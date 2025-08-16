Американский обозреватель: президент России от встречи на Аляске получил всё, чего хотел - соглашения о прекращении огня на Украине нет
Передовицы мировой прессы сегодня посвящены фактически одной теме – встрече президентов России и США в Анкоридже, на Аляске. Напомним, что встреча проходила в несколько этапов, в том числе в составе делегаций. И если верить сообщениям двух лидеров, то она носила конструктивный и уважительный характер. Трамп заявил, что удалось достичь консенсуса по целому ряду вопросов.
Американская пресса даёт обширные комментарии произошедшего на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон».
Репортёр NBC News Питер Александер:
Александер добавляет, что «не было достигнуто соглашения о прекращении огня, а значит Россия может продолжать своё наступление, при этом никаких санкций Трамп против неё вводить за это не будет».
Fox News публикует интервью Трампа после его встречи с российским президентом. Американский лидер заявил о том, что теперь всё зависит от Зеленского, и добавил, что «мирному урегулировании должны посодействовать и европейцы».
Трамп:
Также обсуждается часть переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которой затрагивались «неукраинские» вопросы. По словам президента США, Владимир Путин сказал ему, что в 2020 году он (Трамп) выиграл американские выборы.
Трамп:
Напомним, что российский лидер впервые в истории посетил Аляску и побывал там на американской военной базе. Во время нахождения глав государств на лётном поле был устроен своеобразный мини-парад ВВС США - в небе пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в сопровождении истребителей F-22.
Информация