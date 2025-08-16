Ночные прилёты: ВС РФ ударили по объектам и позициям противника к северу от Чернигова, в районе Сум и на других территориях

Появляется информация о ночных ударах, которые были нанесены Вооружёнными силами России. Наибольшее число атак было проведено в отношении объектов и позиций противника во фронтовых и прифронтовых регионах.

Поступает информация о работе бомбардировочной авиации. Удары были нанесены по скоплению техники и личного состава ВСУ и НГУ в Черниговской области. Напомним, что там в последнее время фиксируется рост концентрации сил противника.



Прилёты пришлись по объектам войск киевского режима в районе Семёновки и Жадово, что к северо-востоку от областного центра.

«ФАБирование» и «Геранизация» проведены в отношении объектов противника в Сумской области. Прилёты авиабомб с УМПК и дронов фиксировались в районе Шостки, Сум и к юго-западу от Юнаковки.

Также досталось противнику в районе Волчанска и в южной части города.

Наибольшее число ударов пришлось по позициям ВСУ в районе Доброполье, куда в последние дни враг был вынужден перебросить резервы с Запорожского направления, чтобы попытаться остановить продвижение армии России. Удары были нанесены в том числе и по перебрасываемым силами противника – к северо-востоку от запорожского города Орехов.

Прилёты помимо всего прочего фиксировались в районе Межевой Днепропетровской области.

Напомним, что на Западе рефлексируют по поводу того, что в Анкоридже «ни слова не было сказано относительно полного прекращения огня». А прекращение огня может состоятся в том случае, если киевский режим примет основные условия того, что Трамп называет сделкой.
  1. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +4
    Сегодня, 07:59
    Ну вот, другое дело. А то этими переговорами только людей взбудоражили.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +7
      Сегодня, 08:20
      Цитата: Сергей Аверченков
      Ну вот, другое дело. А то этими переговорами только людей взбудоражили.

      Да, вот это сообщение является хорошим информативным комментарием от ВС РФ к прошедшим переговорам. Продолжаем продолжать.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +6
        Сегодня, 08:38
        Лучшим доводом к заключению какого либо соглашения являются «ФАБирование» и «Геранизация» того кто пока ещё упрямится... Укры, может сразу к вашей капитуляции перейдём, чтобы вы недолго мучались... Ну а потом и к денацификации и к демилитаризации всей нашей Окраины...
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 10:09
          А что делать с пленными нациками в таком количестве? Они же идейные все
      2. Лимон Звание
        Лимон
        +5
        Сегодня, 08:59
        А скооько здесь на сайте было ,что слив гарантирован и всё пропало.))) да и сейчас продолжают,пока новые методички не написаны,что если Трамп доволен,то Путин что то слил...Сами пока не знают,но что то слил..)))
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +3
          Сегодня, 09:09
          Цитата: Лимон
          если Трамп доволен,то Путин что то слил

          Насчёт "Трамп доволен" - явный перебор, опять попытка забежать впереди паровоза, как и некоторые предсказания насчёт прогиба ВВП перед Трампом Максимусом:
          По итогам саммита сделки достичь не удалось, заявил президент США Дональд Трамп. «Полного взаимопонимания найти не удалось», — добавил он.
          При этом Трамп заявил, что разговор был продуктивным.

          https://www.rbc.ru/politics/16/08/2025/689fbcc99a794779ac326474
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 08:03
    ВСУ по прежнему не хотят идти стройными колоннами за границу 4 ёх российских областей ,а придётся.Стоп приказ Трампа не встретил понимания у нашей делегации.Западные СМИ " денацификация - это отлучение от власти зеленского" ,но это не корректное восприятие этого вопроса.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 09:29
      Цитата: tralflot1832
      ВСУ по прежнему не хотят идти стройными колоннами за границу 4 ёх российских областей ,а придётся.Стоп приказ Трампа не встретил понимания у нашей делегации.Западные СМИ " денацификация - это отлучение от власти зеленского" ,но это не корректное восприятие этого вопроса.

      О чём договаривались Путин и Трамп?
      Пока неизвестно. Мы услышали лишь публичную позицию двух президентов, которая весьма обтекаема, расплывчато. О чём говорили за кулисами неизвестно.
      Очевидно, что Зеленский выполнит любой приказ Трампа.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 08:05
    ❝ Появляется информация о ночных ударах, которые были нанесены Вооружёнными силами России ❞ —

    — Переговоры переговорами, а денацификацию и демилитаризацию никто не отменял ...
  4. Старик57 Звание
    Старик57
    +3
    Сегодня, 08:08
    Только в середине игры начинается настоящая игра...
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 08:46
    Да ладно, какие то еще переговоры будут и не один раз.
    Может и сейчас о чем то договорились, но об том не будут говорить, а дело будет сделано...
    А так, об изменении НАШИХ целей, намерений, никто не заявляет, реализация их будет идти... что будут делать остальные... посмотрим.
  6. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 11:56
    Теперь надо оперативно довести до "побратимов" что Трамп слил их в унитаз, что сопротивление бессмысленно и приведёт лишь к лишнему кровопролитию. Что ждут их горячий чай, чистое бельё и отдельная тумбочка...