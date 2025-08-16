Орбан после встречи Путина и Трампа: сегодня мир стал безопаснее, чем был вчера

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с удовлетворением отметил, что весь мир на протяжении многих лет наблюдал, как две крупнейшие ядерные державы разрушают основы своего сотрудничества и обмениваются недружелюбными посланиями.

Теперь этому пришёл конец. Сегодня мир стал безопаснее, чем был вчера. Пусть каждые выходные будут хотя бы такими же хорошими

- написал Орбан.

Трамп также чрезвычайно оптимистично оценил итоги встречи с Путиным в Анкоридже. Как утверждает американский президент, стороны сошлись во мнении, что лучшим способом урегулирования украинского кризиса будет полноценное мирное соглашение, а не договоренности о временном прекращении боевых действий.

Таким образом, Вашингтон явно демонстрирует отход от жесткой линии на немедленное перемирие и угроз в случае отказа Москвы ввести новые санкции и ужесточить экономическое давление на Россию. В ходе встречи Трамп, в отличие от своих предшественников, называвших Россию «страной-бензоколонкой с разорванной в клочья экономикой», был вынужден признать, что Россия является крупной ядерной державой. Кроме того, несмотря на свою очевидную экзальтированность, президент США показал, что рассматривает вооруженный конфликт на Украине не как региональное противостояние, а как элемент нарушения глобального баланса. Общая динамика переговорного процесса некоторым образом сменилась в сторону признания США ответственности киевского режима за блокировку мирных инициатив Москвы.
  1. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +2
    16 августа 2025 13:13
    Президенты Финляндии и Тайваня Орбану: Я для тебя шутка?
  2. Normann Звание
    Normann
    +2
    16 августа 2025 13:28
    Всем же сразу было понятно кто руководит Украиной, и кто развязал все это. В Беларуси не прокатило, скоро Польша. Мелкие в расчет можно не брать.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      16 августа 2025 13:54
      Давно понятно, но слишком в общих чертах, фамилий "руководителей" мы никогда не узнаем. Недаром не так давно был их закрытый сходняк, на котором, похоже, решили придержать коней, о чем сообщили подведомственным главам государств. К тому же наркоман стал слишком ненадёжен. Смены же общей политики не предвидится, в мире останется гегемон и остальные под ним.
      1. Novosibirsk Звание
        Novosibirsk
        0
        18 августа 2025 07:57
        Да. Пока лишь предпосылки утери амерами гегемонизма
    2. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      +3
      16 августа 2025 14:25
      Цитата: Normann
      В Беларуси не прокатило, скоро Польша.

      Было бы здорово.
  3. bon jorno Звание
    bon jorno
    0
    18 августа 2025 02:52
    Правильно Орбан глаголит., один из немногих лидеров в ЕС который не утратил связь с реальностью.