Американский обозреватель: президент России от встречи на Аляске получил всё, чего хотел - соглашения о прекращении огня на Украине нет

Американский обозреватель: президент России от встречи на Аляске получил всё, чего хотел - соглашения о прекращении огня на Украине нет

Передовицы мировой прессы сегодня посвящены фактически одной теме – встрече президентов России и США в Анкоридже, на Аляске. Напомним, что встреча проходила в несколько этапов, в том числе в составе делегаций. И если верить сообщениям двух лидеров, то она носила конструктивный и уважительный характер. Трамп заявил, что удалось достичь консенсуса по целому ряду вопросов.

Американская пресса даёт обширные комментарии произошедшего на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон».



Репортёр NBC News Питер Александер:

Мне кажется, что Путин получил от этой встречи всё, чего хотел. Он сфотографировался на красной ковровой дорожке. Они вместе с Трампом вышли на сцену, пожали друг другу руки, улыбались. Он прокатился на автомобиле «Зверь» президента США.

Александер добавляет, что «не было достигнуто соглашения о прекращении огня, а значит Россия может продолжать своё наступление, при этом никаких санкций Трамп против неё вводить за это не будет».

Fox News публикует интервью Трампа после его встречи с российским президентом. Американский лидер заявил о том, что теперь всё зависит от Зеленского, и добавил, что «мирному урегулировании должны посодействовать и европейцы».

Трамп:

Несмотря на всё, президент Путин хочет, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Он сам об этом говорил на нашем совместном брифинге.

Также обсуждается часть переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которой затрагивались «неукраинские» вопросы. По словам президента США, Владимир Путин сказал ему, что в 2020 году он (Трамп) выиграл американские выборы.

Трамп:

Владимир Путин - умный парень, и он сказал: «При голосовании по почте честных выборов не бывает». Он сказал мне, что при Джо Байдене США были мертвы, а теперь горячи как ствол пистолета. То же самое ранее мне сказали саудовский монарх.

Напомним, что российский лидер впервые в истории посетил Аляску и побывал там на американской военной базе. Во время нахождения глав государств на лётном поле был устроен своеобразный мини-парад ВВС США - в небе пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в сопровождении истребителей F-22.
  Lev_Russia
    Lev_Russia
    +15
    Сегодня, 05:18
    Не нужно ничего быстрого и прорывного ждать, чтобы потом не разочаровываться... Серьезные решения с наскока не принимаются... За два с половиной часа можно только успеть обговорить темы будущих переговоров и какие то границы взаимоприемлемых компромиссных уступок, что, по моему, и было сделано... Встретились, не настучали друг другу по роже (образно), не оскорбляли дрг друга и это уже хорошо...
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 05:56
      Цитата: Lev_Russia
      За два с половиной часа можно только успеть обговорить темы будущих переговоров

      Мамо, вы долго будете в гостях ?
      Как встречать будете !
      Даже чаю не попьёте...
      Владислав_В
        Владислав_В
        +2
        Сегодня, 06:52
        Видео с пресс-конференции подоспело!
        Татьяна
          Татьяна
          +4
          Сегодня, 07:57

          Я считаю совершенно правильным, что на данном этапе переговорного процесса между Россией и США Путин и Трамп заменили итоговую пресс-конференцию (ответы на вопросы журналистам) именно брифингом (итоговым выступлением глав государств)!
          Владислав_В
            Владислав_В
            0
            Сегодня, 07:59
            Цитата: Татьяна
            Я считаю совершенно правильным, что на данном этапе

            Начальном этапе переговоров.Это самое начало, слишком много противоречий, которые надо преодолеть и утрясти к обоюдному удовлетворению!
            Татьяна
              Татьяна
              +4
              Сегодня, 08:13
              Цитата: Владислав_В
              Это самое начало, слишком много противоречий, которые надо преодолеть и утрясти к обоюдному удовлетворению!

              Ну обоюдное удовлетворение в полном геополитическом плане у обеих сторон - США и РФ - вряд ли будет.
              Главное, чтобы не было ещё хуже, чем было!
              Посмотрим.

              А так выступление Путина мне понравилось. Приём Путина Трампом на Аляске понравилось тоже.

              Спасибо Вам за видео в Вашем комментарии! hi
              Владислав_В
                Владислав_В
                +1
                Сегодня, 08:22
                Цитата: Татьяна
                Ну обоюдное удовлетворение в полном геополитическом плане у обеих сторон - США и РФ - вряд ли будет.

                Это не когда не случится!Но люди стремятся прийти к общему знаменателю и работают, чтобы снять горячую стадию конфликта и разделить, где моё, а где уже твоё.Это начальная стадия построения новых правил и отношений между нашими странами после нашей болезни 90-х годов!ИМХО.
                Татьяна
                  Татьяна
                  -1
                  Сегодня, 08:39
                  Цитата: Владислав_В
                  !Но люди стремятся прийти к общему знаменателю и работают, чтобы снять горячую стадию конфликта и разделить, где моё, а где уже твоё.

                  Это точно! Но если бы только от Путина и Трампа всё это зависело! Ведь "трампы" и "путины" приходят и уходят из жизни, а история паразитарного доминирования со стороны глобалистов, как таковая, продолжается.
                  Владислав_В
                    Владислав_В
                    -1
                    Сегодня, 08:41
                    Цитата: Татьяна
                    а история паразитарного доминирования со стороны

                    Я бы написал человека!Это не они такие,это все мы люди,человеки, такие!
                  lesya
                    lesya
                    +2
                    Сегодня, 09:20
                    Татьяна, "трампы" и "путины"? Вы прямо как сахар в магазине взвешиваете - 100 грамм туда, 100 грамм сюда. Недовесила покупателю, и ладненько ))
                    Х...е...р... ню вы написали. И Трамп, и Путин - это явление в мировой политике. Явление мощное, штучное, встречающееся крайне редко.
                    Вы просто совсем недавно записались в эксперты по политическим деятелям, потому не в состоянии оценить величину личностей этих лидеров.
                    Владислав_В
                      Владислав_В
                      +2
                      Сегодня, 10:31
                      Цитата: lesya
                      И Трамп, и Путин - это явление в мировой политике. Явление мощное, штучное, встречающееся крайне редко.

                      А вот тут вы написали по человечески и понятно!Не могу не согласится с вами!+
            свой1970
              свой1970
              +1
              Сегодня, 12:24
              " Путин получил от этой встречи всё, чего хотел. Он сфотографировался на красной ковровой дорожке. Они вместе с Трампом вышли на сцену, пожали друг другу руки, улыбались. Он прокатился на автомобиле «Зверь» президента США."-
              Мне одному кажется что этого журналиста не роняли, а целенаправленно били головкой об бетонный пол? Чтоб дураком вырос?
              Он бы еще написал" Угостили бесплатным мороженым и кофе"" ....
              Человек не понимает - что по приказу Путина как минимум половина населения может сдохнуть одновременно?
              Или он привык писать про папуасов и европейцев - им же так мало надо???
      Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53
        -2
        Сегодня, 07:39
        Так долго готовились, и так много гадали, кто кого прогнёт на этой встрече... даже противно было смотреть все наши ток-шоу на ТВ. Теперь долго будут разъяснять, что будет дальше...
        А всё решают простые ребята на линии фронта и важно не дать им усомниться в руководстве, и не допустить предательства заявленных целей. Признаюсь, пока отлегло.
        Но почему-то у меня постоянно присутствует подозрение о возможной остановке на полпути, пусть даже всюду повторяется фраза о демилитаризации и денацификации Украины... Вот откуда берутся такие сомнения, в чём не дорабатывает наша пропаганда, если допускаешь такую измену сверху?
        А попросту понимаешь, что страна живёт не чувствуя войны. Остается полная расслабуха с зарубежным туризмом. Причем больше всего в страну, поставляющую оружие врагу , в Турцию. Я могу понять взаимовыгодную торговлю с Турцией газом и помидорами, но на туризме туда, какая выгода для России, если встречный туризм на два порядка меньше? Неужели те мизерные налоги с прибыли наших турфирм и чартерных рейсов в Турцию, стоят того?
        А каждый день слышишь и видишь в новостях об очередном ненасытном жулике во власти. Где странным образом получается украсть миллиарды рублей, после чего моя "тысчонка" с пенсии в фонд "Всё для Победы", выглядит смехотворно.
        И ведь не возникали подобные мысли и сравнения, когда шла СВО в Афганистане и даже в Чечне. В чем тут разница, в масштабах войны или моём восприятии? angry
        Владислав_В
          Владислав_В
          -2
          Сегодня, 08:12
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Но почему-то у меня постоянно присутствует подозрение о возможной остановке на полпути, пусть даже всюду повторяется фраза о демилитаризации и денацификации Украины... Вот откуда берутся такие сомнения, в чём не дорабатывает наша пропаганда, если допускаешь такую измену сверху?

          Это не наша пропаганда не дорабатывает вы их просто не слышите!Это их хорошо работает путём оплаты труда ручных «аналитиков» и найма провокаторов и ботов!Это они принижают наши успехи и превозносят успехи Запада!
          victor50
            victor50
            -2
            Сегодня, 08:31
            Цитата: Владислав_В
            Это их хорошо работает путём оплаты труда ручных «аналитиков» и найма провокаторов и ботов!Это они принижают наши успехи и превозносят успехи Запада!

            Опять виновата та, что гадит?! А нам то что мешает? Опять она?!
            Владислав_В
              Владислав_В
              +1
              Сегодня, 08:35
              Вы пишите быстрее чем думаете.Ещё раз подумайте, потом, если созреет желание, что-нибудь написать. Пишите.
          Уарабей
            Уарабей
            0
            Сегодня, 12:07
            Вы это говорите как раз тому, кто эту западную пропаганду сюда и тащит. Даже сейчас весь смысл его поста, это:
            - "Не радуйтесь! Несмотря на то что вам кажется что ВВП вас не предал и не заключил договорнячок, сомнения в нем все равно есть! Они никуда не делись! Не радуйтесь! Помните о ваших взяточниках и хапугах. Они у вас все еще есть! У вас все еще плохо! Не радуйтесь!"
            Вот смысл основной массы комментариев этого персонажа.
            Владислав_В
              Владислав_В
              +1
              Сегодня, 12:09
              Александр у меня всё под контролем, не первую пятилетку здесь!
        свой1970
          свой1970
          0
          Сегодня, 12:17
          Цитата: Сабуров_Александр53
          И ведь не возникали подобные мысли и сравнения, когда шла СВО в Афганистане и даже в Чечне. В чем тут разница, в масштабах войны или моём восприятии?

          В вашем восприятии. Просто раньше из-за отсутствия интернета утюги и чайники истерики не закатывали "Все предали!! Все украли!!! А-а-а-а!! У-у-у!!!" (с)
          Обьем информации был технически ограничен.
          В Афгане уже было весело, а уж в Чечне в самый развал страны......
    Наган
      Наган
      +7
      Сегодня, 06:02
      Ну ваще-то Путин обычно одет сообразно обстоятельствам, и в данном случае как положено государственному деятелю в костюм и галстук, в отличие от Зеленского. А так картинка зачОтная.
      Егоза
        Егоза
        -1
        Сегодня, 06:55
        Цитата: Наган
        А так картинка зачОтная.

        Наверное, хотели подчеркнуть его физическую и войсковую подготовку. laughing
    Владислав_2
      Владислав_2
      +4
      Сегодня, 07:27
      Путин передал Трампу карты и исторические материалы, которые, по его словам, доказывают «искусственный характер формирования Украины» — Reuters

      Мем стал реальностью
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +16
    Сегодня, 05:18
    соглашения о прекращении огня на Украине нет

    Очень хорошо, что Путин не сломался и не повелся на угрозы и шантаж.
    С Украиной надо дело доводить до конца...без всяких Стамбулов и Минска.
    AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 05:28
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Путин не сломался и не повелся на угрозы и шантаж.

      Считаете на переговорах имели место угрозы и шантаж?
      Тот же ЛЕХА
        Тот же ЛЕХА
        +6
        Сегодня, 05:53
        Цитата: AllX_VahhaB
        Считаете на переговорах имели место угрозы и шантаж?

        А как же, smile
        завуалированно несомненно.
        Доброе слово на переговорах это хорошо...а доброе слово с пистолетом на столе ещё лучше.
        Трамп делец...бизнесмен и понимает что перестрелка тут бесмысленна...победителей не будет...стало быть придётся договариваться с Путиным.
        Что сейчас со скрипом и происходит.
        Uncle Lee
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 05:57
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Трамп делец.

          Что Трамп сказал ? -Сделка по Украине не состоялась.....
        orionvitt
          orionvitt
          +7
          Сегодня, 06:57
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          доброе слово с пистолетом на столе ещё лучше

          Померялись пистолетами. И Трамп убедился, что у Путина пистолет не меньше. Мне интересно, что сейчас говорят те, кто "Путин всё сдаст" и "очередной договорнячок".
          Баюн
            Баюн
            0
            Сегодня, 11:12
            Говорят, что "добрый и злой полицейский сверили часы". Убедились, что загон европки под геополитическую "шконку" идет по плану. И подкорректировали "управление мировым хаосом" для наиболее полного удовлетворения хотелок глобалистского олигархического интернационала.
          nik-mazur
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 12:29
            Цитата: orionvitt
            интересно, что сейчас говорят те, кто "Путин всё сдаст" и "очередной договорнячок".

            Вот чуть выше уже есть пример:
            Цитата: Сабуров_Александр53
            Признаюсь, пока отлегло.
            Но почему-то у меня постоянно присутствует подозрение о возможной остановке на полпути ... откуда берутся такие сомнения, в чём не дорабатывает наша пропаганда, если допускаешь такую измену сверху ... расслабуха с зарубежным туризмом ... в новостях об очередном ненасытном жулике во власти ... украсть миллиарды рублей
      Starover_Z
        Starover_Z
        +1
        Сегодня, 07:05
        Цитата: AllX_VahhaB
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Путин не сломался и не повелся на угрозы и шантаж.

        Считаете на переговорах имели место угрозы и шантаж?

        Подумал по прочтению, что эта база, место встречи, была под прицелом стратегических сил России. Так, на всякую случку.
  sagitovich
    sagitovich
    -17
    Сегодня, 05:20
    Путин ничего не получил!
    Мир получил то чего хотел:
    -Диалог о мире между ядерными державами!
    AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB
      +4
      Сегодня, 05:29
      Цитата: sagitovich
      Путин ничего не получил!

      А по моему, как раз, наоборот...
    SAG
      SAG
      +17
      Сегодня, 05:30
      Путин получил от этой встречи всё, чего хотел. Он сфотографировался на красной ковровой дорожке. Они вместе с Трампом вышли на сцену, пожали друг другу руки, улыбались. Он прокатился на автомобиле «Зверь» президента США.

      Как мало надо Путину от жизни good
      Реально у людей сознание 8 летних детей!!! А ещё ему дали две порции мороженного , сэлфи с маргенштерном и порулить мотоциклом на парковке!!!
      aybolyt678
        aybolyt678
        0
        Сегодня, 08:17
        Цитата: SAG
        Реально у людей сознание 8 летних детей!!!

        вы имеете в виду конечно американских обывателей и журналиста? winked
        pyagomail.ru
          pyagomail.ru
          +1
          Сегодня, 09:01
          Цитата: aybolyt678
          вы имеете в виду конечно американских обывателей и журналиста?

          А также европейских и украинских деятелей и журналистов, ну и некоторых наших. Нужно посмотреть, что будет дальше.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 05:23
    ❝ Не было достигнуто соглашения о прекращении огня, а значит Россия может продолжать своё наступление ❞ —

    — Переговоры закончились, слово передано «Кинжалам», «ФАБам», «Искандерам», «Гераням» ...
  Владислав_В
    Владислав_В
    +5
    Сегодня, 05:33
    Мне кажется, что Путин получил от этой встречи всё, чего хотел. Он сфотографировался на красной ковровой дорожке. Они вместе с Трампом вышли на сцену, пожали друг другу руки, улыбались. Он прокатился на автомобиле «Зверь» президента США.

    Уровень обзора и интеллект лос-анджелесского бомжа!
    Наган
      Наган
      0
      Сегодня, 06:07
      Да этот мало что бомж, так еще и торчок, или псих, а скорее всего и то и другое. Белые люди обычно не бомжуют ни с того ни с сего.
    lesya
      lesya
      +4
      Сегодня, 07:02
      Ребята, а скорее это вы воспринимаете все слишком конкретно. У журналиста американского речь шла о символах, их значимости.
      Красная ковровая дорожка - символ значимости и почета.
      Два президента пожали друг другу руки и улыбались. Обмен рукопожатием - символический жест, известен с древности. Значение этого жеста известно каждому. А если еще и улыбались, то это в теперешней ситуации в мире - акт бесстрашия и мужества со стороны амер. президента, и его уважения к РФ и ее президенту.
      Ну а уж прокатить на личном автомобиле, любимом автомобиле, у которого даже имя имеется - это знак восхищения, доверия, и даже более того.
      Если английский знаете, почитайте англоязычные публикации по поводу встречи и комментарии под ними. Там идет мощнейший поток оскорблений Трампу за эту встречу. И тем не менее, он на нее пошел, и выказал уважение президенту РФ всеми возможными способами.
      Владислав_В
        Владислав_В
        +1
        Сегодня, 07:24
        Это психология человека второго сорта!Но глупость журналиста в том, что он предполагает, что и у нашего президента такая же психика. Если какого-то президента, например Танзании, не в обиду ему сказано, очарует, что его белый человек на любимой машине покатал и подарил стеклянные бусы, чтобы от этой благодарности пойти на попятную и подарить любимую жену, то это его проблемы. laughing
        lesya
          lesya
          +1
          Сегодня, 08:45
          Владислав, ну раз вы упомянули психологию..
          Так вот, Психология утверждает, что игра - это неотъемлемое свойство человека в любом возрасте. Люди играют в игры. Очень популярная книга среди тех, кто интересуется психологией человека - Эрик Берн "Игры, в которые играют люди".
          Автобомобиль "Зверь" Трампа - игра.
          Красная ковровая дорожка - игра.
          Но даже и рукопожатие и улыбка - это тоже игра.
          Вы разве не слышали, как теперь говорят о политических деятелях? Их называют игроками. Это определение прочно вошло в современную жизнь.
          Символизм игры, игра символов лидеров столь значимых для планеты стран - России и США.
          Те, кто в теме, кто интересуется политикой, прекрасно понимают в чем глубина наблюдений этого журналиста. Да, простые вещи, кажется, что прямо детские. Но это не так.
          Владислав_В
            Владислав_В
            -2
            Сегодня, 08:49
            Мне кажется, что Путин получил от этой встречи всё, чего хотел. Он сфотографировался на красной ковровой дорожке. Они вместе с Трампом вышли на сцену, пожали друг другу руки, улыбались. Он прокатился на автомобиле «Зверь» президента США.

            Найдите различия, если они есть, конечно.
            Мне кажется, что Путин получил от этой встречи все знаки уважения. Он сфотографировался на красной ковровой дорожке. Они вместе с Трампом вышли на сцену, пожали друг другу руки, улыбались. Он прокатился на автомобиле «Зверь» президента США.
            lesya
              lesya
              -1
              Сегодня, 09:09
              Журналист NBC писал текст, который вы процитировали, для американской аудитории. Есть привычные клише, которые понимает и считывает американская аудитория. Это не значит, что американцы проще, тупее, или даже глупее, чем русские. Просто у них закрепился этот язык общения.
              Меня, вот, удивляет теперешний русский - пацталом, например. Много и другой всякой х... е... р... ни. Но это тоже не означает, что русские - неумные люди. Хотя, согласитесь - пацталом - тянет на умственную отсталость.
              Владислав_В
                Владислав_В
                -1
                Сегодня, 09:22
                Цитата: lesya
                Есть привычные клише, которые понимает и считывает американская аудитория.

                Я понял так что Путин по его мнению прилетал для того чтобы сфотографировался на красной ковровой дорожке,пожать друг другу руки,поулыбаться и прокатится на автомобиле Зверь!Так что Путин получил от этой встречи всё что хотел.
                lesya
                  lesya
                  0
                  Сегодня, 10:09
                  Да ладно!
                  Ну американцы точно поняли не так, как вы )). Это наши люди только сейчас научаются быть искушенными в эзоповом языке отношений бизнеса, политики, общественной жизни, и даже отношений между соседями. Раньше просто морды друг другу били. А в США внешний лоск всегда соблюдается. И за словом, формой, действом, а тем более, ритуалом обязательно стоит некий смысл. Здесь по полной программе у Трампа был соблюден ритуал приема важного, уважаемого и дорогого гостя.
                  свой1970
                    свой1970
                    0
                    Сегодня, 12:26
                    Цитата: lesya
                    Здесь по полной программе у Трампа был соблюден ритуал приема важного, уважаемого и дорогого гостя.

                    Вообще то это стандартный дипломатический протокол приема главы государства
              Баюн
                Баюн
                0
                Сегодня, 11:20
                У русских - умные души, у западных - добрые умы. На Руси судят по мировосприятию, на Западе - по мировоззрению. В негативе: русские - циники, западные - лицемеры.
    1944-1989
      1944-1989
      -1
      Сегодня, 08:50
      Как же так получилось, что в социалистических странах не было бездомных? Даже страны с рыночной экономикой и налётом социализма, такие как Финляндия, сумели свести эту проблему практически к нулю.

      Буду краток, не знаю, поймёте ли вы. Психопаты – это те, кто создаёт капиталистическую систему.

      Меня также искренне поражают люди, которые ходят в церковь каждое воскресенье, но не испытывают сострадания к другим. Хотя я давно не хожу в церковь, я всё же помогаю одному человеку, хотя у меня самого сейчас мало что есть. Это проверка нашей человечности: равнодушны ли мы к другим, относимся ли к ним как к мусору, а когда что-то идёт не так, взываем о помощи! Спасите мой банк за счёт государственных средств! Недавно я также заметил новое психическое заболевание – сбор средств на гроб для парня, у которого была коллекция спортивных автомобилей.
      Владислав_В
        Владислав_В
        -2
        Сегодня, 08:55
        Цитата: 1944-1989
        Как же так получилось, что в социалистических странах не было бездомных?

        А как так получилось что не было богатых?
        Владислав_В
          Владислав_В
          0
          Сегодня, 09:02
          Как так получилось, что бедные были, а вот не было богатых?
        1944-1989
          1944-1989
          0
          Сегодня, 09:46
          Очень хороший вопрос. Богатых не было, но и бедных тоже не было, потому что бедные — это результат богатства немногих, например, работающих бедняков. Зачем им нужны богатые? Что плохого в относительном равенстве в уровне жизни?
          Владислав_В
            Владислав_В
            -2
            Сегодня, 09:51
            Как это их не было?Вот я, например, в детстве, сколько себя помню, постоянно был голодный и без нормальной одежды.Правда отца не было.Но мы таки были бедные, хотя мать и работала на заводе.А кто то на волге ездил, имел домик в Гаграх.
            1944-1989
              1944-1989
              0
              Сегодня, 11:09
              Это плохо; мы должны гарантировать, что подобные случаи не повторятся в коммунизме XXI века. Однако любой капиталист скажет беднякам: «Это ваша вина, что вы недостаточно усердно трудились, чтобы заработать моё состояние». А теперь отправляйтесь в нашу прекрасную американскую больницу и отдохните три дня. Это всего 30 000 долларов. Некоторые виды лечения могут быть очень дорогими, даже если у вас есть американская страховка.
              Владислав_В
                Владислав_В
                -1
                Сегодня, 11:19
                Цитата: 1944-1989
                Это плохо; мы должны гарантировать, что подобные случаи не повторятся в коммунизме XXI века.

                Так вон у нас Северная Корея разве не в коммунизме двадцать первого века?И мы таки в России, и тут с нас никто не требует покупать дорогущую страховку.
                1944-1989
                  1944-1989
                  0
                  Сегодня, 11:34
                  К счастью, платить не нужно; это пережиток прежней системы. Но в посткоммунистических странах всё было сделано для того, чтобы государственные предприятия, такие как больницы и почтовые отделения, работали плохо, из-за чего люди их ненавидели и перешли в частный сектор. Просто не все могут себе это позволить, но кого волнует, что некоторые могут позволить себе яичницу за 70 злотых? Бизнес процветает. Северная Корея, мне туда надо!
                  Владислав_В
                    Владислав_В
                    0
                    Сегодня, 11:45
                    Цитата: 1944-1989
                    Северная Корея, мне туда надо!

                    Ну тогда мы бы с вами не общались!Так как у обычного коммуниста 21 века нет доступа в интернет!И вы бы сейчас были на работе,так как там шестидневка!А так же не могли иметь автомобиль так как простой смертный коммунист не сможет себе этого позволить!Так же медицина там чисто теоретически бесплатная, ну и там частенько свет отключают!Так что езжайте туда один, мне туда как-то не хочется.
                    1944-1989
                      1944-1989
                      0
                      Сегодня, 12:31
                      Чтобы увидеть, каково это, нужно жить там как гражданин, а не как турист.

                      Я выживаю в лесу, поэтому Северная Корея меня не пугает.
                      Владислав_В
                        Владислав_В
                        -1
                        Сегодня, 12:32
                        Забудьте тогда вы эту вонючую политику и идеологию!
                      1944-1989
                        1944-1989
                        0
                        Сегодня, 12:58
                        Эта идеология в конечном итоге восторжествует и исправит ситуацию. Аминь!
          nik-mazur
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 12:50
            Цитата: 1944-1989
            Как же так получилось, что в социалистических странах не было бездомных?

            Благодаря обязательной прописке. По этой же причине в СССР вместо бездомных были бичи, которые формально где-то были прописаны, но мотались по всей стране, нигде не задерживаясь.
            К слову говоря, при социализме своё жильё имели только владельцы домов в деревнях и немногочисленные обладатели кооперативных квартир. Все остальные снимали жильё у государства. И это вполне мог быть барак или комната в общаге.

            Цитата: 1944-1989
            Богатых не было, но и бедных тоже не было

            По настоящему богатых не было (хотя в союзных республиках всякое бывало), а бедные и даже нищие ещё как были.
        свой1970
          свой1970
          -1
          Сегодня, 12:33
          Цитата: Владислав_В
          Цитата: 1944-1989
          Как же так получилось, что в социалистических странах не было бездомных?

          А как так получилось что не было богатых?

          Хм, кто вам сказал? Сосед, обычный забойщик скотины имел на книжке 146 000 к 1985, после постройки в Москве 2 кооперативных квартиры детям - 3 на Калининском и 2 на Ленинском.
          При любых пересчетах это долларовый миллионер нынче.
          Да и Гдляновское, лесное, цементное, рыбное, икорный, Ингушзолото и прочие дела конца 1970-начала 1980х - как бы намекают - бабла немерено в стране было
  Stepnyak_Mongolii
    Stepnyak_Mongolii
    -14
    Сегодня, 05:41
    Война будет продолжаться как вы все хотели.
    Но тогда милости просим подписать контракт и на ЛБС прямо сегодня идут штурмовые бои.
    Противник не хочет быстро отступать - нужны бойцы.
    Кто первый на запись?
    Слово
      Слово
      +4
      Сегодня, 05:56
      Начсните с себя если Вам не 60+ , хотя знаю ЛЮДЕЙ в этом возрасте, при делах фронтовых.
    Роман Ефремов
      Роман Ефремов
      0
      Сегодня, 08:30
      Разумеется, война будет продолжаться. Остановить войну переговорами, на Аляске или ещё где - невозможно. Хоть сто человек с собой привези - не остановят. Надо воевать всерьёз, а не уповать на доброго заокеанского дядю.
      Пишу это где только могу, и на этом форуме, и на своём смешном канале на Дзене. Пытаюсь вернуть людей в реальность.
    lesya
      lesya
      -1
      Сегодня, 08:49
      Абсолютно точное замечание. Поддерживаю.
    Уарабей
      Уарабей
      0
      Сегодня, 12:30
      Дело не в том - хотят в России войны или нет. Все дело в том что по настоящему остановить войну(и не допустить ее возобновление в будущем) это ЭЛЕМЕНТАРНО. Западу надо просто перестать лезть к России. Смириться с тем, что окраина никогда не станет членом НАТО и прекратить попытки это осуществлять. Всё. Всё в их руках. А пока они этого не поймут и не сделают, России надо добиваться своей цели.
  Слово
    Слово
    +5
    Сегодня, 05:52
    Линия руководителя России непоколебима. Это достойно уважения.
    ASSAD1
      ASSAD1
      -2
      Сегодня, 10:59
      Ха! Непоколебим будет когда примет капитуляцию краины, а пока до неё далеко, очень.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 05:59
    Цитата: Uncle Lee
    Что Трамп сказал ? -Сделка по Украине не состоялась.....

    Правильно...значит что делают бизнесмены в случае неудачной сделки? smile
    Три варианта...как думаете какие?
  Дилетант
    Дилетант
    +6
    Сегодня, 06:05
    Главный итог - ни до чего не договорились, но и не рассорились. Правда Трамп остался недоволен и не стал обедать. Это хороший знак. Значит ВВП ничего не сдал.
    Ждем вторую часть "марлезонского балета".
    Егоза
      Егоза
      +2
      Сегодня, 07:17
      Цитата: Дилетант
      Правда Трамп остался недоволен и не стал обедать.

      Да что Вы все про обед?! ВВП тоже через час после встречи улетел, только и успел на кладбище к нашим воинам съездить.
      Дилетант
        Дилетант
        +3
        Сегодня, 07:23
        Да что Вы все про обед

        Были запланированы пресс-конференция и совместный обед. Вместо пресс-конференции был брифинг, после которого Трамп улетел. Обед отменили. Путин улетел после Трампа. Это серьезные изменения протокола. Выводы можете сделать сами. А можете и не делать.
        Александр Ваничев
          Александр Ваничев
          -1
          Сегодня, 07:44
          Для обеда по московскому времени для российской делегации глубокая ночь, кто же нормальный ночью ест?
          Дилетант
            Дилетант
            +2
            Сегодня, 07:56
            кто же нормальный ночью ест?

            Все! В Новогоднюю ночь! wassat drinks
        Роман Ефремов
          Роман Ефремов
          0
          Сегодня, 11:49
          Однозначно! Обед отменил Трамп - вернее, отказался на него идти (вряд ли Путин решил обидеть отказом гостеприимного хозяина). Значит, остался недоволен. Значит, его сценарий не сработал.
          1. Комментарий был удален.
    lesya
      lesya
      0
      Сегодня, 08:58
      Трамп назвал встречу крайне продуктивной/extremely productive. Оценил ее результаты в 10 из 10 (10 out of 10). Из Европы, с Украины на Трампа обрушился поток брани. Тем не менее, он прет со своим мнением и отношением к Путину, именно личным приятием Путина, как танк.
      И вы говорите, что Трамп недоволен? Трамп Путиным восхищается. Точно также Трамп восхищается работой армии России. Вот такие пироги!

      А на обеде просто сэкономили. Это очень по-американски. Сами сожрут, что собирались делить с русской делегацией )))
      Дилетант
        Дилетант
        0
        Сегодня, 12:07
        Оценил ее результаты в 10 из 10

        Трамп организовал эту встречу вопреки многим. Трамп провел эту встречу и ухитрился не поругаться с Путиным. Трамп получил от Путина массу комплиментов.
        Как он должен ее оценить? Конечно как 10 из 10. Он же шоумен.
        Или Вы ждали что-то вроде: "Я надавил на Владимира, но он на мое мнение наплевал. Поэтому я оцениваю встречу как 1 из 10"?
        p.s. Вы хоть один раз слышали слово "решили/договорились"
    Роман Ефремов
      Роман Ефремов
      +1
      Сегодня, 10:06
      Учитывая, что встреча закончилась быстрее чем ожидалось и участники буквально разбежались по самолетам - похоже, что Путин подтвердил твердость наших требований и Трамп понял, что Нобелевка опять просвистела мимо. И это хорошо!
  Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр
    +6
    Сегодня, 06:24
    Результат встречи положительный однозначно. И то, что в статье сказано, что "Трамп заявил, что удалось достичь консенсуса по целому ряду вопросов." значит только то, что проблемы, по которым договорились, не озвучены или по ним достигнуто сближение позиций. Через некоторое время Трамп, по своему обыкновению, начнёт рассказывать о деталях переговоров. Подождём.
  Старик57
    Старик57
    +3
    Сегодня, 06:29
    Ничья! И это не поражение для обеих сторон.
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 06:36
    Трамп заявил, что считает Россию могучей державой, в отличие от Украины, и посоветовал Киеву "заключить сделку"

    Трамп не планирует вводить санкции против России, так как встреча с Путиным прошла хорошо.

    Трамп заявил, что Россия представила ему список из более чем 1000 украинских военнопленных, которых Украина должна согласиться принять.
  Николай Малюгин
    Николай Малюгин
    -1
    Сегодня, 06:51
    Главным на этой встрече должен быть результат. Если его нет,то все остаются при своих козырях.
    Егоза
      Егоза
      +2
      Сегодня, 06:59
      Цитата: Николай Малюгин
      Главным на этой встрече должен быть результат. Если его нет,то все остаются при своих козырях.

      Раз козыри остались на руках - это уже немало.
  klev72
    klev72
    +9
    Сегодня, 07:10
    Во всей этой истории хочется отметить заслугу наших воинов. Именно благодаря их ратному труду, самопожертвованию, верности и чести, служению стране, народу России, наши руководители имеют возможность на равных разговаривать с представителями любых стран, отстаивая интересы государства. Каждый воин это должен знать. Мне думается это очень важная деталь в любом случае. Оборонка снабжает, но щитом и мечом державы являются они.
  Schneeberg
    Schneeberg
    -2
    Сегодня, 07:32
    Цитата: AllX_VahhaB
    Считаете на переговорах имели место угрозы и шантаж?
    Что это вообще за переговоры, если на них нет угроз и шантажа? wink
  LeutnantTom
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 07:45
    Если это правда и всегда будьте осторожны с тем, что говорят или пишут западные «журналисты», то обе стороны «победили».
    Россия продолжает подготовку к наступлению, а Трамп продаёт оружие воинственным европейцам. Трамп прежде всего бизнесмен, ему всегда нужны деньги!
    ОДНАКО, как ни крути, западная пропаганда снова и снова будет говорить, что Россия не хочет мира! Но они забывают об одном, и большинство здравомыслящих людей это понимают: это война, которую ведут военачальник Байден и НАТО за счёт России и Украины.
    В общем, поживем – увидим, никто на 100% не знает, что произошло на Аляске.
  Mazunga
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 07:53
    хорошо что не договорились) как ни пародоксально это звучит перемирие на руку в основном тем а то что они войска выводить не станут я не сомневался ни капли я с 20 года на миротворце не потому что тут комменты строчу они упорные и злые та что все решат пушки больше обманываться верховный не хочет
  михаил3
    михаил3
    +1
    Сегодня, 08:17
    Главный итог встречи - не было покушения на президентов. Встреча продлилась всего пять часов. Была организована на военной базе. Американских (и с ними всех остальных) журналистов выкинули на мороз. Отменили пресс-конференцию и даже совместный ужин. В общем в кои то веки американцы предприняли ДЕЙСТВЕННЫЕ меры против покушения.
    Для меня лично даже не важен какой то итог встречи (наступление продолжается, а это самый лучший знак), главное - отлегло. Путин уже дома. Уф....
    Ghost1
      Ghost1
      0
      Сегодня, 08:41
      Или Трамп остался чем-то недоволен и было сокращение, он об это заранее говорил.
      михаил3
        михаил3
        +1
        Сегодня, 08:43
        Трамп всегда чем то недоволен) И ему нужно что-то, о чем будут говорить, что именно он определял весь ход встречи, типа победитель. Хорошо придумано, вы вот полностью повелись)
    lesya
      lesya
      0
      Сегодня, 09:28
      Точно. Уф.... Выдохнули. А то было очень тревожно.
    Дилетант
      Дилетант
      0
      Сегодня, 12:16
      Американских (и с ними всех остальных) журналистов выкинули на мороз.

      Прогноз погоды в Анкоридже, Штат Аляска, США

      Яндекс
      https://yandex.ru › ... › Штат Аляска — прогноз погоды
      Ощущается как +11°Вчера в это время +15°Вчера было +15°

      Да, чего только не прочитаешь в коментах и не узнаешь нового. Никогда бы не подумал, что +15° это для Аляски мороз. no
  vet
    vet
    -1
    Сегодня, 08:28
    Если говорить откровенно - встреча, видимо, закончилась безрезультатно. Однако и у Путина, и у Трампа есть основания скрывать это. Для Путина эта встреча очень важна, так как это -дипломатический прорыв. Он ведь был фактически невыездным - и вдруг жмет руку самому президенту США. А Трамп очень не хочет тратить деньги на помощь Зеленскому к которому у него очень сильная личная неприязнь. Но, если признать, что встреча с Путиным - ни о чем - придется помогать, заставят. И потому оба президента "делают хорошую мину при плохой игре". .
    lesya
      lesya
      -2
      Сегодня, 09:29
      Ну вы прямо Ванга. А результат это что? Это когда наливают тарелку борща с хорошим куском мяса, а после еще и добавки столько же?
  мерцание
    мерцание
    0
    Сегодня, 08:41
    Репортёр NBC News Питер Александер:

    Мне кажется, что Путин получил от этой встречи всё, чего хотел. Он сфотографировался на красной ковровой дорожке. Они вместе с Трампом вышли на сцену, пожали друг другу руки, улыбались. Он прокатился на автомобиле «Зверь» президента США.

    Это в психологии называют "проекция" - когда человек приписывает другому свои желания, свои мысли, свои чувства.
    ---
    Переговоры мы инициировали после того, как Трамп неожиданно потребовал в 10 дневной срок завершить военные действия на Украине.
    Для нас это означало, что американцы видят скорое поражение Украины. А Трамп лично не хочет оказаться на стороне проигравших.
    Мы и предложили переговоры, чтобы дать Трампу возможность дистанцироваться от этого конфликта, спихнув все на Байдена и Европу.
    Мы такую возможность Трампу дали. Все.
  Ghost1
    Ghost1
    0
    Сегодня, 08:47
    Всю неделю форумчани тут строили теории что будет в пятницу и какие решения будут...
  MrFox
    MrFox
    +1
    Сегодня, 08:59
    Переговоры с глазу на глаз были в машине и длились 10 минут. Дальше 3 часа толпа на толпу
  Мурзик
    Мурзик
    -3
    Сегодня, 09:43
    Цитата: Сабуров_Александр53
    Остается полная расслабуха с зарубежным туризмом. Причем больше всего в страну, поставляющую оружие врагу , в Турцию. Я могу понять взаимовыгодную торговлю с Турцией газом и помидорами, но на туризме туда, какая выгода для России, если встречный туризм на два порядка меньше? Неужели те мизерные налоги с прибыли наших турфирм и чартерных рейсов в Турцию, стоят того?

    А может надо меньше вашей "пропоганды" а меньше воровать и строить свой внутренний туризм который хотя бы более менее соответствует условной Турции, тогда и не будет этих вопросов
    nik-mazur
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 12:56
      Цитата: Мурзик
      строить свой внутренний туризм который хотя бы более менее соответствует условной Турции

      С учётом нашего климата и длины береговой линии, у нас в принципе невозможен такой туризм, как в южных приморских странах типа Турции.
  AlekOrel
    AlekOrel
    0
    Сегодня, 10:54
    Россия и США - соседи. Балконы рядом. На протяжении многих многих лет кто-то с красивым лицом регулярно гадит под балконами.
    Можно предположить, что пацаны обсуждали не вопрос, как убирать дерьмо, а решали, как настучать по наглой рыжей морде и прекратить безобразие.
  padre
    padre
    0
    Сегодня, 12:45
    What did they expect, when they don't even bother to listen! Their reaction Putin 1 Trump 0, shows how they look at things!