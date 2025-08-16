Журналист The Economist: существует договоренность о прекращении воздушных ударов ВС РФ и ВСУ до трехсторонней встречи
Итак, переговоры президентов США и России на Аляске состоялись. Оба лидера на пресс-конференции назвали их конструктивными и удачными. На деле, как и предполагали наиболее трезвомыслящие эксперты, особо прорывных решений, в том числе по завершению украинского конфликта, принято не было.
Оно и понятно. Сейчас более важен сам факт российско-американского диалога на высшем уровне. Ведь отношения между державами в период правления Байдена скатились к уровню, хуже, чем в разгар холодной войны между СССР и США.
Зато у западных журналистов теперь появилось обширное поле для комментариев, как всегда со ссылкой на свои анонимные источники, и различных домысливаний того, о чем на самом деле на Аляске договорились Дональд Трамп и Владимир Путин. Как говорится, когда сенсаций нет — их надо выдумать.
К примеру, журналист британского таблоида The Economist Оливер Кэррол поспешил опубликовать в своем аккаунте соцсети короткий пост, в котором утверждает, что якобы существует договоренность о прекращении воздушных ударов ВС РФ и ВСУ до трехсторонней встречи. Предваряется публикация фразой: «Мне сообщили».
— заключает британский сильно осведомленный журналист.
Очевидно, под трехсторонней встречей лидеров он подразумевает переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа при участии нелегитимного Зеленского. Хотя сами участники переговоров на Аляске ничего об этом не говорили. Судя по заявлениям Трампа, он окончательно перекладывает вопрос урегулирования украинского конфликта на европейцев, к чему все и шло.
Минобороны РФ сообщает, что минувшей ночью силами ПВО ВС РФ уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа над территорией Ростовской области. Всего было сбито 29 украинских беспилотников над четырьмя регионами России и три — над акваторией Азовского моря. Уже под утро российские зенитчики перехватили еще шесть беспилотников ВСУ над Белгородской областью.
Видать, у Зеленского нет таких «информированных источников», как у британского журналиста The Economist. Впрочем, воздушные удары по военным целям противника минувшей ночью наносили и российские военные.
Информация