СМИ США: Путин не хочет перемирия и прекращения огня на Украине, а Трамп согласен с его позицией

Российский президент Владимир Путин не хочет перемирия и временного прекращения огня на Украине, а глава Белого дома Дональд Трамп согласен с его позицией. Вместо этого оба лидера желают заключения полноценного и полномасштабного мирного соглашения.

Как сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, такое сообщение Трамп сделал в ходе телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами государств-членов Североатлантического альянса.

Быстрое заключение мирного соглашения лучше, чем перемирие

- заявил глава Белого дома.

СМИ США отмечает, что эта беседа была очень непростой. Она состоялась вскоре после окончания саммита на Аляске и продлилась довольно долго. В ней участвовали генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также руководители Франции, Германии, Великобритании, Польши и Финляндии.

Также известно, что следующим шагом должна стать личная встреча Трампа и Зеленского. Предполагается, что глава киевского режима прибудет на переговоры в Вашингтон уже послезавтра. С американской стороны, помимо президента США, присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Встреча лидеров России и Америки состоялась на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Она продолжалась почти три часа. Беседа президентов проходила не «с глазу на глаз», как изначально предполагалось, а в формате «три на три».
  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +6
    16 августа 2025 12:12
    Зеля и его европейские побратымы будет выкобениваться до тех пор, пока у Трампа не лопнет терпение. Так они его без Нобелевской премии оставят.
    Он ведь у нас теперь официально миротворец.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +8
      16 августа 2025 12:20
      Еще один тлеющий конфликт в мире и на границе с Россией , России не нужен .
      Но как раз этого добиваются некоторые лидеры в Европе , да и в Америке .
      Поэтому Путин и хочет его искоренить , то есть уничтожить причины этого противостояния .
      Удастся ли , вот вопрос ?
      1. Aleksandr21 Звание
        Aleksandr21
        +4
        16 августа 2025 12:35
        Цитата: Кузнец 55
        Удастся ли , вот вопрос ?


        Если вчера договорились (а судя по всему это так), то на время удастся... а дальше всё будет зависеть от того, кто будет у власти в США и Европе. т.к. продвигали этот конфликт элита/кланы связанные с демократами в США, и европейские элиты продолжают ту же политику + европейские лидеры очень сильно завязли на Украине.

        А если говорить про отдаленное будущее, то кто его знает. Пока же те круги которых представляет Трамп, больше беспокоит Китай, который очень опасный конкурент, во всех сферах.... и не факт, что у Америки хватит сил/ресурсов сдержать развитие КНР, а они ещё тратят ресурсы на войну с Россией... части американских элит это не нравится. Но не из за любви к России, просто это умные люди, и понимают что Россия под Китаем, не в их интересах.
        1. Керенский Звание
          Керенский
          +1
          16 августа 2025 13:15
          европейские лидеры очень сильно завязли на Украине.

          С чего бы? Хоть завтра вывернутся и возьмут новый курс...
          1. Aleksandr21 Звание
            Aleksandr21
            +3
            16 августа 2025 15:02
            Цитата: Керенский
            С чего бы? Хоть завтра вывернутся и возьмут новый курс...


            Не всё так просто.... Европа вложила колоссальные деньги в поддержку Украины (кредиты, просто раздача денег, вооружения, боеприпасы и т.д.) + пошли вливания в ВПК ЕС, отдельно стоит сказать что Макрон/Мерц/Стармер и т.д. делают на этой теме свой рейтинг... у них дома проблем выше крыш: мигранты, падение производства, падение уровня жизни европейцев и так далее, и отвлекают народ они рассказами, про сдерживание агрессивной России и что приходится за это платить.

            А тут раз и конфликт останавливается.... что они скажут избирателям, куда ушли налоги ? какой результат ? Что потеряли дешевые энергоносители, потратили деньги в никуда, и теперь надо забыть про поддержку Украины ? Бизнес/промышленники с них спросят, население задастся вопросами, а это падение рейтингов 100%, и это для них самое страшное, потерять власть/не переизбраться. Да и правые партии этим воспользуются... поэтому последствия падения Зеленского, затронут их всех.
            1. Керенский Звание
              Керенский
              0
              16 августа 2025 16:08
              сдерживание агрессивной России и что приходится за это платить.

              А тут раз и конфликт останавливается.... что они скажут избирателям, куда ушли налоги ? какой результат ?

              Вот и остановили агрессивную Россию.
              и теперь надо забыть про поддержку Украины ? Бизнес/промышленники с них спросят,

              Теперь надо собрать пул компаний, которые займутся восстановлением Украины. И бизнес спросит: кому заносить?
              Это тоже большие деньги.
              1. lesya Звание
                lesya
                0
                17 августа 2025 18:49
                Политическая тусовка, как правило, имеет свои доходы от ВПК. По крайней мере, именно так в США и в Европе. А не от строительного или гостиничного бизнеса.
                1. Керенский Звание
                  Керенский
                  +1
                  17 августа 2025 18:54
                  Политическая тусовка, как правило, имеет свои доходы от ВПК. По крайней мере, именно так в США и в Европе. А не от строительного или гостиничного бизнеса.

                  Да, так вышло, что ВПК приходится "заносить наверх" за контракты. Но это не означает, что остальными "барашками в бумажках" брезгуют. Слишком много карманов и ртов..ю
                  1. lesya Звание
                    lesya
                    0
                    17 августа 2025 19:09
                    Заносить, конечно, или может быть. Но это не для США или Европы. Там политики владеют акциями компаний ВПК. А это куда более надежно - пожизненный доход от участия в войнах.
        2. orionvitt Звание
          orionvitt
          +2
          16 августа 2025 14:18
          Цитата: Aleksandr21
          европейские лидеры очень сильно завязли на Украине

          Европейские лидеры завязли в своём стремлении к войне с Россией. Украина лишь средство. Не будет Украины, будут искать что то другое. Вон на Кавказе, носатый, победив пару тысяч ополченцев Карабаха, поверил в свое бессмертие и уже грозится порвать Российскую армию "в лоскутки". Финны туда же, немцы что то лопочут о победе над Россией. Поляки как всегда готовы, но только в компании. Прибалтов вообще никто не спросит. И только англичанка как всегда будет гадить исподтишка.
        3. cytadell Звание
          cytadell
          +1
          16 августа 2025 15:23
          Aleksandr21 проницательный взгляд на Китай. Если оценивать возможности Китая, учитывая их численность и технологический потенциал, единственное чего этой стране не хватает - природные ресурсы. Однако, это нивелируется предоставлением таковых из России, по самым низким ценам, как если бы Россия являлась сырьевым придатком Китая. Не трудно представить себе, что сея гремучая смесь позволит вырваться Китаю далеко вперёд остальных, что даст неограниченную мощь и влияние ему во всём мире.
          Для России, с её проблемами демографии, в будущем будет трудно конкурировать с таким соседом. С учётом усиления влияния арабского мира и ислама, трудности будут только возрастать.
          Уже сейчас нужно критически взглянуть на данную ситуацию и принимать экстренные решения в демографическом вопросе, менять что-то в процессе воспитания и образования молодёжи, переосмыслить законодательные инициативы, стимулы, поощрения и взыскания для решения этого вопроса.
          В отношении Трамповских предложений необходимо подойти стратегически и комплексно, чтобы в конечном итоге сформировать доверительные отношения и баланс интересов России и США. Такой подход даст России неоспоримо больше стратегических плюсов в перспективе, нежели сиюминутные и очевидные выгоды сегодняшнего дня. ИМХО
          1. lesya Звание
            lesya
            +1
            17 августа 2025 18:59
            Согласна с вами по всем пунктам. С учетом того, что у меня была очень близкая подруга китаянка, я неплохо поняла психологию этого народа. Самая главная их черта - прагматизм. Любовь, сострадание, привязанность - это не про китайцев. Благодарность может быть, но в очень ограниченных количествах. Народ очень прост. Единицы поднимаются до высот осмысления даже своих китайских философов. Перед Россией/СССР робели. Сейчас девушки восхищаются красотой русских парней, а юноши грудями и попами русских девушек, ведь у китаянок нет ни того, ни другого. Моя подружка очень завидовала моей фигуре. Ей даже сны снились, что она может положить свою грудь на стол, такая она у нее стала большая. На этом восторги китайцев по отношению к нам заканчиваются, и начинается высокомерие, и четкое знание, что они право имеют на наши ресурсы, и ничего нам не должны ни за технологии атомные, ни за освобождение от японцев, когда в 1943 они перестали сопротивляться японской агрессии, и ждали прихода Красной Армии, которая их освободит.
            Так что по большому счету, противостоять экспансии Китая Россия сможет только в союзе с США. В Россию должны пойти американские технологии, американские инвестиции. У нас есть что предложить американцам - совместное освоение Арктики, Сев. Мор. Путь, недра. И общее желание и готовность противостоять старым европейским кланам - в сущности, глубинному государству, владеющему миром.
      2. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        +1
        16 августа 2025 12:58
        Цитата: Кузнец 55
        Еще один тлеющий конфликт в мире и на границе с Россией , России не нужен .

        Не знаю, про какой именно конфликт речь, но конфликт ВНА нужно загасить до второго возможного конфликта. Два фронта нам действительно не нужны. Подозреваю, что европейцы желают, чтобы мы воевали вечно, а Украину готовы спонсировать до 2029-го, гарантированно.
        1. Кузнец 55 Звание
          Кузнец 55
          +2
          16 августа 2025 13:14
          Один тлеющий конфликт , который десятилетия продолжается и возможно еще долго не утихнет , это Израиль и Палестина .
          Как раз такое и хотят (как пример ) в Лондоне что бы было и на границе с Россией . Тлеющий , отнимающий силы и внимание .
          1. 933454818 Звание
            933454818
            -2
            16 августа 2025 14:27
            На шельфе у Газы 20 лет назад были обнаружены природные богатства- месторождения нефти и газа. Они должны были разрабатываться палестинцами с помощью британцев, это держалось в секрете с тем, чтобы не возбуждать аппетиты, в том числе у Израиля и у той же Америки. Эти богатства могли вывести палестинцев на уровень тех же самых Эмиратов по тому, чтобы в финансовом отношении быть такими же независимыми и благополучными, как государства залива. Но это не понравилось израильтянам, они такой зловещий план придумали, который фактически Газу превращал в новый анклав, новую территорию, которую Израиль хотел бы присоединить к себе, создав сначала там поселение, а потом и заняв Сектор Газа полностью,
            1. gsev Звание
              gsev
              -4
              16 августа 2025 16:12
              Цитата: 933454818
              Но это не понравилось израильтянам, они такой зловещий план придумали, который фактически Газу превращал в новый анклав, новую территорию, которую Израиль хотел бы присоединить к себе

              Палестинцы до 7 октября вполне могли строить у себя и промышленность и экономику. Вместо этого они все ресурсы бросили на вторжение в Израиль 7 октября. Причем похоже их программой минимум было изнасилование пары сотен евреек а программой максимум срыв израильско-саудовских переговоров о начале сотрудничества в экономике и политике. Обе программы хамас выполнил на 100%, нотеперь с палестинцами не желают иметь экономического взаимодействия не только Израиль, но и Саудовская Аравия, Египет, Ливан и Сирия.
              1. 933454818 Звание
                933454818
                -2
                16 августа 2025 21:38
                Друзья, я хочу сказать о том, что меня напрягает. Я служила сержантом боевых операций во время "Нерушимой скалы" (ограниченная военная операция в секторе Газа, устроенная в 2014 году при Нетаньяху). Вся моя служба прошла там. Нет ни одного шанса в мире, что может быть такое приближение к забору — и мы бы об этом не знали. Наблюдательницы сидят в бункерах по четыре часа напротив экрана, им нельзя отводить глаза. Меня будили по ночам. Из-за голубя, из-за аиста, которые приблизились к забору, из-за таракана под забором весь сектор вставал на уши. Я это делала два года. Как они, 400 человек, умудрились зайти с тракторами и никто не обратил внимания? Такого не может быть, поймите! Может, кто-то изнутри посодействовал этому?
                https://spb.tsargrad.tv/articles/izrail-podstavil-i-ubil-svoih-tolko-sejchas-stanovitsja-ponjatno-pochemu-god-nazad-evrei-prospali-napadenie-hamas-2_1063383
                https://lnr-news.ru/society/2023/10/09/265775.html
                В течение 14 лет политика Нетаньяху была направлена на сохранение власти ХАМАС; погром 7 октября 2023 года помогает израильскому премьер-министру сохранить своё правление.

                Много чернил было потрачено на описание давних отношений — скорее, альянса — между Биньямином Нетаньяху и ХАМАС. И всё же сам факт тесного сотрудничества израильского премьер-министра (при поддержке многих правых) с фундаменталистской организацией как бы испарился из большинства современных аналитических материалов — все говорят о «провалах», «ошибках» и «контцепциотах» (застывших концепциях).

                Учитывая это, необходимо не только проанализировать историю сотрудничества, но и сделать однозначный вывод: Погром 7 октября 2023 г. помогает Нетаньяху — и уже не в первый раз — сохранить свое правление, разумеется, в краткосрочной перспективе.
              2. 933454818 Звание
                933454818
                0
                17 августа 2025 12:36
                Когда Израиль установил блокаду сектора Газа? И как развивать промышленность, когда за каждый выезжающий грузовик нужно платить, Все деньги в Газу идут через банки Израиля и Израиль вычитает из этих денег столько сколько считает нужным- контроля нет никакого. А о совести у евреев говорить не приходится. - это на случай если вы тут начнете говорить, что Израиль по доброте душевной поит Газу водой и обеспечивает ее электричеством. Иногда Израиль замораживает выплаты на месяц-два и более. Выезжающие из Газы получаю паспорта в Израиле и не факт, что они смогут вернутся- Израиль уже давным-давно выталкивает арабов из Газы.
                1. gsev Звание
                  gsev
                  -1
                  17 августа 2025 13:43
                  Цитата: 933454818
                  И как развивать промышленность, когда за каждый выезжающий грузовик нужно платить,

                  Если бы Израиль позволил палестинцам в Газе бесконтрольно бурить скважины и качать вода, там произошло бы давно осолонение подземных вод и Газа бы превратилась в солончаковую пустыню. Палестинцы вместо развития промышленности построили систему фортификационных сооружений. Построить подземный туннель намного дороже чем легкоей здание под машиностроительный или ювелирный завод или офис IT-компании.
                  1. 933454818 Звание
                    933454818
                    0
                    17 августа 2025 17:41
                    Ну да, лучше заливать бетоном действующие источники питьевой воды в Газе- это лучше и приятней. А насчет машиностроительного завода или IT -компании -это шутка? У вас в Израиле много машиностроительных заводов?
                    1. gsev Звание
                      gsev
                      -1
                      17 августа 2025 21:23
                      Цитата: 933454818
                      У вас в Израиле много машиностроительных заводов?

                      Была нереализованная задумкавосстановить производство ограночных станков в России за счет желающих создать ограночное производство в Сирии и Афганистане. Но афганцы были готовы выделить средств раз в 8 меньше необходимого, в сириец сразу перевел разговор с технической стороны в обсуждение арабо-еврейских отношений. Именно по отношению мусульман к производству я и сужу о перспективах палестинцев в Газе. Они до сих пор надеются победить евреев наглостью и физической силой игнорируя тот факт, что в войне важен фактор качества оружия и выучки а в экономике фактор развития науки и техники.
                      1. 933454818 Звание
                        933454818
                        0
                        18 августа 2025 21:08
                        Короче - нету. А откуда же возьмутся заводы в Секторе Газа? Там крестьяне живут.И в чем заключается наглость палестинцев? В сопротивлении агрессору? Ну да, в Германии евреи подобной наглости не проявляли.
      3. Обычный Звание
        Обычный
        0
        16 августа 2025 13:24
        Удастся только в одном случае, если поглотить всю украину. Если оставить территории, неважно, большие или маленькие, с этих территорий начнется опять терроризм. А вот если вся 404 будет в составе нашей страны, то это будет КТО и долбить можно будет как угодно, стирая в пыль, потому как внутри страны и никто не сможет что-то сказать.
        1. МБРШБ Звание
          МБРШБ
          -1
          16 августа 2025 15:57
          Цитата: Обычный
          А вот если вся 404 будет в составе нашей страны, то это будет КТО и долбить можно будет как угодно, стирая в пыль, потому как внутри страны и никто не сможет что-то сказать.

          Предлагаете записать в Конституцию всю территорию Украины, и всех это устроит?
          1. Обычный Звание
            Обычный
            0
            16 августа 2025 16:21
            Нет, я ничего не предлагаю, а высказываю свое мнение, как я лично вижу ситуацию.
            Какие бы не подписали документы, какие бы не были договоренности, никто из европейских деятеле, будь то макрон, мерц, стармер, не согласятся и не примут для себя такое положение дел, где Россия окажется на коне. А что это будет означать? Борьба будет продолжаться, только не открытыми методами, а диверсиями. Просто для жителей приграничных регионов жизнь окажется еще хуже чем она есть сейчас. Плюс диверсии по всей стране. Вы можете например к каждому релейному шкафу поставить охрану, а к мостам, а к......тут список нескончаем. Вы думаете британия откажется от своих козней? Конечно нет. А если учесть что мы ограничимся четырьмя регионами уже вошедшими в состав России, но при этом и Одесса и Николаев остаются там...ну так рогули любезно пригласят туда британцев и ,уж поверьте, после того как они там обоснуются, их уже оттуда не вытравишь, подразумеваю легальным путем. По сути это будет означать отсроченную войну в будущем. И она случится. Если конечно сейчас не озаботиться этим.
          2. Обычный Звание
            Обычный
            0
            16 августа 2025 16:31
            Только поставив полностью на колени 404, полностью, с ликвидацией всех причастных, с показательным наказанием кураторов извне, без разницы кто это будет, главное чтобы было наглядно, только так можно остудить пыл желающих повоевать с нами чужими руками. По сути, у нас было предостаточно поводов для этого, но, пока они не задействованы ни разу. Помните басню Крылова, "...а Васька слушает да ест"? Вот так оно и будет происходить пока по рукам больно не ударить. Они, коллективный запад, в частности ряд стран европы, перешагнули черту уже. Надеяться на то, что все одумаются равно нулю. Ну или ждать смены руководства. Но тут есть один нюанс: не умеем мы как штаты расставлять своих ставленников. Мы даже не смогли, пока, надеюсь, защитить главу масенькой Гагаузии Евгению Гуцул, которая получила срок, кажется 7 лет .Чего уж тогда грезить тем, что мы поставим своих во франции, германии, италии и т.д. Про британию вообще не заикаюсь, без шансов. Ну и какой тогда выход? А такой, чтобы полностью поглотить 404 и тогда все действия по зачистке недобитков и прочей швали, будет внутренним делом страны, России.
            1. МБРШБ Звание
              МБРШБ
              -2
              16 августа 2025 16:50
              Обычный Всё верно, только вот за 3,5 года мы не взяли ни одного областного центра. Если мы объявим всю территорию У. своей, это никак нам не поможет в продвижении. Как говорится, "от слова "совсем". Замечу, что в Херсоне и Запорожской обл. мы хоть референдумы провели о присоединении к РФ, а вот притязания на всю территорию сочтут неприкрытой агрессией даже страны БРИКС. Он нам надо?
              Нету у нас ни сил, ни средств для поглощения Украины. Да даже после этого война не остановится. Теракты и провокации гарантированы. Мы уже в геополитическую ловушку попали. В Кремле чешут репу, как из нее выбраться, не разорив страну в пух и прах.
              1. Обычный Звание
                Обычный
                0
                16 августа 2025 17:10
                Да, я понимаю о чем вы ведете речь. Пока все очень сложно.
      4. guest Звание
        guest
        -1
        16 августа 2025 13:41
        Цитата: Кузнец 55
        Удастся ли , вот вопрос ?

        К сожалению полностью не удастся, пока существует Украина спокойно жить она нам не даст.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      16 августа 2025 12:20
      Вместо этого оба лидера желают заключения полноценного и полномасштабного мирного соглашения.
      Ну это и понятно... Всегда лучше долгий мир, чем временное перемирие...
      1. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        -2
        16 августа 2025 13:15
        Lev_Russia Дайте Сталину (за спиной Путина который) тоже слово: подрисуйте "При мне этой войны бы не было!"
        1. Комментарий был удален.
    3. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      +4
      16 августа 2025 12:36
      Зеля и его европейские побратымы будет выкобениваться до тех пор, пока у Трампа не лопнет терпение. Так они его без Нобелевской премии оставят.
      Он ведь у нас теперь официально миротворец.
      Почему же сразу "побратымы"? Они просто его хозяева...
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +3
      16 августа 2025 12:42
      Хочу напомнить, что Axios - это недавно созданная инфопомойка, которая транслирует демовские идеи. Потому, не стоит воспринимать ее в серьез. О чем там договорились, мы узнаем не скоро. Однако, чтобы сделать ВВП относительно нейтральным в Пекине, в сентябре, Трамп должен продемонстрировать результат до 1 сентября.
      1. gsev Звание
        gsev
        -5
        16 августа 2025 16:18
        Цитата: ТермиНахТер
        Однако, чтобы сделать ВВП относительно нейтральным в Пекине, в сентябре,

        На Алеске не шли никакие переговоры о научно-промышленном сотрудничестве не шли. Путин может добиться соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве в науке и промышленности только с КНР, КНДР и Белоруссией.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          16 августа 2025 16:40
          Речь не о каком-то конкретном сотрудничестве, а о позиции России в целом. Если Трамп, в понедельник "нагнет" наркета и концу августа будут видны результаты, то ВВП в Пекине, может занять относительно нейтральную позицию в треугольнике Россия - Китай - США. Если результатов не будет, то позиция будет более прокитайская.
          1. gsev Звание
            gsev
            -4
            16 августа 2025 16:58
            Цитата: ТермиНахТер
            Если Трамп, в понедельник "нагнет" наркета и концу августа будут видны результаты

            Трамп отменит линию Госдепа США на поддержку исламского терроризма и нарушение прав человека русскоговорящих в Прибалтике, Молжавии, на Украине? Конечно нет и поэтому альтернативой сотрудничеству России с КНР может быть только глупость.
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              0
              16 августа 2025 17:06
              А никто и не говорит о том, что сотрудничество с Китаем надо прекращать. Но не надо забывать, что Китай нам не брат и не друг, а просто геополитический попутчик. Китай открыто зарабатывал на проблемах России, даже не скрывал этого. В недалеком будущем, проблемы начнутся у Китая. Россия конечно же будет помогать, но в разумных пределах.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    16 августа 2025 12:15
    К сожалению Трамп в разговоре с лакеями добавил отсебятины .Сейчас лакеи добавят в своём заявлении
    своей отсебятины .И в итоге мы услышим - Россия должна уйти и заплатить репарации.Ждём заявление европейских лидеров - оно вроде уже готово.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      16 августа 2025 13:21
      Добрый день, Андрей. Однако, Трамп озвучил и одну хорошую мысль - не перемирие, на непонятный срок, с непонятными условиями, а сразу мирный договор. Т. е. куевско-гейропейская "залепуха", о временном прекращении огня - не прошла.
  3. ЧерныеГлаза Звание
    ЧерныеГлаза
    +2
    16 августа 2025 12:17
    Вот что получается когда два лидера после встречи в рот воды набрали не сказав по сути ничего вразумительного и конкретного! Теперь будем ''наслаждаться'' фейками хайпожорной общественности!
  4. Лимон Звание
    Лимон
    +5
    16 августа 2025 12:19
    Владимир Путин не хочет перемирия и временного прекращения огня на Украине

    И он(ВВП)неоднократно заявлял об этом. До некоторых, в том числе и здесь на сайте) это не доходит никак,всё ищут какие то сливы,договорняки и т.д.
  6. poquello Звание
    poquello
    +5
    16 августа 2025 12:21
    "не хочет перемирия и временного прекращения огня на Украине, а глава Белого дома Дональд Трамп согласен с его позицией. "
    условия мира и перемирия давно озвучены Россией
  7. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    16 августа 2025 12:30
    Путин должен понять, что если на этот раз его обманут, то следующая война будет не на территории третьей страны, с оружием и без основных сил НАТО.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    16 августа 2025 12:33
    Подозрительно .В Гардиан ( Англия) час назад тема Украины ушла " в подвалы" и это не удивительно .В Англии точно не этого ждали в Анкоридже .Что Трамп наговорил европейцам ? Дословно и не дёргая цитаты. bully
  9. fabrice68 Звание
    fabrice68
    -2
    16 августа 2025 12:34
    Logiquement, suite à cette rencontre, les USA ne devraient plus fournir d'armes, ni meme de renseignements, à Kiev et ses sponsors européens : sinon, cela prolongerait la guerre, et Trump souhaite "un accord de paix durable, le plus vite possible". on peut penser, donc, que seule l'UE et la GB aideront Kiev, maintenant.
  10. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    16 августа 2025 12:46
    Вот если подумать мы идём от февральской революции ( в нашем случае с августовской) к октябрьской. Всё что делают капиталисты и с жильём и с здравохранением, топливом ,с образованием заставляют глубоко задуматься. А нам это надо? hi
  11. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    16 августа 2025 13:03
    В лучшем случае Желеньский уйдет в отставку и спрячется под скалой.
  12. Евген Жаров Звание
    Евген Жаров
    0
    16 августа 2025 13:37
    Зелупок просто ВСЕМ наобещал/распродал 404-ю,теперь матрасы(в первую очередь) и еврогейцы уже хотят выхлопа от своих инвестицый,а оно всё никак не алё,и землица всё больше и больше отходит России
  13. Stepnyak_Mongolii Звание
    Stepnyak_Mongolii
    0
    16 августа 2025 13:43
    На фото американцы видят на него - "что это с ним, этто точно он прилетел ?"
  14. Александр Одинцов Звание
    Александр Одинцов
    0
    16 августа 2025 14:32
    Российский президент Владимир Путин не хочет перемирия и временного прекращения огня на Украине,
    Судя по всему по выражению лица Путина на конференции переговоры были не простые Трамп видимо предлагал перемирие и корейский сценарий а Путин его ожидаемо послал Ему революция в России не нужна Чем все это кончится не ясно Пока виден очевидный тупик
  15. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    -1
    16 августа 2025 21:27
    беседа была очень непростой. Она состоялась вскоре после окончания саммита на Аляске и продлилась довольно долго. В ней участвовали генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также руководители Франции, Германии, Великобритании, Польши и Финляндии

    – Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие...