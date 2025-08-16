Британский дипломат: после встречи с Путиным у Трампа появилась тема для беседы с Европой и Киевом

14 778 26
Британский дипломат: после встречи с Путиным у Трампа появилась тема для беседы с Европой и Киевом

После встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске у президента США Дональда Трампа появилась новая тема для беседы м Европой и Киевом. Она будет касаться расширения Североатлантического альянса.

Такое заявление сделал на своей странице в соцсети экс-посол Великобритании в России Иэн Прауд.

Британский дипломат утверждает, что глава Белого дома намерен поднять перед Зеленским и его европейскими союзниками вопрос отказа от расширения НАТО.

Похоже, Путин сильно надавил, чтобы НАТО сняли с повестки дня, и Трампу придется обсудить это с Европой и Зеленским

- считает Прауд.

По его мнению, в интересах европейцев согласиться с американским лидером и предпринять усилия для остановки боевых действий. С другой стороны, он считает, что они вряд ли так поступят.

В западных СМИ оценили встречу двух лидеров очень неоднозначно.

Вопросов было больше, чем ответов

- так охарактеризовали итоги встречи журналисты немецкого журнала Der Spiegel, отмечая, что президенты не сообщили широкой общественности почти ничего конкретного.

А газета The Washington Post утверждает, что Путину и Трампу не удалось договориться по украинскому вопросу, поэтому они закончили встречу раньше, чем планировали.

В свою очередь, спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев оценил итоги переговоров более позитивно. По его словам, ряд вопросов в ходе саммита удалось решить, а другие еще будут обсуждаться в дальнейшем.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 08:43
    Этот вопрос уже давно закрылся , никто хохлоту у нату не возьмёт, просто морковкой перед осликом поводили.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 08:46
      ❝ Этот вопрос уже давно закрылся , никто ✘о✘лоту у нату не возьмёт, просто морковкой перед осликом поводили ❞ —
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 08:51
        после встречи с Путиным у Трампа появилась тема для беседы с Европой и Киевом
        Трамп беседует только с равными, а этим он отдает приказы...!!!
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +7
          Сегодня, 09:35
          Цитата: Lev_Russia
          после встречи с Путиным у Трампа появилась тема для беседы с Европой и Киевом
          Трамп беседует только с равными, а этим он отдает приказы...!!!

          Трамп подтвердил свою поездку в Китай на празднование 80-летия окончания ВМВ. В Пекине уже на троих будут соображать. drinks
          Это похоже на встречу Большой Тройки в Тегеране.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +2
            Сегодня, 09:53
            Так то можно задаются вопросом, кто ещё может претендовать на присутствие рядом с большой тройкой?
            Обьединенная гейропа... как их можно, стоит оценивать?
          2. BrTurin Звание
            BrTurin
            +2
            Сегодня, 10:35
            Цитата: Бородач
            В Пекине уже на троих будут соображать

            Может быть и четвертый - Моди будет на ШОС, может остаться и на эту встречу., Индия по той же экономике сейчас 4-я в мире, с большими шансами в ближайшее время стать 3.
            1. bayard Звание
              bayard
              +2
              Сегодня, 12:10
              Цитата: BrTurin
              , Индия по той же экономике сейчас 4-я в мире,

              Она давно уже третья : (по ППС)
              1 . Китай .
              2 . США
              3. Индия
              4. Россия
              5. Япония
              6. Германия .
              1. BrTurin Звание
                BrTurin
                0
                Сегодня, 13:24
                Тогда 1, 3 и 4 могт сначала сообразить на троих, а потом трое на одного
          3. ZovSailor Звание
            ZovSailor
            +1
            Сегодня, 12:21
            Бородач
            Сегодня, 09:35
            Трамп подтвердил свою поездку в Китай на празднование 80-летия окончания ВМВ. В Пекине уже на троих будут соображать. drinks
            Это похоже на встречу Большой Тройки в Тегеране.

            hi Мою неотъемлемую половинку волнует только один вопрос - осмелится ли ВВП засветить выбор своего сердца, поскольку визит будет официальный? drinks
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 09:49
      Ирек
      Сегодня, 08:43
      Этот вопрос уже давно закрылся , никто хохлоту у нату не возьмёт, просто морковкой перед осликом поводили.

      hi На самом деле эйфория излишня, тому как не снимает хотелки ВПК янкесов и гейропы к большим деньгам. Запущенный маховик пушки вместо масла трудно остановить.
      Обещать не значит жениться, поэтому ястребы, ведомые мелко бритами, будут и дальше провоцировать конфликты.
      1. SSR Звание
        SSR
        +1
        Сегодня, 11:40
        Цитата: ZovSailor
        Запущенный маховик пушки вместо масла трудно остановить.

        Европа может воевать внутри себя у них хватает проблем для этого.
      2. bayard Звание
        bayard
        +1
        Сегодня, 12:28
        Цитата: ZovSailor
        ястребы, ведомые мелко бритами, будут и дальше провоцировать конфликты.

        Англия - банкрот . Без субсидий от США она вообще существовать не может . Весь дефицит бюджета на кредиты ФРС для Банка Англии держится . А Трамп за эти безобразия ФРС взялся крепко - сейчас европы и Англия все полученные кредиты вернуть обязаны . Причём в форме экстремальных закупок в США вооружений и энергоресурсов . Так что ВПК США будет процветать , как Трамп и обещал , а вот европам свой теперь не запустить - не на что . Там все банкроты . И даже Германия .
        А если ЕЦБ запустит печатный станок без кредитов от ФРС ... спровоцируют инфляцию евро и обрушение собственных экономик . Иб бы сейчас тише мыши сидеть , не отсвечивать , не пищать и не вонять ... и соизмерять свои бюджеты с их (бюджетов) доходами . А все полученные от ФРС кредиты велено на оружие из США по ПРЕДОПЛАТЕ истратить до копейки\цента\и чего там у них ещё , на оружие , нефть и газ из США . ЗА ДОРОГО . Последние две позиции Трамп у Путина возьмёт и поставит трубопроводами по красивой американской цене . И так действительно будет справедливо .
        В европах скоро банкротства , дефолты и хаос начнётся . Поэтому трёб Большим Пацанам на праздновании Победы во ВМВ точно будет о чём поговорить . А Трамп уже сказал , что точно приедет .
        Вот там и будет и Тегеран , и Ялта ... Миру Порядок нужен .
    3. Лешак Звание
      Лешак
      +3
      Сегодня, 10:35
      Цитата: Ирек
      Этот вопрос уже давно закрылся , никто хохлоту у нату не возьмёт, просто морковкой перед осликом поводили.

      Официально, может, и не возьмут. Практически она уже там только без пятой статьи. Вооружение НАТО, обучение НАТО, советники НАТО, стратегия НАТО. request
  2. Махра Звание
    Махра
    +5
    Сегодня, 08:43
    Радоваться пока рано нам Русским ..Главное еще впереди и нужно держать строй и не расслабляться !
    БРИКС наша опора в глобальном противостоянии англосаксам и их кукловодам
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 09:07
      Путину и Трампу не удалось договориться по украинскому вопросу, поэтому они закончили встречу раньше, чем планировали.

      Завтрак не провели и брифинг не проводили....И стоило ли лететь на 2,45 часа для общения с Трампом.
      Сразу, по прилету Лаврова, в толстовке с надписью СССР, было ясно, что мы ничего не уступим. Так и получилось.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 09:01
    В течении последующих дней будет ясно о чём договорились ,а пока только грязные инсинуации западных СМИ.
  4. HAM Звание
    HAM
    +6
    Сегодня, 09:05
    У кого что болит--тот о том и говорит....только вот уже никому не интересно мнение "коалиции недопущенных"...
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +3
      Сегодня, 09:18
      Согласен. Хорошо сказали про их коалицию. Так и есть!!
  5. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 09:17
    Оно конечно хорошо, вот только шведов и финнов в нейтралы не вернут.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:50
    Гейропейские лошары так закусили удила, что им теперь только грохнутся со всего маху об стену, в попытках её снести... fool
    Вопрос... а что они РЕАЛЬНО МОГУТ СДЕЛАТЬ, словесный кружева, вокруг да около, дело такое, относительное, верить им не стоит.
  7. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 10:21
    Из самой встречи трудно что-то вынести, лидеры вели себя слишком закрыто и осторожно, стараясь сгладить углы. Из, суммарно, двух выступлений президентов, более-менее информативной была единственная фраза Трампа, что "сделки пока нет". Всё остальное - вежливые реверансы.
    В свое время Трамп грозился "пойму в первые две, три, четыре или пять минут, будет ли эта встреча хорошей или плохой", и что он "встанет и уйдет". Встреча проходила не две и не пять, и не пятнадцать минут, а два часа сорок пять минут. Означает ли это, что она была "хорошей"? Скорее, да, чем нет
    Но опять же, у России со Штатами диаметрально-разный взгляд на "хороший-плохой", то, что хотим мы - они не хотят, и наоборот, чего хотят они - не хотим уже мы. Так для кого можно считать встречу хорошей, а для кого - плохой?
    Непонятный знак и тот факт, что был отменён традиционный совместный обед, да и сами переговоры в расширенном формате, с представителями бизнеса и прочими, прибывшими на место встречи
    Полагаю, результаты можно понять из дальнейших событий, из того, что будет происходить в течении следующих дней, недель.
    Очень интересна судьба пакета санкций, тех, что Трамп должен был накануне подписать, но отложил, ожидая результаты встречи.
    В общем, займёмся привычным уже занятием - будем ждать и наблюдать)
  8. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 10:22
    Журналистка Fox News Хайнрих:

    «Атмосфера в комнате была не из приятных. Казалось, что все прошло неудачно. Похоже, Путин вошел и просто всех «подавил», сразу перешел к тому, что хотел сказать, сделал фото рядом с президентом и ушел».
  9. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +2
    Сегодня, 10:26
    президенты не сообщили широкой общественности почти ничего конкретного.


    Зато СМИ и наши местные (на ВО) "эксперты" распишут конкретику до запятой. Недостатка в конкретике не будет.
    Почитаю с удовольствием
  10. Фразах Звание
    Фразах
    +5
    Сегодня, 10:31
    Британские дипломаты это такой же мем, как британские учёные. Отметились чем угодно, но не дипломатией, в Европе и на острове вообще забыли, что это такое. Выходит такая чума на люди, начинает гнуть пальцы и толковать, кого посадят на пику.
  11. Баюн Звание
    Баюн
    +1
    Сегодня, 10:57
    Опыт, он и в политике опыт, 25 лет в теме это не 5 с перерывом. По фото видно: один с лыбочкой, другой задумался.

    А, вот, что за черная граница на карте США? То, что останется после потопа?
    1. Melior Звание
      Melior
      +1
      Сегодня, 11:41
      Это же Аляска, которая не поместилась! laughing