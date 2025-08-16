Теперь этому пришёл конец. Сегодня мир стал безопаснее, чем был вчера. Пусть каждые выходные будут хотя бы такими же хорошими

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с удовлетворением отметил, что весь мир на протяжении многих лет наблюдал, как две крупнейшие ядерные державы разрушают основы своего сотрудничества и обмениваются недружелюбными посланиями.- написал Орбан.Трамп также чрезвычайно оптимистично оценил итоги встречи с Путиным в Анкоридже. Как утверждает американский президент, стороны сошлись во мнении, что лучшим способом урегулирования украинского кризиса будет полноценное мирное соглашение, а не договоренности о временном прекращении боевых действий.Таким образом, Вашингтон явно демонстрирует отход от жесткой линии на немедленное перемирие и угроз в случае отказа Москвы ввести новые санкции и ужесточить экономическое давление на Россию. В ходе встречи Трамп, в отличие от своих предшественников, называвших Россию «страной-бензоколонкой с разорванной в клочья экономикой», был вынужден признать, что Россия является крупной ядерной державой. Кроме того, несмотря на свою очевидную экзальтированность, президент США показал, что рассматривает вооруженный конфликт на Украине не как региональное противостояние, а как элемент нарушения глобального баланса. Общая динамика переговорного процесса некоторым образом сменилась в сторону признания США ответственности киевского режима за блокировку мирных инициатив Москвы.