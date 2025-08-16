Британский дипломат: после встречи с Путиным у Трампа появилась тема для беседы с Европой и Киевом
После встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске у президента США Дональда Трампа появилась новая тема для беседы м Европой и Киевом. Она будет касаться расширения Североатлантического альянса.
Такое заявление сделал на своей странице в соцсети экс-посол Великобритании в России Иэн Прауд.
Британский дипломат утверждает, что глава Белого дома намерен поднять перед Зеленским и его европейскими союзниками вопрос отказа от расширения НАТО.
- считает Прауд.
По его мнению, в интересах европейцев согласиться с американским лидером и предпринять усилия для остановки боевых действий. С другой стороны, он считает, что они вряд ли так поступят.
В западных СМИ оценили встречу двух лидеров очень неоднозначно.
- так охарактеризовали итоги встречи журналисты немецкого журнала Der Spiegel, отмечая, что президенты не сообщили широкой общественности почти ничего конкретного.
А газета The Washington Post утверждает, что Путину и Трампу не удалось договориться по украинскому вопросу, поэтому они закончили встречу раньше, чем планировали.
В свою очередь, спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев оценил итоги переговоров более позитивно. По его словам, ряд вопросов в ходе саммита удалось решить, а другие еще будут обсуждаться в дальнейшем.
