«Моя цель – не допустить капитуляции перед Путиным» - итоги переговоров на Аляске комментирует «сбитая лётчица» Хиллари Клинтон

«Моя цель – не допустить капитуляции перед Путиным» - итоги переговоров на Аляске комментирует «сбитая лётчица» Хиллари Клинтон

Встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон» комментируют политики во всём мире, включая таких «сбитых лётчиков» как Хиллари Клинтон.

Клинтон заявила, что «Путин пытается изменить границы в Европе, а потому, если бы Трамп мог положить конец этой войне без изменения границ, не ставя Украины в положение уступающего свои территории, то только тогда Трампа может было бы выдвинуть на Нобелевскую премию мира».



По словам Х.Клинтон, «пока Трамп только соглашается с видением Путина великой России».

Далее экс-госсекретарь и неудавшийся кандидат на должность президента США заявила, что «Дональд Трамп – это ужасный президент»:

Моя цель – не допустить капитуляции перед Путиным при поддержке Соединённых Штатов.

Клинтон заявила о своей мечте. Как думаете, о чём может мечтать пожилая 77-летняя женщина?

В случае с Хиллари мечта следующая:

Я мечтаю, чтобы Трамп выступил против Путина – не только ради Украины и её демократии, но и, честно говоря, ради нашей собственной безопасности и наших интересов.

Напомним, что сам Дональд Трамп оценил переговоры с российским лидером на Аляске как позитивные, добавив и слова Владимира Путина о том, что в 2020 году выборы в США он (Трамп) на самом деле выиграл, но победу тогда отдали Джо Байдену. Это очередная «шпилька» в адрес американских глобалистов, которые, по сути, устроили государственный переворот, прикрывшись сфабрикованными результатами тех выборов. Х.Клинтон – один из элементов системы американского глобализма и глубинного государства.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +16
    Сегодня, 05:31
    «Моя цель – не допустить капитуляции перед Путиным»
    Ты лучше мужика своего к бабам не подпускай... А то задолбаешься платить за их испорченные платья... А впрочем Биллу вроде как за 80-т, так что можно особо не напрягаться...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +11
      Сегодня, 05:40
      Оказывается всего лишь 79-ть... Так что напрягайся, Хилари, напрягайся...
      1. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        +5
        Сегодня, 07:53
        Клинтон заявила, что «Путин пытается изменить границы в Европе, а потому, если бы Трамп мог положить конец этой войне без изменения границ, не ставя Украины в положение уступающего свои территории, то только тогда Трампа может было бы выдвинуть на Нобелевскую премию мира».

        США и Европейская элита после падения СССР перекраивали границы Европы наиактивнейшим образом, зачастую используя для этого ракеты, авиацию и бомбардировки. Так что непонятно в какой вселенной вообще живет эта бабуля... fool
        1. михаил3 Звание
          михаил3
          +2
          Сегодня, 08:29
          Цитата: alex-defensor
          США и Европейская элита после падения СССР перекраивали границы Европы наиактивнейшим образом

          Да, но они свято уверены что им можно, а нам нет. Потому что СССР побежден, и Россия уже не противник. А наши действия говорят - противник. Да еще какой) И как же Хиллари не мечтать, чтобы мы были побеждены? Увы, похоже бабуля так и помрет, не исполнив мечты))
        2. Бородач Звание
          Бородач
          +2
          Сегодня, 09:44
          Цитата: alex-defensor
          Клинтон заявила, что «Путин пытается изменить границы в Европе, а потому, если бы Трамп мог положить конец этой войне без изменения границ, не ставя Украины в положение уступающего свои территории, то только тогда Трампа может было бы выдвинуть на Нобелевскую премию мира».

          США и Европейская элита после падения СССР перекраивали границы Европы наиактивнейшим образом, зачастую используя для этого ракеты, авиацию и бомбардировки. Так что непонятно в какой вселенной вообще живет эта бабуля... fool

          Украина ещё может сохранить свои границы, вступив в состав РФ. Но это неточно. Других вариантов нет.
          Прошел только первый раунд переговоров РФ-США. Сверка часов.
          Все переговоры ещё впереди.
          А тем временем фронт продолжает двигаться на запад. И вопрос по территориям может быть пересмотрен.
          В случае обрушения фронта ВСУк речь может зайти о безоговорочной капитуляции. И такой сценарий вполне возможен. Для купирования нашего прорыва на Доброполье ВСУкам пришлось перебросить войска из под Сум, Купянска, Константиновке и т.д. На Купянском направлении наши войска воспользовались этим и уже заняли новые территории, вышли на Петропавловку с Востока. Есть продвижение на Константиновку. good
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            0
            Сегодня, 11:38
            Цитата: Бородач
            ........вопрос по территориям может быть пересмотрен.........

            Конечно! Николаев, Одесса, Харьков, ну и другие возможно
        3. ettore Звание
          ettore
          +1
          Сегодня, 10:58
          Цитата: alex-defensor
          Так что непонятно в какой вселенной вообще живет эта бабуля...

          В их любимой вселенной лжи и лицемерия
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 11:12
        «Моя цель – не допустить капитуляции

        Ходячая паранойя, только позорит американский истеблишмент. Биллу я сочувствую.
      3. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 11:34
        Цитата: Lev_Russia
        Оказывается всего лишь 79-ть... Так что напрягайся, Хилари, напрягайся...

        Ну а потом--- расслабься! И получи в результате удовольствие
      4. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 12:44
        ...моня левински приедет и всё "заработает".... lol
    2. Наган Звание
      Наган
      +7
      Сегодня, 06:21
      Цитата: Lev_Russia
      Ты лучше мужика своего к бабам не подпускай...
      Ну так если она не исполняла обязанности Первой Леди с должным усердием, то неудивительно, что президент Клинтон был вынужден переложить хотя бы часть ее функций на практиканток и вообще тех, кто соглашался эти функции исполнять. А поскольку тогда, в прошлом веке, он был еще в категории "видный мужчина", в желающих недостатка не было. Да и в нынешнем веке, хоть видности и поубавилось, находились помощницы, правда иногда за ними приходилось далеко ездить, типо на частный остров Эпштейна, где Билл был завсегдатаем.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 07:41
        Наган hi : Очень странно ,что Хиллари совсем не в курсе что ПУТИН и ТРАМП в " звере " общались на родном языке .И в разговоре тет- а - тет Трамп узнал о присвоении ему очередного воинского звания. bully drinks
        1. Обычный Звание
          Обычный
          +1
          Сегодня, 08:15
          Да, внеочередное так сказать.
        2. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 12:45
          ...на родном языке belay - Трамп русский выучил??? laughing
      2. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        -1
        Сегодня, 08:58
        Во время его президентства у нее уже был климакс, так что она в принципе его не могла удовлетворять, как женщина
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +14
      Сегодня, 06:45
      Она за своим Билом не смогла уследить а тут лезет в разговор серьезных мужчин, пусть костюмы мужа отстирывает от ......
    4. Махра Звание
      Махра
      +4
      Сегодня, 08:36
      Глаза у Хиллари ,да впрочем и у многих западных политиков безумные ,сатана в них сидит ..
      Вот вой то на болотах начался после встречи ВВП и Трампа .. 5 часов о чем то шептались !!!
    5. Комментарий был удален.
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +5
    Сегодня, 05:33
    Это просто неформальный голос демпартии … проверка общества и вброс на дискус по деятельности Трампа перед промежуточными выборами … все как обычно только про американские внутренние дела … на остальной мир они всегда смотрели сквозь пальцы и только как на ресурсную базу для доминирования
    1. orionvitt Звание
      orionvitt
      0
      Сегодня, 07:07
      Цитата: silberwolf88
      Это просто неформальный голос демпартии … проверка общества и вброс

      Да ну какой вброс. Озвучила то, что и следовало ожидать от демократов и в частности неё, как яркого представителя демократической партии. Было бы странно, если бы она сказала что нибудь другое.
    2. Сергей Аверченков Звание
      Сергей Аверченков
      +4
      Сегодня, 07:33
      Да тут похоже не только это, я заинтересовался кто родители Хилари, от куда она такая выродилась? Ведь у неё патологическая ненависть к России (СССР). И вот что выяснилось -
      Отец: Хью Эллсворт Родэм (1911–1993). Имел британское происхождение,
      Мать: Дороти Эмма Хауэлл Родэм (1919–2011). Была домохозяйкой, имела английские, шотландские, квебекские, валлийские и голландские корни.
      Походу англичанка гадит, даже если она уже не англичанка. Хм... вспомнилось как она радовалась смерти Каддафи - отвратительное зрелище
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 05:34
    ❝ Как думаете, о чём может мечтать пожилая 77-летняя женщина? ❞ —

    — Пора бы и о душе подумать, а ей всё неймётся ...
    1. Ростов Папа Звание
      Ростов Папа
      +11
      Сегодня, 06:09
      О ммля, старая моль выпорхнула из шкафа...
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +10
        Сегодня, 06:18
        Цитата: Ростов Папа
        «Моя цель – не допустить капитуляции перед Путиным»

        Это про неё:
        Мне бы женщину синюю, синюю,
        Чтобы груди свисали до пят,
        Чтобы шея была лебединая
        И морщинистый розовый зад.
      2. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +2
        Сегодня, 10:57
        Цитата: Ростов Папа
        О ммля, старая моль выпорхнула из шкафа...

        И прямо мечтает, чтобы её прибили за "обедом" очередной шубой ?
        Хиллари мечта следующая:

        Я мечтаю, чтобы Трамп выступил против Путина – не только ради Украины и её демократии, но и, честно говоря, ради нашей собственной безопасности и наших интересов.

        Она мечтает о "горячей" войне Трампа и Путина ?!
        Так ведь если эта "моль" не сгорит сразу, то потом
        Через час те из вас, кто останется в живых, будут завидовать мёртвым...
        "Остров сокровищ"

        Но она этого не знает, книг не читала, моль !
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +6
      Сегодня, 07:41
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Пора бы и о душе подумать, а ей всё неймётся ...

      Это бездушная тварина, которая глядя на то как вешают человека под надуманным предлогом восторженно орёт "ВАУ" .
      Она озабочена тем, как за оставшееся ей время жизни побольше людей задушегубить.
      1. Махра Звание
        Махра
        +3
        Сегодня, 08:41
        Я тоже в шоке был от ее радостного вопля ..Думаю они на западе также радостно кричали "вау" ,когда два православных братских народов ,вцепились друг в друга в кровавой схватке и уже 3 года уничтожают друг друга ....Ничего .это нам урок хороший и для будущего поколения особенно ..
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +7
    Сегодня, 05:35
    Она уже допустила одну " капитуляцию"- перед Моникой Левински. Пусть дальше,учится.
  5. zontov79 Звание
    zontov79
    +9
    Сегодня, 05:36
    Взгляд конечно сумашедший у этой старой клячи. Её бы электричеством лечить и ни когда не выпускать на волю. Я не психиатр конечно, но мне кажется она шизофреничка.
    1. KCA Звание
      KCA
      +8
      Сегодня, 05:48
      Электричество не поможет, она настолько тупая, что ток не пройдёт, только лоботомия
    2. Обычный Звание
      Обычный
      +7
      Сегодня, 05:58
      Психопатка, высокофункциональная психопатка.
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        +2
        Сегодня, 06:42
        Цитата: Обычный
        высокофункциональная психопатка.

        1. Обычный Звание
          Обычный
          +2
          Сегодня, 07:27
          Припадок сам по себе есть следствие чего угодно, вопрос стоял о том что она шизофреничка, на что я ответил кто она есть на самом деле. Припадок вторичен. Это следствие чего-то.
          1. Владислав_В Звание
            Владислав_В
            +1
            Сегодня, 07:32
            Со здоровьем у неё явно не всё в порядке! Удивительно, как её ещё выпускают на общественные мероприятия!
            1. Обычный Звание
              Обычный
              +4
              Сегодня, 07:43
              Физическое здоровье, тела допустим и психики, это разные составляющие одного и того же человека. Еще раз, комментарием выше было предположение высказано, что она возможно шизофреничка. Мой комментарий был ответом на предположение. Что же до ее припадков и прочего, в теме не велось обсуждение. Там могут быть разные причины.
              Теперь касаемо высокофункциональных психопатов. Когда в интернете идут обсуждения о некоем глубинном государстве, подкрепляя все это версиями про рептилоидов и т.д. то на самом деле речь как раз идет о самых что ни на есть высокофункциональных психопатах. Это люди патологически лживы. Они манипулируют другими. Стремятся к власти. Причем любыми путями. Они ходят "по головам" ради достижения своей цели. У них отсутствует эмпатия, причем на уровне органики. Они бесчувственны к другим, безэмоциональны. У них есть нарушения в амигдале, в лимбической системе, в передней поясной коре больших полушарий. То есть это не исправить никак. Все тоже самое можно сказать и про социопатах. Но есть очень существенное различие лишь в одном: социопат импульсивен, а психопат нет. Тем страшнее они. Социопатия больше обусловлена средой, окружением, психопатия обусловлена генетически. Есть предположение что она передается по отцовской линии.
              При этом они знают как выглядят эмоции и играют их когда надо и где.
            2. Обычный Звание
              Обычный
              +3
              Сегодня, 07:49
              Самый значимый труд на сегодня который есть в науке о психопатах, это работа американского психиатра Херви Клекли. Правда в русском варианте этого труда нет, он не переведен. У меня есть оригинал на английском языке.
              Посмотрите фильм "Три лица Евы". Этот случай был описан Клекли. Фильм старый, но ооочень интересный будет вам.
              1. Владислав_В Звание
                Владислав_В
                0
                Сегодня, 07:53
                Про психическое здоровье вам как специалисту видней.Я про физическое здоровье писал. Ну и шутка: не дай бог кого-нибудь покусает. laughing
                1. Обычный Звание
                  Обычный
                  +3
                  Сегодня, 07:57
                  Может она под чем-то была, кто ее знает? Психика может преподнести любую вещь. А вот психопатия это не психическое заболевание, это так сказать слом характера. Психопаты как правило имеют интеллект выше среднего. Они обаятельны, тем и опасны, вызывают у людей доверие, они прекрасные ораторы (Стив Джобс психопат)
                  1. Владислав_В Звание
                    Владислав_В
                    -1
                    Сегодня, 08:05
                    Цитата: Обычный
                    Может она под чем-то была, кто ее знает?

                    Теория заговора гласит, что была она под адренохромом.)
                    1. Обычный Звание
                      Обычный
                      +1
                      Сегодня, 08:06
                      Это настолько по воде вилами писано что обсуждать не буду.
    3. Lako Звание
      Lako
      +1
      Сегодня, 08:23
      Там больше похоже на старческий маразм. Вот думаю, что в США на политическом поприще нет молодых? Почему они этих корчей, постоянно, на свет Божий вытаскивают?
  6. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +5
    Сегодня, 05:36
    Кто-нибудь. Организуйте ей уже личную встречу с бжезинским. fool wassat
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 05:37
    Такой русофобки-стервы как эта Клинтониха, ещё надо поискать.
    Недаром её муженек в оральном кабинете искал утешение среди молоденьких стажерок.
    1. Hagen Звание
      Hagen
      +4
      Сегодня, 06:41
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Такой русофобки-стервы как эта Клинтониха, ещё надо поискать.

      Все женщины , работающие в политике США, точно такие же русофобки. Особенно в дем.партии. Это уже на генном уровне. А стажерок и секретарш пользовали практически все президенты. Практически без пропуска по списку, во всяком случае в ХХ веке. Как отзываются пенсионеры USSS, они (презы) там, овальном кабинете, "имели" все что шевелилось (практически - цитата). Это уже традиция.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 12:50
        то есть после стажироввки в БД это как знак качества - готова в эскортницы высшего класса .... wassat
  8. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +4
    Сегодня, 05:41
    «Моя цель – не допустить капитуляции перед Путиным» - итоги переговоров на Аляске комментирует «сбитая лётчица» Хиллари Клинтон


    Семейно фригидная и политически импотентная со шлейфом утечек скандальных файлов из госдеповской электронной почвы требует реабилитации.
    Кто она после всего этого одним словом?
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +3
      Сегодня, 05:47
      Уж её капитуляция никому не нужна (ну, разве кто и примет - за очень большие деньги).
  9. codetalker Звание
    codetalker
    +4
    Сегодня, 05:48
    А Трамп ее посадить не хочет? Не может быть, что бы бабуля не участвовала в заговоре под названием «Российское вмешательство в выборы».
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 07:30
      Цитата: codetalker
      А Трамп ее посадить не хочет?
      Пока первым на посадку в очереди стоит Байден wink
  10. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 05:59
    Не волнуйтесь вы так Хиллари! В США хорошая медицина, хоть и дорогая. Вас обязательно вылечат! fool
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 06:05
      ❝ Не волнуйтесь вы так Хиллари! В США хорошая медицина, хоть и дорогая. Вас обязательно вылечат! ❞ —
  11. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 06:12
    Если по ее, то даже и Крым не российский. Но ей простительно - она так и застряла сознанием в 2016, и до сих пор считает, что Трамп украл у нее выборы, в том числе с помощью русских.
  12. Панкрат25 Звание
    Панкрат25
    +1
    Сегодня, 06:21
    Я не понял, а где её любимая навозная муха, что бегает по ней во время выступления?
  13. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +2
    Сегодня, 06:31
    А ты его рогами,рогами,которые тебе твой Билли наставил,забодай.
  14. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +5
    Сегодня, 06:33
    Россия не прогнулась - это главный итог . И дала надежду на договоренность в будущем. В общем - высший пилотаж в дипломатии.....
  15. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 06:36
    Твоя цель, дypa ты набитая, ласты не склеить от натуги и не забыть кашку поесть. Капитуляция вашего сброда перед Россией вопрос времени, причем ближайшего. sad
  16. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +1
    Сегодня, 06:52
    Этой припадачной русофобке уже 77 лет, а всё никак не угомонится, пора бы уже и о душе подумать если она у неё вообще есть.
  17. maximaniak Звание
    maximaniak
    +2
    Сегодня, 06:55
    адрес американских глобалистов, которые, по сути, устроили государственный переворот, прикрывшись сфабрикованными результатами тех выборов. Х.Клинтон – один из элементов системы американского глобализма и глубинного государства.

    Спасибо, что объяснили
  18. nikolas 83 Звание
    nikolas 83
    +3
    Сегодня, 07:01
    Эта старая гадюка пережила свой яд .Теперь только шипеть может.
  19. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 07:28
    Помнится, ещё во время первой предвыборной компании Трамп велел ей заткнуться wink
  20. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Сегодня, 07:32
    Неважно, что она говорит, ей нечего сказать! Где автобус?
  21. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 07:53
    Мерзкая старуха с рогами. Мерзче ее только сенатор от Аляски Лиза Мурковски.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +2
      Сегодня, 09:24
      Бр-р-р... Где они таких находят? Неужто сами родятся? Как тут верить в эволюцию (развитие)? Да ещё эти улыбки в 60 пластмассовых зубов... Сидели-бы на кресле перед теликом, сосали-бы кисель через трубочку, так нет, ля-ля-ля, надо доказать всему миру, что они живые, хотя годятся только на корм мухам.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 11:55
        А про описанные Вами, Михаил, симптомы есть хороший роман Станислава Лема "Футурологический конгресс ", там тоже инволюция всего Человечества подробно описана
  22. Prapor Звание
    Prapor
    +2
    Сегодня, 08:01
    как они надоели со своей демократией, неприснопамятной, уже тошнит прям.....
  23. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    +1
    Сегодня, 08:44
    Вылезла старая калоша и что то вякает, ведьма!
  24. sifgame Звание
    sifgame
    +2
    Сегодня, 10:32
    Старая кровожадная кошелка , черти заждались уже.