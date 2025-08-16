ВС РФ заняли часть шахты Стаханова на окраине Мирнограда

ВС РФ заняли часть шахты Стаханова на окраине Мирнограда

Российские войска продолжают раскачивать оборону противника на Покровском направлении. Пока враг в своих отчётах продолжает писать, что «всё знищено» и «прорыв купирован», российские войска заняли новые позиции. На этот раз ВС РФ нанесли поражение противнику на территории шахты имени Стаханова («Капитальная») на северо-восточной окраине Мирнограда.

На данный момент идёт продвижение на северо-восточной оконечности холмов на подступах к этому городу.





Противник, который пытается перестроить свою оборону в Покровске, теперь вынужден менять позиции и в Мирнограде. Если на этом участке фронта наши войска продолжат развивать успех, то может появиться возможность разрезать гарнизон ВСУ в Покровско-Мирноградской агломерации в целом.

Но в плане контроля над высотами у ВСУ на этом участке фронта есть определённое преимущество. Дело в том, что за ним остаётся контроль над 90-метровым терриконом шахты Центральная, что в северной части Мирнограда. Однако против такого преимущества у Ввооружённых сил РФ наработана вполне эффективная тактика - когда авиабомбам с УМПК не принципиально, на какой высоте «над уровнем моря» располагается так или иная позиция противника.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    16 августа 2025 13:09
    ❝ На этот раз ВС РФ нанесли поражение противнику на территории шахты имени Стаханова ❞ —

    — Молодцы, «стахановцы»! ...
    (Работайте, братья!)
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    16 августа 2025 14:34
    когда авиабомбам с УМПК не принципиально, на какой высоте «над уровнем моря» располагается так или иная позиция противника

    это верно! и не раз доказано на практике нашими ВС!
  3. Vinnibuh Звание
    Vinnibuh
    0
    16 августа 2025 17:11
    Я далеко не тактик и стратег,но даже судя по кадрам "1го" канала,все превращается в руины. Не проще заранее все ровнять с землей?