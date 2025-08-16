«Мы продолжаем считать украинский народ братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях» - на Аляске завершились переговоры Путина и Трампа

Я позвоню президенту Украины и коллегами по НАТО – проинформирую их о содержании переговоров с президентом Путиным. У нас был достигнут огромный прогресс.

Есть большие шансы на то, что в итоге удастся договориться и по другим пунктам.

Наши страны – соседи. И я когда вышел из самолёта, сказал президенту: добрый день, сосед! Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым. Думаю, по-соседски это звучит по-доброму.

Мы всегда будем помнить исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку.

Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и всё происходящее для нас – это трагедия и тяжёлая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. (…) Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут всё это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счёт провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс.

Я подтверждаю это, потому что в целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти – и чем быстрее, тем лучше – до завершения конфликта на Украине.