На Аляске обсуждался вопрос необходимости вывода ВСУ за пределы Донбасса

На Аляске обсуждался вопрос необходимости вывода ВСУ за пределы Донбасса

«Вой на болотах». Примерно в таком ключе сегодня украинская и евролиберальная пресса комментируют состоявшиеся переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Глава чешского МИД г-н Липавский, который является ставленником глобалистов, обвинил российскую сторону в том, что «она продолжает распространять догматы империализма». То есть, человек, которого использует западная неоколониалистская империя в своих интересах, обвиняет в империализме Россию. Что называется, на воре и шапка горит.

Либеральные американские СМИ бросились брать комментарии у украинских «экспертов». Там быстро дали характеристику Аляскинскому саммиту, назвав его «поражением Трампом и информационной победой Путина». Такую характеристику даёт NYT, ссылаясь на киевских политологов.

Все эти заявления – реакция отрицания на то, что теперь нужно действовать самим, если Киев и Европа вообще собираются идти по пути мира. В частности, о том, что самой Европе пора приложить усилия для урегулирования конфликта, заявил Трамп, добавив, что теперь мяч на половине поля Зеленского – ждём, как он им распорядится.

Не придётся ли Западу проводить «экстренную замену игрока»?

Сам Зеленский накануне призывал европейских лидеров «встать пораньше», чтобы начать комментировать (негативно, естественно) итоги встречи президентов России и США. Липавский (хотя, какой это вообще лидер…) встал. Остальные пока «досыпают». Но тон комментариев многих, надо полагать, будет примерно тем же.

Вся эта камарилья попытается переиграть повестку и убедить Трампа в том, что сама по себе встреча с Путиным «уже была никчёмной». А Трамп, напомним, дал встрече следующую характеристику: «Десять из десяти».

По последним данным, в ходе встречи на Аляске речь заходила и о территориальном вопросе. Среди тем - вывод войск Украины с территории Донбасса. Это вызывает у Киева и европейцев нервный зуд, потому что даже сам такой приказ может поставить крест на дальнейшей политической карьере того, кто продолжает называть себя президентом Украины.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:42
    Донбасс в нашем понимании это сколько в квадратных километрах ? Ещё раз повторю в их понимании денафикация это только смена Зеленского.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +8
      Сегодня, 08:48
      Во всех западных СМИ с утра поливают грязью и Путина и Трампа .Трампу достаётся больше, он встречей с Путиным - легализовал агрессивную политику Путина.Там у них очень весело. Вопрос что делать ,для них становится все более актуальным и коварным.
      1. Наган Звание
        Наган
        +2
        Сегодня, 09:07
        Цитата: tralflot1832
        Во всех западных СМИ с утра поливают грязью и Путина и Трампа

        Отнюдь не все. Fox News, к примеру, вполне одобряет. Jerusalem Post, хотя они и левее центра, тоже скорее позитивно.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +4
          Сегодня, 09:11
          Наган.Фокс Ньюс это 100% рупор Трампа .А вот сми Англии очень разочарованы.Первый визит Зеленского к Трампу в Белый Дом будет ему ещё долго икаться.Кто то даже надеялся что такое может произойти с Путиным.У меня только свободный доступ к NYP ,даже могу голосовать на их " госуслугах". wassat Остальное закрыто.
          1. Наган Звание
            Наган
            +2
            Сегодня, 09:14
            Цитата: tralflot1832
            Фокс Ньюс это 100% рупор
            Руперта Мэрдока (Rupert Murdoch)
            1. tralflot1832 Звание
              tralflot1832
              +4
              Сегодня, 09:20
              А какой канал в США - 100 % под Трампом ? Только его соцсети? Я в курсе что Мердок может получить от Трампа иск в 1млрд $ за Эпштейна - скорее закончится договорняком в десятки миллионов долларов.Трамп дал сегодня расширенное интервью только журналисту Fox?!
              1. Наган Звание
                Наган
                0
                Сегодня, 09:24
                Цитата: tralflot1832
                А какой канал в США - 100 % под Трампом ?
                Удивительно, но такого нет, от слова "совсем". А соцсети на то и соцсети, что кто что хочет, то и постит, модеры конечно стараются "держать генеральную линию", но, что называется, с переменным успехом.
                1. tralflot1832 Звание
                  tralflot1832
                  +2
                  Сегодня, 09:27
                  Вот такие свободные Американские СМИ ,"заплатил" и напечатают то что надо.
          2. Наган Звание
            Наган
            0
            Сегодня, 09:28
            Fox бесплатный, есть лишь ограничение если нет логина. Так открыть account плевое дело, нужен лишь адрес действующей почты.
            И, кстати, NYP тоже принадлежит Мэрдоку.
        2. Shumi2010 Звание
          Shumi2010
          0
          Сегодня, 09:43
          Фоксы, вроде, трамповский корпорации принадлежат
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 08:42
    ❝ Не придётся ли Западу проводить «экстренную замену игрока»? ❞ —

    — Хотя он, конечно, не игрок, а пешка ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 09:25
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 08:42
      Хотя он, конечно, не игрок, а пешка

      hi Одним из самых главных обсуждаемых вопросов, недостойно освещаемых сми, по-моему, являются слова ВВП о победе Стреляного Уха на выборах 2020 г., которые были ложно инсценированы ослами в свою пользу, в том числе, голосованием по почте.
      Такая личная поддержка от конкурента по геополитике может глубоко тронуть сердце любого лидера.
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    -1
    Сегодня, 08:43
    А Херсонщина и Запорожье?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +9
      Сегодня, 08:55
      Ваше упоминание этих двух областей говорит о том ,что тема Донбасса это вброс европейской политической элиты .Они не черта не знают о чём говорили в Анкоридже.
  4. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 08:44
    Сам Зеленский накануне призывал европейских лидеров «встать пораньше», чтобы начать комментировать (негативно, естественно) итоги встречи президентов России и США.
    Клоун по ночам не спит, под подушкой кокс хранит... Как дорожку в себя втянет, сразу как то легче станет... Он уже Наполеон и весь мир в него влюблён...!!!
  5. Антоний
    Антоний
    -7
    Сегодня, 08:47
    Ну собственно те кто мыслит категориями - "Харьков и Одесса" или даже "Херсон и Запорожье" я полагаю теперь окончательно поняли... Термин о чем речь прозвучал - Донбасс. Вот Вам и победа Гения и его великих сподвижников.
    1. БойКот Звание
      БойКот
      +8
      Сегодня, 09:18
      Серьезно? Странно, почему не Курская область. Европейцы вообще понятия не имеют, о чем эти двое договорились. Сегодня еще столько набросают, что мама не горюй. И анализировать эти вбросы - мартышкин труд.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 09:30
      Цитата: Антоний
      Вот Вам и победа Гения и его великих сподвижников.

      Если глянуть на ваши некоторые предыдущие комменты, то прослеживается вполне понятный настрой на "всёпропало".
      Антоний
      (Антон)
      7 августа 2025 07:58
      В ходе пресс-конференции у Трампа поинтересовались, нет ли у него ощущения, что «Владимир Путин водит его за нос»

      Вполне допускаю, что в очередной раз нам объявят про непростые решения и перегруппировки. Разведут руками и сделают серьезное лицо, объявят - оф. граница по лбс и на этом всё. Ну а небратья навечно превратятся в западЭнцев, пшеков, шпротников, а после этого ползучим образом их включат в НАТО, ЕС и прочая. И это навсегда.
    3. matwey Звание
      matwey
      +4
      Сегодня, 09:53
      Ну собственно те кто мыслит категориями - "Харьков и Одесса" или даже "Херсон и Запорожье" я полагаю теперь окончательно поняли... Термин о чем речь прозвучал - Донбасс. Вот Вам и победа Гения и его великих сподвижников.

      Вот хочется спросить, вы слушали о чём говорил ВВП, ну наверное слушали шоколадным ухом. И теперь столько набросов на вентилятор. Советую внимательно послушать.....
    4. мерцание Звание
      мерцание
      0
      Сегодня, 12:54
      Ну собственно те кто мыслит категориями - "Харьков и Одесса" или даже "Херсон и Запорожье
      Вы похоже первый в очереди тех, кто мыслит категориями "Харьков и Одесса", "Херсон и Запорожье".
      Поэтому и ваш вывод:
      Термин о чем речь прозвучал - Донбасс. Вот Вам и победа Гения и его великих сподвижников.

      Речь идёт не о Донбассе, а о той стороне которая ПРОИГРАЛА.
      Уступил Донбасс значит проиграл, а проигравший платит за все.
      А "Харьков и Одесса", "Херсон и Запорожье" и т.д. это последствия проигрыша. yes
  6. ΣergΣy Звание
    ΣergΣy
    -7
    Сегодня, 08:54
    Реальность такова, что американцы, начавшие этот конфликт, подогревающие его своим вооружением и своей военной инфраструктурой, сейчас выглядят чуть ли не первыми миротворцами, которые "пытаются" усадить за стол переговоров две враждующие стороны.
    А мы находимся в положении, когда наш президент не имеет возможности озвучить это в прямом эфире на Аляске, а говорит о желании перейти в светлое завтра в отношениях с США. А кто вернёт жизни наших военных и гражданских, убитых американским оружием? Мы просто забудем об этом и перейдем в светлое завтра в отношениях с США? Мы забудем всех наших павших, испугавшись санкций?
    Правда в том, что эти санции - это амерский блеф. Если завтра Россия объявит, что перестанет поставлять нефть и нефтепродукты на мировые рынки, то цены на энергоносителя взлетят так высоко, что в первую же очередь амеры будут умолять нас вернуть свою нефть на мировой рынок.
    Обидно, товарищи. Если это наша победа, то тогда что является нашим поражением?
    1. Anglorussian Звание
      Anglorussian
      -5
      Сегодня, 09:16
      Нужно исходить из реальной ситуации- укропия даже с ограниченной поддержкой запада оказалась РФ не по зубам.
      Отказ от продажи сырья- потеря рынков, ибо выпавшие объёмы будут быстро замещены конкурентами.
    2. Danil Timoshenko Звание
      Danil Timoshenko
      0
      Сегодня, 11:59
      Боже мой, вы словно вчера родились. Кто вернёт погибших солдат, убитых на этой войне? Никто их не вернёт. Всё повторится так же, как после 2014 года. Если геополитическая конъюнктура сложится так, как захочет «Верховный», то о героях, которых ещё недавно пиарили на всех каналах, забудут в одно мгновение.

      Что стало с так называемыми фанатами ДНР, ЛНР и добровольцами, вернувшимися с войны на Юго-Востоке? Ничего. Они сидели по пабликам «ВКонтакте», жаловались, что государство их бросило, а тех, кто слишком громко возмущался, превращали в клиентов ФСБ. Точно так же будет и сейчас. Маленьких людей никто не собирается спрашивать: их мнение не имеет значения. Повоевали? Спасибо, молодцы, — и точка. Это урок, который давно пора выучить.

      У нас в России очень много сотрудников ФСБ, ФСО, РСК — структур, которые не могут предотвратить взрывы на Крымском мосту, не могут остановить дроны, вылетающие из фур и атакующие аэродромы стратегической авиации. Зато они прекрасно умеют находить и наказывать людей за комментарии во «ВКонтакте». И если завтра поступит приказ, они будут заниматься ровно этим, не моргнув глазом.

      Что касается нефти: если Россия прекратит поставки на мировой рынок, её место займут другие. Американцы нарастят добычу, австралийцы подтянут экспорт, поддержат и дружественные нам Объединённые Арабские Эмираты. Да, европейцам это обойдётся дороже. Но ничего — Трамп надавит, как уже делал это с тарифами, и они будут вынуждены приспособиться.
    3. мерцание Звание
      мерцание
      0
      Сегодня, 13:11
      Реальность такова, что американцы, начавшие этот конфликт, подогревающие его своим вооружением и своей военной инфраструктурой, сейчас выглядят чуть ли не первыми миротворцами, которые "пытаются" усадить за стол переговоров две враждующие стороны.

      Вы мысль свою продолжите: они начинали войну ради миротворчества?
      Почему они стали выступать миротворцами, почему отказались от своих планов?
      А потому что поняли, что ПРОИГРАЛИ.
      Именно поэтому они всю ответственность перекладывают на плечи Европы.
      ---
      Всякое бывает, но не в традициях России забывать павших воинов.
      Президент России возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске.
  7. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 08:55
    Интересно, что сделает Желенский?
  8. ANB Звание
    ANB
    +2
    Сегодня, 09:12
    . сам такой приказ может поставить крест на дальнейшей политической карьере

    Не на дальнейшей, а на текущей.
    Такой приказ не будет выполнен бандеровцами. И это продемонстрирует всему миру, что Зеленский - не президент, так как его приказы не выполняются.
    Потому он так и суетится с этим вопросом.
  9. Лимон Звание
    Лимон
    +6
    Сегодня, 09:14
    Какое точное определение реакции Запада и чубатых-,,вой на болоте,,!!))
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 09:47
      Цитата: Лимон
      Какое точное определение реакции Запада и чубатых-,,вой на болоте,,!!))

      Мария Захарова тоже вчера неплохо высказалась:
      «Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США»
  10. air wolf Звание
    air wolf
    -2
    Сегодня, 09:20
    Ждите с сентября новую частичную мобилизацию soldier повезло дебилам, которые откосили от Армии, мне повезло, что в отставке, война уже не та, что была в 90-е, надеюсь мы победим soldier
    1. Наган Звание
      Наган
      -1
      Сегодня, 09:32
      Цитата: air wolf
      повезло дебилам, которые откосили от Армии
      Так вроде лиц, страдающих психическими расстройствами, включая дeбильнoсть, и так не берут, на овощ им косить?
      1. air wolf Звание
        air wolf
        -1
        Сегодня, 10:10
        Уточню, дебилам, которые косили под психов wassat
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:31
    Цитата: Наган
    NYP тоже принадлежит Мэрдоку.

    Я в курсе чей NYP и в курсе кто такая Миранда Дивайн в их редколегии.И что она допущена до Трампа.
  12. Керенский Звание
    Керенский
    -1
    Сегодня, 09:36
    По последним данным, в ходе встречи на Аляске речь заходила и о территориальном вопросе.

    Это из фото к новости видно, - кто-то ножницы забыл на стуле. Кто там сидел?
  13. алекс17121973 Звание
    алекс17121973
    -4
    Сегодня, 09:42
    Почему то в СМИ нигде не звучит г. Херсон и г.Запорожье, это как понимать?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Сегодня, 10:13
      Цитата: алекс17121973
      Почему то в СМИ нигде не звучит г. Херсон и г.Запорожье, это как понимать?

      А так и понимать, что границы новых регионов РФ обсуждению не подлежат - это российская территория, и её часть, пока ещё занимаемая ВСУ, будет полностью возвращена любым путём.
  14. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:09
    заявил Трамп, добавив, что теперь мяч на половине поля Зеленского – ждём, как он им распорядится.

    А, что карточный шулер может знать о игре в мяч?
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:19
    Цитата: Монтесума
    сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США

    hi не думаю что это личная инициатива американских пилотов сопроводить борт Президента РФ в небе Аляски.
  16. łubdup Звание
    łubdup
    0
    Сегодня, 10:25
    W tych tak zwanych mediach zachdnich nie oczekuję niczego innego, "złodziej wrzeszczy, łapać złodzieja"
  17. awdrgy Звание
    awdrgy
    -1
    Сегодня, 10:41
    Китай слишком усилился.А Украина-это гамбит. Если будет надо американские ракеты полетят на Киев и бить будут не только по военной инфраструктуре.У американцев нет другого выхода это понятно,они линейны и предсказуемы,ослабить,потом дать конфетку( Украина,машинки форд и т.п.),потом втянуть вообще в " мясо",самим при этом усилиться и навариться. Пять, десять лет..А у нас опять авось,опять ишак или падишах? Или есть ещё варианты?