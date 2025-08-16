Журналист The Economist: существует договоренность о прекращении воздушных ударов ВС РФ и ВСУ до трехсторонней встречи

11 300 24
Журналист The Economist: существует договоренность о прекращении воздушных ударов ВС РФ и ВСУ до трехсторонней встречи

Итак, переговоры президентов США и России на Аляске состоялись. Оба лидера на пресс-конференции назвали их конструктивными и удачными. На деле, как и предполагали наиболее трезвомыслящие эксперты, особо прорывных решений, в том числе по завершению украинского конфликта, принято не было.

Оно и понятно. Сейчас более важен сам факт российско-американского диалога на высшем уровне. Ведь отношения между державами в период правления Байдена скатились к уровню, хуже, чем в разгар холодной войны между СССР и США.

Зато у западных журналистов теперь появилось обширное поле для комментариев, как всегда со ссылкой на свои анонимные источники, и различных домысливаний того, о чем на самом деле на Аляске договорились Дональд Трамп и Владимир Путин. Как говорится, когда сенсаций нет — их надо выдумать.

К примеру, журналист британского таблоида The Economist Оливер Кэррол поспешил опубликовать в своем аккаунте соцсети короткий пост, в котором утверждает, что якобы существует договоренность о прекращении воздушных ударов ВС РФ и ВСУ до трехсторонней встречи. Предваряется публикация фразой: «Мне сообщили».

Следующая неделя будет интересной

— заключает британский сильно осведомленный журналист.

Очевидно, под трехсторонней встречей лидеров он подразумевает переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа при участии нелегитимного Зеленского. Хотя сами участники переговоров на Аляске ничего об этом не говорили. Судя по заявлениям Трампа, он окончательно перекладывает вопрос урегулирования украинского конфликта на европейцев, к чему все и шло.

Минобороны РФ сообщает, что минувшей ночью силами ПВО ВС РФ уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа над территорией Ростовской области. Всего было сбито 29 украинских беспилотников над четырьмя регионами России и три — над акваторией Азовского моря. Уже под утро российские зенитчики перехватили еще шесть беспилотников ВСУ над Белгородской областью.

Видать, у Зеленского нет таких «информированных источников», как у британского журналиста The Economist. Впрочем, воздушные удары по военным целям противника минувшей ночью наносили и российские военные.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    16 августа 2025 11:03
    Всё станет известно на следующей неделе.

  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    16 августа 2025 11:06
    Все мировые СМИ сегодня цитируют Ушакгва ,как единственного источника правдивой информации.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    16 августа 2025 11:19
    Максимус Трамп : " Я считаю что быстрое мирное соглашение ,это лучше чем прекращение огня ".Как то заумно,перевожу на русский " Черенок от лопаты в задницу Зеленскому ,это лучше чем тормоза ".
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      16 августа 2025 11:31
      Цитата: tralflot1832
      Максимус Трамп : " Я считаю что быстрое мирное соглашение ,это лучше чем прекращение огня "

      Андрей hi Ещё и другой текст был, более ёмкий:
      Сегодня во время телефонного разговора Трамп заявил Зеленскому и европейским лидерам, что Путин заинтересован не в прекращении огня, а во всеобъемлющем урегулировании, которое положит конец войне.

      https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/24798687?ysclid=medzwhzjnh997485668
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        16 августа 2025 11:45
        Александр hi Судя по количеству комментариев, многие ещё переваривают то что произошло в Анкоридже.Не то они ждали.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          16 августа 2025 12:15
          Цитата: tralflot1832
          Не то они ждали.

          Конечно же, не то. А что вчера творилось на всех укроканалах!!! Особенное бешенство вызвало фото, как американские военные расстилали красную дорожку для ВВП, такую зраду не только лишь все смогли перенести без вреда для здоровья. lol
          В свою очередь британский телеканал Sky News отмечает «ярость Киева» от приема, который команда Трампа оказала Путину.
          «Фотографии американских солдат, стоящих на коленях и расстилающих красную дорожку у трапа самолета российского лидера, стали вирусными в социальных сетях. Все это наполнило украинцев яростью, гневом и отвращением», — передает Sky News.

          https://www.gazeta.ru/politics/2025/08/16/21543614.shtml?updated
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            +1
            16 августа 2025 12:36
            Цитата: Монтесума
            это наполнило украинцев яростью, гневом и отвращением

            Ну, если учесть, что в них (кукраинцих) и до этого ничего хорошего не было - невелика потеря. Наполнило, и наполнило request
          2. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            +1
            16 августа 2025 14:16
            Цитата: Монтесума
            Особенное бешенство вызвало фото, как американские военные расстилали красную дорожку для ВВП

            Что самое смешное, для Путина дорожка оказалась слишком длинной и её пришлось упихивать под трап. Собственно, поэтому американские военные и ползали раком перед нашим самолётом. А вот у Трампа дорожка была, наоборот, короче и ему пришлось от трапа до Путина топать по бетонке.
            Походу, перепутали, кому что расстилать.
  4. DMFalke Звание
    DMFalke
    +5
    16 августа 2025 11:21
    - "Мне сообщили"
    - "Кто?"
    - "Голоса в голове" laughing
  5. Чужой...
    Чужой...
    -5
    16 августа 2025 11:22
    ...если верить графику, который показал Милитарист в телеге, то наши авиаудары по хо_хлам обвалились ещё в начале августа...
  6. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    16 августа 2025 11:23
    Предваряется публикация фразой: «Мне сообщили».

    А мне сообщили, что в Рязани - грибы с глазами. И?..
    ...Черт побери, журналистика - это про достоверную информацию! А предсказания, будущее, и прочие апокалипсисы и эльфы с орками - это художественная литература. Фантастика, фэнтези. Господин Оливер Кэррол, переключитесь на книги. Вас будет ждать успех. Наверное. Потому, что наши писатели и покруче сюжеты закручивают! smile
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      16 августа 2025 11:49
      Цитата: Дед-дилетант
      ...Черт побери, журналистика - это про достоверную информацию!

      Это кто вам такое сказал? laughing Марка Твена "Журналистика в Теннесси" (1869) читали?
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        -2
        17 августа 2025 05:21
        Это кто вам такое сказал?
        Всё, что высосано из пальца, является не журналистикой, а фантастикой. Это очевидно.
    2. Фразах Звание
      Фразах
      +3
      16 августа 2025 11:55
      Журналистика редко была достоверной и раньше, любые поползновения пресекались, кроме случаев, когда достоверную инфу заказчики скармливали массам в личных целях. А так, да, сказки, легенды и тосты.
  7. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    16 августа 2025 11:42
    Сообщили ему..)) Бриты перкшли на фантастику от собственного бессилия и игнорирования их.))
  8. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    16 августа 2025 11:48
    И в чем смысл РФ отказываться от своего главного преимущества?
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    16 августа 2025 11:49
    Ну так, ботать, не уголек рубить...
    Вокруг да около, болтовни будет много... стоит ли к ней прислушиваться fool wink
    Что будет... посмотрим, мимо нас оно не пройдёт.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      16 августа 2025 12:59
      Интерсно, что пишут в понедельник, ведь Трамп вызвал SSеленского в Фашинтон для передачи "рекомендации" wink
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        16 августа 2025 14:22
        А кто публично будет говорить о том, что было сказано не для всех?
        Впрочем, врема такие, нравы таковы, что... в общем, ради минуты славы, могут сказать, рассказать, что угодно...
  10. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    16 августа 2025 12:57
    Да и в херманских сми всякое вранье и выдумки ....аж смешно чиать! Но зато радуют многие комменты! Не все немцы русофобы и дураки!
  11. Горный стрелок Звание
    Горный стрелок
    +1
    16 августа 2025 13:11
    Вранье. Ничего такого. Наши идут вперед. украинцы отбиваются, как могут. Пока могут, но уже не везде и не полностью.
  12. ergh081 Звание
    ergh081
    0
    16 августа 2025 17:17
    Мы же ожидаем, что перерыв в бомбардировках дальнобойными средствами поражения, наконец-то закончится. Очень ждём ответки за теракты и провокации, предшествующие переговорам в Анкоридже
  13. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    17 августа 2025 08:45
    К примеру, журналист британского таблоида The Economist Оливер Кэррол поспешил опубликовать в своем аккаунте соцсети короткий пост, в котором утверждает, что якобы существует договоренность о прекращении воздушных ударов ВС РФ и ВСУ до трехсторонней встречи.
    Раньше журналисты освещали события, рассказывали что произошло, какие это имело последствия... Сейчас же всё опустилось до уровня "Битвы экстрасенсов" на ТНТ.
  14. Single-n Звание
    Single-n
    0
    17 августа 2025 09:22
    Ага. А сегодня у нас комарики летали. laughing laughing