Британский дипломат: после встречи с Путиным у Трампа появилась тема для беседы с Европой и Киевом

Похоже, Путин сильно надавил, чтобы НАТО сняли с повестки дня, и Трампу придется обсудить это с Европой и Зеленским

Вопросов было больше, чем ответов

После встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске у президента США Дональда Трампа появилась новая тема для беседы м Европой и Киевом. Она будет касаться расширения Североатлантического альянса.Такое заявление сделал на своей странице в соцсети экс-посол Великобритании в России Иэн Прауд.Британский дипломат утверждает, что глава Белого дома намерен поднять перед Зеленским и его европейскими союзниками вопрос отказа от расширения НАТО.- считает Прауд.По его мнению, в интересах европейцев согласиться с американским лидером и предпринять усилия для остановки боевых действий. С другой стороны, он считает, что они вряд ли так поступят.В западных СМИ оценили встречу двух лидеров очень неоднозначно.- так охарактеризовали итоги встречи журналисты немецкого журнала Der Spiegel, отмечая, что президенты не сообщили широкой общественности почти ничего конкретного.А газета The Washington Post утверждает, что Путину и Трампу не удалось договориться по украинскому вопросу, поэтому они закончили встречу раньше, чем планировали.В свою очередь, спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев оценил итоги переговоров более позитивно. По его словам, ряд вопросов в ходе саммита удалось решить, а другие еще будут обсуждаться в дальнейшем.