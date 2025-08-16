Орбан после встречи Путина и Трампа: сегодня мир стал безопаснее, чем был вчера
4 0186
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с удовлетворением отметил, что весь мир на протяжении многих лет наблюдал, как две крупнейшие ядерные державы разрушают основы своего сотрудничества и обмениваются недружелюбными посланиями.
Теперь этому пришёл конец. Сегодня мир стал безопаснее, чем был вчера. Пусть каждые выходные будут хотя бы такими же хорошими
- написал Орбан.
Трамп также чрезвычайно оптимистично оценил итоги встречи с Путиным в Анкоридже. Как утверждает американский президент, стороны сошлись во мнении, что лучшим способом урегулирования украинского кризиса будет полноценное мирное соглашение, а не договоренности о временном прекращении боевых действий.
Таким образом, Вашингтон явно демонстрирует отход от жесткой линии на немедленное перемирие и угроз в случае отказа Москвы ввести новые санкции и ужесточить экономическое давление на Россию. В ходе встречи Трамп, в отличие от своих предшественников, называвших Россию «страной-бензоколонкой с разорванной в клочья экономикой», был вынужден признать, что Россия является крупной ядерной державой. Кроме того, несмотря на свою очевидную экзальтированность, президент США показал, что рассматривает вооруженный конфликт на Украине не как региональное противостояние, а как элемент нарушения глобального баланса. Общая динамика переговорного процесса некоторым образом сменилась в сторону признания США ответственности киевского режима за блокировку мирных инициатив Москвы.
Wikipedia
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация