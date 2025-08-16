«Вой на болотах». Примерно в таком ключе сегодня украинская и евролиберальная пресса комментируют состоявшиеся переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Глава чешского МИД г-н Липавский, который является ставленником глобалистов, обвинил российскую сторону в том, что «она продолжает распространять догматы империализма». То есть, человек, которого использует западная неоколониалистская империя в своих интересах, обвиняет в империализме Россию. Что называется, на воре и шапка горит.Либеральные американские СМИ бросились брать комментарии у украинских «экспертов». Там быстро дали характеристику Аляскинскому саммиту, назвав его «поражением Трампом и информационной победой Путина». Такую характеристику даёт NYT, ссылаясь на киевских политологов.Все эти заявления – реакция отрицания на то, что теперь нужно действовать самим, если Киев и Европа вообще собираются идти по пути мира. В частности, о том, что самой Европе пора приложить усилия для урегулирования конфликта, заявил Трамп, добавив, что теперь мяч на половине поля Зеленского – ждём, как он им распорядится.Не придётся ли Западу проводить «экстренную замену игрока»?Сам Зеленский накануне призывал европейских лидеров «встать пораньше», чтобы начать комментировать (негативно, естественно) итоги встречи президентов России и США. Липавский (хотя, какой это вообще лидер…) встал. Остальные пока «досыпают». Но тон комментариев многих, надо полагать, будет примерно тем же.Вся эта камарилья попытается переиграть повестку и убедить Трампа в том, что сама по себе встреча с Путиным «уже была никчёмной». А Трамп, напомним, дал встрече следующую характеристику: «Десять из десяти».По последним данным, в ходе встречи на Аляске речь заходила и о территориальном вопросе. Среди тем - вывод войск Украины с территории Донбасса. Это вызывает у Киева и европейцев нервный зуд, потому что даже сам такой приказ может поставить крест на дальнейшей политической карьере того, кто продолжает называть себя президентом Украины.