Глава МИД Венгрии: «Мир будет становиться более безопасным, пока существует диалог между РФ и США»
3 34120
Переговоры на высшем уровне между США и РФ состоялись. Хотя особо прорывных решений на них принято не было, что вполне ожидаемо в нынешних условиях почти отрицательных отношений двух держав, во всем мире политики, журналисты и эксперты спешат делать свои комментарии по итогам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске.
На фоне домыслов и слухов есть и довольно объективные комментарии. Не удивительно, что делают их наименее ангажированные официальные лица, не придерживающиеся русофобских взглядов.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто написал в своем аккаунте соцсети, что мир чувствует себя безопаснее, пока ведется диалог между Россией и США. Впрочем, это политика всего венгерского руководства. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан неоднократно предупреждал, что дальнейшее втягивание НАТО и США при Байдене в конфликт на Украине грозит перерасти в Третью мировую войну с применением ядерного оружия.
Глава венгерского МИД поблагодарил президентов РФ и США за организацию саммита на Аляске. По словам Сийярто, украинский конфликт может быть разрешен за столом переговоров, а не на поле боя, и Венгрия придерживается именно этой позиции на протяжении трех с половиной лет.
В соцсети высказался и госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьер-министра Золтан Ковач. Он написал:
В очередной раз премьер-министр (Венгрии) Виктор Орбан был прав: только диалог между США и Россией может открыть путь к миру.
Сайт Кремля
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация