президент отметил, что в последние годы двусторонние отношении скатились до самого низкого уровня со времён Холодной войны.
Далее президент перешёл к украинской тематике, указав на то, что Россия считала и продолжает считать украинский народ братским:
Путин отметил традиционные слова Дональда Трампа о том, что «если бы тот был президентом, то войны на Украине не было бы». По словам российского лидера, «на самом деле, думаю, так бы и случилось».
Владимир Путин:
