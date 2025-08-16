В Киеве опровергли наличие соглашения о прекращении огня в воздухе

В офисе Зеленского поспешили опровергнуть сообщение о договоренности, вроде как достигнутой президентами США и РФ на переговорах на Аляске, о прекращении взаимных воздушных ударов ВС РФ и ВСУ.

Такую информацию, со ссылкой на свои неназванные источники, ранее в соцсети опубликовал журналист британской газеты The Economist Оливер Кэррол. При этом репортер даже написал, что ему об этом «сообщили». Наврал, выходит, в погоне за сенсаций британец.

Информацию о наличии предварительного соглашения о прекращении огня в воздухе опроверг советник Зеленского Дмитрий Литвин, опубликовав соответствующий комментарий к посту журналиста The Economist.

Мы ничего об этом не слышали

— коротко написал Литвин.

Ну и ладно. Значит, будут вам и дальше «Герани», ФАБ, да много еще чего от российских военных. Сбивать из чего и чем будете?

Многим минувшей ночью не спалось в Киеве, включая Зеленского. Он уже успел переговорить по телефону с Трампом, о чем написал в своем телеграм-канале, подчеркнув, что президент США «проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора». Звучит так, будто Трамп отчитался перед «самим Зеленским» об итогах встречи с президентом РФ.

Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, посетит Вашингтон и встретится с главой Белого дома. Не обошлось и без «старой песни о главном». Глава киевского режима вновь настаивает на трехсторонней встрече, на которой будет присутствовать президент РФ Владимир Путин. Ну и конечно тянет в переговорный процесс за собой европейских партнеров.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    16 августа 2025 12:38
    Звучит так, будто Трамп отчитался перед «самим Зеленским»
    Весь мир крутится вокруг Зели wassat
    1. Gekki66 Звание
      Gekki66
      +2
      16 августа 2025 12:54
      Да-да.... как управлять вселенной, если закончился кокс..
      1. guest Звание
        guest
        0
        16 августа 2025 13:35
        Цитата: Gekki66
        как управлять вселенной

        Главное при этом не привлекать внимания санитаров. laughing
        1. Ростов Папа Звание
          Ростов Папа
          -2
          16 августа 2025 13:42
          В Киеве опровергли наличие соглашения о прекращении огня в воздухе
          Да мы в курсе
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      16 августа 2025 13:36
      Зенелоха в понедельник ждут в Белом доме. Думаю, после того, как зелю от туда выгонят, что-то прояснится.
      1. guest Звание
        guest
        -1
        16 августа 2025 13:44
        Цитата: ТермиНахТер
        Зенелоха в понедельник ждут в Белом доме.

        Надеюсь рояль для него там приготовили. laughing
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          16 августа 2025 14:23
          На счёт рояля не знаю, но думаю, что сапоги "сорокпоследнего" размера точно. Если зенелох начнет артачится - будут помогать. В общем, или вечером в понедельник и утром во вторник, что-нибудь чутка прояснится.
          1. guest Звание
            guest
            0
            16 августа 2025 19:22
            Цитата: ТермиНахТер
            На счёт рояля не знаю

            Так без рояля и приглашать его смысла нет. laughing
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      16 августа 2025 14:16
      Uncle Lee
      Сегодня, 12:38
      Весь мир крутится вокруг Зели wassat


      hi Какие могут быть соглашения с бандеронацистами и жыдо наркофюрером, если любая договорённость, как и месячная по энергетике март-апрель 2025 г. оборачивается неконтролируемыми ударами бандеровцев по военным и мирным людям с новыми жертвами. am
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    16 августа 2025 12:40
    Зелю самого пинают ,а он еще и гейевропейцев пвтается притянуть.)) До чего же тупой этот нарк! Ни с первого ,ни с пятого раза так и не доходит.)))
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    16 августа 2025 12:40
    После грозных заявлений европейских шавок ,установилось какое то мрачное затишье .На первом месте опять Палестина и Газа.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      16 августа 2025 12:42
      Сейчас Украина неудобная тема в западных сми.
      1. Простой Звание
        Простой
        +3
        16 августа 2025 12:50
        Ждут указивки от американский дипстэйта.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    16 августа 2025 12:45
    ❝ Президент США проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора ❞ —

    — Это называется «спустить информацию» ...
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +4
    16 августа 2025 12:45
    Ржу нимагу))) а им кто-то, что-то обещал?))) пусть предъявляют претензии западным инфпомойкам, которые "разгоняли" этот бред)))
  6. хорошо_что_всегда_кто-то_виноват
    хорошо_что_всегда_кто-то_виноват
    -13
    16 августа 2025 12:51
    Прогнул дядя Вова Трампа на одностороннее воздушное перемирие со своей стороны, ай да стратег
    1. kulemin0025gmail.com Звание
      kulemin0025gmail.com
      +3
      16 августа 2025 13:22
      Какое одностороннее перемирие? Новости утренние почитайте. ФАБы и Герани, как навещали укров, так и продолжают навещать.
      1. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        16 августа 2025 13:38
        ФАБы как-то под такое перемирие, да Герани - они сейчас, как и ФАБы по ближайшим позициям - как всегда всё в деталях - на каком расстоянии от ЛБС оно считается
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      16 августа 2025 15:20
      У укропья, как всегда своя собственная реальность. laughing
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    16 августа 2025 12:59
    Сравниваем одно заявление ,одно в Гардиан ,тоже заявление в РИА НОВОСТИ.Почуствуйте разницу. am
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      16 августа 2025 13:21
      ЕС и Стармер обнулили Анкоридж.- нам предлагают позорный мир от Европы.Вот только не надо нам вешать лапшу на уши ,что что то изменилось. Ни чего не изменилось ,судя по заявлению Стармера.
  8. алек Звание
    алек
    +2
    16 августа 2025 13:08
    . Он уже успел переговорить по телефону с Трампом, о чем написал в своем телеграм-канале, подчеркнув, что президент США «проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора»

    В оригинале было - доложил.
  9. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    16 августа 2025 19:16
    Вот интересно, кто "кручее" британские учёные или журналисты британских газет what