Американский обозреватель: президент России от встречи на Аляске получил всё, чего хотел - соглашения о прекращении огня на Украине нет

Мне кажется, что Путин получил от этой встречи всё, чего хотел. Он сфотографировался на красной ковровой дорожке. Они вместе с Трампом вышли на сцену, пожали друг другу руки, улыбались. Он прокатился на автомобиле «Зверь» президента США.

Несмотря на всё, президент Путин хочет, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Он сам об этом говорил на нашем совместном брифинге.

Владимир Путин - умный парень, и он сказал: «При голосовании по почте честных выборов не бывает». Он сказал мне, что при Джо Байдене США были мертвы, а теперь горячи как ствол пистолета. То же самое ранее мне сказали саудовский монарх.