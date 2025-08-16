СМИ США: Путин не хочет перемирия и прекращения огня на Украине, а Трамп согласен с его позицией

Российский президент Владимир Путин не хочет перемирия и временного прекращения огня на Украине, а глава Белого дома Дональд Трамп согласен с его позицией. Вместо этого оба лидера желают заключения полноценного и полномасштабного мирного соглашения.Как сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, такое сообщение Трамп сделал в ходе телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами государств-членов Североатлантического альянса.- заявил глава Белого дома.СМИ США отмечает, что эта беседа была очень непростой. Она состоялась вскоре после окончания саммита на Аляске и продлилась довольно долго. В ней участвовали генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также руководители Франции, Германии, Великобритании, Польши и Финляндии.Также известно, что следующим шагом должна стать личная встреча Трампа и Зеленского. Предполагается, что глава киевского режима прибудет на переговоры в Вашингтон уже послезавтра. С американской стороны, помимо президента США, присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.Встреча лидеров России и Америки состоялась на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Она продолжалась почти три часа. Беседа президентов проходила не «с глазу на глаз», как изначально предполагалось, а в формате «три на три».

