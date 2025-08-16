Глава МИД Венгрии: «Мир будет становиться более безопасным, пока существует диалог между РФ и США»

Переговоры на высшем уровне между США и РФ состоялись. Хотя особо прорывных решений на них принято не было, что вполне ожидаемо в нынешних условиях почти отрицательных отношений двух держав, во всем мире политики, журналисты и эксперты спешат делать свои комментарии по итогам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске.

На фоне домыслов и слухов есть и довольно объективные комментарии. Не удивительно, что делают их наименее ангажированные официальные лица, не придерживающиеся русофобских взглядов.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто написал в своем аккаунте соцсети, что мир чувствует себя безопаснее, пока ведется диалог между Россией и США. Впрочем, это политика всего венгерского руководства. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан неоднократно предупреждал, что дальнейшее втягивание НАТО и США при Байдене в конфликт на Украине грозит перерасти в Третью мировую войну с применением ядерного оружия.

Глава венгерского МИД поблагодарил президентов РФ и США за организацию саммита на Аляске. По словам Сийярто, украинский конфликт может быть разрешен за столом переговоров, а не на поле боя, и Венгрия придерживается именно этой позиции на протяжении трех с половиной лет.

В соцсети высказался и госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьер-министра Золтан Ковач. Он написал:

В очередной раз премьер-министр (Венгрии) Виктор Орбан был прав: только диалог между США и Россией может открыть путь к миру.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    +6
    16 августа 2025 11:44
    В очередной раз премьер-министр (Венгрии) Виктор Орбан был прав: только диалог между США и Россией может открыть путь к миру.

    а ведь он прав!
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +5
      16 августа 2025 12:00
      Цитата: Лимон
      только диалог между США и Россией может открыть путь к миру.

      Это понимают многие, но открыто это заявить могут не все, а только истинно свободные и трезвомыслящие.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      16 августа 2025 12:02
      а ведь он прав!
      Конечно прав... Худой мир всегда лучше доброй ссоры....
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +3
        16 августа 2025 12:24
        Цитата: Lev_Russia
        Конечно прав... Худой мир всегда лучше доброй ссоры...

        «- А если он прав? Люди эмоционального склада нуждаются в некотором руководстве…»©
  2. isv000 Звание
    isv000
    +4
    16 августа 2025 11:47
    Мадьяры - древний народ с богатой, в т. ч. имперской, историей. Просто так слово не скажут. Венгрия прекрасно понимает откуда дует ветер и надо немного подождать, пока будет восстановлена Советско-Венгерская граница и тогда они заживут. Откроются рынки России, Востока и Азии, стране предоставят углеводороды по нормальным а не американским ценам. Надо только выучится ждать...
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -1
      16 августа 2025 11:59
      Цитата: isv000
      Мадьяры - древний народ с богатой, в т. ч. имперской, историей.

      Ну империя то была больше Австрийской чем венгерской. А народ, действительно древний - это же бывшие половцы...
      Цитата: isv000
      Венгрия прекрасно понимает откуда дует ветер и надо немного подождать, пока будет восстановлена Советско-Венгерская граница и тогда они заживут.

      А вы в курсе, что думает Орбан о советском периоде своей родины?
      1. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        +3
        16 августа 2025 13:08
        После создания Австро-Венгрии она была в раной степени и австрийской и венгерской, причем венгерская часть по территории была больше. Хотя Австрия платила больше денег на общие нужды.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          -1
          17 августа 2025 08:40
          Изначально это была Австрийская империя Габсбургов созданная в 1804 году в противовес бонопартисткой Франции. И это было чисто унитарное, жёстко централизованное государство. Федерализация происходила постепенно через ряд национальных восстаний, подавляемых в том числе и Российскими войскам ("жандарм европы") с переменным успехом эти качели качались в обе стороны - "Октябрьский диплом", "Февральский патент" и т.д. и т.п... В марте 1867 года было заключено Австро-венгерское соглашение, превратившее Австрийскую империю в Австро-Венгрию. Новое государство представляло собой конституционную дуалистическую монархию, разделённую на Транслейтанию и Цислейтанию. Обе части возглавил бывший император Австрийской империи Франц Иосиф I, который и правил Австро-Венгрией вплоть до 1916 года. Фактически Австро-Венгрия это империя одного императора...
    2. Егоза Звание
      Егоза
      -1
      16 августа 2025 12:47
      Цитата: isv000
      Откроются рынки России, Востока и Азии, стране предоставят углеводороды по нормальным а не американским ценам. Надо только выучится ждать...

      А еще можно будет провести референдум в Закарпатье и часть украины, где в большинстве проживают венгры, тихо и мирно, без единого выстрела присоединится к Венгрии.
      1. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        +2
        16 августа 2025 13:13
        Это малая часть Закарпатья, площадью примерно полторы тысячи квадратных километров, то есть примерно десятая часть территории области. Бывший Береговский район. Венгры в других районах в Закарпатье нигде не не составляет большинства населения. В некоторых районах их совсем мало.
      2. isv000 Звание
        isv000
        0
        16 августа 2025 15:05
        Цитата: Егоза
        А еще можно будет провести референдум в Закарпатье и часть украины, где в большинстве проживают венгры, тихо и мирно, без единого выстрела присоединится к Венгрии.

        Дырку от бублика! Территория б. УССР возвращается в родную гавань, вся!
        1. Егоза Звание
          Егоза
          -2
          16 августа 2025 18:05
          Цитата: isv000
          Территория б. УССР возвращается в родную гавань, вся!

          УССР никогда не была родной гаванью для Зап.Укрии. Поэтому, пусть забирают со всеми бандеровцами и сами с ними разбираются
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    16 августа 2025 11:48
    мир чувствует себя безопаснее, пока ведется диалог между Россией и США

    И это правильно. Это как кошка и собака дерутся во дворе, а хозяева жена и муж каждый свою живность защищают и пока они друг с другом ладят, то и животные будут в целостности и безопасности.
    Негоже когда на медведя скунс или гиена кидаются. Последствия понятны.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -3
      16 августа 2025 12:02
      Сколько ассоциативных линий! wassat Жгите дальше - как медведь с белоголовым орланом разговаривают, при чём последний подбивает медведя против панды laughing
      1. Irokez Звание
        Irokez
        +2
        16 августа 2025 12:04
        Будёновка не мешает мыслить? Ведь она пережиток царской униформы.
  4. HAM Звание
    HAM
    +3
    16 августа 2025 11:56
    Хотя все остались,как говорится,"при своих",встреча показала,что полагаться на мнения посредников не стоит.И это лучше "испорченного телефона".
    Каждый из президентов,полагаю,без обиняков высказали свою точку зрения.
    Вот только Трамп срочно отчитался перед еврошестёрками и Зе, этот выпад не совсем соответствует сильному лидеру сильной страны...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      16 августа 2025 12:50
      Цитата: HAM
      Вот только Трамп срочно отчитался перед еврошестёрками и Зе, этот выпад не совсем соответствует сильному лидеру сильной страны...

      Да уж больно хочется ему побыстрее избавится от украины, вот и спешит обозначить свое мнение и заставить ЕС хорошенько подумать
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    16 августа 2025 11:59
    Чутка здравомыслия, побольше национальных интересов и вуаля... сбалансированное, вразумительная, национальная политика государства, его руководства...
    Увы, в гейропах такое не в моде, давить будут не по детски.
  6. ЧерныеГлаза Звание
    ЧерныеГлаза
    0
    16 августа 2025 12:18
    В Донецке и Белгороде этой ночью во всей красе оценили этот ''новый дивный безопасный мир''.
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    16 августа 2025 12:19
    stop fool
    Глава МИД Венгрии: «Мир будет становитЬся более безопасным, пока существует диалог между РФ и США»

    Можно так:
    Глава МИД Венгрии: «Мир становится более безопасным, если существует диалог между РФ и США»