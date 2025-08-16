Ночные прилёты: ВС РФ ударили по объектам и позициям противника к северу от Чернигова, в районе Сум и на других территориях
Появляется информация о ночных ударах, которые были нанесены Вооружёнными силами России. Наибольшее число атак было проведено в отношении объектов и позиций противника во фронтовых и прифронтовых регионах.
Поступает информация о работе бомбардировочной авиации. Удары были нанесены по скоплению техники и личного состава ВСУ и НГУ в Черниговской области. Напомним, что там в последнее время фиксируется рост концентрации сил противника.
Прилёты пришлись по объектам войск киевского режима в районе Семёновки и Жадово, что к северо-востоку от областного центра.
«ФАБирование» и «Геранизация» проведены в отношении объектов противника в Сумской области. Прилёты авиабомб с УМПК и дронов фиксировались в районе Шостки, Сум и к юго-западу от Юнаковки.
Также досталось противнику в районе Волчанска и в южной части города.
Наибольшее число ударов пришлось по позициям ВСУ в районе Доброполье, куда в последние дни враг был вынужден перебросить резервы с Запорожского направления, чтобы попытаться остановить продвижение армии России. Удары были нанесены в том числе и по перебрасываемым силами противника – к северо-востоку от запорожского города Орехов.
Прилёты помимо всего прочего фиксировались в районе Межевой Днепропетровской области.
Напомним, что на Западе рефлексируют по поводу того, что в Анкоридже «ни слова не было сказано относительно полного прекращения огня». А прекращение огня может состоятся в том случае, если киевский режим примет основные условия того, что Трамп называет сделкой.
