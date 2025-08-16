В Киеве опровергли наличие соглашения о прекращении огня в воздухе

Мы ничего об этом не слышали

В офисе Зеленского поспешили опровергнуть сообщение о договоренности, вроде как достигнутой президентами США и РФ на переговорах на Аляске, о прекращении взаимных воздушных ударов ВС РФ и ВСУ.Такую информацию, со ссылкой на свои неназванные источники, ранее в соцсети опубликовал журналист британской газеты The Economist Оливер Кэррол. При этом репортер даже написал, что ему об этом «сообщили». Наврал, выходит, в погоне за сенсаций британец.Информацию о наличии предварительного соглашения о прекращении огня в воздухе опроверг советник Зеленского Дмитрий Литвин, опубликовав соответствующий комментарий к посту журналиста The Economist.— коротко написал Литвин.Ну и ладно. Значит, будут вам и дальше «Герани», ФАБ, да много еще чего от российских военных. Сбивать из чего и чем будете?Многим минувшей ночью не спалось в Киеве, включая Зеленского. Он уже успел переговорить по телефону с Трампом, о чем написал в своем телеграм-канале, подчеркнув, что президент США «проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора». Звучит так, будто Трамп отчитался перед «самим Зеленским» об итогах встречи с президентом РФ.Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, посетит Вашингтон и встретится с главой Белого дома. Не обошлось и без «старой песни о главном». Глава киевского режима вновь настаивает на трехсторонней встрече, на которой будет присутствовать президент РФ Владимир Путин. Ну и конечно тянет в переговорный процесс за собой европейских партнеров.