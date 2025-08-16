Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа

Зампред Совбеза РФ, который в отсутствии президента России оставался на хозяйстве в Москве, прокомментировал итоги Аляскинского саммита.

По словам Дмитрия Медведева, результатом встречи в Анкоридже стало восстановления полноценного механизма встреч и переговоров между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне. И это, подчёркивает Медведев, без угроз и ультиматумов.

Дмитрий Медведев указал на то, что российский президент в формате прямой встречи изложил условия Москвы для завершения украинского конфликта.

Зампред Совбеза России:

Глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию. Во всяком случае, пока. Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО.

Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что и США, и Россия прямо возложили ответственность за будущие результаты переговоров о прекращении боевых действий на Киев и его европейских «партнёров».

В целом, в отношении Дональда Трампа Дмитрий Медведев явно пошёл на примирительный тон.

Тем временем в самих США громки голоса представителей «дипстейта», которые обвиняют Трампа чуть ли не в капитуляции перед Владимиром Путиным. Трамп пока все эти нападки оставляет без ответа. К «вою на болотах» он, в принципе, привык.
  1. Normann Звание
    Normann
    +1
    Сегодня, 10:39
    Ну-ну, у господина Трампа семь пятниц на неделе, в принципе как и у всех остальных.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 10:41
      «Не имеешь права - старший приказал!»©
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 12:10
        Трамп пока все эти нападки оставляет без ответа. К «вою на болотах» он, в принципе, привык.
        Для всех хорошим никогда не будешь... Так что всё равно придётся чью-то сторону выбирать...От одних услышишь аплодисменты, а от других вой...
  2. Альф Звание
    Альф
    -1
    Сегодня, 10:41
    Видимо, Кое-Кто по башке дал, чтобы успех не сглазил. Так сказать, дал команду Фу, сидеть !
  3. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 10:45
    Команды "Голос" не было
  4. vet Звание
    vet
    -1
    Сегодня, 10:47
    Пригрозили айфон отнять, а чем тогда Медведеву на его странном и, в общем-то, чисто символическом посту заниматься?
  5. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +1
    Сегодня, 10:47
    Да наконец-то кто-то решил, что с нами всё-таки придётся договариваться!И для этого таки надо встречаться на высшем уровне.Дорогу осилит идущий.
  6. sdivt Звание
    sdivt
    +4
    Сегодня, 10:49
    в самих США громки голоса представителей «дипстейта», которые обвиняют Трампа чуть ли не в капитуляции перед Владимиром Путиным

    В интервью "FOX News" Трам ответил на вопрос о санкциях - "Учитывая прошедшее сегодня, мне не нужно думать об этом сейчас, возможно, я подумаю об этом, через две-три недели".
    Учитывая, что Трамп отложил подписание пакета санкций до результатов переговоров, я бы не назвал это полной его капитуляцией, но переговорный прогресс налицо
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +2
      Сегодня, 11:03
      Цитата: sdivt
      В интервью "FOX News" Трам ответил на вопрос о санкциях - "Учитывая прошедшее сегодня, мне не нужно думать об этом сейчас, возможно, я подумаю об этом, через две-три недели".

      Прямо как Скарлетт О'Хара из "Унесенных ветром"
      1. sdivt Звание
        sdivt
        +2
        Сегодня, 11:04
        Цитата: Konnick
        как Скарлетт О'Хара из "Унесенных ветром"

        Кстати, тоже она вспомнилась))
        - не буду думать об этом сегодня, подумаю завтра!)
    2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 13:15
      ...а вообще Трамп сегодня утром говорит одно, к обеду другое и вечером еще другое....
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 10:52
    Трамп вытер холодный пот со лба. Пронесло wink
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 12:16
      Цитата: Голландец Михель
      Трамп вытер холодный пот со лба. Пронесло

      Тебя бы так пронесло, подумал Дмитрий Анатольевич... wink
  8. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 10:53
    Слава Богу, что на Аляске был Владимир Путин, а не Михаил Горбачев.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 13:13
      Это точно!!! И вроде ВВП уже не наивный!!!
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 10:53
    — Перенервничал Дмитрий Анатольевич, пока на «кнопке» дежурил, теперь расслабился и подобрел ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:13
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 10:53
      Перенервничал Дмитрий Анатольевич, пока на «кнопке» дежурил, теперь расслабился и подобрел .

      hi Русская традиция, панимашь - Кто- то в баню ходит, а кто - то расслабляется по пятницам.
    2. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      -1
      Сегодня, 12:41
      — Перенервничал Дмитрий Анатольевич, пока на «кнопке» дежурил, теперь расслабился и подобрел ..
      "- А может жахнем, Владимир Владимирович?
      - Конечно жахнем. Обязательно жахнем. Весь мир в труху! Но потом..." (с)
  10. Inженегр Звание
    Inженегр
    +3
    Сегодня, 10:57
    Судя по звенящей пустоте в новостях - это и есть главные результат встречи.
    А разговоров то вчера было... аж с Ялтой сравнивали некоторые одаренные. )
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 11:39
      Цитата: Inженегр
      Судя по звенящей пустоте в новостях - это и есть главные результат встречи.

      ППР....
    2. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 11:55
      Цитата: Inженегр
      Судя по звенящей пустоте в новостях

      Да дайте народу проснуться и в себя прийти , выходной всё-таки .
      А вот как проспятся , тогда ... попрёт аналитика . И про Ялту , и про Тегеран-43 вспомнят . Последний к данной встрече ближе . Но - на двоих .
      Черчиль и тогда лишним был , но куда ж от него денешься . Рузвельту специально тогда в опортаменты Сталина пришлось переехать , чтоб нормально общаться не мешал .
      Цитата: Inженегр
      А разговоров то вчера было

      Это от нервов .
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:02
    Цитата: Carlos Sala
    не Михаил Горбачев.

    hi Ваш испанский юмор не все тут поняли. drinks
  12. ДВосток-2 Звание
    ДВосток-2
    +1
    Сегодня, 11:05
    Зампред Совбеза РФ, который в отсутствии президента России оставался на хозяйстве в Москве
    Это откуда у автора такая инфа, что Медведа на хозяйстве оставили?
    1. HAM Звание
      HAM
      +2
      Сегодня, 11:17
      Ну,в слове "хозяйство" в русском языке мнооого понятий... feel
  13. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 11:50
    На хозяйстве оставили, но строго настрого наказали при первом же шухере звонить Батьке, самому прикипеть к креслу пока Грыгорыч не решит как поступить. Я так думаю...
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 12:14
      Цитата: isv000
      На хозяйстве оставили

      вообще-то Мишустин экстренно вернулся из Киргизии
  14. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 12:13
    у дони есть проблема, он очень подвержен чужому влиянию, завтра у меланьи будет, ПМС она в очередной раз чегой-то надумает про бедных украинских детей и выскажет это доне, который опять начнет орать и крушить
  15. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 13:09
    Кого вообще интересуют мнение и постоянное инет-угрозы этого болвана-твиттеровчика???