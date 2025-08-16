Опубликованы кадры сопровождения истребителями ВВС США борта президента РФ, вернувшегося на Чукотку

33 237 81
Опубликованы кадры сопровождения истребителями ВВС США борта президента РФ, вернувшегося на Чукотку

После переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин вернулся в свою страну. При этом его самолет провожала американская боевая авиация.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Ею также были опубликованы кадры сопровождения истребителями F-35 ВВС США борта президента РФ, вернувшегося на Чукотку. На видео, снятом с борта самолета главы российского президента, можно наблюдать, как американская военная авиация летит рядом.

Прибыв в административный центр Чукотки город Анадырь, Путин встретился с главой региона Владиславом Кузнецовым. Чиновник обрисовал российскому президенту экономическую ситуацию на Чукотке. По его словам, сейчас возглавляемый им регион занимает второе место по объемам промышленного производства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). А в сфере розничной торговли он является лидером.

Также Чукотка имеет хорошие показатели по инвестициям в основной капитал, занимая четвертое место в ДФО. Большое внимание в регионе уделяется также малым и средним предпринимателям. Их количество постоянно растет.

С сельским хозяйством тоже активно работаем, потому что считаем, что все что мы можем сделать сами, мы должны делать сами

- доложил Кузнецов.

Перед посещением Аляски Путин ненадолго остановился в Магадане. Он встретился с местным губернатором Сергее Носовым, провел совещание с должностными лицами региона и осмотрел ряд новых объектов.

81 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Альф Звание
    Альф
    -23
    16 августа 2025 10:39
    были опубликованы кадры сопровождения истребителями F-22 ВВС США борта президента РФ

    Интересно, а почему не F-35 сопровождали ? Боялись, что на самом интересном месте откажут ? Конфузно получится ?
    1. shosha Звание
      shosha
      +25
      16 августа 2025 10:49
      Так его F-35 и сопровождали, на видео это очень хорошо видно.
      1. Умник Звание
        Умник
        +1
        16 августа 2025 11:12
        Нужно сначала не разобравшись какашкой кинуть, урякнуть и вкусты!
        1. Бесконечность Звание
          Бесконечность
          +7
          16 августа 2025 11:18
          Журналисты могли напутать, так как вчера над Путиным летали как раз F-22 с B-2 Spirit. По инерции, может, написали, не знаю. Впрочем, для них это не оправдание.
          Мне, кстати, интересно стало, а какой именно B-2 Spirit был? Их не так много, так-то и все они именные. Есть Spirit of Alaska, но не факт, что это был именно этот самолёт и что он базируется на Аляске.
          1. stankow Звание
            stankow
            +10
            16 августа 2025 14:25
            F-22 пролетели, а рядом с ковровой дорожке стояли 4 шт. Ф-35. И также пингвины сопровождали. Интересно где и как передали русскому эскорту, предполагаю Су-35 . Каким маневром встретились, одни отошли, другие пристроились сзади. Не часто такое приходится. И наверное есть особый протокол.
            1. Fitter65 Звание
              Fitter65
              +4
              17 августа 2025 08:42
              Цитата: stankow
              Интересно где и как передали русскому эскорту, предполагаю Су-35 .

              А чего там предполагать, это и были Су-35 из 11 ВА ВВС и ПВО. Правда в новостях , по разным каналам их почему-то упорно, сутки напролёт, называли Су-57.
              1. stankow Звание
                stankow
                +1
                17 августа 2025 13:40
                Недавно видели сопровождение именно из Су-35. Точно не помню, но ВВП летал в ОАЕ.
                1. Fitter65 Звание
                  Fitter65
                  +1
                  17 августа 2025 15:21
                  Цитата: stankow
                  Недавно видели сопровождение именно из Су-35. Точно не помню, но ВВП летал в ОАЕ.

                  Я говорю про то,что когда в новостях показывали наши истребители, которые заменили американские, дикторы назвали их Су-57. Хотя это были Су-35.
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        16 августа 2025 11:15
        В любом случае, небольшой урон военному бюджету США нанесли))) если правда, что их было десять, стоимость летного часа 40 тыс. $., почти два ляма, мелочь, а приятно)))
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +5
          16 августа 2025 11:55
          А в это время некто Зе скрежетал зубами от зависти и унижения, глядя по ТВ на почёт, оказанный Трампом ВВП : - "Как же так, почему я не заслужил такого же отношения, где ещё вы найдёте более преданного исполнителя, сумевшего превратить армию своего государства в западную ЧВК?"
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +7
            16 августа 2025 12:30
            ...зельцу позволят облобызать ботинок Трампа при встрече. это - почёт для зе! wassat но только левый ботинок! правый - надо ещё заслужить. yes
          2. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            +3
            16 августа 2025 12:44
            Зенелоху надо думать о спасении своей поганой шкуры, а не о каких-то отвлеченных материях. Его ценность, в глазах хозяев, катастрофически падает.
      3. AlexTss Звание
        AlexTss
        +2
        16 августа 2025 12:24
        Так его F-35 и сопровождали, на видео это очень хорошо видно.

        Всё очень просто - сопровождали F-22, но в силу своей абсолютной невидимости их никто не увидел - все увидели F-35... request
        А вот за ними и скрывались F-22... yes
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          16 августа 2025 12:34
          Метод Карлссона
          «Если ты будешь накрыт одеялом, увидят одеяло, а не тебя. Я тоже буду накрыт одеялом, поэтому и меня не увидят».
          lol
      4. Paul Zewike Звание
        Paul Zewike
        0
        16 августа 2025 13:00
        Там один F-22, другой F-35.
      5. ALCA056000 Звание
        ALCA056000
        +1
        16 августа 2025 19:19
        Писателю важно чё-нить написать, а кому надо, пусть разбираются - не его писательское дело
    2. фигвам Звание
      фигвам
      +9
      16 августа 2025 10:50
      Цитата: Альф
      Интересно, а почему не F-35 сопровождали ?

      На видео Ф-35, но журналюги везде говорят что это Ф-22
      1. Альф Звание
        Альф
        -2
        16 августа 2025 10:53
        Цитата: фигвам
        журналюги везде говорят что это Ф-22

        Им виднее...
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +4
          16 августа 2025 11:16
          Да, но на фото явно Ф - 35.
      2. фигвам Звание
        фигвам
        +2
        16 августа 2025 11:05
        На Аляске у базируются оба типа самолёов.
      3. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +1
        16 августа 2025 15:22
        Цитата: фигвам
        Цитата: Альф
        Интересно, а почему не F-35 сопровождали ?

        На видео Ф-35, но журналюги везде говорят что это Ф-22

        А ещё они все говорят, что там из наших в сопровождении были СУ-57, хотя летели там СУ-35 !
    3. DMFalke Звание
      DMFalke
      +8
      16 августа 2025 10:54
      Конфуз по итогу вышел у вас, в стремлении поскорее оставить едкий комментарий, поверив на слово журналистам laughing
      1. Альф Звание
        Альф
        +1
        16 августа 2025 10:55
        Цитата: DMFalke
        Конфуз по итогу вышел у вас, в стремлении поскорее оставить едкий комментарий, поверив на слово журналистам laughing

        Ты снова прав, мой юный Падаван. Посыпаю себе голову пеплом...
      2. Умник Звание
        Умник
        +3
        16 августа 2025 11:13
        Полные штаны наконфузил)))))))
        1. DMFalke Звание
          DMFalke
          +2
          16 августа 2025 11:16
          ну в принципе я их сам не сразу отличаю, особенно если хвост не сразу показывают. feel smile
          Но вот то что статью выпустили даже не глянув, это залет.
          1. DirtyLiar Звание
            DirtyLiar
            -1
            16 августа 2025 11:32
            Что их там отличать? Ф-22 - классические обтекаемые формы с острым носом. Классика, сворованная из СССР. Ф-35 - "пингвин". Ну вот, правда, пингвин. С тупым носом, никакущей аэродинамикой и мифическими заявлениями о том, какой крутой этот самолёт, чертежи которого были сворованы с Як-143, который не вышел.
            1. Serjy Звание
              Serjy
              -3
              16 августа 2025 14:44
              Да-да, тупые американцы, которые не послушав экспертов с топвара, понаделали 1200 единиц дерьмового самолёта.
              Чертежи, кстати, никто не воровал. Сами отдали, за помощь Локхид-Мартина.
              1. svarog77 Звание
                svarog77
                0
                17 августа 2025 10:50
                От количества понаделаваного, он менее дерьмовым не станет...
            2. ulembeck Звание
              ulembeck
              -1
              16 августа 2025 21:40
              Ф-35 - "пингвин". Ну вот, правда, пингвин.

              Пингвина в упор там не вижу. Скорее, беременую козявку напоминает..
          2. stankow Звание
            stankow
            0
            16 августа 2025 14:32
            На нос смотрите. И пингвина короткий, а фонарь высокий, почти как у щурмовика.
        2. DMFalke Звание
          DMFalke
          +2
          16 августа 2025 11:17
          Ну в принципе, и я то их не особо отличаю, скажем откровенно laughing пока хвост не покажут. Так что, с кем не бывает. А вот то, что статью пропустили , не разобрав, это залет.
          1. DirtyLiar Звание
            DirtyLiar
            -3
            16 августа 2025 11:39
            Там, в статье, ещё надо было написать, что в нашем воздушном пространстве пара нормальных самолётов (Су-57) взяла на контроль борт №1. И пилотам Ф-35 нужно давать звание "Герой США", раз уж они этот металлолом в воздух подняли, и ещё и Президента РФ сопровождали. А ещё и Су-57 видели вживую. Их не каждый-то радар видит.
            1. stankow Звание
              stankow
              0
              16 августа 2025 14:34
              Герой это слишком, а почетния медаль "За встречи в Анкоридже" вполне можно было бы, будь встреча порезультатнее. Ну время еще впереди wink
      3. Cympak Звание
        Cympak
        +7
        16 августа 2025 11:58
        Конфуз в первую очередь у редактора, который такую "утку" запостил. ВО продолжает демонстрировать "глубину своих глубин"
    4. isv000 Звание
      isv000
      0
      16 августа 2025 15:18
      Цитата: Альф
      были опубликованы кадры сопровождения истребителями F-22 ВВС США борта президента РФ

      Интересно, а почему не F-35 сопровождали ? Боялись, что на самом интересном месте откажут ? Конфузно получится ?

      Весёлость ваша не скромна! ВТБ.
      1. Альф Звание
        Альф
        +1
        16 августа 2025 15:20
        Цитата: isv000
        Цитата: Альф
        были опубликованы кадры сопровождения истребителями F-22 ВВС США борта президента РФ

        Интересно, а почему не F-35 сопровождали ? Боялись, что на самом интересном месте откажут ? Конфузно получится ?

        Весёлость ваша не скромна! ВТБ.

        Ну ладно, пойду самоубьюсь, уж лучше, чем "умные мысли" от профессионалов выслушивать.
        П.С. Я ведь тоже могу на ошибки некоторых указывать...
    5. Комментарий был удален.
    6. hugoborz Звание
      hugoborz
      +1
      16 августа 2025 17:11
      там точно были Ф-35 а не Ф-22
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +9
    16 августа 2025 10:43
    Всё таки, чисто визуально, наши самолёты красивее. yes
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +8
      16 августа 2025 10:53
      А у нас всё красивее)
      Природа - красивее
      А женщины - так вообще, самые-самые)
      1. Prometey Звание
        Prometey
        -2
        16 августа 2025 11:23
        Насчёт женщин спорно. Красивые женщины везде встречаются по статистике 1 на 1000. Хотя все относительно.
        1. sdivt Звание
          sdivt
          +4
          16 августа 2025 11:32
          Цитата: Prometey
          Насчёт женщин спорно

          ну, каждому - своё)
          вам - поспорить, мне - полюбоваться)
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +2
            16 августа 2025 11:38
            Цитата: sdivt
            ну, каждому - своё)
            вам - поспорить, мне - полюбоваться)

            Очень короткий коммент, совсем короткий. good hi good
        2. sagitovich Звание
          sagitovich
          +4
          16 августа 2025 11:47
          Это у них 1 красивая на 1000. У нас Все красивые!
          Ну 5 из 10 очень красивые
          1. Mitka Звание
            Mitka
            -3
            16 августа 2025 14:11
            Ничего что морда овечья, лишь бы п&а человечья!
        3. faiver Звание
          faiver
          +3
          16 августа 2025 13:30
          красота вообще спорная штука, Макрон подтвердит laughing
          1. isv000 Звание
            isv000
            0
            16 августа 2025 15:23
            Цитата: faiver
            красота вообще спорная штука, Макрон подтвердит laughing

            Главное чтоб А. Панину было комфортно...
      2. Комментарий был удален.
      3. stankow Звание
        stankow
        +1
        16 августа 2025 14:35
        Мелания тоже ничего себе. Упс, тоже славянка wink
      4. Wladislaw Звание
        Wladislaw
        0
        16 августа 2025 23:47
        У американцев с природой-то уж порядок был. Страна-то большая. С женщинами сложнее.
    2. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      -5
      16 августа 2025 11:43
      Так что взять с пингвинов? Ф-35 по определению - гадость. Чисто визуально - гадость, и летают так же. Другой вопрос, что у США есть рычаги давления. Вот и пропихивают эту гадость куда только могут.
      1. жучок120560 Звание
        жучок120560
        +2
        16 августа 2025 11:56
        Дмитрий, вы совсем упускаете из вида тот факт, что эта гадость выпускается серийно и вполне себе уже присутствует в товарных количествах. А еще у этой гадости есть модификации которые визуально не определить, способные нести ЯО.
        1. DirtyLiar Звание
          DirtyLiar
          -3
          16 августа 2025 12:00
          Визуально - нет. Но разведка-то наша знает, кому простой пингвин, кому пингвинА. Ядерное оружие могут носить только F-35A.
          При всём при этом ЯО на борту Ф-35 - это бомбы. Простые бомбы, без УМПК, не ракеты. Как только он заходит на цель бомбометания, он сбивается ПВО.
          1. жучок120560 Звание
            жучок120560
            +3
            16 августа 2025 12:30
            Дмитрий, когда в воздухе и на экранах локаторов их сотня - другая и намерения вполне ясны, как вы предполагаете определять какой из летающей гадости Ф-35, а какой F-35A и что у них за начинка?
      2. Алексей Зоммер Звание
        Алексей Зоммер
        0
        17 августа 2025 09:06
        Цитата: DirtyLiar
        Так что взять с пингвинов? Ф-35 по определению - гадость.

        Вам столько минусов поставили, потому что Вы ерунду написали. Очень патриотично, но довольно глупо. Вы поняли в чем Ваша ошибка?
        1. svarog77 Звание
          svarog77
          -1
          17 августа 2025 10:52
          А теперь объясните свою ошибку... laughing
  3. Романенко Звание
    Романенко
    +13
    16 августа 2025 10:46
    Для ВО стыдно не знать обликов самолетов "Потенциального противника"
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      0
      16 августа 2025 10:53
      По моему так этот самолет называется Ф-35.
  4. Магог_ Звание
    Магог_
    +1
    16 августа 2025 10:53
    Следующую встречу ( ответный визит Трампа в РФ ) следовало бы провести в Магадане. И также сопроводить, только Су-57 -ми. Проводить встречу в Москве будет слишком статусно, Трампу надо ещё заслужить такой уровень приёма.
    1. lwxx Звание
      lwxx
      +2
      16 августа 2025 11:01
      Цитата: Магог_
      Следующую встречу ( ответный визит Трампа в РФ ) следовало бы провести в Магадане

      Лучше в Анадыре , ну или Тикси.. Как говорится , смазку еще заслужить надо.
      1. stankow Звание
        stankow
        +1
        16 августа 2025 14:38
        Тц, нужно в арктической базе "Треугольник". Она новая, красивая еще. Арктика под стать Аляски.
    2. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      0
      16 августа 2025 11:45
      Так пара Су-57 и забрали же борт №1 у "пингвинов", когда вошли в наше воздушное пространство.
      1. stankow Звание
        stankow
        +3
        16 августа 2025 14:39
        Точно ? А не Су-35 ?
        .................
  5. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    16 августа 2025 10:54
    После переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин вернулся в свою страну.

    Главное, что бы не подменили в Америке нашего президента!
    1. Магог_ Звание
      Магог_
      +5
      16 августа 2025 11:00
      Опасения были в момент, когда Путин нырнул в лимузин Трампа... А там в багажнике уже спрятался "американский двойник"... Шутим, конечно.
      1. Havoc Звание
        Havoc
        +1
        16 августа 2025 12:37
        Цитата: Магог_
        Опасения были в момент, когда Путин нырнул в лимузин Трампа... А там в багажнике уже спрятался "американский двойник"... Шутим, конечно.

        Смех смехом , а наш президент нарушил все протоколы безопасности, одно дело ехать в одной машине, например с Лукашенко, другое садится в машину к лидеру не дружественной страны, ЦРУ запросто может подготовить покушение о котором Трамп даже не будет знать, не надо забывать о том что несколько не угодных Америке лидеров Южной Америки скоропостижно скончались
        1. Магог_ Звание
          Магог_
          +1
          16 августа 2025 16:51
          Да, уж. Но тут есть такой вопрос : кто предложил проехать вместе в одной машине ? У Путина такой опыт есть, как правильно подметили, с Лукашенко. У Трампа есть мотив хоть на некоторое время оказаться с Путиным "тет-а-тет", поскольку разговор с ним в таком формате кто-то Доне запретил, неожиданный факт. Хотя что они могли по пути обсудить, если один "знает английский со словарём", а другой по-русски "ни бэ, ни мэ" ?
          1. Serg 122 Звание
            Serg 122
            +1
            17 августа 2025 14:58
            Путин и с Лукашенко и с Кимом катался. И тоже наверняка в рукаве "чудошприц" заныкан, для профилактики...
    2. ВитаминBF3mg Звание
      ВитаминBF3mg
      -4
      16 августа 2025 11:01
      А говорят -" Царь" ненастоящий yes
    3. HAM Звание
      HAM
      +6
      16 августа 2025 11:06
      Не получилось подменить......кто из шпиёнов после почти двух суток перелётов и саммитов сможет поговорить ещё и с главой Чукотки?
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    +5
    16 августа 2025 10:59
    Вот такой уровень официальной журналистики. Ф-35 довольно сложно спутать с Ф-22. Девочки- дизайнеры.....
    1. Denis812 Звание
      Denis812
      +2
      16 августа 2025 11:32
      Топвар не является официальной журналистикой. Это просто так сказать форум для людей.
      1. Дес Звание
        Дес
        0
        18 августа 2025 06:09
        Цитата: Denis812
        Топвар не является официальной журналистикой. Это просто так сказать форум для людей.
        Браво!)))
  7. Normann Звание
    Normann
    +1
    16 августа 2025 11:40
    А почему не наши сушки? Борт номер один все же.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +4
      16 августа 2025 11:58
      Наши СУ в воздушном пространстве США?? Смешно. СУ сопровождали потом в нашем небе.
      1. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        +4
        16 августа 2025 12:06
        Ох, не прочитал ваш ответ и свой такой же написал..
    2. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +6
      16 августа 2025 12:06
      Только сегодня читал объяснения. В таких случаях в собственном воздушном пространстве ответственность на принимающей стороне. Сушки приняли борт на сопровождение сразу при входе в наше воздушное пространство.
  8. HAM Звание
    HAM
    +2
    16 августа 2025 12:15
    Появился один вопрос : что хотел показать Трамп пролётом тяжёлой авиации и боевыми самолётами на поле встречи нашему президенту!?? Намёк на Иранский вариант,дань вежливости и протоколу,или же банальное хвастовство?? Или всё вместе.....? belay
    1. Serjy Звание
      Serjy
      +1
      16 августа 2025 14:49
      Думаю, именно рисануться он и хотел.)
  9. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    +3
    16 августа 2025 13:22
    Не может быть Чукотка с 50-тысячным населением быть на первом месте по промышленному производству в Дальневосточном округе. Что, больше Приморского и Хабаровского краёв, больше Якутии или Амурской области выпускает? Может, по темпам роста на первом месте?
    1. Виктор Ясный Звание
      Виктор Ясный
      +1
      17 августа 2025 07:09
      президент когда прилетает, 0ош не хош первым станеш🤣
  10. MrWolf Звание
    MrWolf
    +1
    17 августа 2025 02:00
    Цитата: Магог_
    Опасения были в момент, когда Путин нырнул в лимузин Трампа... А там в багажнике уже спрятался "американский двойник"... Шутим, конечно.

    Как говорят в нашем тупичке, в каждой шутке есть доля шутки...
    Цитата: Магог_
    Опасения были в момент, когда Путин нырнул в лимузин Трампа... А там в багажнике уже спрятался "американский двойник"... Шутим, конечно.

    В каждой шутке есть доля шутки... Шутка!
  11. Виктор Ясный Звание
    Виктор Ясный
    +1
    17 августа 2025 07:06
    во зануды!
    тут исторический момент, а они 35 - не 22!
    это полёт на крыльях Победы!
    (не авиакомпании)
    стратегия чотко сработала -ж20 это не ж7, народу боле соответственно и сказать есть кому!
    вот и сказали.
    впервые за (хз уже сколько лет ) гордость за руководство, которое повело себя действительно как руководство!