Моя цель – не допустить капитуляции перед Путиным при поддержке Соединённых Штатов.

Я мечтаю, чтобы Трамп выступил против Путина – не только ради Украины и её демократии, но и, честно говоря, ради нашей собственной безопасности и наших интересов.

Встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон» комментируют политики во всём мире, включая таких «сбитых лётчиков» как Хиллари Клинтон.Клинтон заявила, что «Путин пытается изменить границы в Европе, а потому, если бы Трамп мог положить конец этой войне без изменения границ, не ставя Украины в положение уступающего свои территории, то только тогда Трампа может было бы выдвинуть на Нобелевскую премию мира».По словам Х.Клинтон, «пока Трамп только соглашается с видением Путина великой России».Далее экс-госсекретарь и неудавшийся кандидат на должность президента США заявила, что «Дональд Трамп – это ужасный президент»:Клинтон заявила о своей мечте. Как думаете, о чём может мечтать пожилая 77-летняя женщина?В случае с Хиллари мечта следующая:Напомним, что сам Дональд Трамп оценил переговоры с российским лидером на Аляске как позитивные, добавив и слова Владимира Путина о том, что в 2020 году выборы в США он (Трамп) на самом деле выиграл, но победу тогда отдали Джо Байдену. Это очередная «шпилька» в адрес американских глобалистов, которые, по сути, устроили государственный переворот, прикрывшись сфабрикованными результатами тех выборов. Х.Клинтон – один из элементов системы американского глобализма и глубинного государства.